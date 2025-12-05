GCL¤«¤é¿·¤¿¤Ê¥é¥Ü¥á¥ó¥Ðー¤¬ÃÂÀ¸¡ªCharRoom¡Ø¼«Âð·ÙÈ÷°÷¤Î¤ª»Å»ö¡Ù
¢¨²èÁü¤Ï³«È¯Ãæ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹
¤¤¤Ä¤â¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥²ー¥à¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¥º¥é¥Ü±¿±Ä»öÌ³¶É¤Ç¤¹¡£
¡ÖÇ¯´ÖºÇÂç1000Ëü±ßº¹¤·¾å¤²¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¹¥¤¤Ê¥²ー¥à¤òºî¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×
¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥¤¥ó¥Ç¥£¥²ー¥à¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー»Ù±ç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È
¡Ö¹ÖÃÌ¼Ò¥²ー¥à¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¥º¥é¥Ü¡ÊGCL¡Ë¡×¡£
¸½ºßGCL¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Ç¥£¥²ー¥à´ë²è¤Î¾ï»þÊç½¸¤ò¹Ô¤¦
¡Ö¥²ー¥à¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¥º¥é¥Ü¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡ÊGCLA¡Ë¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿ÍË¾¤ÊºîÉÊ¡¦´ë²è¤ò¤â¤Ã¤¿¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤ËÃ´ÅöÊÔ½¸¼Ô¤ò¤Ä¤±¥é¥Ü¥á¥ó¥Ðー¤òÌÜ»Ø¤¹¡Ö¥Õ¥§¥íーÀ©ÅÙ¡×¤â¹¥É¾¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÂ¿¤¯¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤¬¥Õ¥§¥íー¤ò·Ð¤Æ¥é¥Ü¥á¥ó¥Ðー¤ËºÎÂò¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢GCLA³«»Ï¸å¤ËºÎÂò¤µ¤ì¤¿¥é¥Ü¥á¥ó¥Ðー¤Ï²¼µ¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¤å¤æ¤æ¡ØWabisabi¡Ê²¾¡Ë¡Ù(https://creatorslab.kodansha.co.jp/topics/1799/)¡Ê2023/09/15È¯É½¡Ë
psycho02¡Ø¤Ü¤¯¤È¤¤ß¤Î¥Ç¥Ã¥É¥¨¥ó¥É¡Ê²¾¡Ë¡Ù(https://creatorslab.kodansha.co.jp/topics/2011/)¡Ê2024/01/19È¯É½¡Ë
Mana¡Ø¥«¥¿¥ë¥·¥¹ ～ºÇ¸å¤Î¥¢¥È¥ê¥¨～¡Ù(https://creatorslab.kodansha.co.jp/topics/2036/)¡Ê2024/02/09È¯É½¡Ë
Öà½÷¥é¥Ã¥·¥å¡ØPaletopia¡Ù(https://creatorslab.kodansha.co.jp/topics/2231/)¡Ê2024/06/03È¯É½¡Ë
¤¢¤é¤Á¤ê¤ç¤¦¡Ø¥È¥ï¥¨¥Ç¥ó¡Ù(https://creatorslab.kodansha.co.jp/topics/2236/)¡Ê2024/06/07È¯É½¡Ë
¾ïÌëÉÔÆ°»º¡Ø1999¥È¥³¥è¥Ó¥ë¡Ù(https://creatorslab.kodansha.co.jp/topics/2282/)¡Ê2024/06/28È¯É½¡Ë
Kishiro¡Ø4DEAD¡Ù(https://creatorslab.kodansha.co.jp/topics/2298/)¡Ê2024/07/12È¯É½¡Ë
yona¡Ø¥À¥ì¤È¥«¥ì¤â¡Ù(https://creatorslab.kodansha.co.jp/topics/2597/)¡Ê2024/09/03È¯É½¡Ë
¥ª¥¯¥È¥ì¥¤¥ó¡Ø¥È¥ì¥¤¥ë¥ì¥¤¥ë¡Ê²¾¡Ë¡Ù(https://creatorslab.kodansha.co.jp/topics/3179/)¡Ê2025/02/28È¯É½¡Ë
¥¢¥·¡Ø¥¦¥ë¥È¥é¥¸¥§¥Ã¥È¥¬ー¥ë¡Ù(https://creatorslab.kodansha.co.jp/topics/3453/)¡Ê2025/04/11È¯É½¡Ë
¤¸¤£ー¤Þ¡ØMOCHI-O¡Ù(https://creatorslab.kodansha.co.jp/topics/3490/)¡Ê2025/04/13È¯É½¡Ë
·ò¹¯µ¡¹½¡Ø»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÄí¡Ù(https://creatorslab.kodansha.co.jp/topics/3601/)¡Ê2025/05/23È¯É½¡Ë
¥Þ¥Ã¥Ï¥Ï¥Ð¥Í¥í¡ØMagical Animals¡Ù(https://creatorslab.kodansha.co.jp/topics/3752/)¡Ê2025/07/04È¯É½¡Ë
Âå½þ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ê¤¨¤¤¤È¤¨¤¤¤É¡õ¹È°ò¤±¤ó¤Ô¡Ë¡ØÂå½þ¾¯½÷¡Ù(https://creatorslab.kodansha.co.jp/topics3828/3810/)¡Ê2025/07/31È¯É½¡Ë
º£²ó¤Ï¡Ö¥Õ¥§¥íーÀ©ÅÙ¡×¤ò·Ð¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ë¥é¥Ü¥á¥ó¥ÐーºÎÂò¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤µ¤ó¤ò¾Ò²ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
GCL¿·µ¬¥á¥ó¥Ðー
¡Ú¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¡ÛCharRoom
¡ÚºîÉÊÌ¾¡Û¼«Âð·ÙÈ÷°÷¤Î¤ª»Å»ö
¡Ú¥¸¥ã¥ó¥ë¡Û¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー
¡ÚSNS¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ûhttps://x.com/CharRoom
¡Ú¼õ¾Þ¥³¥á¥ó¥È¡Û
¤³¤ÎÅÙ¤Ï¥é¥Ü¥á¥ó¥Ðー¤ËÁª¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Êµ¡²ñ¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï°ì¿Í¤Ç¥³¥Ä¥³¥Ä¤ÈÀ©ºî¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¸å¤ÏGCL¤ÎÎÏ¤â¤ª¼Ú¤ê¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥²ー¥à¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦À©ºî¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤«¤é¤â¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª
¡ÚÁªÉ¾¡Û
¡Ö¼«Âð·ÙÈ÷°÷¤ÎÃË¡×¤È¡Ö¥Ò¥È¥³¥ï¡×¤È¡Ö¥ª¥«¥ë¥È¡×¤Î¡¢°Õ³°¤ÊÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ë¤è¤ë¥·¥Ê¥¸ー¤¬¡¢Ì¤ÂÎ¸³¤Î¶²ÉÝ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹ºÇ¹â¤Î¥²ー¥à¤Ç¤¹¡ª
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î°ì¼¼¤È¤¤¤¦¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¿È¶á¤Ê¶õ´Ö¤¬¡¢µÞ¤ËÉÝ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¡Ä¡Ä¡ª¡©
¤¼¤Ò¥¦¥£¥Ã¥·¥å¥ê¥¹¥È¤ËÅÐÏ¿¤¤¤¿¤À¤¡¢º£¸å¤Î¾ðÊó¤Ë¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚSteam¥¹¥È¥¢¥Úー¥¸¡Û
https://store.steampowered.com/app/3867600/
´ë²èÀ¡¡¡ú¡ú¡ú¡ú¡ú
À¤³¦´Ñ¡¡¡ú¡ú¡ú¡ú
¼Â¸½À¡¡¡ú¡ú¡ú¡ú
¸½»þÅÀ¤Ç¤Î´°À®ÅÙ¡¡¡ú¡ú¡ú
¶²ÉÝ´¶¡¡😱😱😱😱😱
·ÀÌóÄù·ë¸å¡¢Ã´ÅöÊÔ½¸¼Ô¤¬´°À®¤Þ¤Ç¥Õ¥ë¥µ¥Ýー¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥²ー¥àÆâÍÆ¤Ïº£¸å¤Î¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅù¤Ç¸ø³«Í½Äê¤Ç¤¹¡£Â³Êó¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª¡Û
¥²ー¥à¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¥º¥é¥Ü¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÏGCLA¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡ª
Ì¡²è¤Î»ý¤Á¹þ¤ß¤Î¤è¤¦¤Ë¥²ー¥à´ë²è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²¿¤Ç¤âÁêÃÌ¤Ç¤¤ë¡Ö¥²ー¥à»ý¤Á¹þ¤ß¡×
ÀìÌç³Ø¹»¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Î¥ê¥¢¥ë»ý¤Á¹þ¤ß¡Ö¥²ー¥àÁ´¹ñ½ÐÄ¥ÊÔ½¸Éô¡×
¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Á´¤Æ¤Î±þÊç¤Ï²¼µ¥ê¥ó¥¯¤è¤ê¡¢24»þ´Ö365Æü¡¢¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ª
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfVcEPa1UbMESnyxee2fnvbPoZrk5CHwSCouuvJgNmtDgNTjw/viewform
º£¸å¤âÍÍ¡¹¤Ê·Á¤Ç¥¤¥ó¥Ç¥£¥²ー¥à¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Î³§¤µ¤Þ¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢
°ú¤Â³¤¤´ÃíÌÜ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤è¤¦¡¢¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¢£¹ÖÃÌ¼Ò¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¥º¥é¥Ü¡Êhttps://creatorslab.kodansha.co.jp/¡Ë
³ô¼°²ñ¼Ò¹ÖÃÌ¼Ò¤ÎÂè»Í»ö¶ÈËÜÉô¤Ë¤Æ2021Ç¯6·î¤ËÁÏÎ©¤µ¤ì¤¿R&DÉô½ð¤Ç¤¹¡£
¡ÖÊÔ½¸¤ÎºÆÄêµÁ¡×¤ò·Ç¤²¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤ÈÀÜÅÀ¤ò¤â¤Á¡¢½ñÀÒ¤ä»¨»ï¤È¤¤¤¦·Á¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤Â¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÀ¤¤ËÁ÷¤ê½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¥¤¥ó¥Ç¥£¥²ー¥à¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー»Ù±ç¤ä¡¢¿·µ¬¥²ー¥à³«È¯¤ò´ë²è¤¹¤ë¡Ö¹ÖÃÌ¼Ò¥²ー¥à¥é¥Ü¡×
¡¦¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°·¿¥Þ¥ó¥¬Åê¹Æ¥µ¥¤¥ÈDAYS NEOÅù¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¡ÖUGC¥á¥Ç¥£¥¢¥é¥Ü¡×
¡¦¥¤¥ó¥Ç¥£¥Ú¥ó¥Ç¥ó¥È±ÇÁü¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー»Ù±ç¤ä¿·µ¬±ÇÁü´ë²è¤ò¤ª¤³¤Ê¤¦¡Ö¹ÖÃÌ¼Ò¥·¥Í¥Þ¥é¥Ü¡×
¡¦¥¸¥ã¥ó¥ëÌä¤ï¤º¹¤¯¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡Ö¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¥Öー¥¹¥È¥é¥Ü¡×
¡¦´ë¶È¤ä¼«¼£ÂÎ¤Î²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÎÏ¤Ç²ò·è¤òÄó°Æ¤¹¤ë¡Ö¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥Ç¥¶¥¤¥ó¥é¥Ü¡×
¡¦¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¥·¥Ã¥×¤Ç¿·¤¿¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¡ÖIP¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¥é¥Ü¡×
¤«¤éÀ®¤ê¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤ÎÌ´¤Î¼Â¸½¤Î¤ß¤Ê¤é¤º´ë¶È¤ä¼«¼£ÂÎ¤Î²ÝÂê¤ò¡ÖÊÔ½¸¡×¤Ç²ò·è¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¹ÖÃÌ¼Ò¥²ー¥à¥é¥Ü¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤Ï¡¢°Ê²¼¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤äX¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://creatorslab.kodansha.co.jp/game/
¡¦X¡§https://x.com/kodanshaGCL