¡Ö¥Þ¥ó¥¬Park¡×Âç¿Íµ¤ºîÉÊ¡ª ¡Ö¥¤¥±¥ÜÇÛ¿®¼Ô¤Ï²¶ÁÀ¤¤!?¡×¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹6´¬È¯ÇäµÇ°¥¥ã¥ó¥Úー¥ó Live2D ÆÃÊÌÆ°²è¸ø³«¡õÌµÎÁÏÃÁýÎÌ¡õ¥³¥ó¥Ó¥Ë¥×¥ê¥ó¥È12/5(¶â)¤«¤é¡ª
(C)¤¢¤Ú¤³¡¿ÇòÀô¼Ò
³ô¼°²ñ¼ÒÇòÀô¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÁí¹ç¥¨¥ó¥¿¥á¥Þ¥ó¥¬¥¢¥×¥ê¡¦¥Þ¥ó¥¬Park¤ÎÂç¿Íµ¤ºîÉÊ¡Ö¥¤¥±¥ÜÇÛ¿®¼Ô¤Ï²¶ÁÀ¤¤¡ª¡©¡×6´¬È¯Çä¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¥½¥¦¥¸¥í¥¦¤µ¤ó¤ÎLive2DÆÃÊÌÆ°²è¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤¹¡ª¡ª ¤µ¤é¤Ë¡¢18¥Á¥ã¥×¥¿ーÌµÎÁ¤ÇÆÉ¤á¤ëÄ¶¤ªÆÀ¤ÊÌµÎÁÏÃÁýÎÌ´ë²è¤ò¼Â»Ü¤Î¤Û¤«¡¢¤Ê¤ó¤È¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¡ù¥³¥ó¥Ó¥Ë¥×¥ê¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡ª Âç¿Íµ¤ºîÉÊ¤ÎÆÃÊÌ´ë²è¤ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¢ö
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´Ö¡§12/5(¶â)～12/18(ÌÚ)
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó£±. Live2DÆÃÊÌÆ°²è¸ø³«¡ª¡ª
6 ´¬È¯Çä¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢ÇÛ¿®¼Ô¥½¥¦¥¸¥í¥¦¡ÊCV:°ËÅì·ò¿Í¡Ë¤¬Live2D ²½¤·¤ÆÅÐ¾ì¡ª¥Þ¥ó¥¬Park¤äSNS¤Ë¤Æµ®½Å¤ÊPR¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥óÆ°²è¤òÆÃÊÌ¸ø³«¤·¤Þ¤¹¡ªLive2D¤ÇÆ°¤¯¥½¥¦¥¸¥í¥¦¤µ¤ó¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¢ö
¢¨¡ÖLive2D¡×¤Ï³ô¼°²ñ¼ÒLive2D¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó£². ¡Ö¥¤¥±¥ÜÇÛ¿®¼Ô¤Ï²¶ÁÀ¤¤!?¡×ÌµÎÁÏÃÁýÎÌ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó 2025/12/18¤Þ¤Ç¡ª
¢¨¥Þ¥ó¥¬Park ¥¢¥×¥ê¸ÂÄê¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¥¢¥×¥ê¤è¤ê¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
18¥Á¥ã¥×¥¿ーÌµÎÁÏÃÁýÎÌ¡ª ¡Ö¥¤¥±¥ÜÇÛ¿®¼Ô¤Ï²¶ÁÀ¤¤¡ª¡©¡×¤¢¤Ú¤³
ÍýÁÛ¤Î¹¶¤áÍÍ¤ËÊú¤«¤ì¤ë¤³¤È¤òÌ´¸«¤ëÂç³ØÀ¸¡¢À±Çµ¶õ¡Ê¤Û¤·¤Î¤½¤é¡Ë¤Ï¡¢ÀÅªÍßµá¤ò»ý¤ÆÍ¾¤¹Æü¡¹¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÈà¤ÎÍ£°ì¤ÎÌþ¤·¤Ï¡¢SNS ¤Ç¿Íµ¤¤ÎBL¥·¥Á¥å¥¨ー¥·¥ç¥ó¥Ü¥¤¥¹ÇÛ¿®¼Ô¡¢¥½¥¦¥¸¥í¥¦¡£¤½¤ó¤Ê¤¢¤ëÆü¡¢¤Ê¤ó¤È¥½¥¦¥¸¥í¥¦¤«¤é¡Ö¥ê¥¢¥ë¤Ç²ñ¤ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤Î¤ªÍ¶¤¤¤¬¡ª¤ï¤¯¤ï¤¯¤·¤Ê¤¬¤éÂÔ¤Á¹ç¤ï¤»¾ì½ê¤Ë¤à¤«¤¦¤È¡¢¤½¤³¤Ë¤¤¤¿¤Î¤Ï¡Ä¡ª¡©
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó£³.¡¡¥³¥ó¥Ó¥Ë¥×¥ê¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
¤³¤³¤À¤±¤ÎÆÃÊÌ¥¤¥é¥¹¥È¤ò¥³¥ó¥Ó¥Ë¥×¥ê¥ó¥È¤ÇÈÎÇä³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡ª ¥Ö¥í¥Þ¥¤¥ÉÁ´8¼ï¡¢LÈÇ¥·ー¥ë»æÁ´2¼ï¡¢Á´Éô½¸¤á¤Æ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡ª Á´¹ñ¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¡Ê¥íー¥½¥ó¡¿¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Þー¥È¡¿¥ß¥Ë¥¹¥È¥Ã¥×¡Ë¤Ç¼è¤ê°·¤¤³«»Ï¡ª
¼Â»Ü´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î5Æü(¶â)12:00～2026Ç¯2·î5Æü(ÌÚ)16:59
¡Ö¥×¥ê¥ó¥È¤¯¤¸¤é¡×
¸ø¼°HP¡§https://print.onlinekujira.com/lp/ikebohaishinsha/
¸ø¼°X¡§https://x.com/printkujira
¢¨ËÜ»Üºö¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¡¦½ªÎ»¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¡¡ºÇ¿·²Ö´Ý¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥à6´¬¡¡Àä»¿È¯ÇäÃæ!!
¡Ö¥¤¥±¥ÜÇÛ¿®¼Ô¤Ï²¶ÁÀ¤¤!?¡×
¢£Ãø¼ÔÌ¾¡§ ¤¢¤Ú¤³
¢£ISBN¥³ー¥É¡§9784592721772
¢£¥·¥êー¥ºÌ¾¡§½ñÀÒ°·¤¤²Ö´Ý¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹
¢£Äê²Á¡§792±ß¡ÊËÜÂÎ720±ß¡ÜÀÇ10%¡Ë
¢£È¯ÇäÆü¡§2025.12.5
¥Õ¥¡¥ó¥ß³«ºÅ¤äÂç¿Í¤Î¤ª¤â¤Á¤ã¥ì¥Ó¥åー¤Ê¤É¡¢¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤â°ì½ï¤Ë¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¤¯¡¢Âç³ØÀ¸¡¦¶õ¤ÈÇÛ¿®¼Ô¡¦¥½¥¦¥¸¥í¥¦¤Î¤¦¤Ö¥é¥Ö¥«¥Ã¥×¥ë¡ù
¤½¤ó¤ÊÈà¤é¤ÎÁ°¤Ë¥½¥¦¥¸¥í¥¦¤Î²áµî¤òÃÎ¤ë¡©¶¯ÎÏ¤Ê¥é¥¤¥Ð¥ë¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¡Ä¡ª
´¬Ëö¤Ë¤Ï¡¢¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¸ÂÄê¤ÎÉÁ¤¤ª¤í¤·¥Þ¥ó¥¬¤â¼ýÏ¿¡ª ¥¤¥Á¥ã¤é¤Ö¡õÂçÇÈÍð¤ÎÂè6´¬¡ª
