¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥Ç¥£ー¡¦¥¨¥ë¡¦¥¤ー¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ ÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ CEO¡¦CCO¡§¾®Ìî Î¼¡¢°Ê²¼ DLE¡Ë¤ÈKDDI³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ CEO¡§¾¾ÅÄ ¹ÀÏ©¡¢°Ê²¼ KDDI¡Ë¤Ï¡¢¶¦Æ±¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤Ë¤è¤ëWEB¥¢¥Ë¥á¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥¹¥¥Þ¥Î¥¢¥Ë¥á¡×¤ÎÂè3´ü¤Î¥¢¥Ë¥áÂè2ÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢2026Ç¯1·î6Æü¡Ê²Ð¡Ë¤«¤é¡ØÈëÌ©·ë¼Ò Âë¤ÎÄÞ¡Ù¤Î´°Á´¿·ºîWEB¥·¥êー¥º¡ØÈëÌ©·ë¼Ò Âë¤ÎÄÞXX¡Ê¥À¥Ö¥ë¥¨¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡Ù¤ÎÇÛ¿®¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
¡ØÈëÌ©·ë¼Ò Âë¤ÎÄÞXX¡Ê¥À¥Ö¥ë¥¨¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡Ù¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Ç¤Î¿¼ÌëÊüÁ÷³«»Ï¤«¤é20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ëµÇ°¤¹¤Ù¤2026Ç¯1·î6Æü¤«¤éËè½µ²ÐÍË¤Î¸áÁ°7»þ¤Ë¸ø¼°YouTube¡¢X¡¢TikTok¡¢Instagram¤Ë¤ÆÇÛ¿®¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
TV¡¦WEB¥·¥êー¥º11ºîÌÜ¤È¤Ê¤ëËÜºî¤Ç¤Ï¡¢¿·¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤·¤Æ¡¢Çî»Î¤¬ÉÔºß¤Î¤¿¤áÂå¤ï¤ê¤Ë¤ÈÃÖ¤¤¤Æ¹Ô¤Ã¤¿ÈÆÍÑ·¿·èÀï¥³¥Ó¥È¥«¥ÐÎ®AI¥í¥Ü¡Ö¥Ò¥Ã¥Ý¥ó¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£
ºÇ¿·¤ÎAI¤òÅëºÜ¤·¤¿¥Ò¥Ã¥Ý¥ó¤ÏÅ·ºÍÅª¤ÊÆ¬Ç¾¤Ç¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¶ÈÌ³¡¦È¯ÌÀ¡¦½¤Íý¡¢¥Ý¥±¥Ã¥È¥¸¥çー¥¯¤ËÌÜ¤¬âÁ¤à¤è¤¦¤Ê»Ä¹óÉÁ¼Ì¤â²¿¤Ç¤â¤³¤Ê¤¹¡¢ÂÐÏÃ·¿¹âÀÇ½Å·ºÍ¥í¥Ü¥Ã¥È¡£¤¿¤À¤·¡¢À¸¤Þ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÇÃÎ¼±¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¤Ï¶õ¤Ã¤Ý¡£
Âë¤ÎÄÞÃÄ¤È¶¦¤ËÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢¤¢¤ë¤³¤ÈÌµ¤¤¤³¤È¤ò³Ø½¬¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡£
Âë¤ÎÄÞÃÄ¤é¤·¤¤¥É¥¿¥Ð¥¿¥³¥á¥Ç¥£¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢¿·¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ò·Þ¤¨¤¿¿·À¸Âë¤ÎÄÞÃÄ¤Ë¤´ÃíÌÜ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖÈëÌ©·ë¼Ò Âë¤ÎÄÞXX¡×¸ø³«µÇ°¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤È¤·¤Æ¡¢QUO¥«ー¥É¤¬ÃêÁª¤ÇÅö¤¿¤ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ÈPonta¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬Åö¤¿¤ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£±þÊçÊýË¡¤Î¾ÜºÙ¤Ï²¼µ¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¡ØÈëÌ©·ë¼Ò Âë¤ÎÄÞ¡Ù¤È¤Ï
À¤³¦À¬Éþ¤ò¤¿¤¯¤é¤à¥Ù¥ó¥Á¥ãー¡ÖÈëÌ©·ë¼Ò Âë¤ÎÄÞ¡×¡£¤½¤·¤Æ¡¢Èà¤é¤ÎÌîË¾¤òÁË¤àÀµµÁ¤ÎÌ£Êý¡¦¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥¡¥¤¥¿ー¡£²¿¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤â¼ºÇÔ¤Ð¤«¤ê¤ÎÂë¤ÎÄÞÃÄ¤È¡¢ÀµµÁ¤Ê¤Î¤«¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¥Òー¥íー¤È¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤òÉÁ¤¤¤¿À¤³¦À¬Éþ¥³¥á¥Ç¥£¡£
2006Ç¯¤ÎÃÂÀ¸°ÊÍè¡¢À¤³¦À¬Éþ¤ò´ë¤àÈëÌ©·ë¼Ò¡¦Âë¤ÎÄÞÃÄ¤ÈÀµµÁ¤Î¥Òー¥íー¡¦¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥¡¥¤¥¿ー¤È¤Î¹¶ËÉ¤òÉÁ¤¡¢¤½¤ÎÆÈÆÃ¤Î¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¡¢»þ»ö¥Í¥¿¤ä¥Ñ¥í¥Ç¥£¤ò¿¥¤ê¸ò¤¼¤¿¥·¥åー¥ë¤Ê¥®¥ã¥°¤Ç¡¢Éý¹¤¤À¤Âå¤«¤é»Ù»ý¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¿¡ØÈëÌ©·ë¼Ò Âë¤ÎÄÞ¡Ù¡£¥Æ¥ì¥Ó¥·¥êー¥º¡¦·à¾ìÈÇ¡¦WebÇÛ¿®¡¦´ë¶È/¼«¼£ÂÎ¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ê¤ÉÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ëÅ¸³«¤òÂ³¤±¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥óIP¤È¤·¤ÆÆÃÊÌ¤ÊÂ¸ºß´¶¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£µÈÅÄ¤¯¤ó¡¦FROGMAN¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤âÅþÃå¡¦ÀïÆ®¼çÇ¤¡§µÈÅÄ¤¯¤ó¡¡¥³¥á¥ó¥È
¤É¤¦¤â¡¢Åçº¬¤ÎµÈÅÄ¤Ç¤¹¡£ £²£°£²£¶Ç¯¤Ç£²£°¼þÇ¯¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¶Ã¤¯¤Ù¤¤Ïºî¼Ô¤Î£Æ£Ò£Ï£Ç£Í£Á£Î¤Ç¤¹¡£
¤¢¤¤¤Ä¡¢£²£°Ç¯¤â·Ð¤Ä¤Î¤Ë¡¢¤Þ¤ÀÇÏ¼ÖÇÏ¤Î¤è¤¦¤ËÆ¯¤«¤µ¤ì¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ °ì±þ¡¢DLE¤Î¡Ø¼ÒÄ¹¡Ù¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡© ¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤ó¤ÇÆþ¼Ò£±Ç¯ÌÜ¤Î¥Úー¥Úー¤ß¤¿¤¤¤Ë¡¢ËèÆü¤»¤Ã¤»¤È¥¢¥Ë¥áºî¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡£ ºòº£¡¢¥¢¥Ë¥á¶È³¦¤Î²á½ÅÏ«Æ¯¤¬¼Ò²ñÌäÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Þ¡¢ ¤½¤ó¤Ê»ö¤è¤ê£Õ£Î£Ï¤ä¤í¤¦¤¼¡ª
¡¦FROGMAN¡¡¥³¥á¥ó¥È
µ¤¤¬¤Ä¤±¤Ð¡¢Âë¤ÎÄÞÃÄ¤¬¤³¤ÎÀ¤¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤«¤é20Ç¯¤¬·Ð¤È¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ 2026Ç¯¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤ÎÇ¯¤Ë¡¢¤³¤¦¤·¤Æµ×¤·¤Ö¤ê¤Î¿·¥·¥êー¥º¡ØÂë¤ÎÄÞXX¡Ê¥À¥Ö¥ë¥¨¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡Ù¤òÈ¯É½¤Ç¤¤ë¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê¡¢20Ç¯¤â¤ÎÄ¹¤¤´Ö¡¢Ë°¤¤â¤»¤º²æ¡¹¤ò»Ù¤¨Â³¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Ë¡¢¿´¤«¤é´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¡ØÂë¤ÎÄÞXX¡Ù¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¿·ºî¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ ¿·¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ø¥Ò¥Ã¥Ý¥ó¡Ù¤ò·Þ¤¨¡¢Âë¤ÎÄÞÃÄ¤Î¡Ø²áµî¡Ù¤«¤é¡Ø¸½ºß¡Ù¡¢¤½¤·¤ÆÌ¤Íè¤Ø¤ÈÂ³¤¯µ°À×¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡¢¤Þ¤µ¤Ë20¼þÇ¯¤Î½¸ÂçÀ®¤È¤â¸À¤¨¤ë´ë²è¤Ç¤¹¡£ º£¤Þ¤ÇÂë¤ÎÄÞ¤ò´Ñ¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¿Í¤â¡¢¤³¤ì¤«¤é½é¤á¤Æ´Ñ¤ë¿Í¤â¡¢°ì½ï¤Ë¾Ð¤Ã¤Æ¡¢¾¯¤·¤À¤±¥Û¥í¥Ã¤È¤Ç¤¤ë¡Ê¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡Ë¡¢¤½¤ó¤ÊºîÉÊ¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£ 20Ç¯Ê¬¤Î´¶¼Õ¤È¡¢ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¥Ð¥«¥Ð¥«¤·¤µ¤ò¹þ¤á¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤¾¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª
¢£FROGMAN¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
Ä¹Ç¯¡¢¼Â¼Ì±Ç²è¡¦¥É¥é¥Þ¤ÎÀ¤³¦¤Ë¿È¤òÃÖ¤¯¡£ 2006Ç¯DLEÆþ¼Ò¡£2025Ç¯¤è¤êÂåÉ½¼èÄùÌòCEO·ó CCO¤òÌ³¤á¤ë¡£
2006Ç¯¤Ë¡ØÈëÌ©·ë¼Ò Âë¤ÎÄÞ¡Ù¤òÃÏ¾åÇÈ¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¸å¡¢2007Ç¯¤Ë¤Ï·à¾ì¸ø³«¡£¤½¤Î¸å¡¢¥Æ¥ì¥Ó¡¦±Ç²è¥·¥êー¥º¤ò¼¡¡¹¤È¸ø³«¡£
¤½¤ÎÂ¾¡Ø¸ÅÊ¯¥®¥ã¥ë¤Î¥³¥Õ¥£ー¡Ù¤ä¡ØÅÚ´É¤¯¤ó¡Ù¤Ê¤É¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëIP¤òÇÚ½Ð¡£ÆÈ¼«¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤È¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¼êË¡¤¬¿Íµ¤¤ò¸Æ¤Ó¡¢¡ØÅç¹Ìºî¡Ù¥·¥êー¥º¡¢¡ØÅ·ºÍ¥Ð¥«¥Ü¥ó¡ÙÅù¤ÎÍÌ¾¸¶ºî¤Î¥Ñ¥í¥Ç¥£²½¤Ë¤è¤ë¥ê¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¡£
¢£¡ØÈëÌ©·ë¼Ò Âë¤ÎÄÞXX¡ÙºîÉÊ³µÍ×
¡Ô¥¿¥¤¥È¥ë¡Õ
¡ØÈëÌ©·ë¼Ò Âë¤ÎÄÞXX(¥À¥Ö¥ë¥¨¥Ã¥¯¥¹)¡Ù
¡Ô¥¤¥ó¥È¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡Õ
¸µÁÄ¥¯¥½¥¢¥Ë¥á¤Ë¤·¤Æ¿·´¶³Ð¥Ô¥«¥ì¥¹¥¯¡¦¥®¥ã¥°¡¦¥í¥Þ¥ó¤Ç¤¢¤ë¡ØÈëÌ©·ë¼Ò Âë¤ÎÄÞ¡Ù
¤¬¡¢20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë2026Ç¯¡¢¤Ä¤¤¤Ë¿·¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ò·Þ¤¨ºÆ»ÏÆ°¡ª
Âë¤ÎÄÞÃÄ¤Î¥Þ¥Ã¥É¥µ¥¤¥¨¥ó¥Æ¥£¥¹¥È¡¦¥ì¥ª¥Ê¥ë¥ÉÇî»Î¤¬¤·¤Ð¤é¤¯ÉÔºß¤È¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Âå¤ï¤ê¤Ë¤ÈÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤¿ÈÆÍÑ·¿·èÀï¥³¥Ó¥È¥«¥ÐÎ®AI¥í¥Ü¡Ö¥Ò¥Ã¥Ý¥ó¡×¡£
¤·¤«¤·¡¢À¸¤Þ¤ì¤¿¤Æ¤Û¤ä¤Û¤ä¤Î¤¿¤á¥Ò¥Ã¥Ý¥ó¤Î¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¤ÎÃæ¤Ï¤Þ¤Ã¤µ¤é¤Ê¾õÂÖ¡£
ºÇ¿·±ÔAI¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢À¸¤Þ¤ì¤¿¤Æ¤Î¥¤¥È¥ß¥ß¥º°Ê¾å¤Ë²¿¤â¤Ç¤¤Ê¤¤AI¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ç¤¢¤ë¥Ò¥Ã¥Ý¥ó¤ò¡¢Ç°´ê¤ÎÀ¤³¦À¬Éþ¤òÀ®¤·¿ë¤²¤ë¤¿¤á°ì¿ÍÁ°¤ÎÃÄ°÷¤Ë°é¤Æ¤ë¤³¤È¤ò·è°Õ¤·¤¿Âë¤ÎÄÞÃÄ¡£
ºÇ¿·±Ô¤ÎAI¥í¥Ü¤ò¶¯ÎÏ¤ÊÃÄ°÷¤Ë°é¤Æ¡¢º£ÅÙ¤³¤½À¤³¦À¬Éþ¤òÀ®¤·¿ë¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡ª¡©
AI¤ÈKDDI¤Î¸å¤í½â¤òÆÀ¤¿Âë¤ÎÄÞÃÄ¤Î³èÌö¤ËÑéÌÜ¤»¤è¡ª
£²£°¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë2026Ç¯¤³¤½¡ªAI¤ò»È¤Ã¤ÆÀ¤³¦À©Éþ¤¸¤ã～¡ª
¡Ô¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡Õ
´ÆÆÄ¡¦¥·¥êー¥º¹½À®¡¦µÓËÜ¡¦¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦ÊÔ½¸¡§FROGMAN
²»³Ú¡§manzo
¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§DLE
À½ºî¡§KDDI¡¢DLE
¥¥ã¥¹¥È¡§FROGMAN¡¢ÂçÂå¥¥ÌÂÀ¡¡¤Û¤«
¥³¥Ôー¥é¥¤¥È¡§(C)DLE/KDDI
¡ÔÇÛ¿®¾ðÊó¡Õ
2026Ç¯1·î6Æü°Ê¹ß¡¢Ëè½µ²ÐÍË¤Î¸áÁ°7»þ¤ËÇÛ¿®¡Ê½ËÆü¤Î¾ì¹ç¤ÏÍâÆüÇÛ¿®¡Ë
¥¹¥¥Þ¥Î¥¢¥Ë¥á¸ø¼°HP¡§https://www.sukiani.jp/
ÈëÌ©·ë¼Ò Âë¤ÎÄÞYouTube¸ø¼°¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§https://www.youtube.com/@taka_no_tsume
ÈëÌ©·ë¼Ò Âë¤ÎÄÞX¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡§https://x.com/_takanotsume_
ÈëÌ©·ë¼Ò Âë¤ÎÄÞTikTok¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡§https://www.tiktok.com/@yoshida_justice_
ÈëÌ©·ë¼Ò Âë¤ÎÄÞInstagram¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡§https://www.instagram.com/yoshida_justice_/
¤Ê¤ª¡¢YouTube¤Ç¤ÏÇÛ¿®ºÑ¤ß¤ÎÊ£¿ôÏÃ¤ò¤Þ¤È¤á¤¿Áí½¸ÊÔ¤ÎÇÛ¿®¤â¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖÈëÌ©·ë¼Ò Âë¤ÎÄÞXX¡×¸ø³«µÇ°¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
QUO¥«ー¥É¤¬ÃêÁª¤ÇÅö¤¿¤ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ÈPonta¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬Åö¤¿¤ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
£±.¥Õ¥©¥íー¡õ¥ê¥Ý¥¹¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
¡ÚÆÃÅµ¡Û
¥Õ¥©¥íー¡õ³ºÅö¥Ý¥¹¥È¤ò¥ê¥Ý¥¹¥È¤·¤ÆÄº¤¤¤¿Êý¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤Ç5Ì¾¤µ¤Þ¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È
QUO¥«ー¥É1,000±ßÊ¬
¡Ú»²²ÃÊýË¡¡Û
Step1.ÈëÌ©·ë¼Ò Âë¤ÎÄÞ¸ø¼°X(@_takanotsume_(https://x.com/_takanotsume_))¤ò¥Õ¥©¥íー
Step2.¥¥ã¥ó¥Úー¥óÂÐ¾Ý¤Î¥Ý¥¹¥È¤ò¥ê¥Ý¥¹¥È¡Ê°úÍÑ¥ê¥Ý¥¹¥È¤ÇÅöÁªÎ¨¥¢¥Ã¥×¡Ë
£².Ponta¥Ý¥¤¥ó¥È¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
¡ÚÆÃÅµ¡ÛÃêÁª¤ÇËè·î100Ì¾ÍÍ¤Ë1,000Ponta¥Ý¥¤¥ó¥È¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¡Ú´ü´Ö¡Û2025Ç¯10·î7Æü～½ªÎ»ÆüÌ¤Äê
¡Ú»²²Ã¾ò·ï¡Û¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥µ¥¤¥È¤«¤éau ID¤Ç¥¨¥ó¥È¥êー¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨au ID¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý¤Ï¤É¤Ê¤¿¤Ç¤â»²²Ã¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃí°Õ»ö¹à¡Û
¡¦ÅöÁªÈ¯É½¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢Ponta¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î²Ã»»¤ò¤â¤Ã¤ÆÂå¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡¦ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ë´Ø¤¹¤ëÅÅÏÃ¤ä¥áー¥ë¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¸ÄÊÌ¤ÎÅöÁª³ÎÇ§¤ä¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¦ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡¢Í½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Þ¤¿¤ÏÃæ»ß¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥óÆÃÅµ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È²Ã»»»þ´ü¤Ï¡¢¥¨¥ó¥È¥êー·î¤ÎÍâ¡¹·îËöº¢¤ÎÍ½Äê¤Ç¤¹¡£Í½¹ð¤Ê¤¯½ô»ö¾ð¤Ë¤è¤êÁ°¸å¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨É½µ¤Î¶â³Û¤Ï¡¢ÆÃ¤ËµºÜ¤Î¤¢¤ë¾ì¹ç¤ò½ü¤¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þ¤Ç¤¹¡£
¢£ÈëÌ©·ë¼ÒÂë¤ÎÄÞ 20¼þÇ¯¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î»²²Ã¼Ô¤âÊç½¸Ãæ¡ª
DLE¤Ç¤Ï2026Ç¯～2027Ç¯¤ò¡ÖÂë¤ÎÄÞ 20th ANNIVERSARY YEAR¡×¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¡¢Ç¯´Ö¤òÄÌ¤·¤ÆÍÍ¡¹¤ÊµÇ°¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎËë³«¤±¤È¤·¤Æ¡¢ËÜ¥·¥êー¥º¤Ç¤³¤ì¤Þ¤ÇÍÍ¡¹¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¿Âë¤ÎÄÞÃÄ¤ÎÀ»ÃÏ¤È¤â¸À¤¨¤ëÏ»ËÜÌÚ¥Ò¥ë¥º¤Ë¤Æ¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ø20¼þÇ¯¤À¤è ÃÄ°÷½¸¹ç¡ª¥®¥Ò¥ë¥º¼Â¸³·à¾ì～AI¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥ÖMOVIE¾å±Ç²ñ～¡Ù¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£»²²Ã±þÊç¤ò2025Ç¯12·î15Æü¡Ê·î¡Ë23:59¤Þ¤Ç¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
https://www.toho-marketing.com/takanotsume-kickoff/
¢£¡Ö¥¹¥¥Þ¥Î¥¢¥Ë¥á¡×³µÍ×
KDDI¤ÈDLE¤¬Â£¤ë¡¢¥·¥çー¥È¥¢¥Ë¥á¥·¥êー¥ºÇÛ¿®¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ö¥¹¥¥Þ¥Î¥¢¥Ë¥á¡×¤Ç¤Ï¡¢ÄÌ¶Ð¡¦ÄÌ³Ø¤Î»þ´Ö¤ä»Å»ö¤ÎµÙ·Æ»þ´Ö¤Ê¤É¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿³°¤Ç¤Î¥¹¥¥Þ»þ´Ö¤Ç»ëÄ°¤Ç¤¤ë¥·¥çー¥È¥¢¥Ë¥á¤òÃæ¿´¤ËÀ©ºî¤·¡¢YouTube¡¦X¡¦TikTok¡¦Instagram¤ÇÇÛ¿®¤·¤Þ¤¹¡£
2023Ç¯12·î¤Ë¤ÏÂè1´üºîÉÊ¤È¤·¤Æ¡Ö³¡!!ÎáÏÂ¤ÎÃË½Î¡×¡Ö¤Éº¬À¥¬¥¨¥ë¤ä¤Í¤ó¡×¡¢2024Ç¯12·î¤Ë¤ÏÂè2´üºîÉÊ¤È¤·¤Æ¡Ö¤É¤³¤Ç¤â¥Þ¥¥Ð¥ªー¡×¡Ö¥¢¥ë¥×¥¹¤ÎÏ·¿Í¥Ï¥¤¥¸¤Î¤ª¤¸¤¤¤µ¤ó¡×¤òÇÛ¿®¤·¤Þ¤·¤¿¡£Âè»°´üºîÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¤É¤³¤Ç¤â¥Þ¥¥Ð¥ªー ～¥ïー¥ë¥É¥Ä¥¢ー～¡×¤ò2025Ç¯10·î¤è¤êÇÛ¿®Ãæ¡£
¢£¥Ç¥£ー¡¦¥¨¥ë¡¦¥¤ー¤È¤Ï
¾Ú·ô¥³ー¥É¡§3686¡ÊÅì¾Ú¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¡Ë
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹CEO¡¦CCO ¾®ÌîÎ¼
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¹íÄ®3-3-4 KDX ¹íÄ®¥Ó¥ë£·³¬
ÁÏÎ©Æü¡§2001Ç¯12·î27Æü
HP¡§https://www.dle.jp/jp/
¡ØÈëÌ©·ë¼Ò Âë¤ÎÄÞ¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë IP¡ÊÃøºî¸¢Åù¤ÎÃÎÅªºâ»º¸¢¡Ë¤Î´ë²è³«È¯¤ä¥¢¥Ë¥á¤ä¥¥ã¥é¥¯¥¿ーÅù¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÀ©ºî»ö¶È¤ò¼´¤Ë2014 Ç¯¤ËÅì¾Ú¤Ë¾å¾ì¡£¸½ºß¤Ï¡¢¥¢¥¸¥¢¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ç¤¢¤ë¥¢¥Ë¥á¤ÈK-POP¤òÃæ¿´¤Ë»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2025Ç¯¤Ë¤Ï¡¢´ûÂ¸IP¤ÎAI Vtuber²½¤äAI¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î³«Àß¤Ê¤É¡¢AI¤ÈIP¤òÍ»¹ç¤·¤¿¿·¤¿¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¡¢»ö¶È¤ò¤µ¤é¤Ë²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£