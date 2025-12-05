¥ß¥é¥¤¥º¥¨¥Í¥Á¥§¥ó¥¸¡¢¡ÖEV¥é¥¤¥Õ±þ±çÀ©ÅÙ¡×¤ò³«»Ï / EV¡¦PHEV¤ÎÇ¼¼Ö¤ò·Þ¤¨¤ëÊý¤Î¡È½¼ÅÅ¥Ç¥Ó¥åー¡É¤ò±þ±ç¡ª
¥ß¥é¥¤¥º¥¨¥Í¥Á¥§¥ó¥¸³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÄÓÌî Á±Î´¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯10·î°Ê¹ß¤Ë½éÅÙÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿¿·¼Ö¡ÊEV¤ª¤è¤ÓPHEV¡Ë¤ò¹ØÆþ¤µ¤ì¤¿Êý¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢EV½¼ÅÅ¥¨¥Í¥Á¥§¥ó¥¸¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ëºÇÂç1,800±ßÊ¬¤Î¥×¥ê¥Ú¥¤¥É¼°½¼ÅÅ¥¯ー¥Ý¥ó¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¡ÖEV¥é¥¤¥Õ±þ±çÀ©ÅÙ¡×¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
EV¥é¥¤¥Õ¤ÎÌç½Ð¤È¤Ê¤ëÇ¼¼Ö¤ò¤ª½Ë¤¤¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢³°½ÐÀè¤Ç¤Î½¼ÅÅ¥Ç¥Ó¥åー¤ò°Â¿´¤·¤Æ·Þ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦±þ±ç¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
◼︎¼Â»ÜÇØ·Ê
2025Ç¯9·î°Ê¹ß¡¢¥Û¥ó¥À¡ÖN-ONE e:¡×¤ÎÈ¯Çä¤ä¡¢¥È¥è¥¿¡ÖbZ4X¡×¡¢¥¹¥Ð¥ë¡Ö¥½¥ë¥Æ¥é¡×¤ÎÂçÉý²þÎÉ¡¢Æü»º¡Ö¥êー¥Õ¡×¤Îºþ¿·¤Ê¤É¡¢EV»Ô¾ì¤Ï³èÈ¯¤ÊÆ°¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë12·î¤Ë¤ÏBYD¤ÎPHEV¡ÖSEALION 6¡×¤âÈ¯Çä¤µ¤ì¡¢EV¡¦PHEV¤ÎÁªÂò»è¤Ï°ìÃÊ¤È¹¤¬¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢½é¤á¤ÆEV¤äPHEV¤òÍøÍÑ¤µ¤ì¤ë¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¤É¤³¤Ç½¼ÅÅ¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡×¡Ö³°½ÐÀè¤Ç¤âÌäÂê¤Ê¤¯ÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤âÂ¿¤¯¡¢ÆÃ¤ËÇ¼¼ÖÄ¾¸å¤Î¡È³°½ÐÀè¤Ç¤Î½é¤á¤Æ¤Î½¼ÅÅÂÎ¸³¡É¤¬¿´ÍýÅª¤Ê¥Ïー¥É¥ë¤È¤Ê¤ë¥±ー¥¹¤¬¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥ß¥é¥¤¥º¥¨¥Í¥Á¥§¥ó¥¸¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿EV¡¦PHEV¤ò½é¤á¤Æ½êÍ¤µ¤ì¤¿Êý¤ÎÉÔ°Â¤ò²ò¾Ã¤·¡¢°Â¿´¤·¤ÆEV¥é¥¤¥Õ¤ò»Ï¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
◼︎¡ÖEV¥é¥¤¥Õ±þ±çÀ©ÅÙ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥ß¥é¥¤¥º¥¨¥Í¥Á¥§¥ó¥¸¤Ï¡¢Ç¼¼Ö¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎEV¡¦PHEV¥æー¥¶ー¤ÎÉÔ°Â¤ò¸º¤é¤·¡¢°Â¿´¤·¤ÆEV¥é¥¤¥Õ¤ò»Ï¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢ËÜÀ©ÅÙ¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÔEV¥é¥¤¥Õ±þ±çÀ©ÅÙ¡Õ³µÍ×
¢£¡ÖEV½¼ÅÅ¥¨¥Í¥Á¥§¥ó¥¸¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖEV½¼ÅÅ¥¨¥Í¥Á¥§¥ó¥¸¡×¤Ï¡¢¾¦¶È»ÜÀß¤ä½ÉÇñ»ÜÀß¤È¤¤¤Ã¤¿Ë¡¿Í»ÜÀß¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢»ö¶È½ê¤ä¥ª¥Õ¥£¥¹¡¢½¸¹ç½»Âð¤Ê¤É¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢½é´üÈñÍÑ¤äÀßÃÖÈñÍÑ¤¬0±ß¤«¤éÆ³Æþ¤Ç¤¤ëEV½¼ÅÅ¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢´ûÂ¸¤Î½¼ÅÅ´ï¤ÎÆþ¤ìÂØ¤¨¤Ë¤âÂÐ±þ¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÉáÄÌ½¼ÅÅ¤ÎÀßÃÖ¸ý¿ô¤ÇNo.1¡Ê¢¨1¡Ë¤Î¼ÂÀÓ¤ò¸Ø¤ê¤Þ¤¹¡£
¥À¥¦¥ó¥íー¥É¿ôNo.1¡Ê¢¨2¡Ë¤ò¸Ø¤ëÌµÎÁ¤ÎEV½¼ÅÅ¥¢¥×¥ê¤Ç¤Ï¡¢½¼ÅÅ´ï¤Î¶õ¤¾õ¶·³ÎÇ§¤ä¡¢¤«¤ó¤¿¤ó¤Ë½¼ÅÅ¤È·èºÑ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖEV½¼ÅÅ¥¨¥Í¥Á¥§¥ó¥¸¡×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Â¾¼Ò¤Î½¼ÅÅ¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Î¸¡º÷¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¼ÖÎ¾ÅÐÏ¿¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢½¼ÅÅÎÁ¶â¤È¥¬¥½¥ê¥óÂå¤Îº¹³Û¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢ºÇÅ¬¤Ê½¼ÅÅ·×²è¤âÄó°Æ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
½¼ÅÅ¤Î»ÙÊ§¤¤¤Ï¡¢¥¢¥×¥ê¤«¤éÍøÍÑ¤·¤¿Ê¬¤À¤±»ÙÊ§¤¦ÊýË¡¤Î¤Û¤«¡¢e-Mobility Power¤ä¼«Æ°¼Ö¥áー¥«ー³Æ¼Ò¤Ê¤É¤¬Äó¶¡¤¹¤ë½¼ÅÅ¥«ー¥É¤â¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢·î³Û2,980±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤ÎÄê³Û¥×¥é¥ó¡Ö¥¨¥Í¥Á¥§¥ó¥¸¥Ñ¥¹¥Ýー¥È¡×¤ÏÆüÃæ¤Î»þ´ÖÂÓ¤Ë²¿ÅÙ¤â½¼ÅÅ¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¼«Âð¤Ë½¼ÅÅÀßÈ÷¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤EVÍøÍÑ¼Ô¤ËÂç¤¤Ê·ÐºÑÅª¥á¥ê¥Ã¥È¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨1¡ÄÇ§¾Ú¥¢¥×¥êÄó¶¡¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤Î¡¢EVÉáÄÌ½¼ÅÅ´ï¡Ê6kW¡¢200V¡Ë¤ÎÀßÃÖ¸ý¿ô¡Ê2025Ç¯12·î1Æü»þÅÀ¡¢GoGoEVÄ´¤Ù¡Ë
¢¨2¡ÄEV½¼ÅÅ¥µー¥Ó¥¹5¼Ò¤Ë¤è¤ëiOS¡¦Android¤ÎDL¿ô¡Ê2025Ç¯11·î28Æü»þÅÀ¡¢data.aiÄ´¤Ù¡Ë
¢£¥ß¥é¥¤¥º¥¨¥Í¥Á¥§¥ó¥¸³ô¼°²ñ¼Ò
¥ß¥é¥¤¥º¥¨¥Í¥Á¥§¥ó¥¸¤Ï¡¢ÃæÉôÅÅÎÏ¥ß¥é¥¤¥º³ô¼°²ñ¼Ò¤ÈENECHANGE³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤è¤ë¹çÊÛ²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¡¢2025Ç¯1·î24Æü¤ËÀßÎ©¡¢Æ±Ç¯3·î10Æü¤è¤ê»ö¶È¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£EV½¼ÅÅ¥¤¥ó¥Õ¥é¤ÎÀ°È÷¡¦±¿ÍÑ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Ã¦ÃºÁÇ¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£EV½¼ÅÅ¥¨¥Í¥Á¥§¥ó¥¸¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
¢£ÊóÆ»µ¡´Ø¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
