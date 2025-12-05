Í¥Àè´ÑÍ÷¥¨¥ê¥¢¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÃêÁª¼õÉÕ¤ò12·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë12:00¤è¤ê³«»Ï¡ª¡ÖKOBE MUSIC COMMONS 2025 supported by ¥¹¥Þ¥ì¥¸¡×¥¸¥ã¥ó¥ë¤äÀ¤Âå¤òÄ¶¤¨¤¿¹ë²Ú¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬½¸·ë
¡¡³ô¼°²ñ¼ÒOne Bright KOBE¡Ê½»½ê¡§¿À¸Í»ÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ½ÂÃ« ½ç¡Ë¤Ï¡¢¿À¸Í¥¦¥©ー¥¿ー¥Õ¥í¥ó¥È¤Ë³«¶È¤·¤¿GLION ARENA KOBE¤Ç12·î30Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¿·¤¿¤Ê²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥×¥é¥Á¥Ê¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥Þ¥ì¥¸¡ÊËÜ¼Ò¡§Âçºå»ÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§µÜºêÎ¶Ê¿¡Ë¤¬·èÄê¤·¡¢¡ÖKOBE MUSIC COMMONS 2025 supported by ¥¹¥Þ¥ì¥¸¡×¤ÎºÇ½ª½Ð±é¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æº´Ìî¸µ½Õ & THE COYOTE BAND¡¢KREVA¡¢À¾»û¶¿ÂÀ¡ÊNONA REEVES¡Ë¤¬½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡º´Ìî¸µ½Õ¤Ï¡¢º£Ç¯¥Ç¥Ó¥åー45¼þÇ¯¡¢THE COYOTE BAND·ëÀ®20¼þÇ¯¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¡¢Á´¹ñ¤Ç¤Î¥¢¥Ë¥Ðー¥µ¥êー¥Ä¥¢ー¤ä¿·ºî¤ò¥ê¥êー¥¹¤Ê¤ÉÂç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£º´Ìî¸µ½Õ¤È¿Æ¸ò¤Î¤¢¤ëKREVA¤Ï¡¢¥½¥í¥Ç¥Ó¥åー20¼þÇ¯¥¤¥äー¤ò´°Áö¤·¡¢¼«¿È½é¤Î¥Õ¥ë¥ªー¥±¥¹¥È¥é¥³¥ó¥µー¥È¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤Ê¤ÉÆüËÜ¤Î¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¥·ー¥ó¤ò¥êー¥É¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤ËDJ¤È¤·¤ÆNONA REEVES¤ÎÀ¾»û¶¿ÂÀ¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Á´½Ð±é¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬½ÐÂ·¤¤¡¢ÅöÆü¤Î¥¿¥¤¥à¥Æー¥Ö¥ë¤â¤¢¤ï¤»¤ÆÈ¯É½¡£HY¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¤·¡¢SIRUP¡¢ÌÚÂ¼¥«¥¨¥é¡¢KREVA¡¢º´Ìî¸µ½Õ & THE COYOTE BAND¡¢Chara¤ÈÂ³¤¡¢Original Love ¤¬¥È¥ê¤ò¾þ¤ê¤Þ¤¹¡£2025Ç¯¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Î²»³Ú¥·ー¥ó¤ò¸£°ú¤¹¤ë¥¸¥ã¥ó¥ë¤äÀ¤Âå¤òÄ¶¤¨¤¿¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬¿À¸Í¤Ë½¸¤¤¡¢Ç®¤¤¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò·«¤ê¹¤²¤Þ¤¹¡£²ñ¾ì¤È¤Ê¤ëTOTTEI¤Ë¤Ï¥¢¥êー¥ÊÊ»Àß°û¿©Å¹¤Î¤Û¤«¡¢¿À¸Í¤ÎÌ¾Å¹¤¬½¸¤¦½ÐÄ¥¥Õー¥É¥¨¥ê¥¢¤âÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¡ãÆ±»þ³«ºÅ¡¦¿À¸ÍTOTTEI¥¤¥ë¥ß¥Ê¥¤¥È¡ä
¡¡¥¢¥êー¥Ê¤ÎÎ©ÃÏ¤¹¤ëTOTTEI¤Ç¤Ï¡¢ÆüË×17:00～¤è¤êTOTTEI PARKÎÐ¤ÎµÖ¤ä¼þÊÕ¥¨¥ê¥¢¤Ç¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¤¬ÅÀÅô¤·¤Þ¤¹¡£¤Ê¤«¤Ç¤âµÖ¾õ¤Î·úÃÛÊª¡ÖÎÐ¤ÎµÖ¡×¤Ï¡ØÅÐ¤ì¤ë¿·´¶³Ð¤Î¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¡Ù¤È¤·¤Æ¡¢¿À¸Í¹Á¤ÎÌë·Ê¤È¤È¤â¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤¢¤ï¤»¤Æ¤¼¤Ò¤ªÎ©¤Á´ó¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¡¡https://www.totteikobe.jp/event/article/17745
¡ãKOBE MUSIC COMMONS ¥Á¥±¥Ã¥È¹¥É¾È¯ÇäÃæ¡ª¡ä
¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¥¤ー¥×¥é¥¹¤Ë¤Æ°ìÈÌÈÎÇäÃæ¤Ç¤¹¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¹ØÆþ¤µ¤ì¤¿Êý¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¡¢Í¥Àè´ÑÍ÷¤ò´õË¾¤¹¤ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò¥¹¥Æー¥¸ÌÜÁ°¤ÎÆÃÊÌ¥¨¥ê¥¢¤Ç´ÑÍ÷¤Ç¤¤ë¡ÖÍ¥Àè´ÑÍ÷¥¨¥ê¥¢¥Á¥±¥Ã¥È¡×¤ÎÃêÁª¼õÉÕ¤ò12·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë12:00¤è¤ê³«»ÏÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¾ÜºÙ¤ä¥¢¥êー¥ÊÊ»Àß¤Î°û¿©Å¹ÊÞ¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤Ï¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¡Êhttps://kobe-music-commons.com/¡Ë¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ã³«ºÅ³µÍ×¡ä
KOBE MUSIC COMMONS 2025 supported by ¥¹¥Þ¥ì¥¸
ÆüÄø¡§2025Ç¯12·î30Æü¡Ê²Ð¡Ë³«¾ì 10:00 / ³«±é 11:00¡ÊÍ½Äê¡Ë / ½ª±é 20:00¡ÊÍ½Äê¡Ë
²ñ¾ì¡§GLION ARENA KOBE¡ÊÊ¼¸Ë¸©¿À¸Í»ÔÃæ±û¶è¿·¹ÁÄ®2-1¡Ë
½Ð±é¡§Chara / HY / ÌÚÂ¼¥«¥¨¥é / KREVA / Original Love / º´Ìî¸µ½Õ & THE COYOTE BAND/ SIRUP / ÅÄÃæÃÎÇ·¡ÊFPM¡Ë/ À¾»û¶¿ÂÀ¡ÊNONA REEVES¡Ë
¡ã¥Á¥±¥Ã¥È¡ä
·ô¼ï¡¦ÎÁ¶â
¡¦»ØÄêÀÊ¡¦¥¢¥êー¥ÊSSÀÊ¡¡\12,000
¡¦»ØÄêÀÊ¡¦¥¹¥¿¥ó¥ÉSÀÊ¡Ê2³¬/3³¬¡Ë\10,000
¡¦»ØÄêÀÊ¡¦¥¹¥¿¥ó¥ÉAÀÊ¡Ê5³¬²¼ÃÊ¡Ë\9,000
¡¦»ØÄêÀÊ¡¦¥¹¥¿¥ó¥ÉBÀÊ¡Ê5³¬¾åÃÊ¡Ë\8,000
¡¦»ØÄêÀÊ¡¦¥¹¥¿¥ó¥ÉSÀÊ U-18¥Á¥±¥Ã¥È¡Ê2³¬/3³¬¡Ë\5,000
¡¦»ØÄêÀÊ¡¦¥¹¥¿¥ó¥ÉAÀÊ U-18¥Á¥±¥Ã¥È¡Ê5³¬²¼ÃÊ¡Ë\3,000
¡¦»ØÄêÀÊ¡¦¥¹¥¿¥ó¥ÉBÀÊ U-18¥Á¥±¥Ã¥È¡Ê5³¬¾åÃÊ¡Ë\2,500
U-18¥Á¥±¥Ã¥È¡§³«ºÅÅöÆü¡¢18ºÐ°Ê²¼¤ÎÊý¤Î¤ß¤´¹ØÆþ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
U18¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¤ªÇã¤¤µá¤á¤ÎÊý¤Ï¡¢ÅöÆüÇ¯Îð¤¬¤ï¤«¤ë¿ÈÊ¬¾ÚÌÀ½ñ¤ò¤´»ý»²¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨½¢³Ø»ù°Ê¾å¤Ï¥Á¥±¥Ã¥È¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Ì¤½¢³Ø»ù¤ÏÉ¨¾å´ÑÍ÷²Ä¡¢¤¿¤À¤·¡¢¤ªÀÊ¤¬É¬Í×¤Ê¾ì¹ç¤Ï¿Í¿ôÊ¬¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¢¨¤ª°ì¿ÍÍÍ4Ëç¤Þ¤Ç
¢¨ºÆÆþ¾ì²ÄÇ½
¢¨¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ëÂÐ±þ¡Ê¼Ö°Ø»Ò¤Ç¤Î´ÑÍ÷Åù¡Ë¤¬É¬Í×¤ÊÊý¤Ï¡¢¥¹¥¿¥ó¥É»ØÄêÀÊ¤ò¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¡¢
³«ºÅ1½µ´ÖÁ°¤Þ¤Ç¤ËÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡ÊTOTTEI ¥³ー¥ë¥»¥ó¥¿ー¡Ë¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¤ー¥×¥é¥¹¤Ë¤Æ°ìÈÌÈ¯ÇäÃæ
¼õÉÕURL¡§https://eplus.jp/kobe_music_commons/
¡ãÍ¥Àè´ÑÍ÷¥¨¥ê¥¢¥Á¥±¥Ã¥È¼õÉÕ¡ÊÃêÁª¡Ë¡ä
¼õÉÕ´ü´Ö¡§12·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë12:00～ 12·î15Æü¡Ê·î¡Ë23:59
ÅöÍîÈ¯É½¡§12·î19Æü¡Ê¶â¡Ë13:00～
¼õÉÕ¾ÜºÙ¤Ï¡ÖKOBE MUSIC COMMONS 2025 supported by ¥¹¥Þ¥ì¥¸¡×¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¡§https://kobe-music-commons.com/
¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëSNS
X¡§https://x.com/kobe_music_cmns
Instagram¡§https://www.instagram.com/kobe_music_commons/
¼çºÅ¡§KOBE MUSIC COMMONS¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¡ÊOne Bright KOBE / ¥ï¥¤¥º¥³¥Í¥¯¥·¥ç¥ó¡Ë
¶¨»¿¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥Þ¥ì¥¸¡¢°ìÈÌºâÃÄË¡¿ÍÁ´¹ñÊ¡Íø¸üÀ¸¶¦ºÑ²ñ¡¢SHOWA GROUP³ô¼°²ñ¼Ò
¡¡¡¡¡¡³ô¼°²ñ¼ÒM&A¥Õ¥êー¥¯
¸å±ç¡§¿À¸Í»Ô / ¿À¸Í¥¦¥©ー¥¿ー¥Õ¥í¥ó¥È³«È¯µ¡¹½/ Kiss FM KOBE / ¥é¥¸¥ª´ØÀ¾ / ¦Á-STATION FM KYOTO
À©ºî¶¨ÎÏ¡§Ì´ÈÖÃÏ
¶¨ÎÏ¡§³ô¼°²ñ¼Ò NTT ¥É¥³¥â / ³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥êー¥¯¡¦¥·ー¥ó / Kiss PRESS
ÆÃÊÌ¶¨ÎÏ¡§FM COCOLO
¸ø±é¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§
TOTTEI ¥³ー¥ë¥»¥ó¥¿ー 0570-030-120¡ÊÊ¿Æü 11:00-19:00 / ÅÚÆü½Ë 10:00-18:00¡Ë
*½Ð±é¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¼Ì¿¿¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¥í¥´¡¦¹ðÃÎÍÑ²èÁü°ì¼°¤Ï
²¼µ¤è¤ê¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
https://www.dropbox.com/scl/fo/dae499aq7a9mzpcpveb5f/AHqqfs3H_rehD1HUz2JFfdM?rlkey=lxww9k1zdl42cbrhvydpgkuf8&st=00fsihhi&dl=0(https://www.dropbox.com/scl/fo/dae499aq7a9mzpcpveb5f/AHqqfs3H_rehD1HUz2JFfdM?rlkey=lxww9k1zdl42cbrhvydpgkuf8&st=00fsihhi&dl=0)
¡ã»²¹Í¾ðÊó¡ä½Ð±é¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
Chara
1991Ç¯9·î21Æü¥·¥ó¥°¥ë¡ÖHeaven¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥åー¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ê¥Æ¥£°î¤ì¤ë³Ú¶Ê¤ÈÆÈÆÃ¤ÊÂ¸ºß´¶¤Ë¤è¤ê¿Íµ¤¤òÆÀ¤Æ¡¢1992Ç¯¤Î2nd¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖSOUL KISS¡×¤Ç¤ÏÆüËÜ¥ì¥³ー¥ÉÂç¾Þ¥Ý¥Ã¥×¡¢¥í¥Ã¥¯ÉôÌç¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡¦¥Ë¥åー¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£1996Ç¯¡¢½÷Í¥¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤¿´ä°æ½ÓÆó´ÆÆÄ¤Î±Ç²è¡Ø¥¹¥ï¥í¥¦¥Æ¥¤¥ë¡Ù¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢·àÃæ¥Ð¥ó¥ÉYEN TOWN BAND¤Î¥Üー¥«¥ë¤È¤·¤Æ»²²Ã¡£¼çÂê²Î¡ÖSwallowtail Butterfly ～¤¢¤¤¤Î¤¦¤¿～¡×¤Ï¥ª¥ê¥³¥ó1°Ì¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê¤ê¡¢1997Ç¯¤Î5th¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖJunior Sweet¡×¤â¥ª¥ê¥³¥ó1°Ì¤Î¥ß¥ê¥ª¥ó¥»¥éー¤òµÏ¿¡£¼ýÏ¿¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¤ä¤µ¤·¤¤µ¤»ý¤Á¡×¤âÂç¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê¤ê¡¢º£¤Ê¤ªÂ¿¤¯¤Î¥ê¥¹¥Êー¤«¤é»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Chara¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ä¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¶¦´¶¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤âÂ¿¤¯¡¢¿·¤·¤¤½÷ÀÁü¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤òÇî¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢²»³Ú³èÆ°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï³Æ»þÂå¤òÃ´¤¦µ¤±Ô¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ä¥¯¥ê¥¨ー¥¿ー¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥óºîÉÊ¤ä³èÆ°¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¡¢¥Ç¥Ó¥åー¤è¤ê°ì´Ó¤·¤Æ¹´¤ê¤Î²»³ÚÅªÃµµá¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£2025Ç¯9·î¤Ë¥Ç¥Ó¥åーËþ34¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢¥Ç¥Ó¥åー35¼þÇ¯µÇ°¥¤¥äー¤¬¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿¡£
HY
2000Ç¯·ëÀ®¡£²Æì¸©¤¦¤ë¤Þ»Ô½Ð¿È¡£¥°¥ëー¥×Ì¾¤Î¡ÖHY¡×¤Ï¡¢Èà¤é¤ÎÃÏ¸µ¡¦Åì²°·ÄÌ¾(Higashi Yakena) ¤ÎÃÏÌ¾¤¬Í³Íè¡£2003Ç¯2nd¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØStreet Story¡Ù¤ò¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë¤È¡¢¥¤¥ó¥Ç¥£ー¥º¤È¤·¤Æ¤Ï»Ë¾å½é¤Î¥ª¥ê¥³¥ó¥Á¥ãー¥È½éÅÐ¾ì¡õ4½µÏ¢Â³1°Ì¤È¤¤¤¦°Î¶È¤òÃ£À®¤·¡¢¥ß¥ê¥ª¥ó¥»¥éー¤Ë¡£°ÊÍè¡¢16Ëç¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò¥ê¥êー¥¹¡£47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤ò²ó¤ë¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢ー¤ä¡¢Á´¹ñ¥¢¥êー¥Ê¥Ä¥¢ー¡¢³¤³°¥Ä¥¢ー¤ò´º¹Ô¡£2025Ç¯¡¢±Ç²è¡Ö366Æü¡×¤Î¼çÂê²Î¡ÖÎø¤ò¤·¤Æ¡×¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØTIME¡Ù¤ò¥ê¥êー¥¹¡£2026Ç¯2·î¤Ë¤Ï°ìÌë¸Â¤ê¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥é¥¤¥Ö¤òÅìµþ¥¬ー¥Ç¥ó¥·¥¢¥¿ー¤Ë¤Æ³«ºÅ¡£3·î¤Ë¤Ï¡¢ÃÏ¸µ²Æì¤ÇHY¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¡ÖHY SKY Fes 2026¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£
ÌÚÂ¼¥«¥¨¥é
2004Ç¯£¶·î¤Ë¥·¥ó¥°¥ë¡ÖLevel 42¡×¤Ç¥á¥¸¥ãー¥Ç¥Ó¥åー¤·¤Æ°Ê¹ß¡Ö¥ê¥ë¥é ¥ê¥ë¥Ï¡×¡ÖButterfly¡×¤Ê¤É¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤ò¥ê¥êー¥¹¡£2018Ç¯¤Ë½é¤Î³¨ËÜ¡Ö¤Í¤à¤È¥³¥³¥í¡×¡¢2020Ç¯¤Ë¤Ï½é¤Î¥¨¥Ã¥»¥¤ËÜ¡ÖNIKKI¡×¤ò½ÐÈÇ¡£2023Ç¯¤Ë¤Ï¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ÖPRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS¡×¤Î¹ñÌ±¥×¥í¥Ç¥åー¥µーÂåÉ½¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤ÉÉý¹¤¯³èÆ°Ãæ¡£2025Ç¯4·î¤Ë¥Ç¥Ó¥åー20¼þÇ¯¤òµÇ°¤¹¤ë¡¢CD¡¢Blu-ray¡¢½ñÀÒ¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿SPECIAL BOX¤ò¥ê¥êー¥¹¡£10·î29Æü¤Ë¤Ï¿·¶Ê¡Ö·¯¤Î»±¡×¤òÇÛ¿®¸ÂÄê¤Ç¥ê¥êー¥¹¡£
KREVA
¹ñÌ±Åª¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ëHIP HOP¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡£2004Ç¯¡Ö²»¿§¡×¤Ç¥½¥í¥á¥¸¥ãー¥Ç¥Ó¥åー¡£2nd¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø°¦¡¦¼«Ê¬Çî¡Ù¤¬HIP-HOP¥½¥í¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢»Ë¾å½é¤Î¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥¢¥ë¥Ð¥à¥é¥ó¥¥ó¥°½éÅÐ¾ì1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£¥¢¥¸¥¢¿Í½é¡ØMTV Unplugged¡Ù¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ¤Î¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¥·ー¥ó¤ò¥êー¥É¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£ÍÍ¡¹¤Ê¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ø¤Î³Ú¶ÊÄó¶¡¤ä¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¡¢¥Ö¥íー¥É¥¦¥§¥¤¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¡ÖIN THE HEIGHTS¡×¡Ö¥àー¥é¥ó¡¦¥ëー¥¸¥å¡×¤Ê¤É¤ÎÆüËÜ¸ì»ì¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤Ê¤ÉÉý¹¤¯³èÆ°¡£2021Ç¯¤Ë¥ê¥êー¥¹¤·¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖLOOP END / LOOP START ¡×¤Ï¥ª¥ê¥³¥ó¡¢billboard JAPAN¤È¶¦¤Ë½µ´Ö¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£2024Ç¯4·î¤Ë½êÂ°»öÌ³½ê¤òÆÈÎ©¡£¥½¥í¥Ç¥Ó¥åー20¼þÇ¯¥¤¥äー¤ËÆÍÆþ¡£2025Ç¯2·î¤Ë¤Ï¥Ë¥åー¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØProject K¡Ù¤òÈ¯Çä¡£ºî»ì¡¢ºî¶Ê¡¢¥È¥é¥Ã¥¯¥á¥¤¥¯¡¢¥é¥Ã¥×¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤Þ¤Ç¡¢¤¹¤Ù¤Æ¼«¿È¤Ç¹Ô¤¦¡£
Original Love
1985Ç¯·ëÀ®¡£1991Ç¯¡ØLOVE!LOVE!&LOVE!¡Ù¤Ç¥á¥¸¥ãー¥Ç¥Ó¥åー¡£1994Ç¯¥ê¥êー¥¹¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØÉ÷¤Î²Î¤òÄ°¤±¡Ù¤Ï¥Á¥ãー¥È½éÅÐ¾ì1°Ì¡£2022Ç¯È¯É½¤Î20ËçÌÜ¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØMUSIC, DANCE & LOVE¡Ù¤ÏCD¥·¥ç¥Ã¥×Âç¾Þ¤Ë¥Î¥ß¥Íー¥È¤µ¤ì¤¿¡£ËèÇ¯¡¢ÆüËÜÁ´¹ñ¤Ç¤ÎLIVE¥Ä¥¢ー¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢FUJI ROCK FESTIVAL¤ÎÂ¾¡¢³ÆÃÏ¤ÎÂç·¿¥Õ¥§¥¹½Ð±é¤ä³¤³°¥Õ¥§¥¹½Ð±é¤Ê¤ÉÀºÎÏÅª¤Ë³èÆ°Ãæ¡£
º´Ìî¸µ½Õ & THE COYOTE BAND
¥á¥ó¥Ðー¤Ïº´Ìî¸µ½Õ¡Êvo,g¡Ë¡¢¾®¾¾¥·¥²¥ë¡Êds¡Ë¡¢¿¼¾Â¸µ¾¼¡Êg¡Ë¡¢Æ£ÅÄ¸²¡Êg¡Ë¡¢¹â·¬·½¡Êb¡Ë¡¢ÅÏÊÕ¥·¥å¥ó¥¹¥±¡Êkey¡Ë¡£2005Ç¯¤Ëº´Ìî¤¬¾®¾¾¡¢¿¼¾Â¡¢¹â·¬¤È¥ì¥³ー¥Ç¥£¥ó¥°¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò³«»Ï¤·¡¢2007Ç¯¤Ë¥³¥ó¥»¥×¥Èºî¡ØCOYOTE¡Ù¤òÈ¯É½¡£°Ê¹ß¡¢¡ØZOOEY¡Ù¡Ê2013Ç¯¡Ë¡¢¡ØBLOOD MOON¡Ù¡Ê2015Ç¯¡Ë¡¢¡ØMANIJU¡Ù¡Ê2017Ç¯¡Ë¡¢2020Ç¯¤Ë½é¤Î¥Ù¥¹¥ÈÈ×¡ØTHE ESSENTIAL TRACKS MOTOHARU SANO & THE COYOTE BAND 2005-2020¡Ù¤ò¥ê¥êー¥¹¡£2022Ç¯¤Ë¤Ï¡ØENTERTAINMENT!¡Ù¡¢¡Øº£¡¢²¿½è¡Ù¤òÏ¢Â³¥ê¥êー¥¹¤·¤¿¡£2025Ç¯3·î¤Ëº´Ìî¸µ½Õ¥Ç¥Ó¥åー45¼þÇ¯¡¢THE COYOTE BAND·ëÀ®20Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¡¢¡Ö¸µ½Õ¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥¹¤ÎºÆÄêµÁ¡×¤ò¥Æー¥Þ¤ËÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¡ØHAYABUSA JET I¡Ù¤òÈ¯É½¤·¡¢Âç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£12·î10Æü¤Ë¤Ï¡ØHAYABUSA JET¡Ù¥·¥êー¥ºÂè£²ÃÆ¤È¤Ê¤ë¡ØHAYABUSA JET II¡Ù¤¬¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤ë¡£
SIRUP
¥é¥Ã¥×¤È²Î¤ò¼«Í³¤Ë¹Ô¤Íè¤¹¤ë¥Üー¥«¥ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¡¢¼«¿È¤Î¥ëー¥Ä¤Ç¤¢¤ë¥Í¥ª¥½¥¦¥ë¤äR&B¤Ë¥´¥¹¥Ú¥ë¤ÈHIPHOP¤òÍ»¹ç¤·¤¿¡¢¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤ºÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥µ¥¦¥ó¥É¤ÇÃ¯¤â¤¬FEEL GOOD¤È¤Ê¤ì¤ë²»³Ú¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥®¥ê¥¹¡¦´Ú¹ñ¡¦¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¦ÂæÏÑ¤Ê¤É¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤Î¥³¥é¥Ü¶Ê¤ò¥ê¥êー¥¹¤·¤Æ¤¤¤ëÂ¾¡¢¥¢¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¡¦¥¦¥¤¥¹¥ー¡ÖJAMESON¡×¡¢¥ªー¥Ç¥£¥ª¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖBOSE¡×¡¢¼«Æ°¼Ö¥áー¥«ー¡ÖMINI¡×¤È¤Î¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¡¢2022Ç¯¤Ë¼«¿È½é¤È¤Ê¤ëÆüËÜÉðÆ»´Û¸ø±é¤ò³«ºÅ¡¢2024Ç¯¤Ë¤ÏÃæ²Ú·÷ºÇÂç¤Î²»³Ú¾Þ¡ÖGMA¡×¤Ë³Ú¶Ê¤¬¥Î¥ß¥Íー¥È¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢À¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë³èÌö¤¹¤ëR&B¥·¥ó¥¬ー¤È¤·¤Æ²»³Ú¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºÍÍ¡¹¤ÊÊ¬Ìî¤Ç¤½¤Î³èÆ°¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
ÅÄÃæÃÎÇ·¡ÊFPM¡Ë
DJ/²»³Ú¥×¥í¥Ç¥åー¥µー/Áª¶Ê²È¤È¤·¤Æ¹ñÆâ³°¤Ç³èÌö¡£FPMÌ¾µÁ¤Ç£¸Ëç¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò¥ê¥êー¥¹¡£¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î³Ú¶Ê¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤ÎÂ¾¡¢ÉÛÂÞÆÒÂÙ¡¢Åìµþ¥¹¥«¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¥ªー¥±¥¹¥È¥é¡¢¥µ¥«¥Ê¥¯¥·¥ç¥ó¤Ê¤É100¶Ê°Ê¾å¤ÎRemix¤â¼ê³Ý¤±¡¢TVCM¡¢±Ç²è¡¢¥É¥é¥Þ¡¢±é·àºîÉÊ¤Ø¤Î³Ú¶ÊÄó¶¡¤âÂ¿¿ô¡£DJ¤È¤·¤Æ¤ÏÊÆ¹ñ¤Î¥³ー¥Á¥§¥é¡¦¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤ò¤Ï¤¸¤á¹ñÆâ³°¤ÎÍÌ¾¥Õ¥§¥¹¤Ø¤Î½Ð±é¤â¡£³Æ¼ï¾¦¶È»ÜÀß¤ä¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡¦¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î²»³Ú～²»¶Á¥Ç¥£¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤â¼ê³Ý¤±¡¢Åìµþ2020¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯³«ÊÄ²ñ¼°¡¢¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯³«²ñ¼°¤Ç¤Ï²»³Ú´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿¡£2022Ç¯ÅÙ¤è¤êÀöÂ³Ø±à²»³ÚÂç³Ø¡È²»³Ú¡¦²»¶Á¥Ç¥¶¥¤¥ó¥³ー¥¹¡É¤ÎµÒ°÷¶µ¼ø¤Ë½¢Ç¤¡£2025Ç¯9·î30Æü¡¢¼«¿È¤Î¥½¥í¡¦¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È FPM¡ÊFantastic Plastic Machine¡Ë ¤¬¥á¥¸¥ãー¥Ç¥Ó¥åー30¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
À¾»û¶¿ÂÀ(NONA REEVES)
¥·¥ó¥¬ー¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿ー/¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡£1973Ç¯ÅìµþÀ¸¤Þ¤ìµþÅÔ°é¤Á¡£Áá°ðÅÄÂç³Øºß³ØÃæ¤ËNONA REEVES¤ò·ëÀ®¡£96Ç¯¤Ë¥á¥¸¥ãー¥Ç¥Ó¥åー¡£°ÊÍè¡¢¥Ð¥ó¥É¤È¤·¤Æ¿ô¡¹¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤òÈ¯É½¡£¤Þ¤¿¡¢¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤äºî»ì¡¦ºî¶Ê²È¤È¤·¤ÆÂ¾¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ËÂ¿¤¯¤Î³Ú¶Ê¤òÄó¶¡¡£¤Þ¤¿¡¢¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¤ä¥×¥ê¥ó¥¹¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÆÃ¤Ë80Ç¯Âå¤Î²»³ÚÅÁ¾µ¼Ô¤È¤·¤Æ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë½Ð±é¤·¡¢¼¹É®ºîÉÊ¤â¥Ù¥¹¥È¥»¥éー¤Ë¡£2014Ç¯¤Ë½é¤Î¥½¥í¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¥Æ¥ó¥×¥ë¡¦¥¹¥È¥êー¥È¡Ù¤òÈ¯É½¡£2020Ç¯¤Ë2nd¥½¥í¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØFunkvision¡Ù¡¢2023Ç¯¤Ë¥«¥Ðー¡¦¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØSunset Rain¡Ù¤òÈ¯É½¡£2025Ç¯4·î¤Ë¤Ï4ËçÌÜ¤Î¥½¥í¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØHEARTBREAK¡Ù¤ò¥ê¥êー¥¹¤·¤¿¡£