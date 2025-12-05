¡ØWorld of Tanks¡Ù¥²ー¥àÆâ¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥Û¥ê¥ÇーºîÀï2026¡×³«»Ï¡ª¡¡ÎäÀÅÄÀÃå¤ÊÀï¼ÖÄ¹¥Ù¥Í¥Ç¥£¥¯¥È¡¦¥«¥ó¥Ðー¥Ð¥Ã¥Á¤È¶¦¤ËÀï¤¦±ÉÍÀ¤½¤·¤ÆÍÍ¡¹¤Ê¸ÂÄê¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¡ª
¥¦¥©ー¥²ー¥ß¥ó¥°¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤¬³«È¯¡¦±¿±Ä¤¹¤ëPC¸þ¤±Àï¼Ö¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥²ー¥à¡ØWorld of Tanks¡Ù¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢2025Ç¯12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê±Ñ¹ñ¤ÎÌ¾Í¥¥Ù¥Í¥Ç¥£¥¯¥È¡¦¥«¥ó¥Ðー¥Ð¥Ã¥Á¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¥²ー¥àÆâ¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥Û¥ê¥ÇーºîÀï2026¡×¤Î¾ÜºÙ¤òÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Åß¤Îº×Åµ¡Ö¥Û¥ê¥ÇーºîÀï2026¡×¤ò³Ú¤·¤à¡ª
2025Ç¯12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë～2026Ç¯1·î12Æü¡Ê·î¡Ë¤Î´ü´ÖÃæ¡¢¡ØWorld of Tanks¡Ù¤Ç¤ÏÅß¤Î¥Û¥ê¥Çー¥·ー¥º¥ó¹±Îã¤Î¥²ー¥àÆâ¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥Û¥ê¥ÇーºîÀï2026¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£º£Ç¯¤Ï±Ñ¹ñ¤ÎÌ¾Í¥¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¥Ù¥Í¥Ç¥£¥¯¥È¡¦¥«¥ó¥Ðー¥Ð¥Ã¥Á¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢Èà¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Îµ¡ÃÎ¤ËÉÙ¤ó¤À¥¦¥£¥Ã¥È¤ÈÃÎÀ¡¢¤½¤·¤Æ¤µ¤ê¤²¤Ê¤¤¥æー¥â¥¢¤Ç¡¢ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥ÈÁ´ÂÎ¤Î¥Èー¥ó¤ò·Áºî¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ã¡ã ¡Ö¥Û¥ê¥ÇーºîÀï2026¡×¥¬¥¤¥É ¥È¥ìー¥éー¤Ï¤³¤Á¤é ¡ä¡ä
https://youtu.be/jQ6eO8xXapU?si=JZTA0HJd5Pcl1A9z
¢£¡Ö¥Ó¥ì¥Ã¥¸¡×¤ÇÆÃÊÌ¤Ê¥Û¥ê¥Çー¥®¥Õ¥È¤ò¼õ¤±¼è¤í¤¦
¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¡¢¥×¥ì¥¤¥äー¤Ï¤¤é¤Ó¤ä¤«¤Ê¡Ö¥Ó¥ì¥Ã¥¸¡×¤Ø¤È¾·¤«¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¤Ï¡¢ÆüÃæ¤ÏÀã¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿²¹¤«¤Ê¾ð·Ê¤¬¹¤¬¤ê¡¢Ìë¤Ë¤Ê¤ë¤È¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¤ä¥é¥ó¥×¡¢²Ö²Ð¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌë¶õ¤¬ºÌ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¡Ö¥Ó¥ì¥Ã¥¸¡×¤ËÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤ë¤È¡¢Àï¼ÖÄ¹¤ÏºÇ½é¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥Û¥ê¥Çー¥®¥Õ¥È¤È¤·¤Æ¡¢·±ÎýºÑ¤ß¤ÎÅë¾è°÷¤È¥¬¥ìー¥¸¥¹¥í¥Ã¥È¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ëTier III¥¹¥¦¥§ー¥Ç¥ó·ÚÀï¼ÖStrv M/31¤ò¼õ¤±¼è¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥Ó¥ì¥Ã¥¸¡×¤Ë¤Ï¡Ö¥¢¥É¥Ù¥ó¥È¡¦¥«¥ì¥ó¥Àー¡×¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Èâ¤ò³«¤¯¤¿¤Ó¤Ë¿·¤¿¤Ê¥®¥Õ¥È¤ä¥µ¥×¥é¥¤¥º¤¬¥¢¥ó¥í¥Ã¥¯¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£¥Ø¥Ã¥É¥¯¥©ー¥¿ー¤Ç¥Ù¥Í¥Ç¥£¥¯¥È¡¦¥«¥ó¥Ðー¥Ð¥Ã¥Á¤Ë²ñ¤¨¤ë¡ª
¡Ö¥Ó¥ì¥Ã¥¸¡×¤Î¥Ø¥Ã¥É¥¯¥©ー¥¿ー¤Ç¤Ï¡¢¥Û¥ê¥Çー¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤Ç¤¢¤ë¥Ù¥Í¥Ç¥£¥¯¥È¡¦¥«¥ó¥Ðー¥Ð¥Ã¥Á¤¬¥×¥ì¥¤¥äー¤ò½Ð·Þ¤¨¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¥¢¥µ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤òÄó¼¨¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î²áÄø¤Ç¡¢¿ÍÀ¸¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¤µ¤µ¤ä¤«¤ÊÃÎ·Ã¤ò¼ø¤±¤¿¤ê¡¢¿´¤Ë¶Á¤¯¥¹¥Èー¥êー¤ò¸ì¤Ã¤¿¤ê¤â¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£Èà¤Î¥¢¥µ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ò´°Î»¤¹¤ë¤È¡¢¸ÄÀÅª¤Ê2¼ïÎà¤Î2D¥¹¥¿¥¤¥ë¤äÆÃÊÌ¤Ê¥Ç¥«ー¥ë¡¢¥Æー¥Þ¤Ë±è¤Ã¤¿ÌÃ¹ï¤Ê¤É¡¢Èà¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬Àï¼ÖÄ¹¤Ø¤ÎÊó½·¤È¤·¤Æ¼øÍ¿¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£¥Ð¥È¥ë¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÃ£À®¤·¤Æ¥²ー¥àÆâÊó½·¤ò³ÍÆÀ
¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÃæ³Ë¤È¤Ê¤ë¡Ö¥Û¥ê¥ÇーºîÀï¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×¤Ç¤Ï¡¢Á´56¸Ä¤Î¥Ð¥È¥ë¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥×¥ì¥¤¥äー¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥²ー¥àÆâÊó½·¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¼ÖÄ¹¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¥Ù¥Í¥Ç¥£¥¯¥È¡¦¥«¥ó¥Ðー¥Ð¥Ã¥Á¤â´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£Èà¤Ï¡¢Ì¿Îá¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Æ³¤¯¤è¤¦¤Ë¸ì¤ê¤«¤±¤ë¡¢ÎäÀÅ¤«¤ÄÃÎÎ¬¤ËÄ¹¤±¤¿Àï½Ñ²È¤È¤·¤ÆÀï¼ÖÄ¹¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£¥×¥ì¥¤¥äー¤Ï¤Þ¤¿¡¢Èà¤Î¼ÖÄ¹¤È¤·¤Æ¤Î»×¹Í¤òÈ¿±Ç¤·¤¿¥æ¥Ëー¥¯¤Ê¥Ç¥«ー¥ë¤äÌÃ¹ï¡¢¥ß¥ê¥¿¥êー¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¤Î³°´Ñ¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê2D¥¹¥¿¥¤¥ë¡ÖÍÉ¤é¤°¤³¤È¤Ê¤¿®Ç°¡×¡¢¤½¤·¤Æ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥óÍ×ÁÇ¤È¤Ê¤ë3DÉÕÂ°ÉÊ¥»¥Ã¥È¡Ö¥Ù¥Í¥Ç¥£¥¯¥È¡¦¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¡×¤â³ÍÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£»°¤ÄÇÃ¤Î¥Áー¥à¥Ð¥È¥ë¡Ö¥¦¥£¥ó¥¿ー¡¦¥ì¥¤¥É¡×³«ºÅ¡ª
¤³¤³¤«¤éÀè¤Ï¡¢½Ëº×¥àー¥É¤¬¤µ¤é¤Ë¥Òー¥È¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¡£12·î11Æü¡ÊÌÚ¡Ë～12·î22Æü¡Ê·î¡Ë¤Þ¤Ç¤Î´ü´ÖÃæ¡¢¿Íµ¤¤ÎÀï¼Ö¤¿¤Á¤¬¥Æ¥ó¥Ý¤ÎÂ®¤¤³Ú¤·¤¤¥²ー¥à¥âー¥É¡Ö¥¦¥£¥ó¥¿ー¡¦¥ì¥¤¥É¡×¤ËºÆ¤ÓÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£º£Ç¯¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ë2¼ïÎà¤Î¥Þ¥Ã¥×¤¬ÉñÂæ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ò¤È¤Ä¤ÏÀ±¤äÏÇÀ±¤¬¹¤¬¤ë¿¼±§Ãè¤Ø¥×¥ì¥¤¥äー¤òÏ¢¤ì½Ð¤¹¥Þ¥Ã¥×¡¢¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Ï¥®¥Õ¥È¹©¾ì¤¬¥Û¥ê¥Çー»ÅÍÍ¤ÎÀï¾ì¥¢¥êー¥Ê¤Ø¤È»Ñ¤òÊÑ¤¨¤¿¥Þ¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£¡Ö¥¦¥£¥ó¥¿ー¡¦¥ì¥¤¥É¡×¤Ç¤Ï¡¢5Ì¾¤º¤Ä¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿3¥Áー¥à¤¬¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò½¸¤á¤Æ¼«¿ØÃÏ¤ØÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤ò¶¥¤¤¹ç¤¤¤Þ¤¹¡£³ÆÀï¼ÖÄ¹¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÌò³ä¤È¸ÇÍ¥¢¥Ó¥ê¥Æ¥£¤òÈ÷¤¨¤¿¥æ¥Ëー¥¯¤ÊÀï¼Ö¤òÁà¤ê¡¢Àï¶É¤ËÄ©¤ß¤Þ¤¹¡£ÀïÆ®¤ò½Å¤Í¤ë¤´¤È¤Ë¥×¥ì¥¤¥äー¤Ï¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¡¢¤½¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¥Ü¥ó¥º¤ä¿·ÅÐ¾ì¤Î3DÉÕÂ°ÉÊ¤Ê¤É¤Î¹ë²Ú¤ÊÊó½·¤È¸ò´¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¶Ã¤¤ÈËº¤ì¤¬¤¿¤¤Àï¤¤¡¢¤½¤·¤Æ¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ËËþ¤Á¤¿¡Ö¥Û¥ê¥ÇーºîÀï2026¡×¤Ë»²²Ã¤·¡¢º£Ç¯¤Î¥Û¥ê¥Çー¥·ー¥º¥ó¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÆÃÊÌ¤ÊÂÎ¸³¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Ù¥Í¥Ç¥£¥¯¥È¡¦¥«¥ó¥Ðー¥Ð¥Ã¥Á¤È¶¦¤ËÀï¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¡Ö¥Û¥ê¥ÇーºîÀï2026¡×¤Î¾ÜºÙ¤Ê¥¬¥¤¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤³¤Á¤é(https://worldoftanks.asia/ja/news/general-news/holiday-ops-2026-event-guide/#head-id-6)¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¡ØWorld of Tanks¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ØWorld of Tanks¡Ù¤Ï¡¢Àï¼Ö¤Ë¤è¤ëÀïÁè¤ò¥Æー¥Þ¤È¤·¤¿¡¢¥Áー¥à¥Ùー¥¹¤ÎÂçµ¬ÌÏ¥Þ¥ë¥Á¥×¥ì¥¤¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥²ー¥à¤Ç¤¹¡£ÂèÆó¼¡À¤³¦ÂçÀïº¢¤Î¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤ÊÀï¼Ö¥Ð¥È¥ë¤ËÀ¤³¦Ãæ¤Î¥×¥ì¥¤¥äー¤È¤È¤â¤ËÈô¤Ó¹þ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Àº¹ª¤Ë»Ë¼Â¤ËÂ§¤ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿11¤Î¹ñ²È¤è¤êÅÐ¾ì¤¹¤ë800¼ï°Ê¾å¤ÎÀï¼Ö¤¬¥¥ß¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡ØWorld of Tanks¡Ù¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://worldoftanks.asia/ja/
¢£¥¦¥©ー¥²ー¥ß¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¦¥©ー¥²ー¥ß¥ó¥°¤Ï¥¥×¥í¥¹¤Î¥Ë¥³¥·¥¢¤ËËÜ¼Ò¤òÃÖ¤¡¢¿ô¡¹¤Î¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥²ー¥à¤Î³«È¯¤ª¤è¤Ó¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ó¥°¤ò¹Ô¤¦²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£1998Ç¯¤ÎÀßÎ©°ÊÍè¡¢¸½ºß¥·¥«¥´¡¢¥×¥é¥Ï¡¢¾å³¤¡¢Åìµþ¡¢¥Ó¥ê¥Ë¥å¥¹¡¢¥ー¥¦¡¢¥Ù¥ª¥°¥éー¥É¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿Á´À¤³¦15¤«½ê¤ÎµòÅÀ¤òÀß¤±¤ë¡¢¥²ー¥à¶È³¦¤ò¸£°ú¤¹¤ë²ñ¼Ò¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£À¤³¦Ãæ¤Ë¿ôÉ´Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¥×¥ì¥¤¥äー¤òÊú¤¨¤ë¥¦¥©ー¥²ー¥ß¥ó¥°¤Î¼çÎÏ¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡¢ÌµÎÁ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥²ー¥à¤Î¥Ò¥Ã¥Èºî¤Ç¤¢¤ë¡ØWorld of Tanks¡Ù¡¢¡ØWorld of Warships¡Ù¡¢¡ØWorld of Tanks Blitz¡Ù¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¦¥©ー¥²ー¥ß¥ó¥°¥¸¥ã¥Ñ¥ó¹çÆ±²ñ¼Ò¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://wargaming.co.jp/
¡Ú¥²ー¥à³µÍ×¡Û
¥¿¥¤¥È¥ë¡§¡ØWorld of Tanks¡Ù
¥¸¥ã¥ó¥ë¡§Àï¼Ö¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥²ー¥à
ÂÐ±þ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡§PC
ÇÛ¿®Æü¡§2010Ç¯8·î12Æü
²Á³Ê¡§´ðËÜ¥×¥ì¥¤ÌµÎÁ(°ìÉôÍÎÁ¥¢¥¤¥Æ¥à¤¢¤ê)
¡ØWorld of Tanks¡Ù¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://worldoftanks.asia/ja/
¡Ú¸¢ÍøÉ½µ¡Û
(C) 2025 Wargaming.net. All Rights Reserved.
¢¨¤½¤ÎÂ¾¡¢µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ñ¼ÒÌ¾¡¦¾¦ÉÊÌ¾¤Ï¡¢³Æ¼Ò¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£