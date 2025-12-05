¡Ú¥µ¥¦¥Ê¹¥¤¤ÎÅß¥®¥Õ¥È¤Ë¡Û¤´¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤¬Äó°Æ¤¹¤ë¡È¤È¤È¤Î¤¦»þ´Ö¡É¤òÂ£¤ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥»¥Ã¥È(¥Ïー¥È)´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä³«»Ï
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ñ¥¤¥ó¡¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥È¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥µ¥¦¥Ê¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¤´¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¡×¤Ï¡¢¥µ¥¦¥Ê¹¥¤¤ÎÅß¥®¥Õ¥È¤Ë¸þ¤±¤¿¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¸ÂÄê´ë²è¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¤Þ¤â¤ë¤µ¤ó¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥»¥Ã¥È¡×¤ò12·î5Æü¤è¤ê´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¡£
ËÜ¥»¥Ã¥È¤Ï¡¢¿·¾¦ÉÊ¤Î¥Þ¥°¥«¥Ã¥×¤Ë²Ã¤¨¡¢²áµî¤Ë¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤È¤·¤ÆÇÛÉÛ¤·¹¥É¾¤òÇî¤·¤¿¡Ö¤È¤È¤Î¤¤¥³ー¥Òー¡×¤ÎÉü¹ï¡¢¤µ¤é¤ËÅß¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤¯¤Ä²¼¤È¸ÂÄê¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥·ー¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¡É¥µ¥¦¥Ê¤Î¤È¤È¤Î¤¦¤òÆü¾ï¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ë¥®¥Õ¥È¡É¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¤´¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¸ÂÄê¤Ç¤ÎÈÎÇä¤È¤Ê¤ê¡¢Å¹ÊÞ¤Ç¤Î¼è¤ê°·¤¤¡¦²·ÈÎÇä¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
Åß¤Î¡È¤È¤È¤Î¤¤»þ´Ö¡É¤òÂ£¤ë¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¸ÂÄê¥»¥Ã¥È
Åß¤Ï¡¢ÆþÍá¸å¤ÎÍ¾±¤¤ò¤¢¤¿¤¿¤«¤¤°ìÇÕ¤È¤È¤â¤ËÌ£¤ï¤¦¤Î¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Îµ¨Àá¡£
¥µ¥¦¥Ê¹¥¤¤ÎÊý¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Æüº¢¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ø¡È¤È¤È¤Î¤¦»þ´Ö¡É¤òÂ£¤ì¤ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¸ÂÄê¥»¥Ã¥È¤ò´ë²è¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤´¼«Âð¤Ç¤Î¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¤¥à¤ä¡¢¥µ¥¦¥Ê¸å¤Î°ìÂ©¤Ë´ó¤êÅº¤¦¥®¥Õ¥È¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤Î»þ´ü¤À¤±¤ÎÆÃÊÌ¤ÊÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ
£±. ¤Þ¤â¤ë¤µ¤ó¤Î¥Þ¥°¥«¥Ã¥×
¥µ¥¦¥Ê¤ÎÍ¾±¤¤ò¡¢Æü¾ï¤Î°ìÇÕ¤Ø¡£¡È¤È¤È¤Î¤¤¸å¤Î¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¤¥à¡É¤ò¤è¤ê¿´ÃÏ¤è¤¯ºÌ¤ê¤Þ¤¹¡£
£². ¤È¤È¤Î¤¤¥³ー¥Òー
²áµî¤Ë¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤È¤·¤ÆÇÛÉÛ¤·¤¿ºÝ¡¢¡È¥µ¥¦¥Ê¤Î¸å¤Ë¤â°û¤á¤ë¥Î¥ó¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¤¬´ò¤·¤¤¡É¤È¹¥É¾¤À¤Ã¤¿¥³ー¥Òー¤¬¡¢¤³¤Î¥»¥Ã¥È¸ÂÄê¤ÇÉü¹ï¡£
£³. ¥È¥È¥Î¥¤¥âー¥É Åò¤Ã¤¿¤ê¤¯¤Ä²¼
¤ª¤¦¤Á¤Ç¤Î¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¤¥à¤ä¥µ¥¦¥Ê¾å¤¬¤ê¤Ë¤â³èÌö¤¹¤ë¡¢Åß¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¡£¥®¥Õ¥È¤È¤·¤Æ¤Î¼ÂÍÑÀ¤â¹â¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£´. ¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¸ÂÄê¥¹¥Æ¥Ã¥«ー
¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ÎÆÃÊÌ´¶¤òÅº¤¨¤ë¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£²¹Àô¥Þー¥¯¤Î¥Ë¥Ã¥È¤òÃå¤¿¤Þ¤â¤ë¤µ¤ó¤¬¥¥åー¥È¤Ç¤¹¡£
¡Ú¾¦ÉÊ³µÍ×¡Û
¾¦ÉÊÌ¾¡§¤Þ¤â¤ë¤µ¤ó¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥»¥Ã¥È
¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ¡§¤Þ¤â¤ë¤µ¤ó¤Î¥Þ¥°¥«¥Ã¥×¡¿¤È¤È¤Î¤¤¥³ー¥Òー¡¿¥È¥È¥Î¥¤¥âー¥É¡¡Åò¤Ã¤¿¤ê¤¯¤Ä²¼¡¿¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¸ÂÄê¥¹¥Æ¥Ã¥«ー
ÈÎÇä´ü´Ö¡§12·î5Æü(¶â)～12·î25Æü(ÌÚ)¡Ê¢¨Í½Äê¡¿¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¡Ë
ÈÎÇä²Á³Ê¡§4,180±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÈÎÇä¾ì½ê¡§¤´¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×
¾¦ÉÊ¥Úー¥¸¡§https://www.pinecreate.jp/shopbrand/ct344/
È÷¹Í¡§ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¸ÂÄêÈÎÇä¤Ç¤¹¡£Å¹ÊÞ¤Ç¤Î¼è¤ê°·¤¤¡¦²·ÈÎÇä¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
´ë²è¤ÎÇØ·Ê¡§¿Íµ¤¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£Éü¹ï¡ß¿·ºîÅêÆþ¤ÇÅß¥®¥Õ¥È¼ûÍ×¤Ø
ËÜ¥»¥Ã¥È¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¿Íµ¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡Ö¤È¤È¤Î¤¤¥³ー¥Òー¡×¤ÎÈ¿¶Á¤ò¼õ¤±¤¿Éü¹ï¤È¡¢Åß¤Î¿·ºî¥Þ¥°¥«¥Ã¥×¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿µ¨Àá´ë²è¤Ç¤¹¡£
¥®¥Õ¥È¼ûÍ×¤Î¹â¤Þ¤ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥·ー¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¡¢¡È¤È¤È¤Î¤¤ÂÎ¸³¤½¤Î¤â¤Î¤òÂ£¤ë¡É¤È¤¤¤¦¤´¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÄó°Æ¤È¤·¤Æ¡¢¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¸ÂÄê¤Î¥»¥Ã¥ÈÈÎÇä¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£º£¸å¤Îµ¨Àá´ë²è¤ä¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥óÅ¸³«¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤È°ì½ï¤ËÅß¤Î¤È¤È¤Î¤¤¥·ー¥ó¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¥³¥é¥Ü´ë²è¤Î¤´ÁêÃÌ¼õÉÕÃæ(https://www.pine-create.jp/contact/)
¢£¤È¤È¤Î¤¤·Ï¥µ¥¦¥Ê¥Ö¥é¥ó¥É¡ØGORELAX / ¤´¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¡Ù
Ìµ¸ý¤Ç¥·¥ã¥¤¤Ê¥´¥ê¥é¡Ö¤Þ¤â¤ë¤µ¤ó¡×¤¬¡¢ËèÆüË»¤·¤¤¤¢¤Ê¤¿¤Î¿´¤È¿ÈÂÎ¤òÀ°¤¨¤ë¡È¤È¤È¤Î¤¤·Ï¥µ¥¦¥Ê¥Ö¥é¥ó¥É¡É¡£¥µ¥¦¥Ê¥°¥Ã¥º¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È´ë²è¤Ê¤É¡¢¥µ¥¦¥Ê¥é¥¤¥Õ¤ò³Ú¤·¤¯ºÌ¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤òSNS¤òÄÌ¤·¤ÆÅ¸³«Ãæ¡£
¤´¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹ ¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à :
https://www.instagram.com/gorelax_totonoilife/
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ñ¥¤¥ó¡¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥È¤Ï¡Ö»¨²ß¤Ç¾Ð´é¤òÁÏÂ¤¤¹¤ë¡£¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢Æü¡¹¤ÎÀ¸³è¤òÊØÍø¤Ë³Ú¤·¤¯¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¾¦ÉÊ¤ò³«È¯¤·¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Ñ¥¤¥ó¡¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥È
½êºßÃÏ¡§¢©542-0081
Âçºå»ÔÃæ±û¶èÆîÁ¥¾ì4ÃúÌÜ11ÈÖ20¹æ G-TERRACE¿´ºØ¶¶6F
ÂåÉ½¼Ô¡§¾¾°æ ÎÉ¹Ô
ÀßÎ©¡§ 2007Ç¯12·î
URL¡§https://www.pine-create.jp
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ ¼«¼Ò¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎÀ¸³è¡¦¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢»¨²ß¤Î´ë²è¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦À½Â¤µÚ¤ÓÍ¢½ÐÆþ¡¦ÈÎÇä¡¦ODM/OEM¾¦ÉÊ¤Î´ë²è¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦À½Â¤µÚ¤ÓÍ¢½ÐÆþ¡¦ÈÎÇä
¡Ú¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ñ¥¤¥ó¡¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥È
TEL¡§06-6224-0686 FAX¡§06-6224-0687