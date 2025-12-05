½ÐÈÇ¼Ò¤Î¡ÖPICK UP PRESS¡×¤¬¥×¥í¸þ¤±¼¹É®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖtheLetter¡×¤Ç¥¤¥ó¥É±Ç²èÀìÌç¥Ë¥åー¥¹¥ì¥¿ー¤òÇÛ¿®³«»Ï
³ô¼°²ñ¼ÒOutNow¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ßÀËÜ»ê¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡¢¥×¥í¡¦ÀìÌç²È¸þ¤±¥¹¥È¥Ã¥¯·¿¼¹É®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖtheLetter¡×¤Ë¤Æ¡¢½ÐÈÇ¼Ò¤ÎPICK UP PRESS¤¬¿·¤¿¤Ë¥Ë¥åー¥¹¥ì¥¿ー¤ÎÇÛ¿®¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
PICK UP PRESS¤Î¡ÖtheLetter¡×ÇÛ¿®³«»Ï¤ÎÇØ·Ê
°Ê²¼¡¢¥³¥á¥ó¥È¡£
PICK UP PRESS¤Ï¡Ø¿·¤¿¤Ê¤ë¥¤¥ó¥É±Ç²è¤ÎÀ¤³¦¡Ù°Ê¹ß¡¢¥¤¥ó¥É±Ç²è¤Ë´Ø¤¹¤ë½ñÀÒ¤ò·ÑÂ³Åª¤Ë´©¹Ô¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î²áÄø¤Ç¡¢¡ÖºÇ¿·¾ðÊó¤ò¤â¤Ã¤ÈÃÎ¤ê¤¿¤¤¡×¡Ö¤è¤ê¿¼¤¤²òÀâ¤òÆÉ¤ß¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£³Æ¸À¸ì·÷¤Ç¼¡¡¹¤È¿·ºî¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢ÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¤ÎÉáµÚ¤Ç¤½¤Î¹¤¬¤ê¤Ï¤µ¤é¤Ë²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½ñÀÒ¤À¤±¤Ç¤ÏÄÉ¤¤¤Ä¤±¤Ê¤¤¤³¤ÎÊÑ²½¤Ë±þ¤¨¤ë¤¿¤á¡¢¤è¤ê¥¿¥¤¥à¥êー¤«¤Ä¿¼¤¯¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¥Ë¥åー¥¹¥ì¥¿ー¡Ø¥¤¥ó¥É±Ç²è¥¿¥¤¥à¥º¡Ù¤òÎ©¤Á¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥¤¥ó¥É±Ç²è¥¿¥¤¥à¥º¡×¡§https://indian-movie.theletter.jp/(https://indian-movie.theletter.jp/)
¿·ºî¥¤¥ó¥É±Ç²è¤Î¥ì¥Ó¥åー¡¢¸À¸ì·÷¤´¤È¤ÎºÇ¿·Æ°¸þ¡¢ºîÉÊ¤ÎÇØ·Ê¤ËÇ÷¤ë¥³¥é¥à¡¢ÆüËÜ¸ø³«ºîÉÊ¤Î¾ðÊó¤ä¥È¥ê¥Ó¥¢¤Þ¤Ç¡¢½ñÀÒ¤Î¤è¤¦¤Ë¹ø¤ò¿ø¤¨¤¿²òÀâ¤È¥Ë¥åー¥¹¥ì¥¿ー¤À¤«¤é¤³¤½¼Â¸½¤Ç¤¤ë´ë²è¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢¥¤¥ó¥É±Ç²è¤Î¡È¤¤¤Þ¡É¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¥Ë¥åー¥¹¥ì¥¿ー¡£
¡ãPICK UP PRESS ¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë ¡ä
¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ÎÁÛ¤¤¤ò½¦¤¤¾å¤²¤Æ¡¢¥«¥¿¥Á¤Ë¤¹¤ë¡×¤òÍýÇ°¤Ë¡¢2020Ç¯12·î¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿½ÐÈÇ¼Ò¡£Ãø¼Ô¤äÆÉ¼Ô¤ÎÀ¼¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢µÞÂ®¤Ë¾ÃÈñ¤µ¤ì¤ë»þÂå¤Ë¤Þ¤À¸÷¤ÎÅö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡È¥Ò¥È¡¦¥â¥Î¡¦¥³¥È¡É¤ËÃíÌÜ¤·¤¿½ÐÈÇ³èÆ°¤¬ÆÃÄ§¡£¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³¥ß¥Ã¥¯¤ÎÂ¾¥¤¥ó¥É±Ç²è´ØÏ¢½ñÀÒ¤òÂ¿¿ô¼ê¤¬¤±¡¢¡Ø¿·¤¿¤Ê¤ë¥¤¥ó¥É±Ç²è¤ÎÀ¤³¦¡Ù¡Ê¾¾²¬´Ä¡õ¹âÁÒ²ÅÃË¡¦Ãø¡Ë¡¢¡ØÆî¥¤¥ó¥É±Ç²è¥¯¥í¥Ë¥¯¥ë¡Ù¡Ê°ÂÂðÄ¾»Ò¡¦ÊÔÃø¡Ë¤Ê¤É¡¢Â¿³ÑÅª¤Ê»ëÅÀ¤Ç¥¤¥ó¥É±Ç²è¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤ë´©¹ÔÊª¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
theLetter ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
theLetter ¤Ï°å»Õ¤äÊÛ¸î»Î¡¢¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¤ä¥¸¥ãー¥Ê¥ê¥¹¥ÈÅù¡¢½ñÀÒ¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤ÊÀìÌçÀ¤Î¹â¤¤½ñ¤¼ê¤¬Â¿¤¯ºßÀÒ¤¹¤ë¡¢¥×¥í¡¦ÀìÌç²È¸þ¤±¤Î¼¹É®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£¸½ºß¤Ï ¥Ó¥¸¥Í¥¹¡¦¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¡¦·ÐºÑ¡¦°åÎÅ¡¦¶âÍ»¡¦À¯¼£¡¦¥¹¥Ýー¥Ä¡¦¥¨¥ó¥¿¥áÅù¤ÎÊ¬Ìî¤Ç³èÌö¤¹¤ë1,000 ¿Í°Ê¾å¤Î½ñ¤¼ê¤¬¾ðÊóÈ¯¿®¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
