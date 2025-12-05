TV¥¢¥Ë¥á¡ØÃ²¤¤ÎË´Îî¤Ï°úÂà¤·¤¿¤¤¡Ù¡¢Âè23ÏÃ¡ÖÃç´Ö¤ÎÊäº´¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¤¤¡×Àè¹Ô¥«¥Ã¥È¡õ¤¢¤é¤¹¤¸¸ø³«¡ª
¥Þ¥¤¥¯¥í¥Þ¥¬¥¸¥ó¼Ò¡ÊÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡Ë¤Ï¡¢Åö¼Ò¤¬È¯´©¤¹¤ëGC¥Î¥Ù¥ë¥º¡ØÃ²¤¤ÎË´Îî¤Ï°úÂà¤·¤¿¤¤ ～ºÇ¼å¥Ï¥ó¥¿ー¤Ë¤è¤ëºÇ¶¯¥Ñー¥Æ¥£°éÀ®½Ñ～¡Ù¡ÊÃø¡§ÄÐ±Æ¡¿¥¤¥é¥¹¥È¡§¥Áー¥³¡Ë¤ÎTV¥¢¥Ë¥á¡ØÃ²¤¤ÎË´Îî¤Ï°úÂà¤·¤¿¤¤¡ÙÂè2¥¯ー¥ë¡¦Âè23ÏÃ¡Ö¶åÈø¤Î¸Ñ¤Ï°ÅÌö¤·¤¿¤¤¡×¤ÎÀè¹Ô¥«¥Ã¥È¤È¤¢¤é¤¹¤¸¤ò¸ø³«¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¸¶ºî¥Î¥Ù¥ë¤Ï¡¢Áá¤¯¤â¥·¥êー¥ºÎß·×240ËüÉô¤òÆÍÇË¡£2024Ç¯10·î¤è¤êTV¥¢¥Ë¥á¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢³ÆÇÛ¿®¥µ¥¤¥È¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤â¾å°Ì¤òµÏ¿¤·Éý¹¤¯»ëÄ°¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
TV¥¢¥Ë¥áÂè2¥¯ー¥ë¤ÏËè½µ·îÍËÆü23:30¤è¤êTOKYO MX ¡¢BSÆü¥Æ¥ì ¡¢¥µ¥ó¥Æ¥ì¥Ó¡¢MBS¡¢AT-X¤Ë¤Æ½ç¼¡ÊüÁ÷Ãæ¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤ËABEMA¡¢d¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢¤Ç¤ÏËè½µÅÚÍËÆü23:30¤è¤ê¡¢¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷¤ËÀè¹Ô¤·¤ÆÇÛ¿®¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÂ¾ÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤â½ç¼¡ÇÛ¿®Ãæ¤Ç¤¹¡£
ºÇ¿·¾ðÊó¤Ï¡¢°ú¤Â³¤¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Ê https://nageki-anime.com ¡Ë¤ä¸ø¼°X¡Ê @nageki_official(https://x.com/nageki_official) ¡Ë¤«¤éÇÛ¿®¤·¤Þ¤¹¡£
Âè23ÏÃ¡ÖÃç´Ö¤ÎÊäº´¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¤¤¡×¤¢¤é¤¹¤¸
¤¤¤è¤¤¤èÎ¹¤Ï½ªÈ×¤Ø¡£¶õÏ©¤ÇÌÜÅªÃÏ¤Ë¸þ¤«¤¦¤ÈÊ¹¤¡¢½àÈ÷¤Î¤¿¤á¤ËÎ¹Äø¤Î±ä´ü¤ò¿½¤·½Ð¤ë¥¯¥é¥¤¡£¤½¤ÎÆ°¸þ¤òÃà°ì¤¦¤«¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¹¥È¥°¥ê¤Î¥á¥ó¥Ðー¤â¡¢¥¯¥é¥¤¤Î¥µ¥Ýー¥È¤ËËÛÁö¤¹¤ë¡£¤è¤¦¤ä¤¯¤¹¤Ù¤Æ¤Î½àÈ÷¤¬À°¤¤Ëþ¤ò»ý¤·¤ÆÈô¹ÔÁ¥¤Ë¾è¤ê¹þ¤à¥¯¥é¥¤¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¼¡Âè¤Ë±À¹Ô¤¤¬²ø¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¡Ä¡Ä¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢ÆÍÇ¡¤È¤·¤Æ¹ÄÄë¤ÎÌ¿¤¬ÁÀ¤ï¤ì¤ë»öÂÖ¤Ë¡£°ÅÌö¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ø¶åÈø¤Î±Æ¸Ñ¡Ù¤¬ËÜÀ¤ò¸½¤¹¡£
Âè23ÏÃÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¾ðÊó
¢£ÊüÁ÷¾ðÊó
¢§ÊüÁ÷¶É¡¿ÊüÁ÷Æü»þ
TOKYO MX¡¦BSÆü¥Æ¥ì ¡¿ 2025Ç¯12·î8Æü¡Ê·î¡Ë23:30～
¥µ¥ó¥Æ¥ì¥Ó ¡¿ 2025Ç¯12·î8Æü¡Ê·î¡Ë24:00～
MBS ¡¿ 2025Ç¯12·î9Æü¡Ê²Ð¡Ë27:35～
AT-X ¡¿ 2025Ç¯12·î11Æü¡ÊÌÚ¡Ë23:30～¡¡¢¨¥ê¥Ôー¥ÈÊüÁ÷¡ÊËè½µ·îÍËÆü11:30～/Ëè½µ¿åÍËÆü17:30～¡Ë
¢£ÇÛ¿®¾ðÊó
¡Ú¸«ÊüÂêÇÛ¿®¡Û
¢§1¼¡Àè¹ÔÇÛ¿®¡¡2025Ç¯12·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë23:30～
ABEMA¡¿d¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢
¢§2¼¡Àè¹ÔÇÛ¿®¡¡2025Ç¯12·î9Æü¡Ê²Ð¡Ë24:00～
Lemino¡¿¥¢¥Ë¥á¥¿¥¤¥à¥º¡¿DMM TV¡¿U-NEXT¡¿¥¢¥Ë¥áÊüÂê
¢§°ìÈÌÇÛ¿®¡¡2025Ç¯12·î10Æü¡Ê¿å¡Ë24:00～½ç¼¡
Prime Video¡¿¥Ð¥ó¥À¥¤¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡¿FOD¡¿Hulu¡¿J:COM STREAM¡¿TELASA¡¿milplus¡¿Ponta¥Ñ¥¹¡¿AnimeFesta¡¿Disney¡Ü¡¿TVer¡¿¥Ë¥³¥Ë¥³À¸ÊüÁ÷
¡Ú¥ì¥ó¥¿¥ëÇÛ¿®¡Û
2025Ç¯12·î9Æü¡Ê²Ð¡Ë24:00～½ç¼¡
Rakuten TV¡¿¥Ë¥³¥Ë¥³¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡¿¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡ª¥Ó¥Ç¥ª¡¿HAPPY!Æ°²è¡¿MOVIE FULL¡Ü¡¿¥Ð¥ó¥À¥¤¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡¿J:COM STREAM¡¿TELASA¡¿milplus
¢¨ÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®Æü»þ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
Âè23ÏÃÂæËÜ¥×¥ì¥¼¥ó¥È´¶ÁÛÅê¹Æ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò³«ºÅ¡ª
Âè23ÏÃ¤ÎÊüÁ÷¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¥¹¥È¥°¥ê¡õ¥Æ¥£¥Î¤Î¥¥ã¥¹¥È¿ØÄ¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤êÂæËÜ¤äAmazon¥®¥Õ¥È¥«ー¥É1,000±ßÊ¬¤¬Åö¤¿¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú±þÊçÊýË¡¡Û
£±.¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ê@nageki_official(https://x.com/nageki_official?s=20)¡Ë¤ò¥Õ¥©¥íー
£².¡Ö#Ã²¤¤ÎË´Îî¡×¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢Âè23ÏÃ¤Î´¶ÁÛ¤òÅê¹Æ
¢¨¤¹¤Ç¤ËÂÐ¾Ý¤Î¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¥Õ¥©¥íー¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï¡¢£².¤Î¤ß¤Ç±þÊç´°Î»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¡Ú±þÊç´ü´Ö¡Û
2025Ç¯12·î8Æü¡Ê·î¡Ë23:00 ～ 2025Ç¯12·î14Æü¡ÊÆü¡Ë23:59
¡Ú·ÊÉÊÆâÍÆ¡Û
¡¦¾®Ìî¸¾Ï¤µ¤ó¡Ê¥¯¥é¥¤¡¦¥¢¥ó¥É¥ê¥ÒÌò¡Ë¡¢µ×ÊÝÅÄÌ¤Ì´¤µ¤ó¡Ê¥Æ¥£¥Î¡¦¥·¥§¥¤¥ÉÌò¡Ë¡¢¥Õ¥¡¥¤¥ëー¥º¤¢¤¤¤µ¤ó¡Ê¥ê¥£¥º¡¦¥¹¥Þー¥ÈÌò¡Ë¡¢¾®¸¶¹¥Èþ¤µ¤ó¡Ê¥·¥È¥êー¡¦¥¹¥Þー¥ÈÌò¡Ë¡¢¿ùÅÄÃÒÏÂ¤µ¤ó¡Ê¥¢¥ó¥»¥à¡¦¥¹¥Þー¥ÈÌò¡¦¥Ê¥ìー¥·¥ç¥ó¡Ë¡¢Å·ºêÞæÊ¿¤µ¤ó¡Ê¥ëー¥¯¡¦¥µ¥¤¥³¥ëÌò¡Ë¡¢¸Å²ì°ª¤µ¤ó¡Ê¥ë¥·¥¢¡¦¥í¥¸¥§Ìò¡Ë¤ÎÄ¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤êÂæËÜ¡¡2Ì¾ÍÍ
¡¦Amazon¥®¥Õ¥È¥«ー¥É1,000±ßÊ¬¡¡3Ì¾ÍÍ
¥¤¥ó¥È¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó
¥È¥ì¥¸¥ãー¥Ï¥ó¥¿ー¤Ë¤Ê¤í¤¦¤¼
ÌÜ»Ø¤¹¤Ï¤¿¤À¤Ò¤È¤Ä¡¢À¤³¦ºÇ¶¯¤Î±ÑÍº¤À
¤«¤Ä¤Æ¤½¤ó¤ÊÀÀ¤¤¤ò¸ò¤ï¤·¤¿Ï»¿Í¤ÎÃæ¤Ç¤Ò¤È¤ê¤À¤±°µÅÝÅª¤ËºÍÇ½¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¾¯Ç¯¤¬¤¤¤¿¡£
¤¢¤ëÆüºÃÀÞ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿Èà¤Ë¡¢ÍÄÆëÀ÷¤Ï¸À¤Ã¤¿¡£¡Ö¥¯¥é¥¤¡¢¤ªÁ°¡¢ÆÃ¤ËÌò³ä¤Ê¤¤¤ó¤À¤«¤é¥êー¥Àー¤ä¤ì¤è¡×
ºÍÇ½¤¬¤¢¤ê²á¤®¤ë²øÊªÃ£¡Ê=ÍÄÆëÀ÷Ã£¡Ë¤Ç·ëÀ®¤µ¤ì¤¿¥Ñー¥Æ¥£¡ÔÃ²¤¤ÎË´Îî¡Ê¥¹¥È¥ì¥ó¥¸¡¦¥°¥êー¥Õ¡Ë¡Õ¤Ï¿ôÇ¯¤Ë¤·¤Æ¤½¤ÎÌ¾¤òÄëÅÔÃæ¤Ë¹ì¤«¤»¡¢¤½¤Î¤Æ¤Ã¤Ú¤ó¤Ë¿ø¤¨¤é¤ì¤¿Èà¤Ï¤¢¤ì¤è¤¢¤ì¤è¤È¤¤¤¦´Ö¤ËºÇ¶¯¥Ñー¥Æ¥£¤Î¥êー¥Àー¤È¤·¤Æº×¤ê¾å¤²¤é¤ì¤¿¡£
Ä·¤Í¾å¤¬¤ë¼þ°Ï¤«¤é¤Î´üÂÔ¤Ë¤è¤êÈà¤Î¸ÀÆ°¤Ï¤¤¤Ä¤À¤Ã¤Æ´ª°ã¤¤¤µ¤ì¡¢»öÂÖ¤ÏÍ½ÁÛ¤â¤·¤Ê¤¤Å¸³«¤Ë¡Ä¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢ºÇ¶¯¥Ñー¥Æ¥£¤Î¥êー¥Àー¤Ë¤·¤ÆºÇ¶¯¤Î¥¯¥é¥ó¥Þ¥¹¥¿ー¤È¤·¤ÆÌ¾¤òÃÚ¤»¤ë¥¯¥é¥¤¡¦¥¢¥ó¥É¥ê¥Ò¤Î±É¸÷¤È¶ìÇº¤ËËþ¤Á¤¿±ÑÍºëý¤Ç¤¢¤ë¡ª
ºîÉÊ¾ðÊó
¢§¥¹¥¿¥Ã¥Õ
¸¶ºî¡§ÄÐ±Æ¡ÊGC¥Î¥Ù¥ë¥º¡¿¥Þ¥¤¥¯¥í¥Þ¥¬¥¸¥ó¼Ò´©¡Ë
¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¸¶°Æ¡§¥Áー¥³
´ÆÆÄ¡§¤¿¤«¤¿¤Þ¤µ¤Ò¤í
Âè2¥¯ー¥ë¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î¡§°ÂÌî´õÀ¤Çµ
Âè2¥¯ー¥ë¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¼çÂê²Î¡§i¡ùRis
¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§¥¼¥í¥¸ー
¢§¥¥ã¥¹¥È
¥¯¥é¥¤¡¦¥¢¥ó¥É¥ê¥Ò¡§¾®Ìî¸¾Ï
¥Æ¥£¥Î¡¦¥·¥§¥¤¥É¡§µ×ÊÝÅÄÌ¤Ì´
¥ê¥£¥º¡¦¥¹¥Þー¥È¡§¥Õ¥¡¥¤¥ëー¥º¤¢¤¤
¥·¥È¥êー¡¦¥¹¥Þー¥È¡§¾®¸¶¹¥Èþ
¥¢¥ó¥»¥à¡¦¥¹¥Þー¥È¡Ê¥Ê¥ìー¥·¥ç¥ó¡Ë¡§¿ùÅÄÃÒÏÂ
¥ëー¥¯¡¦¥µ¥¤¥³¥ë¡§Å·ºêÞæÊ¿
¥ë¥·¥¢¡¦¥í¥¸¥§¡§¸Å²ì°ª
¥¨¥ô¥¡¡¦¥ì¥ó¥Õ¥£ー¥É¡§ÂçÃÏÍÕ
¥ëー¥À¡¦¥ë¥ó¥Ù¥Ã¥¯¡§´Øº¬ÌÀÎÉ
¥®¥ë¥Ù¥ë¥È¡¦¥Ö¥Ã¥·¥å¡§Á°ÅÄÀ¿Æó
¥¬ー¥¯¡¦¥ô¥§¥ë¥¿ー¡§ÂçÄÍÌÀÉ×
¥«¥¤¥Ê¡¦¥Î¥¹¡§Æ»°æÍª
¥¯¥í¥¨¡¦¥ô¥§¥ë¥¿ー¡§Å·ÌîÁïÈþ
¢§WEB
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://nageki-anime.com
¸ø¼°X¡§@nageki_official(https://x.com/nageki_official)¡Ê¿ä¾©¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#Ã²¤¤ÎË´Îî¡Ë
¸¶ºî¾®Àâ¾ðÊó¸¶ºî¾®Àâ1～13´¬¡õÃ»ÊÔ½¸1´¬¤¬¹¥É¾È¯ÇäÃæ¡ª
¡ØÃ²¤¤ÎË´Îî¤Ï°úÂà¤·¤¿¤¤ ～ºÇ¼å¥Ï¥ó¥¿ー¤Ë¤è¤ëºÇ¶¯¥Ñー¥Æ¥£°éÀ®½Ñ～¡Ù
¡Ê¥Þ¥¤¥¯¥í¥Þ¥¬¥¸¥ó¼Ò¡¿GC¥Î¥Ù¥ë¥º´©¡Ë
¸¶ºîÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§https://gcnovels.jp/nageki/
¾®Àâ¡§ÄÐ±Æ¡¿¥¤¥é¥¹¥È¡§¥Áー¥³
¥³¥ß¥«¥é¥¤¥º1～11´¬¤¬¹¥É¾È¯ÇäÃæ¡ª12´¬¤Ï2025Ç¯11·î27ÆüÈ¯ÇäÍ½Äê¡ª
KADOKAWA¡¿ÅÅ·â¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹NEXT¡ØÃ²¤¤ÎË´Îî¤Ï°úÂà¤·¤¿¤¤ ～ºÇ¼å¥Ï¥ó¥¿ー¤Ë¤è¤ëºÇ¶¯¥Ñー¥Æ¥£°éÀ®½Ñ～¡Ù
https://comic-walker.com/contents/detail/KDCW_AM00000016010000_68/
Ãø¼Ô¡§¼ØÌî¤é¤¤¡¿¸¶ºî¡§ÄÐ±Æ¡¿¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¸¶°Æ¡§¥Áー¥³¡¡
¢£Ì´¤ò¤Ä¤«¤à¡¢¼¡À¤Âå·¿¥Î¥Ù¥ë¥ìー¥Ù¥ë¡ÚGC¥Î¥Ù¥ë¥º¡Û¡¡https://gcnovels.jp/
2014Ç¯¤ËÁÏ´©¤·¤¿GC¥Î¥Ù¥ë¥º¤Ï¡¢¡ØÅ¾À¸¤·¤¿¤é¥¹¥é¥¤¥à¤À¤Ã¤¿·ï¡Ù¤ä¡ØÃ²¤¤ÎË´Îî¤Ï°úÂà¤·¤¿¤¤¡Ù¤Ê¤ÉÏÃÂê¤ÎWEB¾®Àâ¤òÂ³¡¹¤È´©¹Ô¤¹¤ë¡¢½ª¤ï¤ê¤Ê¤Ä©Àï¤òÂ³¤±¤ë¼¡À¤Âå·¿¥Î¥Ù¥ë¥ìー¥Ù¥ë¤Ç¤¹¡£
ÆÉ¼Ô¤ä¥Õ¥¡¥ó¡¢¤½¤·¤Æ¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¡¢2025Ç¯¤Ç11¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥Ë¥á²½¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥¿¥¤¥È¥ë¤âÂ³¡¹´©¹ÔÃæ¡£
¿·´©¤ÏËè·î30Æüº¢È¯Çä¤Ç¤¹¡£
GC¥Î¥Ù¥ë¥º¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://gcnovels.jp/
GC¥Î¥Ù¥ë¥º¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë
https://x.com/gcnovels
¥Þ¥¤¥¯¥í¥Þ¥¬¥¸¥ó¼Ò¸ø¼°YouTube
https://www.youtube.com/@micromagazineinc.9547
¡Ú¥Þ¥¤¥¯¥í¥Þ¥¬¥¸¥ó¼Ò¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Û¤Ç¤Ï¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î½ñÀÒ¾Ò²ðÆ°²è¤ò¸ø³«Ãæ¡ª
¡Ú¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Ûcampaign@gcnovels.jp
