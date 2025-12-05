¡Öµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à Å´·ì¤Î¥ª¥ë¥Õ¥§¥ó¥º ¥«¥Õ¥§～10 th Anniversary¡ª～¡×´ü´Ö¸ÂÄê¥ªー¥×¥ó¡ª¡ª
¡¡³ô¼°²ñ¼ÒCL¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÆâÀî ½ß°ìÏº¡Ë¤Î»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥ë¥Æ¥£ー¥¢ー¥ë¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Ã« ¾æÂÀÏ¯¡Ë¤Ï¡¢¡Öµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à Å´·ì¤Î¥ª¥ë¥Õ¥§¥ó¥º ¥«¥Õ¥§～10 th Anniversary¡ª～¡×¤ò¡¢Åìµþ¡¦²¡¾å¤Ë¤Æ¡¢2025Ç¯12·î18Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤«¤é2026Ç¯2·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¥ªー¥×¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
https://g-tekketsu.theme-cafe.jp¡¡
¡¡¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à¡¡Å´·ì¤Î¥ª¥ë¥Õ¥§¥ó¥º¡Ù¤Ï¡¢2015Ç¯10·î¤ÎÊüÁ÷³«»Ï¤«¤é¡¢º£Ç¯¤Ç10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ëTV¥¢¥Ë¥á¥·¥êー¥º¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¥¨¥ë¥Æ¥£ー¥¢ー¥ë¤Ï¡¢¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à Å´·ì¤Î¥ª¥ë¥Õ¥§¥ó¥º¡Ù¤ÎÅ´²ÚÃÄ¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë10¼þÇ¯¤ò¤ª½Ë¤¤¤Ç¤¤ë¡¢¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¥À¥¤¥Êー¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê¥«¥Õ¥§¤ò´ë²è¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Å´²ÚÃÄ¤äÅ´²ÚÃÄ¥á¥ó¥Ðー¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¥Õー¥É¡¢¥Ç¥¶ー¥È¡¢¥É¥ê¥ó¥¯¤Ê¤É¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥«¥Õ¥§¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥Õ¥©¥È¥¸¥§¥Ë¥Ã¥¯¤Ç¡¢¼ñ¸þ¤ò¶Å¤é¤·¤¿¥á¥Ë¥åー¤ä¡¢ÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥«¥Õ¥§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤äÆÃÅµ¤Ê¤É¤â¤´ÍÑ°Õ¤·¡¢TV¥¢¥Ë¥á¥·¥êー¥º¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à¡¡Å´·ì¤Î¥ª¥ë¥Õ¥§¥ó¥º¡Ù10¼þÇ¯¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Öµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à Å´·ì¤Î¥ª¥ë¥Õ¥§¥ó¥º ¥«¥Õ¥§～10 th Anniversary¡ª～¡×¤Ç¡¢»êÊ¡¤Î¥«¥Õ¥§¥¿¥¤¥à¤ò¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ãµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à Å´·ì¤Î¥ª¥ë¥Õ¥§¥ó¥º¡¡TV¥·¥êー¥ºÂè1´ü¡ä
¤«¤Ä¤Æ¡ÖÌñº×Àï¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÂç¤¤ÊÀïÁè¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÀïÁè¤¬½ª·ë¤·¤Æ¤«¤é¡¢Ìó300Ç¯¡£
ÃÏµå·÷¤Ï¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÅý¼£µ¡¹½¤ò¼º¤¤¡¢¿·¤·¤¤»ÙÇÛÂÎ·Ï¤ò¤â¤Ã¤Æ¿·¤¿¤ÊÀ¤³¦¤¬¹½ÃÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£²¾½é¤á¤ÎÊ¿ÏÂ¤¬Ë¬¤ì¤ë°ìÊý¤Ç¡¢ÃÏµå¤«¤éÎ¥¤ì¤¿²ÐÀ±·÷¤Ç¤Ï¡¢¿·¤¿¤ÊÀï¤¤¤Î²Ð¼ï¤¬À¸¤Þ¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤Ã¤¿¡£
¼ç¿Í¸ø¤Î¾¯Ç¯¡¢»°Æü·î¡¦¥ªー¥¬¥¹¤¬½êÂ°¤¹¤ëÌ±´Ö·ÙÈ÷²ñ¼Ò¥¯¥ê¥å¥»¡¦¥¬ー¥É¡¦¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡Ê°Ê²¼¡§CGS¡Ë¤Ï¡¢ÃÏµå¤Î°ìÀªÎÏ¤ÎÅý¼£²¼¤Ë¤¢¤ë²ÐÀ±ÅÔ»Ô¥¯¥ê¥å¥»¤òÆÈÎ©¤µ¤»¤è¤¦¤È¤¹¤ë¾¯½÷¡¢¥¯ー¥Ç¥ê¥¢¡¦ÍõÆá¡¦¥Ðー¥ó¥¹¥¿¥¤¥ó¤Î¸î±ÒÇ¤Ì³¤ò¼õ¤±¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢È¿Íð¤Î²ê¤òÅ¦¤ß¼è¤í¤¦¤È¤¹¤ëÉðÎÏÁÈ¿¥¥®¥ã¥é¥ë¥Û¥ë¥ó¤Î½±·â¤ò¼õ¤±¤¿CGS¤Ï¡¢»°Æü·î¤é»Ò¶¡¤¿¤Á¤òÓù¤Ë¤·¤ÆÅ±Âà¤ò»Ï¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¾¯Ç¯Ã£¤Î¥êー¥Àー¡¢¥ª¥ë¥¬¡¦¥¤¥Ä¥«¤Ï¤³¤ì¤òµ¡¤Ë¼«Ê¬¤¿¤Á¤òµÔ¤²¤Æ¤¤¿Âç¿Í¤¿¤Á¤ËÈ¿´ú¤òËÝ¤·¤Æ¥¯ー¥Ç¥¿ー¤ò·è°Õ¡£¥ª¥ë¥¬¤Ë¥®¥ã¥é¥ë¥Û¥ë¥ó¤Î·âÂà¤òÂ÷¤µ¤ì¤¿»°Æü·î¤Ï¡¢CGS¤ÎÆ°ÎÏ¸»¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡ÖÌñº×Àï¡×»þÂå¤Î¥â¥Ó¥ë¥¹ー¥Ä¡¢¥¬¥ó¥À¥à¡¦¥Ð¥ë¥Ð¥È¥¹¤òÍÑ¤¤¤ÆÀï¤¤¤ËÄ©¤à¡£
¡»ºîÉÊ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¡TV¥·¥êー¥º¡§
https://www.g-tekketsu.com/¡¡
¡»µ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à Å´·ì¤Î¥ª¥ë¥Õ¥§¥ó¥º 10¼þÇ¯µÇ°ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§
https://www.gundam.info/feature/g-orphans/
¡»ºîÉÊ¸ø¼°X¡§
https://x.com/g_tekketsu
¡ã³«ºÅ³µÍ×¡ä
¡ÚÆüÄø/Å¹ÊÞ¡Û
¢£Åìµþ¡§BOX cafe&space Åìµþ¥½¥é¥Þ¥ÁÅ¹
2025Ç¯12·î18Æü¡ÊÌÚ¡Ë～2026Ç¯2·î1Æü¡ÊÆü¡Ë
ÅìµþÅÔËÏÅÄ¶è²¡¾å£±ÃúÌÜ1-2 Åìµþ¥¹¥«¥¤¥Ä¥êー¥¿¥¦¥ó¡¦¥½¥é¥Þ¥Á 1F ¥¿¥ïー¥äー¥É 6ÈÖÃÏ
¡¦¥«¥Õ¥§¥µ¥¤¥È¥ªー¥×¥ó¡§2025Ç¯12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë12:00 Í½Ìó¥¹¥¿ー¥È¡§18:00～
¡¦Í½Ìó¶â¡§ÀÇ¹þ770±ß ¢¨Í½ÌóÆÃÅµÉÕ¤¡£¡¡¢¨1¿½¹þ¤Ë¤Ä¤¡¢4ÀÊËøÍ½Ìó²Ä¡£
¢¨¥«¥Õ¥§¸ø¼°¥µ¥¤¥ÈÆâ¤Ç¥«¥Õ¥§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×ÈÎÇä¤â¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯12·î18Æü¡ÊÌÚ¡Ë12:00～2026Ç¯2·î1Æü¡ÊÆü¡Ë23:59¤Þ¤Ç
ÆÃÅµ
¢£»öÁ°Í½Ìó¼Ô¸ÂÄê¥«¥Õ¥§ÍøÍÑÆÃÅµ¡§»öÁ°Í½Ìó(770±ß(ÀÇ¹þ)/1Ì¾)¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¡¢
¥á¥Ë¥åー¤ò¤´ÃíÊ¸¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ë¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥á¥¿¥ë¥«ー¥É¡ÊÁ´9¼ï¡Ë¡×¤ò1Ëç¥é¥ó¥À¥à¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£
Í½ÌóÆÃÅµ
¥É¥ê¥ó¥¯ÃíÊ¸ÆÃÅµ
¢£¥É¥ê¥ó¥¯ÃíÊ¸ÆÃÅµ¡§¥«¥Õ¥§¤Ç¥É¥ê¥ó¥¯¥á¥Ë¥åー¤ò¤´ÃíÊ¸¤µ¤ì¤¿Êý¤Ë
¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³ー¥¹¥¿ー(Á´9¼ï)¡×¤ò1ÉÊ¤Ë¤Ä¤1Ëç¥é¥ó¥À¥à¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£
¥á¥Ë¥åー
¡ã¥Õー¥É¡ä
¥È¥¦¥â¥í¥³¥·¤«¤ÍÈ¤²¥Ðー¥¬ー¡¡
¡ü¥È¥¦¥â¥í¥³¥·¤«¤ÍÈ¤²¥Ðー¥¬ー¡¡¡¡ÀÇ¹þ1,690±ß
¥¶¥¯¥¶¥¯¤Î¥È¥¦¥â¥í¥³¥·¤«¤ÍÈ¤²¤Ë¡¢À¸Õª¤Î¥¿¥ë¥¿¥ë¥½ー¥¹¤ò¤«¤±¤¿¥Ï¥ó¥Ðー¥¬ー¡£
²¶¤¿¤Á¤Ï²ÈÂ²¤À¡ªÅ´²ÚÐ§
¡ü²¶¤¿¤Á¤Ï²ÈÂ²¤À¡ªÅ´²ÚÐ§¡¡¡¡ÀÇ¹þ1,890±ß
¥Þ¥°¥í¤ä¥¢¥Ü¥«¥É¤Ë²¹¶Ì¤ò¤Î¤»¤¿Å´²ÐÐ§¡£¤ª¹¥¤ß¤ÇÌôÌ£¤ä¤È¤í¤í¤ò¤«¤±¤Æ¤ª¾¤¤·¾å¤¬¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥È¥¦¥â¥í¥³¥·¥á¥¤¥¹
¡ü¥È¥¦¥â¥í¥³¥·¥á¥¤¥¹¡¡¡¡ÀÇ¹þ1,290±ß
¥á¥¤¥¹¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥È¥¦¥â¥í¥³¥·¤Î¥Áー¥º¥É¥Ã¥°¡£
¡ã¥Ç¥¶ー¥È¡ä
¥Ý¥Ã¥×¥³ー¥ó¥µ¥ó¥Çー¡¡»°Æü·î¡¡
¡ü¥Ý¥Ã¥×¥³ー¥ó¥µ¥ó¥Çー¡¡»°Æü·î¡¡¡¡ÀÇ¹þ1,490±ß
»°Æü·î¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¡¢¥Ñ¥¤¥óÉ÷Ì£¤Î¥·¥ãー¥Ù¥Ã¥È¤ä¥¼¥êー¤ÎÆþ¤Ã¤¿¥Ý¥Ã¥×¥³ー¥ó¥µ¥ó¥Çー¡£
¥Ý¥Ã¥×¥³ー¥ó¥µ¥ó¥Çー¡¡¸æÎ±²æ¡¡
¡ü¥Ý¥Ã¥×¥³ー¥ó¥µ¥ó¥Çー¡¡¸æÎ±²æ¡¡¡¡ÀÇ¹þ1,490±ß
¥ª¥ë¥¬¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¡¢¥Õ¥é¥ó¥Ü¥ïー¥º¥·¥ãー¥Ù¥Ã¥È¤ä¥Ù¥êーÉ÷Ì£¤Î¥¼¥êー¤ÎÆþ¤Ã¤¿¥Ý¥Ã¥×¥³ー¥ó¥µ¥ó¥Çー¡£
¹ÓÌî¤Ë¼Â¤ë²«¶â
¡ü¹ÓÌî¤Ë¼Â¤ë²«¶â¡¡¡¡ÀÇ¹þ1,590±ß
¥¯¥Ã¥ー¡¢¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È¡¢¥¯¥é¥Ã¥«ー¡¢¥×¥ì¥Ã¥Ä¥§¥ë¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤¿´Å¤¤¥Ñ¥ó¥±ー¥¥×¥ìー¥È¡£
¡ã¥É¥ê¥ó¥¯¡ä
»°Æü·î¡¡¥ì¥â¥Íー¥É¡¡
¡ü»°Æü·î¡¡¥ì¥â¥Íー¥É¡¡¡¡ÀÇ¹þ1,090±ß
¥ì¥â¥ó¤È¥Ïー¥Ö¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤¿¥ì¥â¥Íー¥É¡£
¥ª¥ë¥¬¡¡¥«¥·¥¹¥³ー¥é
¡ü¥ª¥ë¥¬¡¡¥«¥·¥¹¥³ー¥é¡¡¡¡ÀÇ¹þ1,090±ß
¥¯¥é¥ó¥Ù¥êー¤È¥Ïー¥Ö¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤¿¥«¥·¥¹É÷Ì£¤Î¥³ー¥é¡£
¥æー¥¸¥ó ¡¡¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È&¥ß¥ó¥È
¡ü¥æー¥¸¥ó ¡¡¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È&¥ß¥ó¥È¡¡¡¡ÀÇ¹þ1,090±ß
¥é¥¤¥à¤È¥Ïー¥Ö¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤¿¥Þ¥¹¥«¥Ã¥ÈÉ÷Ì£¤Î¥Î¥ó¥¢¥ë¥³ー¥ë¥â¥Òー¥È¡£
¥·¥Î¡¡¥Ù¥êー¥½ー¥À¡¡
¡ü¥·¥Î¡¡¥Ù¥êー¥½ー¥À¡¡¡¡ÀÇ¹þ1,090±ß
¥Ù¥êー¤È¥Ïー¥Ö¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤¿¥Ù¥êー¥½ー¥À¡£
¾¼¹°¡¡¥Û¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¥ë¥°¥êー¥ó¥Æ¥£ー
¡ü¾¼¹°¡¡¥Û¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¥ë¥°¥êー¥ó¥Æ¥£ー¡¡¡¡ÀÇ¹þ1,090±ß
¤ê¤ó¤´¤È¥Ïー¥Ö¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤¿¥Û¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¥ë¥°¥êー¥ó¥Æ¥£ー¡£
¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È¡¡¥Ð¥¿ー¥¹¥³¥Ã¥Á¥ß¥ë¥¯
¡ü¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È¡¡¥Ð¥¿ー¥¹¥³¥Ã¥Á¥ß¥ë¥¯¡¡¡¡ÀÇ¹þ1,090±ß
¥Þ¥·¥å¥Þ¥í¤È¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤¿¥Ð¥¿ー¥¹¥³¥Ã¥ÁÉ÷Ì£¤Î¥Û¥Ã¥È¥ß¥ë¥¯¡£
¥¿¥«¥¡¡¥Ö¥ëー¥ì¥â¥Íー¥É¡¡
¡ü¥¿¥«¥¡¡¥Ö¥ëー¥ì¥â¥Íー¥É¡¡¡¡ÀÇ¹þ1,090±ß
¥ì¥â¥ó¤È¥Ïー¥Ö¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤¿¥Ñ¥¤¥óÉ÷Ì£¤Î¥Ö¥ëー¥ì¥â¥Íー¥É¡£
¥ä¥Þ¥®¡¡¥Ð¥¿¥Õ¥é¥¤¥Ôー¥ß¥ë¥¯¡¡
¡ü¥ä¥Þ¥®¡¡¥Ð¥¿¥Õ¥é¥¤¥Ôー¥ß¥ë¥¯¡¡¡¡ÀÇ¹þ1,090±ß
¥Ö¥ëー¥Ù¥êー¤È¥Ïー¥Ö¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤¿¥Ð¥¿¥Õ¥é¥¤¥Ôー¥ß¥ë¥¯¡£
¥é¥¤¥É¡¡¥Þ¥ó¥´ー¥½ー¥À¡¡
¡ü¥é¥¤¥É¡¡¥Þ¥ó¥´ー¥½ー¥À¡¡¡¡ÀÇ¹þ1,090±ß
¥Þ¥ó¥´ー¤È¥Ïー¥Ö¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤¿¥Þ¥ó¥´ー¡õ¥Ô¥ó¥¯¥°¥ìー¥×¥Õ¥ëー¥ÄÉ÷Ì£¤Î¥½ー¥À¡£
¡ãSIDE DRINK¡ä
¡¦¥Û¥Ã¥È¥³ー¥Òー
¡¦¥Û¥Ã¥È¥Æ¥£ー
¡¦¥¢¥¤¥¹¥³ー¥Òー
¡¦¥¢¥¤¥¹¥Æ¥£ー
¡¦¥³ー¥é
¡¦¥ª¥ì¥ó¥¸
¡¦¥¸¥ó¥¸¥ãー¥¨ー¥ë
ÀÇ¹þ³Æ690±ß
¢¨¥ï¥ó¥ªー¥ÀーÂÐ¾Ý³°¥á¥Ë¥åー¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¥É¥ê¥ó¥¯ÆÃÅµÂÐ¾Ý³°¥á¥Ë¥åー¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º
¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¡Ê¥é¥ó¥À¥à9¼ï¡Ë
¡ü¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¡Ê¥é¥ó¥À¥à9¼ï¡Ë¡¡¡¡ÀÇ¹þ605±ß
¥¢¥¯¥ê¥ë¥ー¥Û¥ë¥Àー¡Ê¥é¥ó¥À¥à9¼ï¡Ë
¡ü¥¢¥¯¥ê¥ë¥ー¥Û¥ë¥Àー¡Ê¥é¥ó¥À¥à9¼ï¡Ë¡¡¡¡ÀÇ¹þ880±ß
¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡ÊÁ´9¼ï¡Ë
¡ü¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡ÊÁ´9¼ï¡Ë¡¡¡¡ÀÇ¹þ³Æ1,210±ß
¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É3Ëç¥»¥Ã¥È
¡ü¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É3Ëç¥»¥Ã¥È¡¡¡¡ÀÇ¹þ660±ß
A4¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë2Ëç¥»¥Ã¥È¡¡
¡üA4¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë2Ëç¥»¥Ã¥È¡¡¡¡ÀÇ¹þ880±ß
¥¹¥¯¥¨¥¢¥Ü¥È¥ë¡¡
¡ü¥¹¥¯¥¨¥¢¥Ü¥È¥ë¡¡¡¡ÀÇ¹þ1,650±ß
