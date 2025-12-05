¡Ø¥ºー¥È¥Ô¥¢2¡Ù¤Î¿·¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡¢¥²¥¤¥êー¤ä¥Ñ¥¦¥Ðー¥È¤âÅÐ¾ì¡ª¥¸¥å¥Ç¥£¤È¥Ë¥Ã¥¯¤Î¤µ¤¬¤·Í·¤Ó¥Ö¥Ã¥¯¡Ø¥ºー¥È¥Ô¥¢¤Î¤Ê¤«¤Þ¤ò¤µ¤¬¤»¡ª¡Ù¤¬12·î19ÆüÈ¯Çä¡õÍ½Ìó¼õÉÕÃæ¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò ³Ø¸¦¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ÊÅìµþ¡¦ÉÊÀî¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§µÜ¸¶Çî¾¼¡Ë¤Î¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼Ò Gakken¡ÊÅìµþ¡¦ÉÊÀî¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÆîÛêÃ£Ìé¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯12·î19Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë³Ø¸¦¤ï¤¯¤ï¤¯¤µ¤¬¤·¤¨¥Ö¥Ã¥¯¡Ø¥ºー¥È¥Ô¥¢¤Î¤Ê¤«¤Þ¤ò¤µ¤¬¤»¡ª¡Ù¤òÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥ºー¥È¥Ô¥¢¥Õ¥¡¥óÉ¬¸«¡ª¡¡12¤Î¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ÎåºÎï¤Ê¥¤¥é¥¹¥È
±Ç²è¡Ø¥ºー¥È¥Ô¥¢¡Ù¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¡Ö¥ºー¥È¥Ô¥¢·Ù»¡½ð¡×¤ä¡Ö¥Ð¥Ëー¥Ð¥í¥¦¡×¡¢¡Ö¥Ä¥ó¥É¥é¡¦¥¿¥¦¥ó¡×¡¢¡Ö¥ì¥¤¥ó¥Õ¥©¥ì¥¹¥ÈÃÏ¶è¡×¤Ê¤É¡¢¤ª¤Ê¤¸¤ß¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬¤µ¤¬¤·³¨¤Ë¡ª
¤µ¤¬¤·Í·¤Ó¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢±Ç²è¤Î»×¤¤½Ð¤Î¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ò¤¸¤Ã¤¯¤êÄ¯¤á¤Æ³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£åºÎï¤ÇºÙ¤«¤¤¥¤¥é¥¹¥È¤Ï¡¢¸«¤ì¤Ð¸«¤ë¤Û¤ÉÈ¯¸«¤¬¤¢¤ê¡¢Âç¿Í¤â³Ú¤·¤á¤ë°ìºý¤Ç¤¹¡£
¢£¥Ç¥£¥º¥Ëー±Ç²èºÇ¿·ºî¡Ø¥ºー¥È¥Ô¥¢2¡Ù¤Î¿·¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤âÅÐ¾ì¡ª
¥Ø¥Ó¤Î¥²¥¤¥êー¤ä¥ª¥ª¥ä¥Þ¥Í¥³¤Î¥Ñ¥¦¥Ðー¥È¤Ê¤É¡¢¡Ø¥ºー¥È¥Ô¥¢2¡Ù¤Î¿·¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤âËÜ½ñ¤ËÅÐ¾ì¡ª¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¾Ò²ð¤Ä¤¤Ç¤¹¡£
¡Î¾¦ÉÊ³µÍ×¡Ï
³Ø¸¦¤ï¤¯¤ï¤¯¤µ¤¬¤·¤¨¥Ö¥Ã¥¯¡Ø¥ºー¥È¥Ô¥¢¤Î¤Ê¤«¤Þ¤ò¤µ¤¬¤»¡ª¡Ù
Äê²Á¡§1,540±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯12·î19Æü
È½·¿¡§ABÈÇ
ÅÅ»ÒÈÇ¡§¤¢¤ê
ISBN¡§978-4-05-206282-7
È¯¹Ô½ê¡§³ô¼°²ñ¼Ò Gakken
³Ø¸¦½ÐÈÇ¥µ¥¤¥È¡§https://hon.gakken.jp/book/1020628200(https://hon.gakken.jp/book/1020628200)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥°¥íー¥Ð¥ë¡§150¤«¹ñ°Ê¾å¤Ç³èÆ°¡¦»ö¶ÈÅ¸³«