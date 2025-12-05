¥Óー¥à¥¹¤¬¥Û¥ê¥Çー¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÆÃÀ½¥¹ー¥Ñー¥ß¥Ë¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥Ð¥Ã¥°¤ÎÌµÎÁÇÛÉÛ¤ä¥®¥Õ¥ÈÂÎ¸³¤ò¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È
³ô¼°²ñ¼Ò¥Óー¥à¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Àß³ÚÍÎ¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯¤Î¥Û¥ê¥Çー¥·ー¥º¥ó¤ËÅ¸³«Ãæ¤Î¡ØBEAMS HOLIDAY 2025¡Ù¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡Ê´ü´Ö¡§11·î21Æü¡Ê¶â¡Ë～12·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Å¹ÊÞ¤Ç¤Î»Üºö¤È¥®¥Õ¥È¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î¸ø³«µÚ¤Ó¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤Î¹ØÇã¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥µー¥Ó¥¹¤ò12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê½ç¼¡³«»Ï¤·¤Þ¤¹ ¡£
¥Û¥ê¥Çー¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡ØHAVE A HAPPY HOLIDAY¡Ù¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤Ç¤¢¤ë¡Ö¤¤¤Ä¤â¤ÎÆü¤ò¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆÃÊÌ¤ÊÆü¤Ë¤·¤è¤¦¡£¡×¤Ë´ð¤Å¤ ¡¢¥Óー¥à¥¹¤Ï¥Ç¥¸¥¿¥ë¤È¥ê¥¢¥ë¤òÏ¢·È¤µ¤»¡¢¥®¥Õ¥È¤ò¡ÖÁª¤Ö³Ú¤·¤µ¡×¤È¡ÖÂ£¤ëÂÎ¸³¡×¤ò¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
Ëè¥·ー¥º¥óÀ½ºî¤·¤Æ¤¤¤ë¥Û¥ê¥Çー¸ÂÄê¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥Ð¥Ã¥°¤ò¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥êー¤Î¥ªー¥Ê¥á¥ó¥È¤ä¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡¢¤è¤ê¿È¶á¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥¹ー¥Ñー¥ß¥Ë¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥Ð¥Ã¥°¤ò¿·¤¿¤ËÀ½ºî¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥Óー¥à¥¹ ¥Ë¥åー¥º ¡Ê¿·½É¡Ë¡×¤Ë¤Æ¡¢12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë~12·î26Æü¡Ê¶â¡Ë¤Î´ü´Ö¤ËÌµÎÁ¤ÇÇÛÉÛ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡Ê¢¨³ÆÆü¤ÇÇÛÉÛ¿ôÎÌ¤Ë¸Â¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë
¥Û¥ê¥Çー¥·ー¥º¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥®¥Õ¥È¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥¦¥§¥Ö¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¸ø³«¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ç¤Ï¡¢ÏÃÂê¤Î¤¢¤Î¿Í¤ä¥Óー¥à¥¹¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¥Û¥ê¥Çー¥·ー¥º¥ó¤ËÂ£¤ê¤¿¤¤¥®¥Õ¥È¤ò¥³¥á¥ó¥ÈÉÕ¤¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://www.beams.co.jp/special/beamsgift/holidaygifts2025/index.html
¤Þ¤¿¿·¤¿¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤È¤·¤Æ¡¢Áê¼ê¤Î½»½ê¤òÃÎ¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¥®¥Õ¥È¤òÂ£¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡ÖAnyGift¡×¤ÎÆ³Æþ¤ä¡¢12·î12Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¥Óー¥à¥¹¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×µÚ¤Ó¥Óー¥à¥¹³ÆÅ¹ÊÞ¤Ë¤ÆÁ÷ÎÁÌµÎÁ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨Á÷ÎÁÌµÎÁ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ë¤ª¤±¤ëÃí°Õ»ö¹à
Á÷ÎÁÌµÎÁ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³«ºÅ´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î12Æü¡Ê¶â¡Ë～12·î21Æü¡ÊÆü¡Ë
ÂÐ¾Ý¡§¡Ö¥Óー¥à¥¹¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡×¤ÎÁ´¾¦ÉÊ¡¢¡Ö¥Óー¥à¥¹³ÆÅ¹ÊÞ¡×¤Ç¤Ï¡¢500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë°Ê¾å¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿BEAMS CLUB²ñ°÷¤ÎÊý¤¬ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¡ÖAnyGift¡×¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤³¤Á¤é(https://www.beams.co.jp/news/4670/)¤«¤é
BEAMS¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
1976Ç¯¡¢Åìµþ¡¦¸¶½É¤ÇÁÏ¶È¡£1¹æÅ¹¡ÖAmerican Life Shop BEAMS¡×¤ËÂ³¤¡¢À¤³¦¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤·¤¿Å¹ÊÞ¤òÅ¸³«¤·¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¦»¨²ß¡¦¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¡¦²»³Ú¡¦¥¢ー¥È¡¦¿©ÉÊ¤Ê¤É¤Ë¤¤¤¿¤ë¤Þ¤Ç¡¢¹ñÆâ³°¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤äºîÉÊ¤òÂ¿³ÑÅª¤Ë¾Ò²ð¤¹¤ë¥»¥ì¥¯¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤ÎÀè¶î¤±¤È¤·¤Æ»þÂå¤ò¥êー¥É¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹»Å³Ý¤±Ìò¤È¤·¤ÆËÉÙ¤Ê¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Á¡¢´ë¶È¤È¤Î¶¨¶È¤ä´±Ì±Ï¢·È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤È¥¢¥¸¥¢ÃÏ°è¤ËÌó175Å¹ÊÞ¤òÍÊ¤·¡¢¥â¥Î¡¦¥³¥È¡¦¥Ò¥È¤ò¼´¤Ë¤·¤¿¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤¬¿¥¤êÀ®¤¹¥«¥ë¥Á¥ãー¤Ï¡¢³ÆÃÏ¤ÇÉý¹¤¤À¤Âå¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://www.beams.co.jp/