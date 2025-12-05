³ô¼°²ñ¼ÒÅÏÊÕ¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤ª¤è¤ÓÅÏÊÕ²»³Ú½ÐÈÇ³ô¼°²ñ¼Ò ·Ð±ÄÂÎÀ©ÊÑ¹¹¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
¡¡³ô¼°²ñ¼ÒÅÏÊÕ¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡ÊÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èºùµÖÄ®¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÅÏÊÕ¥ß¥¡Ë¤ª¤è¤ÓÅÏÊÕ²»³Ú½ÐÈÇ³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èºùµÖÄ®¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹¡§ÅÏÊÕ¥ß¥¡Ë¤Ï¡¢º£¸å¤Î»ö¶È´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤ËÂÐ±þ¤·¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÈ¯Å¸¤òÌÜ»Ø¤¹¤¿¤á¤Ë2026Ç¯4·î1ÆüÉÕ¤Ç²¼µ¤ÎÄÌ¤ê·Ð±ÄÂÎÀ©¤ÎÊÑ¹¹¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÅÏÊÕ²»³Ú½ÐÈÇ³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¿··Ð±ÄÂÎÀ©
¡Ê1¡Ë¿·ÂÎÀ©
»áÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¿·Ìò¿¦Ì¾¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡µìÌò¿¦Ì¾
ÅÏî´ Èþº´¡¡¡¡¡¡ ¼èÄùÌò¥Õ¥¡¥¦¥ó¥Àー¡¡¡¡¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹
ÅÏÊÕ ¥ß¥¡¡¡¡¡¡ ÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò
ÄÍ±Û Î´¹Ô¡¡¡¡¡¡ ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¼èÄùÌò
µÈÅÄ Àµ¼ù¡¡¡¡¡¡ ¼èÄùÌò ºâÌ³Ã´Åö¡¡¡¡¡¡¡¡ ¿·Ç¤
¡Ê2¡ËÂàÇ¤¡Ê2026Ç¯3·î31ÆüÉÕ¡Ë
»áÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡µìÌò¿¦Ì¾¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÂàÇ¤
ÅÏî´ ËüÍ³Èþ¡¡¡¡ ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÂàÇ¤
º´µ×´Ö µß¡¡¡¡¡¡ ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÂàÇ¤
¢£ ³ô¼°²ñ¼ÒÅÏÊÕ¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡¡¿··Ð±ÄÂÎÀ©
¡Ê1¡Ë¿·ÂÎÀ©
»áÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¿·Ìò¿¦Ì¾¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ½ÅÇ¤¡¦¿·Ç¤
ÅÏî´ Èþº´¡¡¡¡¡¡ ¼èÄùÌòÌ¾ÍÀ²ñÄ¹¡¡¡¡¡¡¡¡ ½ÅÇ¤
ÅÏÊÕ ¥ß¥¡¡¡¡¡¡ ÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹¡¡¡¡¡¡ ¡¡½ÅÇ¤
ÅÏî´ ËüÍ³Èþ¡¡¡¡ ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡¡¡¡¡ ¡¡½ÅÇ¤
º´µ×´Ö µß¡¡¡¡¡¡ ¼èÄùÌò¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¿·Ç¤
¢£ÅÏÊÕ²»³Ú½ÐÈÇ³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¿·ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
ÄÍ±Û Î´¹Ô¡Ê¤Ä¤«¤´¤· ¤¿¤«¤æ¤¡Ë
1962Ç¯10·î24ÆüÀ¸
Áá°ðÅÄÂç³Ø¶µ°é³ØÉôÂ´
<Î¬Îò>
2000Ç¯¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥Ö¥¨¥Ê¡¦¥Ó¥¹¥¿¡¦¥Ûー¥à¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ê¸½¥¦¥©¥ë¥È¡¦¥Ç¥£¥º¥Ëー¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î°ìÉôÌç¡ËÆüËÜÂåÉ½
2009Ç¯ ¥¦¥©¥ë¥È¡¦¥Ç¥£¥º¥Ëー¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ê¸½¥¦¥©¥ë¥È¡¦¥Ç¥£¥º¥Ëー¡¦
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î°ìÉôÌç¡Ë¥·¥Ë¥¢¡¦¥ô¥¡¥¤¥¹¡¦¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È·ó¥¼¥Í¥é¥ë¡¦¥Þ¥Íー¥¸¥ãー
2016Ç¯ ¥¦¥©¥ë¥È¡¦¥Ç¥£¥º¥Ëー¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¡¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¡¦¥×¥í¥Ç¥åー¥µー
2017Ç¯ ±ßÃ«¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡ÊÂè11Âå¡Ë
2019Ç¯ Æ±¼Ò¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹ ·óCEO
2022Ç¯ ±ßÃ«¥Õ¥£ー¥ë¥º¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡¡ÀìÌ³¼èÄùÌò
2025Ç¯¡¡ Æ±¼Ò¡¡ÂàÇ¤
2025Ç¯7·î1Æü ¡¡ ³ô¼°²ñ¼Ò¥ï¥¿¥Ê¥Ù¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡¡¼èÄùÌò¡Ê¸½Ç¤¡Ë
2025Ç¯12·î1Æü ÅÏÊÕ²»³Ú½ÐÈÇ³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¼èÄùÌò