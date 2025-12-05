¤¤¤Þ¤µ¤éÊ¹¤±¤Ê¤¤HANA¤Î¥È¥ê¥»¥Ä5¡Ã¶¦´¶¤¬»þÂå¤òÆ°¤«¤¹¨¡¨¡¡ÈÅù¿ÈÂç¤Î7¿Í¡É ¤¬Äó¼¨¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ´Ñ
KKCompany Japan¹çÆ±²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¡§Ã« ÏÂÇî¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë²»³ÚÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¡ÖKKBOX¡×¤È¡¢KDDI³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¾¾ÅÄ ¹ÀÏ©¡Ë¤È¶¦Æ±±¿±Ä¤¹¤ë¡Öau¥¹¥Þー¥È¥Ñ¥¹¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¡×¤Ï¡¢2025Ç¯¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë7¿ÍÁÈ¥¬ー¥ë¥º¥°¥ëー¥×¡¦"HANA" ¤ÎÆÃ½¸µ»ö¤òÀ©ºî¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¥ê¥êー¥¹¤Ç¤Ï¡¢Æ±µ»ö¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯¡¢ÆüËÜ¤Î²»³Ú¥·ー¥ó¤ËÆÍÇ¡¸½¤ì¤¿7¿ÍÁÈ¥¬ー¥ë¥º¥°¥ëー¥×¡ÖHANA¡×¤¬¡¢¤¤¤Þ²»³Ú¶È³¦¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºÆüËÜ¤Î¥¨¥ó¥¿¥á¶È³¦Á´ÂÎ¤òÀÊ´¬¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ç¥Ó¥åー¶Ê¡ÖROSE¡×¤ÏÇÛ¿®³«»Ï¤«¤é¤ï¤º¤«3¤«·î¤Ç¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°1²¯ºÆÀ¸¤òÆÍÇË¤·¡¢Â³¤¯¡ÖBlue Jeans¡×¤Ï¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç9½µÏ¢Â³1°Ì¤òµÏ¿¡£½Ö¤¯´Ö¤Ë»þÂå¤ÎÃþ»ù¤È¤Ê¤ê¡¢¥È¥Ã¥×¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÃç´ÖÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
HANA¤¬Â¾¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ÈÂç¤¤¯°Û¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤¬Êü¤Ä¶¯Îõ¤Ê¥á¥Ã¥»ー¥¸À¤È²»³ÚÅª´°À®ÅÙ¤Î¹â¤µ¡¢¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹ÎÏ¡¢¤½¤·¤Æ¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡¦¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤¬»Å³Ý¤±¤¿¿·¤·¤¤¥Ý¥Ã¥×¥¢¥¤¥³¥óÁü¤ÎÄó¼¨¤Ë¤¢¤ë¡£¶ìÇº¤ä³ëÆ£¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿¶¯¤¤¥¬ー¥ë¥º¥°¥ëー¥×¤È¤·¤Æ¡¢¸½Âå¤ËÉ¬Í×¤Ê¡ÖÅù¿ÈÂç¤Î¶¯¤µ¡×¤òÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÈþ¤·¤µ¤Ë¤Ï¡¢À¤Âå¤äÀÊÌ¤òÌä¤ï¤ºÉý¹¤¤»Ù»ý¤¬½¸¤Þ¤ë¡£ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊHANA¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò5¤Ä¤Î»ëÅÀ¤«¤é·¡¤ê²¼¤²¤Æ¤¤¤¯¡£
[Æ°²è1: https://www.youtube.com/watch?v=r_AOa3yVz8A ]
1. HANA¤È¤Ï――ÅØÎÏ¤ÈºÍÇ½¤¬·ë½¸¤·¤¿Åù¿ÈÂç¤Î7¿ÍÁÈ[Æ°²è2: https://www.youtube.com/watch?v=n2Rywx3g1PM ]
HANA¤Ï¡¢BMSGÂåÉ½¤ÎSKY-HI¤¬Áí¹ç¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤òÌ³¤á¡¢¥é¥Ã¥Ñー/¥·¥ó¥¬ー¡¦¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤¬¥á¥¤¥ó¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤È¤·¤Æ´Ø¤ï¤Ã¤¿¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖNo No Girls¡×¤«¤éÃÂÀ¸¤·¤¿7¿ÍÁÈ¥¬ー¥ë¥º¥°¥ëー¥×¤Ç¤¢¤ë¡£
BMSG¡Ê¥Óー¥¨¥à¥¨¥¹¥¸ー¡Ë¤Ï¡¢SKY-HI¤¬ÀßÎ©¤·¤¿²»³Ú¥ìー¥Ù¥ë¡¿¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È²ñ¼Ò¤Ç¡¢¡ÖBe MySelf Group¡Ê¡á¼«Ê¬¤é¤·¤¯¤¢¤ì¡Ë¡×¤òÍýÇ°¤Ë·Ç¤²¡¢BE:FIRST¤Ê¤É¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¿¡£¤½¤Î½÷ÀÈÇ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È¤·¤Æ»ÏÆ°¤·¤¿¤Î¤¬¡ÖNo No Girls¡×¤Ç¤¢¤ë¡£Æ±¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ï¡¢À¤³¦¤«¤éÌó7,000·ï¤òÄ¶¤¨¤ë±þÊç¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¿³ºº¤Ç¤Ï²Î¾§¤ä¥À¥ó¥¹¤Î¥¹¥¥ë¤Ë²Ã¤¨¡¢ ¡È¼«Ê¬¤ò¤É¤¦É½¸½¤Ç¤¤ë¤«¡É ¤È¤¤¤¦ÆâÌÌ¤ÎÎÏ¤â½Å»ë¤µ¤ì¤¿¡£
[Æ°²è3: https://www.youtube.com/watch?v=rGPd0FyjQ9w ]
¸·¤·¤¤¿³ºº¤ò·Ð¤ÆÁª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢CHIKA¡¢NAOKO¡¢JISOO¡¢YURI¡¢MOMOKA¡¢KOHARU¡¢MAHINA¤Î7¿Í¡£Ç¯Îð¤â½Ð¿È¤â°Û¤Ê¤ëÈà½÷¤¿¤Á¤Ï¡¢²Î¤ä¥À¥ó¥¹¤ÎÆÀ°ÕÊ¬Ìî¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ê°Õ»×¤ÈÉ½¸½¤Ø¤Î¾ðÇ®¤òÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ ¡ÈHANA¡É ¤È¤·¤Æ¥°¥ëー¥×¤ò·ëÀ®¤·¤¿¡£ÆÃÉ®¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤¬¼«¿È¤ÎÌÜ¤Ç¸«½Ð¤·¤¿7¿Í¤Î ¡ÈÅù¿ÈÂç¤Î¶¯¤µ¡É ¤À¤í¤¦¡£¥È¥²¤äÀÈ¤µ¤òÕÔ¤ß¤Ê¤¬¤é¤âÉ¬»à¤Ëºé¤³¤¦¤È¤¹¤ë¡¢¤½¤ó¤Ê»Ñ¤³¤½¤¬HANA¤È¤¤¤¦Â¸ºß¤ò¾ÝÄ§¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ç¥Ó¥åー¸å¡¢HANA¤Ï¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤¬Åý³ç¤¹¤ëÀ©ºî¥Áー¥à¤Î¤â¤È¤ÇÂ¿ºÌ¤Ê¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¿Ø¤È³Ú¶Ê¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¤äR&B¡¢UK¥Ý¥Ã¥×¤Ê¤É¤ÎÍ×ÁÇ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¡¢J-POP¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤¿À¤³¦´ð½à¤Î²»Áü¤ò³ÎÎ©¤·¤¿¡£J-POP¤Î¥¥ã¥Ã¥Áー¤µ¡¦¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤µ¤Ë³¤³°Åª¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¶¦Â¸¤¹¤ë¤³¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤³¤½¡¢HANA¤Î²»³ÚÅª¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤Ç¤¢¤ë¡£
[Æ°²è4: https://www.youtube.com/watch?v=H56XUMPWUVY ]
¤½¤ÎÌ¾¤Î¤È¤ª¤ê¡¢¥°¥ëー¥×¡ÖHANA¡×¤Ë¤Ï¡Ö´èÄ¥¤Ã¤Æºé¤¤¤¿²Ö¡¢¥È¥²¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤âÈþ¤·¤¯¤Æ²Ú¤ä¤«¤Ëºé¤¤¤Æ¤¤¤¿²Ö¡¢¿å¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¢¤²¤Ê¤¤¤È»à¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦Á¡ºÙ¤Ê¤½¤ì¤Ç¤â´èÄ¥¤Ã¤ÆÀ¸¤¤è¤¦¤È¤¹¤ë²Ö¡£¡×¤È¤¤¤¦»°¤Ä¤Î°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¶¯¤µ¤ÈÑ³¤µ¤¬Æ±µï¤¹¤ë¤½¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡¢´Ñ¤ë¼Ô¡¦Ä°¤¯¼Ô¤Î¿´¤Ë¿¼¤¯¶Á¤¤¤¿¡£¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤¿³Ú¶Ê¤ä¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤ÏSNS¤òÄÌ¤¸¤Æ½Ö¤¯´Ö¤Ë³È»¶¤µ¤ì¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºÂç½°¤Î¶¦´¶¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤¿¡£
HANA¤ÎÃÂÀ¸¡¢¤½¤·¤ÆÅÙ½Å¤Ê¤ë¥Ð¥¤¥é¥ë¥Ò¥Ã¥È¤Ë¤è¤Ã¤Æ´¬¤µ¯¤³¤µ¤ì¤ë¼Ò²ñ¸½¾Ý¤Ï¶öÁ³¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»þÂå¤¬Èà½÷¤¿¤Á¤òµá¤á¤¿É¬Á³¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£Èà½÷¤¿¤Á¤Ï ¡È¸½Âå¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÀ¸¤Êý¤òÅê±Æ¤·¤¿Åù¿ÈÂç¤Ê¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È½¸ÃÄ¡É ¤Ç¤¢¤ë¡£
[Æ°²è5: https://www.youtube.com/watch?v=29io5-F-4xM ]
2. ¥Ð¥º¤ÎÏ¢º¿――¡ÈÏ¢Â³Åª¤Ê¥Ò¥Ã¥È¡É ¤¬¼Ò²ñ¸½¾Ý¤Ø[Æ°²è6: https://www.youtube.com/watch?v=p_mkWP9Z7n4 ]
HANA¤ÎÂ¸ºß¤ò°ìµ¤¤ËÀ¤¤ËÃÎ¤é¤·¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢¥×¥ì¥Ç¥Ó¥åー¶Ê¡ÖDrop¡×¤Ç¤¢¤ë¡£¡ÒNo No Girls¡Ó¤ÎºÇ½ª¿³ºº¤ÇÈäÏª¤µ¤ì¡¢¤Î¤Á¤ËÀµ¼°ÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¤³¤Î³Ú¶Ê¤Ï¡¢¸ø³«Ä¾¸å¤«¤éºÆÀ¸¿ô¤òµÞ¿¤µ¤»¡¢¸ø³«¤«¤éÈ¾Æü¤Ç100Ëü²ó¡¢10Æü¤Ç500Ëü²ó¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¥Ç¥Ó¥åー¶Ê¡ÖROSE¡×¤ò2025Ç¯4·î¤Ë¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë¤È¡¢¥ª¥ê¥³¥ó¤ª¤è¤ÓBillboard JAPAN¤Î¼çÍ×¥Á¥ãー¥È¤Ç½éÅÐ¾ì1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£ÇÛ¿®³«»Ï¤«¤é¤ï¤º¤«3¤«·î¤Ç¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°1²¯²ó¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£
[Æ°²è7: https://www.youtube.com/watch?v=TSnLSbEqUNU ]
Â³¤¯¡ÖBlue Jeans¡×¤Ï¡¢½÷À¥°¥ëー¥×¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç9½µÏ¢Â³1°Ì¤òµÏ¿¤·¡¢¼Ò²ñ¸½¾ÝÅª¤Ê¥àー¥Ö¥á¥ó¥È¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿Ï¢Â³¥Ò¥Ã¥È¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢³Ú¶Ê¤Î´°À®ÅÙ¤Î¹â¤µ¡¢±ÇÁü±é½Ð¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Î¹â¤µ¡¢¤½¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤¬¶¦´¶¤·¤ä¤¹¤¤¥¹¥Èー¥êー¤Î3ÅÀ¤¬¤¢¤ë¡£HANA¤Î²»³Ú¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë ¡È¤«¤ï¤¤¤µ¡É ¡È¤«¤Ã¤³¤è¤µ¡É ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖÀ¸¤¤Å¤é¤µ¤ÎÃæ¤Ç¤â¤¿¤¯¤Þ¤·¤¯ºé¤³¤¦¤È¤¹¤ë¡×¶¯¤µ¤¬¶¦´¶¤ò½¸¤á¡¢¶¦´¶¤¬³È»¶¤ò¸Æ¤Ö¹½Â¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
3. ²Î¡¦¥À¥ó¥¹¡¦À¤³¦´Ñ――»°°Ì°ìÂÎ¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹ÎÏ
HANA¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¸ì¤ë¤¦¤¨¤Ç·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤Î¤¬¡¢²Î¤È¥À¥ó¥¹¡¢¤½¤·¤Æ³Ú¶Ê¤¬¤â¤ÄÀ¤³¦´Ñ¤ò¹â¤¤¼¡¸µ¤Ç·ë¤Ó¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ç¤¢¤ë¡£Èà½÷¤¿¤Á¤Ï¶Ê¤´¤È¤ËÁ´¤¯°Û¤Ê¤ë´¶¾ð¤Î¿§¤ò¤Þ¤È¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤½¤Î³Ë¤Ë¤¢¤ë ¡È¼«Ê¬¤é¤·¤¯À¸¤¤ë¡É ¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò°ì´Ó¤·¤ÆÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
[Æ°²è8: https://www.youtube.com/watch?v=LQSsBJQ5FKw ]
¤¿¤È¤¨¤Ð¥Ç¥Ó¥åー¶Ê¡ÖROSE¡×¤Ç¤Ï¡¢Å¥¤ÎÃæ¤«¤é²Ö¤¬ºé¤¯¤è¤¦¤Ë¡¢°Ç¤«¤é¸÷¤Ø¤È¸þ¤«¤¦¹½À®¤¬°õ¾ÝÅª¤À¡£·ã¤·¤¤¥Óー¥È¤ÈÍÞÀ©¤µ¤ì¤¿Æ°¤¤ÎÂÐÈæ¤¬¡¢¶¯¤µ¤ÈÑ³¤µ¤ÎÎ¾Êý¤òºÝÎ©¤¿¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹¥Æー¥¸¤Ç¤Ï¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¤ÎÊÑ²½¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¾ÈÌÀ¤¬ÀÚ¤êÂØ¤ï¤ê¡¢²»³Ú¤È±ÇÁü±é½Ð¤¬´°Á´¤ËÆ±´ü¤¹¤ë¡£
[Æ°²è9: https://www.youtube.com/watch?v=zkdN7GtF70M ]
°ìÊý¤Ç¡ÖBlue Jeans¡×¤Ç¤Ï¡¢½Å¸ü¤ÊR&B¥µ¥¦¥ó¥É¤È³ê¤é¤«¤Ê¥À¥ó¥¹¥é¥¤¥ó¤¬Í»¹ç¤·¡¢ÀÄ½Õ¤È¼«Í³¤òÉÁ¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£MV¤Ç¤Ï³¹¤ò¶î¤±È´¤±¤ë¥·ー¥ó¤äÁÇ´é¤Î¾Ð´é¤¬»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¡¢¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ï´ÑµÒ¤Î¥³ー¥é¥¹¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢¶õ´Ö¤½¤Î¤â¤Î¤ò´¬¤¹þ¤ó¤Ç°ì¤Ä¤Î³Ú¶Ê¤¬½ÐÍè¾å¤¬¤ë¡£
[Æ°²è10: https://www.youtube.com/watch?v=X4FV9ArWKrc ]
¤µ¤é¤Ë¡ÖBAD LOVE¡×¤Ç¤Ï¡¢ÀÖ¤È¹õ¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿±é½Ð¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÄË¤ß¤ä¼»ÅÊ¡¢°¦¤ÎÉÔ°ÂÄê¤µ¤òÉ½¸½¡£Ä©È¯Åª¤Ê¥È¥é¥Ã¥¯¤È´¶¾ð¤òÇí¤½Ð¤·¤Ë¤·¤¿¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤¬Í»¹ç¤·¡¢HANA¤¬»ý¤Ä ¡È²ÄÎù¤µ¤ÈÆÇ¡É ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¸«»ö¤ËÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢HANA¤Î³Ú¶Ê¤Ï¤É¤ì¤â¡Ö²Î¡¦¥À¥ó¥¹¡¦À¤³¦´Ñ¡×¤¬Ê¬Î¥¤»¤º¡¢»°°Ì°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤ÆÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÉ½¸½ÎÏ¤ÎÉý¤³¤½¤¬¡¢Â¾¤Î¥°¥ëー¥×¤È¤Ï°ìÀþ¤ò²è¤¹ºÇÂç¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ç¤¢¤ë¡£
4. ¥á¥ó¥Ðー¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ÈÂ¿ÍÍÀ[Æ°²è11: https://www.youtube.com/watch?v=DX_zuR10ZVY ]
HANA¤Î7¿Í¤Ï¡¢µ»½Ñ¤È´¶À¡¢¤½¤·¤ÆÊª¸ì¤òÊ»¤»»ý¤ÄÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ë¡£Èà½÷¤¿¤Á¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì°Û¤Ê¤ë²»³ÚÅªÇØ·Ê¤ÈÉ½¸½¤Î¼Á¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢¤Ò¤È¤Ä¤ÎÉñÂæ¤ÇÄ´ÏÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
CHIKA¤Ï¡¢²Î¡¦¥À¥ó¥¹¡¦¥é¥Ã¥×¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Ë¤ª¤¤¤Æ°µÅÝÅª¤Ê¼ÂÎÏ¤ò¸Ø¤ë¥á¥ó¥Ðー¤Ç¤¢¤ë¡£5ºÐ¤Îº¢¤«¤éËá¤¤¤Æ¤¤¿¥¹¥¥ë¤Ï³Î¤«¤Ê¤â¤Î¤À¤¬¡¢Åö½é¤Ï¼«¸ÊÉ¾²Á¤ÎÄã¤µ¤Ë¶ì¤·¤à°ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÎÃæÈ×¤Ç¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤Ë¡Ö¤¤¤¤²Ã¸º¡¢¼«¿®¤¬¤Ê¤¤´¶¤¸¤Ï¤½¤³¤Þ¤Ç¤À¤è¡×¤ÈÍ¡¤µ¤ì¤Æ°Ê¹ß¡¢³Ì¤òÇË¤ë¤è¤¦¤ËÉ½¸½ÎÏ¤ò³«²Ö¤µ¤»¤¿¡£º£¤Ç¤Ï¿Ä¤Î¶¯¤¤²Î¾§¤Ç³Ú¶ÊÁ´ÂÎ¤ò°ú¤Äù¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
NAOKO¤Ï¡¢10Ç¯°Ê¾å¤Î¥À¥ó¥¹·Ð¸³¤È¹â¤¤²Î¾§ÎÏ¤ò»ý¤Á¡¢¡Ö¼ÂÎÏ¤ÎË½ÎÏ¡×¤ÈÉ¾¤µ¤ì¤ë¤Û¤É¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤ë¡£¹µ¤¨¤á¤ÊÀ³Ê¤Ê¤¬¤é¥¹¥Æー¥¸¤Ç¤Ï°ìÊÑ¤·¡¢ÇúÈ¯Åª¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Ç´ÑµÒ¤ò°µÅÝ¤¹¤ëÂ¸ºß¤À¡£¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥óºÇ½ª¿³ºº¤Ç¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤«¤é¡ÖÊ¸¶ç¤Ê¤·¡×¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤¿ÄÌ¤ê¡¢µ»½Ñ¤È¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿HANA¤Î²°Âæ¹ü¤È¤¤¤¨¤ë¡£
JISOO¤Ï¡¢À¡¤ó¤À²ÎÀ¼¤ÈÆÈ¼«¤Î¥°¥ëー¥ô¤ÇÄ°¤¯¼Ô¤òÌ¥Î»¤¹¤ë¡£¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î²Î¾§ÎÏ¤ò¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤ÈSKY-HI¤ÎÎ¾¼Ô¤ËÀä»¿¤µ¤ì¤ë¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¡£´°àú¼çµÁÅª¤Ê¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤µ¤«¤é¼«Ê¬¤òÄÉ¤¤µÍ¤á¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢´Ú¹ñ¿Í¤ÎÈà½÷¤ò¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤¬Êì¸ì¤ÇÎå¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¿´¤Î¶ÛÄ¥¤¬²ò¤±¡¢²Î¤¦¤³¤È¤Î´î¤Ó¤òºÆ¤Ó¼è¤êÌá¤·¤¿¡£°Ê¹ß¤ÎÈà½÷¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ï¡¢½À¤é¤«¤µ¤ÈÎÏ¶¯¤µ¤òÊ»¤»»ý¤Ä ¡È¿Ê²½¡É ¤ò¿ë¤²¤¿¡£
[Æ°²è12: https://www.youtube.com/watch?v=-KclsWH8a0I ]
YURI¤Ï¡¢¥¹¥Æー¥¸¤ËÎ©¤Ä¤À¤±¤Ç¶õµ¤¤òÊÑ¤¨¤ë¥«¥ê¥¹¥ÞÀ¤òÈ÷¤¨¤ë¡£²Î¤ÏÌ¤·Ð¸³¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Üー¥«¥ë¤äÉ½¾ð¤ÎÉ½¸½¤òÃÏÆ»¤ËËá¤¡¢²ó¤ò½Å¤Í¤ë¤´¤È¤ËÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤¿¡£¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤«¤é¤â¡Ö¥«¥ê¥¹¥ÞÀ¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¡¢¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹»þ¤ÎÇúÈ¯ÎÏ¤È¥ªー¥é¤Ï¡¢HANAÁ´ÂÎ¤Î¥À¥¤¥Ê¥ß¥¯¥¹¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹Í×ÁÇ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
MOMOKA¤Ï¡¢Äã²»¤Î¥Ï¥¹¥ー¥Ü¥¤¥¹¤È³Î¤«¤Ê¥é¥Ã¥×¥¹¥¥ë¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¢¤ë¡£¤«¤Ä¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤ÎÀ¼¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÍýÁÛÁü¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÇº¤ó¤Ç¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸ÄÀ¤³¤½¤¬HANA¤Ë¤È¤Ã¤ÆÍ£°ìÌµÆó¤ÎÉð´ï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ºÇ½ª¿³ºº¤ÇÈäÏª¤·¤¿¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤Î¡ÖPAIN IS BEAUTY¡×¤Ç¤Ï¡¢ËÏ½Á¤òÍá¤Ó¤Ê¤¬¤é´¶¾ð¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤ë±é½Ð¤¬Âç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ó¡¢É½¸½¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î³Ð¸ç¤ò¼¨¤·¤¿¡£
KOHARU¤Ï¡¢15Ç¯°Ê¾å¤Î¥À¥ó¥¹·Ð¸³¤ò»ý¤Ä³Î¤«¤Ê¼ÂÎÏ¼Ô¤Ç¤¢¤ë¡£¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¿³ºº¤Ç¹Í°Æ¤·¤¿¡Ö¥«¥Þ¥¥ê¥À¥ó¥¹¡×¤ÏSNS¤òÃæ¿´¤ËÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢ÆÈ¼«¤Î¥»¥ó¥¹¤ÈÈ¯ÁÛÎÏ¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿¡£¥¹¥Æー¥¸¤Ç¤Ï¥àー¥É¥áー¥«ー¤È¤·¤Æ¥Áー¥à¤òÌÀ¤ë¤¯¾È¤é¤·¡¢¤½¤ÎÌÀ²÷¤Ê¥ê¥º¥à´¶¤È¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Ç´ÑµÒ¤ò°ú¤¹þ¤à¡£
MAHINA¤Ï¡¢¹â¤¤É½¸½ÎÏ¤È½À¤é¤«¤Ê´¶À¡¢¤½¤·¤Æ¿Ä¤Î¶¯¤µ¤Ç¸«¤ë¼Ô¤òÌ¥Î»¤¹¤ë¥°¥ëー¥×ºÇÇ¯¾¯¡£3¼¡¿³ºº¤Ç°ìÅÙÃ¦Íî¤¹¤ë¤â¡¢¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤Ë¥é¥Ã¥×¤ÎºÍÇ½¤ò¸«½Ð¤µ¤ì¡¢ºÆÄ©Àï¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÄÏ¤ó¤À°ÛÎã¤Î·ÐÎò¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ì¤·Ð¸³¤«¤éÄ©¤ó¤À¥é¥Ã¥×¤Ç¸«»ö¤Ê¿Ê²½¤ò¿ë¤²¡¢¥¹¥Æー¥¸¤Ç¤Ï²º¤ä¤«¤ÊÀ³Ê¤«¤é¤ÏÁÛÁü¤Ç¤¤Ê¤¤Ç÷ÎÏ¤ò¸«¤»¤ë¡£¤½¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤ÈÀ®Ä¹ÎÏ¤¬¡¢HANA¤ÎÌ¤Íè¤ò¾ÝÄ§¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
[Æ°²è13: https://www.youtube.com/watch?v=AOvnVTw3kws ]
7¿Í¤Î¸ÄÀ¤Ï¡¢Ì¤´°À®¤¬¤æ¤¨¤ÎÈþ¤·¤µ¤ò»ý¤Ä¡£¸ß¤¤¤Î¼å¤µ¤òÊä¤¤¹ç¤¤¡¢²»³Ú¤ÎÃæ¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¿§¤òºé¤«¤»¤ë――¡£Ã¯¤¬·ç¤±¤Æ¤âÀ®¤êÎ©¤¿¤Ê¤¤¥Ð¥é¥ó¥¹¤³¤½¤¬HANA¤È¤¤¤¦¥°¥ëー¥×¤ÎºÇÂç¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ç¤¢¤ê¡¢7¿Í¤¬ ¡È°ã¤¦²Ö¤Î¿§¡É ¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢°ì¤Ä¤Î²ÖÂ«¤È¤·¤ÆÄ´ÏÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
5. ¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤µ¤È ¡È¥Õ¥¡¥ó¤È¤È¤â¤Ëºé¤¯¡É À¤³¦´Ñ[Æ°²è14: https://www.youtube.com/watch?v=TdazIYbQqVs ]
HANA¤¬Â¾¤Î¥¬ー¥ë¥º¥°¥ëー¥×¤È°ìÀþ¤ò²è¤¹¤Î¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È¤Îµ÷Î¥´¶¤Î¶á¤µ¤Ç¤¢¤ë¡£¸ø¼°¥Õ¥¡¥ó¥Íー¥à¡ÖHONEYs¡Ê¥Ï¥Ëー¥º¡Ë¡×¤Ï²Ö¤Ë´ó¤êÅº¤¦Ëª¤ò°ÕÌ£¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È¥°¥ëー¥×¤¬¸ß¤¤¤Ë»Ù¤¨¹ç¤¦´Ø·¸¤ò¾ÝÄ§¤·¤Æ¤¤¤ë¡£SNS¤äYouTube¤Ç¤Ï¥á¥¤¥¥ó¥°¤äÎý½¬±ÇÁü¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¸ø³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ï¥á¥ó¥Ðー¤ÎÀ®Ä¹¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¶¦Í¤Ç¤¤ë¡£¡È¿Í´Ö¤é¤·¤¤Ì¥ÎÏ¡É ¤Ë°î¤ì¤¿Åù¿ÈÂç¤ÎÈà½÷¤¿¤Á¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È¶á¤¤Â¸ºß¤È´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤Î¤â¥Õ¥¡¥ó¤ò¼æ¤¤Ä¤±¤Æ¤ä¤Þ¤Ê¤¤Í×°ø¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¡£³Ú¶Ê¤â¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥È¥²¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤âºé¤±¤ë¡×¡Ö¼«Ê¬¤ò¹ÎÄê¤·¤ÆÀ¸¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥Æー¥Þ¤ÇÅý°ì¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ä°¤¯Â¦¤Ë ¡È¼«Ê¬¤´¤È¡É ¤È¤·¤Æ¶Á¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£HANA¤Ï ¡È±þ±ç¤µ¤ì¤ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡É ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ä°¤¯¼Ô¤È ¡È¤È¤â¤Ëºé¤¯Â¸ºß¡É ¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
HANA¤Ï¥Ç¥Ó¥åー¤«¤é1Ç¯Â¤é¤º¤ÇÆüËÜ¤Î²»³Ú¥·ー¥ó¤òÂåÉ½¤¹¤ëÂ¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÊâ¤ß¤Ï¤Þ¤À½ø¾Ï¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¡£¤½¤Î°µÅÝÅª¤ÇâÁ¤¤µ±¤¤ÈÅù¿ÈÂç¤ÊÇ®¤¤ÁÛ¤¤¡¢¤½¤·¤Æ°î¤ì¤ë¸ÄÀ¤È¤È¤â¤Ë¤³¤ì¤«¤é¤ÎÆüËÜ¤Î²»³Ú¥·ー¥ó¡¦¥¨¥ó¥¿¥á¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
▶ ¥ê¥êー¥¹¾ðÊó2025.12.05
Digital Single¡ÖNON STOP¡×
▶ ¥é¥¤¥Ö¾ðÊó
2026Ç¯3·î¤è¤ê¡¢Á´17ÅÔ»Ô25¸ø±é¤ò¤Þ¤ï¤ë½é¤ÎÁ´¹ñ¥Ûー¥ë¥Ä¥¢ー¤òÍ½Äê
https://hana.b-rave.tokyo/live/250820-2/
▶ HANA¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¦³Æ¼ïSNS
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://hana.b-rave.tokyo/
YouTube¡§https://www.youtube.com/@HANA_BRAVE_Official
Instagram¡§https://www.instagram.com/hana_brave_official/
X¡§https://x.com/HANA__BRAVE
TikTok¡§https://www.tiktok.com/@hana_brave_official
¡Ú¸µµ»ö¤Ï¤³¤Á¤é¡Û
¤¤¤Þ¤µ¤éÊ¹¤±¤Ê¤¤HANA¤Î¥È¥ê¥»¥Ä5¡Ã¶¦´¶¤¬»þÂå¤òÆ°¤«¤¹¨¡¨¡¡ÈÅù¿ÈÂç¤Î7¿Í¡É ¤¬Äó¼¨¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ´Ñ
KKBOX¡§https://www.kkbox.com/jp/ja/column/showbiz-0-1833-1.html
au¥¹¥Þ¥×¥ì¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¡§https://au.utapass.auone.jp/lp/hana-guide
¢§KKBOX¤È¤Ï
¡ÖKKBOX¡×¤Ï¡¢ÍøÍÑ¼Ô¿ô1,000Ëü¿Í°Ê¾å¤ò¸Ø¤ë¥¢¥¸¥¢Âç¼ê¤ÎÄê³ÛÀ©²»³ÚÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¡£ÂæÏÑÈ¯¾Í¤Î¥µー¥Ó¥¹¤Ç¡¢Äó¶¡¥¨¥ê¥¢¤ÏÂæÏÑ¡¦¹á¹Á/¥Þ¥«¥ª¡¦¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¡¦ÆüËÜ¤ÎÁ´5¥¨¥ê¥¢¡£
·î³Û980±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Ç1²¯¶Ê¤òÄ¶¤¨¤ë³Ú¶Ê¤¬¤¤¤Ä¤Ç¤â¤É¤³¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ë¤Û¤«¡¢¡ÖBSC¥é¥¸¥ª¡×¤Ê¤É¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¤È¤·¤Æ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÈÖÁÈ¤òÅ¸³«¤·¤¿¤ê¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤äÍ§Ã£¤È°ì½ï¤Ë²»³Ú¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥óDJµ¡Ç½¡ÖListen with¡×¤òÅ¸³«¤·¤¿¤ê¤ÈÂ¿ÍÍ¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤¬Ì¥ÎÏ¡£½é²óÅÐÏ¿1¥ö·îÌµÎÁ¤ÇÍøÍÑ²ÄÇ½¡£
KKBOX¸ø¼°¥µ¥¤¥È(https://www.kkbox.com/jp/ja/)
App Store(https://apps.apple.com/jp/app/kkbox-music-and-podcasts/id300915900) / Google Play(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.skysoft.kkbox.android&hl=ja)
¢§au¥¹¥Þー¥È¥Ñ¥¹¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¤È¤Ï
¡Öau¥¹¥Þー¥È¥Ñ¥¹¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¡×¤Ï¡¢ËÉÙ¤Ê²»³Ú¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¤ä²»³Ú¥³¥é¥à¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë²»³ÚÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£Ponta¥Ñ¥¹²ñ°÷¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÄÉ²ÃÎÁ¶â¤Ê¤·¤Ç¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤Û¤«¡¢²»À¼¹¹ð¤äµ¡Ç½À©¸Â¤Ê¤¯¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Îµ¡Ç½¤ä³Ú¶Ê¤ò¼«Í³¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡¢Unlimited¥×¥é¥ó (·î³Û980±ß/ÀÇÊÌ) ¤âÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
au¥¹¥Þー¥È¥Ñ¥¹¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¸ø¼°¥µ¥¤¥È(https://au.utapass.auone.jp/)
App Store(https://apps.apple.com/jp/app/au%E3%81%AE%E9%9F%B3%E6%A5%BD%E3%82%A2%E3%83%97%E3%83%AA-au%E3%82%B9%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%91%E3%82%B9%E3%83%97%E3%83%AC%E3%83%9F%E3%82%A2%E3%83%A0%E3%83%9F%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%83%83%E3%82%AF/id579510737) / Google Play(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kddi.android.UtaPass&pli=1)