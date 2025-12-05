³ô¼°²ñ¼Ò¥ï¥¿¥Ê¥Ù¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È

¡¡³ô¼°²ñ¼ÒÅÏÊÕ¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡ÊÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èºùµÖÄ®¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÅÏÊÕ¥ß¥­¡Ë¤ª¤è¤ÓÅÏÊÕ²»³Ú½ÐÈÇ³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èºùµÖÄ®¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹¡§ÅÏÊÕ¥ß¥­¡Ë¤Ï¡¢º£¸å¤Î»ö¶È´Ä¶­¤ÎÊÑ²½¤ËÂÐ±þ¤·¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÈ¯Å¸¤òÌÜ»Ø¤¹¤¿¤á¤Ë2026Ç¯4·î1ÆüÉÕ¤Ç²¼µ­¤ÎÄÌ¤ê·Ð±ÄÂÎÀ©¤ÎÊÑ¹¹¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£




¢£ÅÏÊÕ²»³Ú½ÐÈÇ³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¿··Ð±ÄÂÎÀ©


¡Ê1¡Ë¿·ÂÎÀ©


»áÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¿·Ìò¿¦Ì¾¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡µìÌò¿¦Ì¾


ÅÏî´ Èþº´¡¡¡¡¡¡ ¼èÄùÌò¥Õ¥¡¥¦¥ó¥Àー¡¡¡¡¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹


ÅÏÊÕ ¥ß¥­¡¡¡¡¡¡ ÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò


ÄÍ±Û Î´¹Ô¡¡¡¡¡¡ ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¼èÄùÌò


µÈÅÄ Àµ¼ù¡¡¡¡¡¡ ¼èÄùÌò ºâÌ³Ã´Åö¡¡¡¡¡¡¡¡ ¿·Ç¤



¡Ê2¡ËÂàÇ¤¡Ê2026Ç¯3·î31ÆüÉÕ¡Ë


»áÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡µìÌò¿¦Ì¾¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÂàÇ¤


ÅÏî´ ËüÍ³Èþ¡¡¡¡ ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÂàÇ¤


º´µ×´Ö µß¡¡¡¡¡¡ ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÂàÇ¤



¢£ ³ô¼°²ñ¼ÒÅÏÊÕ¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡¡¿··Ð±ÄÂÎÀ©


¡Ê1¡Ë¿·ÂÎÀ©


»áÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¿·Ìò¿¦Ì¾¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ½ÅÇ¤¡¦¿·Ç¤


ÅÏî´ Èþº´¡¡¡¡¡¡ ¼èÄùÌòÌ¾ÍÀ²ñÄ¹¡¡¡¡¡¡¡¡ ½ÅÇ¤


ÅÏÊÕ ¥ß¥­¡¡¡¡¡¡ ÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹¡¡¡¡¡¡ ¡¡½ÅÇ¤


ÅÏî´ ËüÍ³Èþ¡¡¡¡ ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡¡¡¡¡ ¡¡½ÅÇ¤


º´µ×´Ö µß¡¡¡¡¡¡ ¼èÄùÌò¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¿·Ç¤



¢£ÅÏÊÕ²»³Ú½ÐÈÇ³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¿·ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë


ÄÍ±Û Î´¹Ô¡Ê¤Ä¤«¤´¤· ¤¿¤«¤æ¤­¡Ë


1962Ç¯10·î24ÆüÀ¸


Áá°ðÅÄÂç³Ø¶µ°é³ØÉôÂ´



<Î¬Îò>


2000Ç¯¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥Ö¥¨¥Ê¡¦¥Ó¥¹¥¿¡¦¥Ûー¥à¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È


¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ê¸½¥¦¥©¥ë¥È¡¦¥Ç¥£¥º¥Ëー¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î°ìÉôÌç¡ËÆüËÜÂåÉ½


2009Ç¯ ¥¦¥©¥ë¥È¡¦¥Ç¥£¥º¥Ëー¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ê¸½¥¦¥©¥ë¥È¡¦¥Ç¥£¥º¥Ëー¡¦


¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î°ìÉôÌç¡Ë¥·¥Ë¥¢¡¦¥ô¥¡¥¤¥¹¡¦¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È·ó¥¼¥Í¥é¥ë¡¦¥Þ¥Íー¥¸¥ãー


2016Ç¯ ¥¦¥©¥ë¥È¡¦¥Ç¥£¥º¥Ëー¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¡¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¡¦¥×¥í¥Ç¥åー¥µー


2017Ç¯ ±ßÃ«¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡ÊÂè11Âå¡Ë


2019Ç¯ Æ±¼Ò¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹ ·óCEO


2022Ç¯ ±ßÃ«¥Õ¥£ー¥ë¥º¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡¡ÀìÌ³¼èÄùÌò


2025Ç¯¡¡ Æ±¼Ò¡¡ÂàÇ¤


2025Ç¯7·î1Æü ¡¡ ³ô¼°²ñ¼Ò¥ï¥¿¥Ê¥Ù¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡¡¼èÄùÌò¡Ê¸½Ç¤¡Ë


2025Ç¯12·î1Æü ÅÏÊÕ²»³Ú½ÐÈÇ³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¼èÄùÌò