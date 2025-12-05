ÆÃÊó¡ª¡¡100ËüÉôÆÍÇË¤ÎÅìÌî·½¸ãÃø¡Ø¥¯¥¹¥Î¥¤ÎÈÖ¿Í¡Ù¡¢¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó±Ç²è¤Î¸ø³«¤òµÇ°¤·¤Æ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥é¥Ü¤¬¼Â¸½¡ª
¼Â¶ÈÇ·ÆüËÜ¼Ò¤è¤ê´©¹Ô¤µ¤ì¡¢Îß·×100ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤¿ÅìÌî·½¸ã¤µ¤ó¤Î¾®Àâ¡Ø¥¯¥¹¥Î¥¤ÎÈÖ¿Í¡Ù¤ò¸¶ºî¤È¤·¤¿¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó±Ç²è¤¬2026Ç¯1·î30Æü¤ËÁ´¹ñ¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÅìÌî·½¸ã¤µ¤ó½é¤Î¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó±Ç²è¤È¤Ê¤ëËÜºî¤Ø¤ÎÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ëÃæ¡¢½Ð±é¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤è¤ëÆÃÊÌ±ÇÁü¤¬Â³¡¹¤ÈÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃÊÌ±ÇÁü¤Ç¤Ï¾®Àâ¤È¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó±Ç²è¡¢¤É¤Á¤é¤ÎÌ¥ÎÏ¤â¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¥Õ¥¡¥ó¿âÞ·¤ÎÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò¤´¹âÍ÷¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó±Ç²è¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://kusunoki-movie.com/
¸¶ºî¡¦ÅìÌî·½¸ã¤È¡¢Ìøß·Àé½®¤ò±é¤¸¤¿Å·³¤Í´´õ¤µ¤ó¤Î
±Ç²è¸ø³«µÇ°¡¦¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥é¥Ü¡¡³¨ËÜÏ¯ÆÉ±ÇÁü¤¬²ò¶Ø¡ª
¼Â¶ÈÇ·ÆüËÜ¼Ò¤è¤ê2025Ç¯5·î¤Ë´©¹Ô¤µ¤ì¤¿³¨ËÜ¡Ø¾¯Ç¯¤È¥¯¥¹¥Î¥¡Ù¡£ËÜºî¤Ï¡Ø¥¯¥¹¥Î¥¤ÎÈÖ¿Í¡Ù¡¢Â³ÊÔ¡Ø¥¯¥¹¥Î¥¤Î½÷¿À¡Ù¤ËÏ¢¤Ê¤ë¥·¥êー¥º¤È¤·¤ÆÅìÌî·½¸ã¤µ¤ó¤¬Ê¸¤ò½ñ¤²¼¤í¤·¡¢³¨¤ò¤è¤·¤À¤ë¤ß¤µ¤ó¤¬Ã´Åö¡¢ÅìÌî·½¸ã¤µ¤ó½é¤Î»Ò¤É¤â¸þ¤±³¨ËÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î³¨ËÜ¡Ø¾¯Ç¯¤È¥¯¥¹¥Î¥¡Ù¤òÅ·³¤Í´´õ¤µ¤ó¤¬Ï¯ÆÉ¤ò¤·¤¿ÆÃÊÌ±ÇÁü¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó±Ç²è¤Î¼ýÏ¿¸½¾ì¤òË¬¤ì¤¿ÅìÌî·½¸ã¤µ¤ó¤¬¡¢¡ÖÅ·³¤¤µ¤ó¤ÎÀ¼¤Ï¡¢Àé½®¤Î¥¤¥áー¥¸¤È¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤À¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¡¢¤³¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥é¥Ü¤¬¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
³¨ËÜ¤ÎÏ¯ÆÉ¤Ï½éÄ©Àï¤È¤¤¤¦Å·³¤¤µ¤ó¤À¤¬¡¢ ¡ÈÀé½®¤ÎÀ¼¡É¤ÇÆÉ¤ß¾å¤²¤é¤ì¤¿Êª¸ì¤Ï¡¢Ã¯¤·¤â¤¬»ý¤Ä¾Íè¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤äÌÂ¤¤¤ò¤½¤Ã¤È²¹¤«¤¯Êñ¤ß¹þ¤ß¡¢´ó¤êÅº¤¦±ÇÁü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¹¤Ç¤ËÇÛ¿®Ãæ¤Î¹â¶¶Ê¸ºÈ¤µ¤ó¤ÎÆÃÊÌ±ÇÁü¡¢º£²ó¤ÎÅ·³¤Í´´õ¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë³¨ËÜÏ¯ÆÉ±ÇÁü¤È¤â¡¢Á´¹ñ¤Î½ñÅ¹ÍÍÅ¹Æ¬¤Ë¤ÆÊü±Ç¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤´´õË¾¤Î½ñÅ¹ÍÍ¤Ë±ÇÁü¥Çー¥¿¤òÇÛÉÛ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢²¼µE-mail¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨±ÇÁü¥Çー¥¿¤´´õË¾¤Î½ñÅ¹ÍÍÏ¢ÍíÀè¡§¼Â¶ÈÇ·ÆüËÜ¼Ò¡¡½ÐÈÇÈÎÇäÉô¡¡sokushin@j-n.co.jp
¹â¶¶Ê¸ºÈ¤µ¤óÆÃÊÌ±ÇÁü¡§https://www.youtube.com/watch?v=WIYAX8XSutU
Å·³¤Í´´õ¤µ¤ó³¨ËÜÏ¯ÆÉ±ÇÁü¡§https://youtu.be/ocYJo6f8gEQ
Á´¹ñ¤Î½ñÅ¹¤Ç¤Ï¡Ø¥¯¥¹¥Î¥¤ÎÈÖ¿Í¡Ù¥Õ¥§¥¢¤ò¼Â»ÜÃæ¡ª
Á´¹ñ¤Î½ñÅ¹ÍÍ¤Ë¤Æ¡Ø¥¯¥¹¥Î¥¤ÎÈÖ¿Í¡Ù¥·¥êー¥º¤ò¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªµÒÍÍ¤Ë¡¢ÃêÁª¤Ç¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó±Ç²è¤Î¥à¥Ó¥Á¥±¥«ー¥É¡¢±Ç²è¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¡¢¼ç±é¼Ô¤Î¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥Ý¥¹¥¿ー¤Ê¤É¹ë²Ú¾ÞÉÊ¤¬Åö¤¿¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤â¼Â»ÜÃæ¤Ç¤¹¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï²¼µ¥µ¥¤¥È¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
½ñÅ¹Å¹Æ¬¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡§https://hon-hikidashi.jp/event/87743/
½ñÅ¹Å¹ÊÞ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡§https://www.tohan.jp/news/20251125_19108/
¡Ú¸¶ºî´ØÏ¢½ñÀÒ¾ðÊó¡Û
¸¶ºî¾®Àâ¡Ø¥¯¥¹¥Î¥¤ÎÈÖ¿Í¡Ù
´©¹ÔÆü¡§¡ÒÃ±¹ÔËÜ¡Ó2020Ç¯3·î17Æü¡ÒÊ¸¸Ë¡Ó2023Ç¯4·î7Æü
ÊÇ¿ô¡§¡ÒÃ±¹ÔËÜ¡Ó456ÊÇ¡ÒÊ¸¸Ë¡Ó496ÊÇ
Äê²Á¡§¡ÒÃ±¹ÔËÜ¡Ó1,980±ß¡ÒÊ¸¸Ë¡Ó990±ß¡Ê¤¤¤º¤ì¤âÀÇ¹þ¡Ë
½ñÀÒ¾ÜºÙ¥Úー¥¸¡§ https://www.j-n.co.jp/books/978-4-408-55803-5/
ÆâÍÆ¾Ò²ð¡§²¸¿Í¤ÎÌ¿Îá¤Ï¡¢»×¤¤¤¬¤±¤Ê¤¤¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£ÉÔÅö¤ÊÍýÍ³¤Ç¿¦¾ì¤ò²ò¸Û¤µ¤ì¡¢Ê¢¤¤¤»¤Ëºá¤òÈÈ¤·¤ÆÂáÊá¤µ¤ì¤¿ÎèÅÍ¡£¤½¤³¤ØÊÛ¸î»Î¤¬¸½¤ì¡¢°ÍÍê¿Í¤Ë½¾¤¦¤Ê¤é¼áÊü¤¹¤ë¤ÈÄó°Æ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¿´Åö¤¿¤ê¤Ï¤Ê¤¤¤¬ÏÃ¤Ë¾è¤ê¡¢°ÍÍê¿Í¤ÎÂÔ¤Ä¾ì½ê¤Ø¸þ¤«¤¦¤ÈÇìÊì¤À¤È¤¤¤¦½÷À¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÎèÅÍ¤ËÌ¿Îá¤¹¤ë¡£¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤³¤È¡¢¤½¤ì¤Ï¥¯¥¹¥Î¥¤ÎÈÖ¿Í¤Ç¤¹¡×¤È¡Ä¡Ä¡£¤½¤Î¥¯¥¹¥Î¥¤Ë¤ÏÉÔ»×µÄ¤Ê¸ÀÅÁ¤¨¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
³¨ËÜ¡Ø¾¯Ç¯¤È¥¯¥¹¥Î¥¡Ù
´©¹ÔÆü¡§2025Ç¯5·î1Æü
ÊÇ¿ô¡§32ÊÇ
Äê²Á¡§1,980±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
½ñÀÒ¾ÜºÙ¥Úー¥¸¡§https://www.j-n.co.jp/books/978-4-408-53878-5/
ÉÔ¹¬¤Ê¤³¤È¤¬Â³¤¡¢ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤¿¤Á¤ò¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¾¯Ç¯¤Ï¡¢¾Íè¤¬ÉÔ°Â¤Çµã¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÍÍ»Ò¤¬¿´ÇÛ¤Ê¤Ã¤¿Î¹¿Í¤Ï¡¢Ì¤Íè¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¥¯¥¹¥Î¥¤Î½÷¿À¤Ë²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤¯¤è¤¦¤Ë´«¤á¤Þ¤·¤¿¡£ÍÍ¡¹¤Êº¤Æñ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢½Ð²ñ¤¨¤¿¥¯¥¹¥Î¥¤Î½÷¿À¤Ï¡¢¾¯Ç¯¤Î´ê¤¤¤òÊ¹¤Ì¤Íè¤Î»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¸«¤¿Ì¤Íè¤Î»Ñ¤È¤Ï¡Ä¡Ä¡£
¡Ú¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó±Ç²è¾ðÊó¡Û
¸ø³«¡§2026Ç¯1·î30Æü¡Ê¶â¡Ë
¥¥ã¥¹¥È¡§¹â¶¶Ê¸ºÈ¡¿Å·³¤Í´´õ¡¿ã·Æ£ÈôÄ»¡¿µÜÀ¤Î°Ìï¡¿ÂçÂô¤¿¤«¤ª
¸¶ºî¡§ÅìÌî·½¸ã¡Ö¥¯¥¹¥Î¥¤ÎÈÖ¿Í¡×¡Ê¼Â¶ÈÇ·ÆüËÜ¼ÒÊ¸¸Ë´©¡Ë
´ÆÆÄ¡§°ËÆ£ÃÒÉ§¡¡
µÓËÜ¡§´ßËÜÂî
¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§»³¸ý¤Ä¤Ð¤µ¡¡ÈÄ³À¾´»Ò
²»³Ú¡§¿ûÌîÍ´¸ç
Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§Âì¸ýÈæÏ¤»Ö
À©ºî¡§A-1 Pictures / Psyde Kick Studio
ÇÛµë¡§¥¢¥Ë¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¡
À½ºî¡§¥¢¥Ë¥á¡Ö¥¯¥¹¥Î¥¤ÎÈÖ¿Í¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ