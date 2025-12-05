¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È¥Ö¥é¥¶ー¥º¡¢µÈ½»¡¢¥È¥ì¥ó¥Ç¥£¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¡¢¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¡¢¡È¤ª¾Ð¤¤¾Þ¥ìー¥¹¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡É¤¬ÆüÂØ¤ï¤ê¤ÇÅÐ¾ì¡ª¡¡J-WAVE¡ØGURU GURU!¡Ù4Æü´Ö¸ÂÄê´ë²è¡Ö¤Þ¤¤¤Ë¤Á¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥óWEEK¡×³«ºÅ
¥é¥¸¥ª¶ÉJ-WAVE(81.3FM)¤ÇËè½µ·îÍË～ÌÚÍË22:00～24:00¤ËÀ¸ÊüÁ÷Ãæ¤Î¡¢À¤¤ÎÃæ¤Î¡Ö¾ï¼±¡×¤ä¡Ö¤¢¤¿¤êÁ°¡×¤ò¤¢¤¨¤ÆµÕ¤«¤é¹Í¤¨¤ëµÕÅ¾¥é¥¸¥ª¡ØGURU GURU!¡Ù¡£·îÍËÆü¤Ï¤«¤¬²°¤Î²Ã²ìæÆ¡¢²ÐÍËÆü¤Ï¥À¥¦90000¡¢¿åÍËÆü¤ÏÊ¡Î±¸÷ÈÁ¤ÈÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¤Î¾¾°æ¥±¥à¥ê¡¢ÌÚÍËÆü¤Ï¥¨¥Ðー¥¹¤¬¡¢ÆüÂØ¤ï¤ê¤Ç¥Ê¥Ó¥²ー¥¿ー¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
12·î8Æü¡Ê·î¡Ë～11Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Î4Æü´Ö¤Ï¡¢¼çÍ×¤ª¾Ð¤¤¾Þ¥ìー¥¹¤Î²¦¼Ô¤¬¥²¥¹¥È¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë´ë²è¡Ö¤Þ¤¤¤Ë¤Á¤ª¾Ð¤¤¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡×¤ò¥ª¥ó¥¨¥¢¡ª
¡ÖM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¡Ö¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È¡×¡ÖR-1¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¡ÖTHE W¡×¡ÖTHE SECOND¡×¤Ê¤É¡¢¿ô¡¹¤Î¾Þ¥ìー¥¹¤òÀ©¤·¤¿¡È¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡É¤¿¤Á¤¬½¸¹ç¡Ä¡Ä¤ÎÍ½Äê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¿åÍËÆü¤À¤±¥¸¥ã¥ó¥ë°ã¤¤¤Ê¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤¬ÅÐ¾ì¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¤É¤ó¤Ê¡È¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥óÏÀ¡É¤¬¸ì¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡¢¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤
¤µ¤é¤Ë¡¢¸«»ö2025Ç¯¤ÎM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê·è¾¡¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿ÌÚÍË¥Ê¥Ó¥²ー¥¿ー¡¦¥¨¥Ðー¥¹Ä®ÅÄ¤Ë¤è¤ëÆÃÊÌ´ë²è¡Ö¤Þ¤Á¤À¥¯¥íー¥¹¤Î¤¦¤í³Ð¤¨¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥½¥ó¥°¥¯¥¤¥º¡×¤â³«ºÅ¡£Àµ²ò¼Ô¤Ë¤ÏÁÇÅ¨¤Ê¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¬Åö¤¿¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤â¡ª
¥¨¥Ðー¥¹
¥¨¥Ðー¥¹¡¦Ä®ÅÄ
¤µ¤é¤Ë¡¢ÈÖÁÈÆâ¥³ー¥Êー¡ÖÎëÌÚ¥¸¥§¥í¥Ë¥â È¾·Â3m¤ÎÉÔÌÀ¤òÀâÌÀ¡×¤Ç¤Ï¡¢¾Þ¥ìー¥¹²¦¼Ô¤ÎÃ¯¤«¤ò¥¸¥§¥í¥Ë¥â¤¬ÀâÌÀ¤¹¤ëÆÃÊÌ¥¯¥¤¥º´ë²è¤ò¥ª¥ó¥¨¥¢¤·¤Þ¤¹¡£
4Æü´Ö¸ÂÄê¤ÎÆÃÊÌ¥¦¥£ー¥¯¤ò¤É¤¦¤¾¤ªÄ°¤Æ¨¤·¤Ê¤¯¡£
¢£12·î8Æü(·î)¡¡¥Ê¥Ó¥²ー¥¿ー¡§²Ã²ìæÆ(¤«¤¬²°)
¥Èー¥¯¥Æー¥Þ¡§¡Ö¾¡Éé¶¯¤µ¤Ã¤Æ¤Ê¤Ë¡ª¡©¡×
¥²¥¹¥È¡§µÈ½»
µÈ½»
¥×¥ì¥Ã¥·¥ãー¤Î¤«¤«¤ë¶ÉÌÌ¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤¹¡È¾¡Éé¶¯¤µ¡É¤Ï¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤¿¤é¿È¤Ë¤Ä¤¯¤Î¤«¡©
THE W²¦¼Ô¡¦µÈ½»¤µ¤ó¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤½¤ÎËÜ¼Á¤ò¥°¥ë¥°¥ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£12·î9Æü(²Ð)¡¡¥Ê¥Ó¥²ー¥¿ー¡§¥À¥¦90000
¥Èー¥¯¥Æー¥Þ¡§¡ÖÊÑ¿Í¡© ÈÝ¡¢¥«¥ê¥¹¥Þ¤Ç¤¢¤ë¡£¡×
¥²¥¹¥È¡§¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È¥Ö¥é¥¶ー¥º
¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È¥Ö¥é¥¶ー¥º
Îò»Ë¤Î¥«¥ê¥¹¥Þ¤Ë¤Ï¡¢¾ï¤Ë¡ÈÊÑ¿Í¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÂ¦ÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
º£²ó¤ÏKOC²¦¼Ô¤Ê¤¬¤é¡ÉÊÑ¿Í¡É¤ÈÙèÙé¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ÎÂ¿¤¤¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È¥Ö¥é¥¶ー¥º¡¦¸¶ÅÄ¤µ¤ó¤¬¡È¥«¥ê¥¹¥Þ¡É¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹120Ê¬¤Ç¤¹¡£
¢£12·î10Æü(¿å)¡¡ ¥Ê¥Ó¥²ー¥¿ー¡§Ê¡Î±¸÷ÈÁ¡¦¾¾°æ¥±¥à¥ê(ÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó)
¥Èー¥¯¥Æー¥Þ¡§¡Ö¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤ËÊ¹¤¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¿Í～¡©¡×
¥²¥¹¥È¡§¥¯¥í¤Á¤ã¤ó(°ÂÅÄÂç¥µー¥«¥¹)
¥¯¥í¤Á¤ã¤ó(°ÂÅÄÂç¥µー¥«¥¹)
ÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¤È¤·¤Æ2023Ç¯¡¦2024Ç¯¤Î2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¡ØM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ù²¦¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ê¥Ó¥²ー¥¿ー¡¦¾¾°æ¥±¥à¥ê¡£¤½¤·¤Æ¡¢°ÂÅÄÂç¥µー¥«¥¹¤È¤·¤Æ2001Ç¯¤Ë¡Øº£µÜ»Ò¶¡¤¨¤Ó¤¹¥Þ¥ó¥¶¥¤¿·¿Í¥³¥ó¥¯ー¥ë¡Ù¿·¿ÍÌ¡ºÍ¾©Îå¾Þ¡¦»Ò¶¡Âç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¡£
¤½¤ó¤Ê2¿Í¤Î¡È¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡É¤¬¡¢¥ê¥¹¥Êー¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿¼ÁÌä¤ò¤â¤È¤Ë¡È¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥óÏÀ¡É¤ò¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£12·î11Æü(ÌÚ)¡¡ ¥Ê¥Ó¥²ー¥¿ー¡§¥¨¥Ðー¥¹
¥Èー¥¯¥Æー¥Þ¡§¡ÖÉð´ï¤òËá¤±¡ª¡ª¡×
¥²¥¹¥È¡§¥È¥ì¥ó¥Ç¥£¥¨¥ó¥¸¥§¥ë
¥È¥ì¥ó¥Ç¥£¥¨¥ó¥¸¥§¥ë
2015Ç¯¤Î¡ØM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ù¤Ç¤ÏÇÔ¼ÔÉü³è¤«¤éÀª¤¤¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ø¾å¤ê¤Ä¤á¤¿¥È¥ì¥ó¥Ç¥£¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¡£Èà¤é¤¬¡ÈÉð´ï¡É¤È¤·¤¿¤â¤Î¤È¤Ï¡©¡¡µÕ¤Ë¼åÅÀ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤¬¡ÈÉð´ï¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½Ö´Ö¤È¤Ï¡©¡¡2025Ç¯¤ÎM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê·è¾¡¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¥¨¥Ðー¥¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢Àï¤¤¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¯¤¿¤á¤Î¡ÈÉð´ï¡É¤òËá¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢§radiko¤ÇÄ°¤¯
12·î8Æü¡Ê·î¡Ë¡§https://radiko.jp/share/?sid=FMJ&t=20251208220000(https://radiko.jp/share/?sid=FMJ&t=20251208220000)
12·î9Æü¡Ê²Ð¡Ë¡§https://radiko.jp/share/?sid=FMJ&t=20251209220000(https://radiko.jp/share/?sid=FMJ&t=20251209220000)
12·î10Æü¡Ê¿å¡Ë¡§https://radiko.jp/share/?sid=FMJ&t=20251210220000(https://radiko.jp/share/?sid=FMJ&t=20251210220000)
12·î11Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡§https://radiko.jp/share/?sid=FMJ&t=20251211220000(https://radiko.jp/share/?sid=FMJ&t=20251211220000)
¢¨¥ª¥ó¥¨¥¢³«»Ï¤«¤é1½µ´ÖÄ°¼è²ÄÇ½¡£
¡ÚÈÖÁÈ³µÍ×¡Û
ÈÖÁÈÌ¾¡§GURU GURU!
ÊüÁ÷¶É¡§J-WAVE¡Ê81.3FM¡Ë
ÊüÁ÷Æü¡§Ëè½µ·îÍË～ÌÚÍË
ÊüÁ÷»þ´Ö¡§22:00～24:00
¥Ê¥Ó¥²ー¥¿ー¡§
MON¡¿²Ã²ìæÆ(¤«¤¬²°)
TUE¡¿¥À¥¦90000
WED¡¿Ê¡Î±¸÷ÈÁ¡¦¾¾°æ¥±¥à¥ê(ÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó)
THU¡¿¥¨¥Ðー¥¹
ÈÖÁÈYouTube¡§https://www.youtube.com/@GURUGURU_813
ÈÖÁÈHP¡§https://www.j-wave.co.jp/original/guruguru/
ÈÖÁÈX¡§https://x.com/guruguru_813
ÈÖÁÈIG¡§https://www.instagram.com/guru_guru_813/