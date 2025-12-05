¡Ú¥Ò¥ë¥È¥ó¹Åç¡Û¥¹¥È¥í¥Ù¥êー¡¦¥«ー¥×¡¦¥Õ¥§¥¹¥¿ ～¥«ー¥×¡ßçõ¡¡¿ä¤·¤Î½¸¤¤～
¥Ò¥ë¥È¥ó¹Åç¡Ê¹Åç»ÔÃæ¶è Áí»ÙÇÛ¿Í¥±¥ó¥¾¥¦¡¦¥Ý¥¹¥È¡Ë6³¬¥ªー¥ë¥Ç¥¤¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¡Ö¥â¥¶¥¤¥¯¡×¤Ç¤Ï¡¢2026Ç¯1·î9Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é5·î6Æü¡Ê¿å¡Ë¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¡¢¹ÅçÅìÍÎ¥«ー¥×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥óÂè3ÃÆ¤È¤Ê¤ë¥¹¥¤ー¥Ä¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¡Ø¥¹¥È¥í¥Ù¥êー¡¦¥«ー¥×¡¦¥Õ¥§¥¹¥¿ ～¥«ー¥×¡ßçõ¡¡¿ä¤·¤Î½¸¤¤～¡Ù¤ò¶â¡¦ÅÚ¡¦Æü¡¦½ËÆü¸ÂÄê¤Ç³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£½Ü¤Îçõ¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿¥«ー¥×¤äÌîµå¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥Íー¥ß¥ó¥°¤ò»ý¤Ã¤¿Ìó20¼ïÎà¤Î¥¹¥¤ー¥Ä¤È¡¢¥«ー¥×¥«¥éー¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥·¥§¥ÕÞÕ¿È¤Î¥»¥¤¥ô¥©¥êー9¼ïÎà¡¢¥Õ¥ì¥Ã¥·¥åçõ¤ò¡ÈSHAKARIKI¡Ê¥·¥ã¥«¥ê¥¡Ë¡É¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£ÎÁ¶â¤ÏÂç¿Í¤ª°ì¿ÍÍÍ\4,500¡Ê¤ª»ÒÍÍ\2,250¡Ë¤Ç¡¢³«ºÅ»þ´Ö¤Ï15»þ¤«¤é17»þ¤Þ¤Ç¤Î2»þ´Ö¤Ç¤¹¡£Á°²ó¤Ë°ú¤Â³¤¡¢´ü´ÖÃæ¤Ï¥Ò¥ë¥È¥ó¹Åç¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë ¹ÅçÅìÍÎ¥«ー¥×¥í¥´Æþ¤ê¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¤ÎÈÎÇä¤â¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
2024Ç¯¡¢2025Ç¯¤Î³«ºÅ¤ËÂ³¤¡¢3Ç¯ÌÜ¤È¤·¤ÆÂ£¤ë¤³¤ÎÅÙ¤Î¥¹¥¤ー¥Ä¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¤Ç¤Ï¡Ø¥«ー¥×¥Õ¥¡¥ó´¶¼Õ¥Çー¡Ù¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¥«ー¥×¥Õ¥¡¥ó¤¬½¸¤Þ¤ëµå¾ì¤ÈÎòÂå¥«ー¥×¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ï²û¤«¤·¤¤ÎòÂå¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¤ò¾þ¤Ã¤¿¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÉ½¤·¤¿¶õ´Ö¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£¥Ò¥ë¥È¥ó¹Åç¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥Ú¥¹¥È¥êー¥·¥§¥ÕÏÉ¸«¿¿ÆàÈþ¡Ê¤¹¤ß ¤Þ¤Ê¤ß¡Ë¤¬¼ê³Ý¤±¤ëÌó20¼ïÎà¤Î¥¹¥¤ー¥Ä¤Ë¤Ï¡¢½Ü¤Îçõ¤òìÔÂô¤Ë»È¤¤¡¢¥«ー¥×¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿¸«¤¿ÌÜ¤ä¥Íー¥ß¥ó¥°¤¬¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥«ー¥×¿ä¤·¤ÎÊý¤Ë¤â¡¢çõ¿ä¤·¤ÎÊý¤Ë¤â¤´ËþÂ¤¤¤¿¤À¤±¤ëËÉÙ¤Ê¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ç¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤¹¡£
¤¢¤³¤¬¤ì¤ÎC¥¥ã¥Ã¥×
¥º¥à¥¹¥¿¥á¥â¥êー¥±ー¥¡¡
ÀÖ¥Ø¥ë·³ÃÄ¤È¥Ï¥¤¥Õ¥¡¥¤¥Ö
¥¹¥é¥£¥êー¤Î¥Ï¥Ã¥Ôー¥Ù¥êー¥Ñ¥¦¥ó¥É
¥¯¥é¥ó¥Ù¥êー¡¢¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¡¢¥¢ー¥â¥ó¥É¤Ê¤É¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë²Ã¤¨¤¿Ë§½æ¤Ê¤Ï¤Á¤ß¤Ä¥àー¥¹¤ò¡¢çõÉ÷Ì£¤Î¥¹¥Ý¥ó¥¸¤ÇÊñ¤ß¹þ¤ó¤À¡Ö¤¢¤³¤¬¤ì¤ÎC¥¥ã¥Ã¥×¡×¤Ï¥«ー¥×¤Î¥í¥´¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥¥ã¥Ã¥×¤òºÆ¸½¤·¤¿ÌÜ¤ò°ú¤¯°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£¥³¥¢¥ó¥È¥íー¤ò¤Û¤ó¤Î¤ê¸ú¤«¤»¤¿¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Î¥¹¥Ý¥ó¥¸¤Ë¡¢¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¥¯¥êー¥à¤È¤¿¤Ã¤×¤ê¤Îçõ¤ò½Å¤Í¹ç¤ï¤»¤¿²¦Æ»¤Î¥·¥çー¥È¥±ー¥¤Î¡Ö¥º¥à¥¹¥¿¥á¥â¥êー¥±ー¥¡×¤Ï¥Õ¥¡¥ó´¶¼Õ¥Çー¤Ç¤Î¥«ー¥×Áª¼ê¤È¤ÎµÇ°»£±Æ²ñ¤è¤êÃåÁÛ¤òÆÀ¤Æ¡¢¼Ì¿¿¤Î¥Õ¥ìー¥à¤ÎÃæ¤Ë¼Ì¤ë¥«ー¥×Ë·¤ä¤òÉ½¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£Áª¼ê¤È¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á¤«¤é¥¤¥áー¥¸¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤¿¡ÖÀÖ¥Ø¥ë·³ÃÄ¤È¥Ï¥¤¥Õ¥¡¥¤¥Ö¡×¤Ï¡¢¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¤Î¥àー¥¹¤È¥¹¥Ý¥ó¥¸¥¯¥é¥à¤Çµå¾ì¤Î¼ÇÀ¸¤òÉ½¤·¡¢¥àー¥¹¤ÎÃæ¤Ë¤Ïçõ¤È¥ß¥ó¥È¤ÎÁÖ¤ä¤«¤Ê¥¸¥å¥ì¤òÇ¦¤Ð¤»¤Þ¤·¤¿¡£¿©¤Ù¤ë¤Î¤¬¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤Û¤É°¦¤é¤·¤¤¸«¤¿ÌÜ¤Î¡Ö¥¹¥é¥£¥êー¤Î¥Ï¥Ã¥Ôー¥Ù¥êー¥Ñ¥¦¥ó¥É¡×¤Ïçõ¤È¥é¥º¥Ù¥êー¤òÎý¤ê¹þ¤ó¤ÀÀ¸ÃÏ¤ò¤·¤Ã¤È¤ê¤È¾Æ¤¾å¤²¤¿¥Ñ¥¦¥ó¥É¥±ー¥¡£¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§Âæ¤Ë¤Ï¤¤¤Ä¤â¤Î¥¹¥é¥£¥êー¤È¥Ï¥Ã¥Ôー¤Ê»þ¤ËÊÑ¿È¤¹¤ë¡È¥Ï¥Ã¥Ôー¥¹¥é¥£¥êー¡É¤Î2¼ïÎà¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥¹¥é¥£¥êー¤òÁª¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤Ö¤Á²Ú¤ä¤«¡ª¥º¥à¥¹¥¿¥¿¥ë¥È¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤Ç·è¤á¤í¡ª¥Üー¥ë¥íー¥ë¥¿¥ïー
¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¸ýÅö¤¿¤ê¤Î¥Ç¥£¥×¥í¥Þ¥Ã¥È¥¯¥êー¥à¤ò¥¿¥ë¥ÈÀ¸ÃÏ¤Ë¹Ê¤ê¡¢ÁÖ¤ä¤«¤ÊÈ¬ºó¤È¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Îçõ¤òìÔÂô¤Ë¾þ¤Ã¤¿¡Ö¤Ö¤Á²Ú¤ä¤«¡ª¥º¥à¥¹¥¿¥¿¥ë¥È¡×¤ä¡¢¥«¥¹¥¿ー¥ÉÉ÷Ì£¤Î¥íー¥ë¥±ー¥¤ò¥¿¥ïー¤Î¤è¤¦¤ËÀ¹¤êÉÕ¤±¡¢Ìîµå¥Üー¥ë¤Ë¸«Î©¤Æ¤¿¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤òÅº¤¨¡¢¥Üー¥ë¤òÅö¤Æ¤ÆÅÝ¤¹¥²ー¥à¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¡Ö¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤Ç·è¤á¤í¡ª¥Üー¥ë¥íー¥ë¥¿¥ïー¡×¡¢¤µ¤é¤ËÍÍ¡¹¤ÊÉ½¾ð¤Î¥¹¥é¥£¥êー¤òÉÁ¤¤¤¿çõ¤È¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥Ð¥¸¥ë¤Î¥¬¥Ê¥Ã¥·¥å¤ò¥µ¥ó¥É¤·¤¿¥Þ¥«¥í¥ó¡Ö¥¹¥é¥£¥êー¤Î¤Ë¤®¤ä¤«¥Õ¥§¥¤¥¹¡×¤Ê¤É¡¢¥«ー¥×¡¢Ìîµå¤òÏ¢ÁÛ¤µ¤»¤ë¥Íー¥ß¥ó¥°¤¬¤Ä¤¤¤¿¥¹¥¤ー¥Ä¤¬¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¤ËÀª¤¾¤í¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¥¹¥é¥£¥êー¤Î¤Ë¤®¤ä¤«¥Õ¥§¥¤¥¹
SHAKARIKI ¥¹¥È¥í¥Ù¥êー¥á¥Ã¥È
¥é¥¤¥Ö¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢µå¾ì¤Ç¿Íµ¤¤Î¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤ËÆþ¤Ã¤¿¥¹¥¤ー¥Ä¤è¤êÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿¥á¥Ë¥åー¤ò2ÉÊ¤´ÍÑ°Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£3¼ïÎà¤Î¥Õ¥ìー¥Ðー¤è¤ê¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥¢¥¤¥¹¥¯¥êー¥à¤Ë¥Õ¥ì¥Ã¥·¥åçõ¤òìÔÂô¤ËºÜ¤»¡¢À¸¥¯¥êー¥à¤Ë¥«¥éー¥¹¥×¥ìー¤Ç²Ú¤ä¤«¤Ë»Å¾å¤²¤¿¡ÖSHAKARIKI¥¹¥È¥í¥Ù¥êー¥á¥Ã¥È¡×¡Ê¢¨8¡Ë¡£¥¢¥Þ¥ì¥Ã¥ÈÌ£¤Î¥àー¥¹¤Ëçõ¤È¥é¥º¥Ù¥êー¤Î¥¸¥å¥ì¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤Ë¸«Î©¤Æ¤¿¥Á¥ç¥³¥ìー¥ÈºÙ¹©¤ÎÃæ¤Ë¾þ¤êÉÕ¤±¤¿¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¡Ö¥º¥à¥¹¥¿¤ÎÀÖ¥Ø¥ë¥½¥Õ¥È?!¡×¡£¤É¤Á¤é¤â¤ª»ÒÍÍ¤â»×¤ï¤º¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ë2ÉÊ¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤âÄêÈÖ¤Î¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥Õ¥¡¥¦¥ó¥Æ¥ó¤Ï¥«ー¥×¥«¥éー¤ÎÀÖ¤¤¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤Ë¤ÆÅÐ¾ì¤·¡¢¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥Õ¥ì¥Ã¥·¥åçõ¤â¤ª¹¥¤¤Ê¤À¤±¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¥«ー¥×¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢çõ¹¥¤¤ÎÊý¤Ë¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ëÀ¤³¦´Ñ¤Ç»êÊ¡¤Î»þ´Ö¤ò¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥·¥§¥ÕÆÃÀ½¤Î¥»¥¤¥ô¥©¥êー
¸á¸å¤Î¥¹¥¤ー¥Ä¥¿¥¤¥à¤È¤·¤Æ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢ÃÙ¤á¤Î¥é¥ó¥Á¤È¤·¤Æ¤â¤´ËþÂ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢¥·¥§¥ÕÆÃÀ½¤Î¥»¥¤¥ô¥©¥êー¤â½¼¼Â¤·¤¿ÆâÍÆ¤Ç¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤¹¡£Í®»Ò¤ÎÁÖ¤ä¤«¤ÊÉ÷Ì£¤Î½Ð½Á¤ÇÌ£¤ï¤¦¡Ö¥Ò¥ë¥È¥ó¹ÅçÆÃÀ½¥«ー¥×¤¦¤É¤ó¡¡Í®»ÒÉ÷Ì£¡×¤Ï¡¢¥Þ¥Ä¥À¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÌ¾Êª¤Î¥«ー¥×¤¦¤É¤ó¤ò¥Û¥Æ¥ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤¿°ìÉÊ¡£¥«ー¥×¥«¥éー¤Î¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥Ð¥ó¥º¤Ë¤¸¤Ã¤¯¤ê²ÐÆþ¤ì¤·¤¿¥Á¥¥ó¤È¤«¤Ü¤Á¤ã¤òÏÂ¤¨¤Æ¶´¤ó¤À¡Ö¥Á¥¥ó¤È¥Ñ¥ó¥×¥¥ó¤Î¥«ー¥×¥µ¥ó¥É¡×¡¢Åâ¿É»Ò¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤ò¸ú¤«¤»¤¿¸«¤¿ÌÜ¤â¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥Û¥Ã¥È¥¢¥¤¥Æ¥à¡Ö¥«ー¥×¥ì¥Ã¥É¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¥íー¥¦¥£¥ó¥°¡×¡¢¤¸¤Ã¤¯¤ê¥È¥Þ¥È¤ò¼Ñ¹þ¤ßÇ»¸ü¤Ê¥¯¥êー¥à¥¹ー¥×¤Ë»Å¾å¤²¤¿¡Ö¥ì¥Ã¥É¥Ù¥¸¥¿¥Ö¥ë¥¹ー¥×¡×¤Ê¤É¡¢¥«ー¥×¥«¥éー¤ÎÀÖ¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥á¥Ë¥åー¤Î¿ô¡¹¤ò¤´¾ÞÌ£¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥É¥ê¥ó¥¯¤Ï¥É¥¤¥Ä¤Î¹âµé¹ÈÃã¥Ö¥é¥ó¥É ¥í¥ó¥Í¥Õ¥§¥ë¥È¤è¤ê¡Ö¥¢ー¥ë¥°¥ì¥¤¡×¤ä¡Ö¥Àー¥¸¥ê¥ó¡×¡¢¡Ö¥¹¥¤ー¥È¥¸¥ó¥¸¥ãー¡×¤Ê¤É12¼ïÎà¤Î¹ÈÃã¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½¤ä¥«¥Õ¥§¥é¥Æ¤Ê¤É20¼ïÎà¤¬Â·¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Õ¥§¥¢´ü´Ö¸ÂÄê¤Î¥«ー¥×¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥ê¥ó¥¯¤Ê¤É¤âÊÌÅÓÎÁ¶â¤Ë¤Æ¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¥ì¥¹¥È¥é¥óÆþ¤ê¸ý¤Ë¤Ï2026Ç¯¤Î¥«ー¥×¤Î³èÌö¤ò´ê¤¦¥á¥Ã¥»ー¥¸¥Ñ¥Í¥ë¤¬ÅÐ¾ì¡£¥¹¥¤ー¥Ä¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¤òËþµÊ¤·¤¿¸å¤Ï¡¢¥«ー¥×¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤Ø±þ±ç¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò¤¼¤Ò¤ª½ñ¤¤¯¤À¤µ¤¤¡£³§ÍÍ¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿¿´²¹¤Þ¤ë±þ±ç¥á¥Ã¥»ー¥¸¤Ï¹ÅçÅìÍÎ¥«ー¥×¤Ø¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£çõ¤È¥«ー¥×¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¥¹¥¤ー¥Ä¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ò¥ë¥È¥ó¹Åç¤È¤È¤â¤ËÇ®¤¤¥¨ー¥ë¤òÁ÷¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¥¹¥¤ー¥Ä¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¡¡¡Ø¥¹¥È¥í¥Ù¥êー¡¦¥«ー¥×¡¦¥Õ¥§¥¹¥¿¡¡～¥«ー¥×¡ßçõ¡¡¿ä¤·¤Î½¸¤¤～¡Ù¡¡³µÍ×
²ñ¾ì¡§¥ªー¥ë¥Ç¥¤¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¡Ö¥â¥¶¥¤¥¯¡×¡Ê¥Ò¥ë¥È¥ó¹Åç6F¡Ë
´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î9Æü¡Ê¶â¡Ë～5·î6Æü¡Ê¿å¡Ë¤Î¶â¡¦ÅÚ¡¦Æü¡¦½ËÆü
»þ´Ö¡§15:00～17:00¡ÊL.O.16:45¡Ë
ÎÁ¶â¡§¤ª°ì¿ÍÍÍ \4,500 / ¤ª»ÒÍÍ¡Ê4～12ºÐ¡Ë\2,250
¢¨ÀÇ¶â¡¢¥µー¥Ó¥¹ÎÁ¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹
¤´Í½Ìó¡§
https://hiroshima.hiltonjapan.co.jp/restaurants/lp/mozaik-sweetsbuffet-strawberry¡¡
¢¨²èÁü¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹
¥Ò¥ë¥È¥ó¹Åç ¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥Ú¥¹¥È¥êー¥·¥§¥Õ ÏÉ¸« ¿¿ÆàÈþ ¡Ê¤¹¤ß¡¡¤Þ¤Ê¤ß¡Ë
Ì¾¸Å²°Âç³Ø¤Ç¿´Íý³Ø¤ò³Ø¤ó¤À¸å¡¢Âç¼ê³°¿©»º¶È¤ò·Ð¤Æ2005Ç¯¤ËL¡Çecole Vantan Tokyo¤ËÆþ³Ø¡£À½²Û¤ò´ðÁÃ¤«¤é³Ø¤Ó2006Ç¯¤Ë¥Ò¥ë¥È¥óÅìµþ¤ËÆþ¼Ò¡£¥Û¥Æ¥ëÆâ¥Õ¥ì¥ó¥Á¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ÇÀÜµÒ¤ò³Ø¤ó¤À¸å¡¢2007Ç¯¤ËÇ°´ê¤Î¥Ú¥¹¥È¥êー¥¥Ã¥Á¥ó¤ËÇÛÂ°¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¹ÔÎó¤¬¤Ç¤¤ë¥¹¥¤ー¥Ä¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤È¤·¤ÆÁ´¹ñÅª¤Ë¤â¤½¤ÎÌ¾¤òÃÎ¤é¤ì¤ë¡Ö¥Þー¥Ö¥ë¥é¥¦¥ó¥¸¡×¤ò»Ï¤á¥Û¥Æ¥ë¤ÎÁ´¥¹¥¤ー¥Ä¤òÃ´¤¦¥Ú¥¹¥È¥êー¥¥Ã¥Á¥ó¤Ç¥¹¥¤ー¥Ä¤Ë´Ø¤¹¤ë´¶À¤Èµ»½Ñ¤ò³Ø¤ó¤ÀÏÉ¸«¤Ï¡¢2018Ç¯¤Ë¥¸¥å¥Ë¥¢¥¹ー¥·¥§¥Õ¤Ë¾º³Ê¡£¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥Ú¥¹¥È¥êー¥·¥§¥Õ¤Î±¦ÏÓ¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢Ãæ¹ñ¡¦»Í¹ñÃÏÊý¤Ç¤Ï½é¤È¤Ê¤ë¥Ò¥ë¥È¥ó¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥Ö¥é¥ó¥É¡¢¥Ò¥ë¥È¥ó¹Åç¤Î½éÂå¥Ú¥¹¥È¥êー¥·¥§¥Õ¤ËÇ¤Ì¿¤µ¤ì¤¿ÏÉ¸«¤Ï¡¢¸½ºß¥Ò¥ë¥È¥ó¹ÅçÆâ¤Î4¤Ä¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡õ¥Ðー¤Ç¤´Äó¶¡¤¹¤ë¥Ç¥¶ー¥È¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¡¢¥Ð¥ó¥±¥Ã¥È¤Ê¤É¥Ò¥ë¥È¥ó¹Åç¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤ëÁ´¤Æ¤Î¥Ç¥¶ー¥È¤Î´ë²è¤ÈÀ©ºî¤òÅý³ç¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
