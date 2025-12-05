¡Ö¥é¥¤¥È¥Î¥Ù¥ëÅ¸2025¡×´ë²èÂ³¡¹ÄÉ²Ã¡ªKADOKAWA¡ß¥½¥Ëー¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯ ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥é¥ÜMV¡Ö¥é¥Î¥ª¥È¡×À©ºî·èÄê
¡¡³ô¼°²ñ¼ÒKADOKAWA¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è ¼èÄùÌò¡¢ÂåÉ½¼¹¹ÔÌò¼ÒÄ¹ CEO¡§²ÆÌî¹ä¡Ë¤Ï¡¢SHIBUYA TSUTAYA¡ÊÅìµþ¡¦½ÂÃ«¡Ë¤Ç¡¢2025Ç¯12·î19Æü¡Ê¶â¡Ë～12·î28Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î10Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê³«ºÅ¤¹¤ë¥é¥¤¥È¥Î¥Ù¥ë¤Î´ë²è¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥é¥¤¥È¥Î¥Ù¥ëÅ¸2025¡×¤ÎÄÉ²Ã´ë²è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ö¥é¥¤¥È¥Î¥Ù¥ëÅ¸2025¡×¤Î³«ºÅ¤òµÇ°¤·¡¢¥½¥Ëー¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¤Î¿Íµ¤³Ú¶Ê¤È¥é¥¤¥È¥Î¥Ù¥ë¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤¬Í»¹ç¤·¤¿¡Ö¥é¥Î¥Ù¡ß¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¡×¥Ó¥Ç¥ª¡¢¡Ö¥é¥Î¥ª¥È¡×3ËÜ¤ÎÀ©ºî¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¾®ÀâÆâ¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤Ê¤É¿ôÉ´ÅÀ¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡ÖIllustration Circle¡×¤ä¡¢ºîÃæ¤Î¥»¥ê¥Õ¤ä¥Æ¥¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥¢ー¥È¥ïー¥¯±ÇÁü¡ÖFragment Stream¡×¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£15ÂÎ¤ÎÅ¸¼¨¤âÄÉ²Ã¡£¥é¥Î¥Ù¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ËË×Æþ¤Ç¤¤ë´ë²è¤ò¼è¤êÂ·¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ã´ë²è³µÍ×
¢£¥é¥Î¥Ù¤Î¿·¤¿¤ÊÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¸«¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëMV¡Ö¥é¥Î¥ª¥È¡×
¡¡¡Ö¥é¥Î¥ª¥È¡×¤Ï¡¢KADOKAWA¤Î¿Íµ¤¥é¥¤¥È¥Î¥Ù¥ëºîÉÊ¤È¡¢¥½¥Ëー¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¤Î¿Íµ¤³Ú¶Ê¤¬¶¦ÌÄ¤¹¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥é¥ÜMV¤Ç¡¢¡Ö¥é¥¤¥È¥Î¥Ù¥ëÅ¸2025¡×¤Ç¤ÏORANGE RANGE¡¢ÃæÀîæÆ»Ò¡¢TrySail¤Ë¤è¤ë³Ú¶Ê¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ä»þÂåÀ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿3ËÜ¤ÎÆ°²è¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤º¡¢¡Ö¥é¥¤¥È¥Î¥Ù¥ëÅ¸2025¡×¤Î¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¾þ¤ë¡Ø¥½ー¥É¥¢ー¥È¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ù¤ä¡ØRe:¥¼¥í¤«¤é»Ï¤á¤ë°ÛÀ¤³¦À¸³è¡Ù¤Ê¤É15ºîÉÊ¤¬¡¢²áµî¤ÈÌ¤Íè¤ò¤Ä¤Ê¤°¤è¤¦¤Ê¥ê¥ê¥Ã¥¯¤¬°õ¾ÝÅª¤ÊORANGE RANGE¤Î¡Ø¥ß¥Á¥·¥ë¥Ù ～a road home～¡Ù¤È¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢2000Ç¯Âå¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¡ØÏµ¤È¹á¿ÉÎÁ¡Ù¡Ø¥Ð¥«¤È¥Æ¥¹¥È¤È¾¤´½Ã¡Ù¤Ê¤É10ºîÉÊ¤Ï¡¢¡È¸µÁÄ¥ª¥¿¥¯¥¢¥¤¥É¥ë¡É¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¥ª¥¿¥¯¥«¥ë¥Á¥ãーóÕÌÀ´ü¤«¤é¥Þ¥ë¥Á¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¿ÃæÀîæÆ»Ò¤Î¡Ø¶õ¿§¥Ç¥¤¥º¡Ù¤È¡¢2010Ç¯Âå¤òÂåÉ½¤¹¤ë¡Ø¤è¤¦¤³¤½¼ÂÎÏ»ê¾å¼çµÁ¤Î¶µ¼¼¤Ø¡Ù¡Ø£¸£¶―¥¨¥¤¥Æ¥£¥·¥Ã¥¯¥¹―¡Ù¤Ê¤É10ºîÉÊ¤Ï¡¢Æ±»þ´ü¤«¤é³èÌöÃæ¤ÎÀ¼Í¥3Ì¾¡ÊËãÁÒ¤â¤â¡¦±«µÜÅ·¡¦²ÆÀîÄÇºÚ¡Ë¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¦TrySail¡Ê¥È¥é¥¤¥»¥¤¥ë¡Ë¤Î¡ØHigh Free Spirits¡Ù¤È¤½¤ì¤¾¤ì¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¡£¥é¥Î¥Ù¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ä³Ú¶Ê¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âºîÉÊ¤Î¿·¤¿¤ÊÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¸«¤Ç¤¤ë±ÇÁü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£MV¤Ï¡Ö¥é¥¤¥È¥Î¥Ù¥ëÅ¸2025¡×²ñ´üÃæ¡¢SHIBUYA TSUTAYA¡Ê1F¡Ë¤Ç¾å±ÇÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢MV¸ø³«¤ËÀè¶î¤±¤Æ¡¢»²²Ã¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬º£²ó¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤ä¥é¥¤¥È¥Î¥Ù¥ë¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤ëÆÃÊÌ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ò¡¢¥¨¥ó¥¿¥á¾®Àâ¡õ¥«¥ë¥Á¥ãー¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥á¥¯¥ê¥á¥¯¥ë¡×¤Ç¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦¡Ö¥á¥¯¥ê¥á¥¯¥ë¡×¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åーURL
¡¡ORANGE RANGE¡§https://mequrimequru.jp/articles/details/1310057/
¡¡ÃæÀîæÆ»Ò¡§https://mequrimequru.jp/articles/details/1308671/
¡¡TrySail¡§https://mequrimequru.jp/articles/details/1309492/
¡¦¡Ö¥é¥Î¥ª¥È¡×³Ú¶Ê¾Ò²ð
¡Ú¥é¥¤¥È¥Î¥Ù¥ëÅ¸2025¡ß¡Ø¥ß¥Á¥·¥ë¥Ù ～a road home～¡Ù/ORANGE RANGE¡Û
¡Ø¥ß¥Á¥·¥ë¥Ù ～a road home～¡Ù
ORANGE RANGE
¡ÚÅÐ¾ìºîÉÊ°ìÍ÷¡Û
¿À¤ÎÄíÉÕ¤ÆïÌÚÅ¡¡¿¸ø½÷ÅÂ²¼¤Î²ÈÄí¶µ»Õ¡¿¤³¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤À¤³¦¤Ë½ËÊ¡¤ò¡ª¡¿¥µ¥¤¥ì¥ó¥È¡¦¥¦¥£¥Ã¥Á¡¿¿Í³°¶µ¼¼¤Î¿Í´Ö·ù¤¤¶µ»Õ¡¿¡ØÎÃµÜ¥Ï¥ë¥Ò¡Ù¥·¥êー¥º¡¿¡ÖÀÄ½Õ¥Ö¥¿ÌîÏº¡×¥·¥êー¥º¡¿¥½ー¥É¥¢ー¥È¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡¿¥Çー¥È¡¦¥¢¡¦¥é¥¤¥Ö¡¿»þ¡¹¥Ü¥½¥Ã¤È¥í¥·¥¢¸ì¤Ç¥Ç¥ì¤ëÎÙ¤Î¥¢ー¥ê¥ã¤µ¤ó¡¿¥Îー¥²ー¥à¡¦¥Îー¥é¥¤¥Õ¡¿¥Ï¥¤¥¹¥¯ー¥ëD¡ßD¡¿Fate/strange Fake¡¿¥Õ¥ë¥á¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¡ª¡¿Re:¥¼¥í¤«¤é»Ï¤á¤ë°ÛÀ¤³¦À¸³è
¡Ú2000Ç¯Âå¥é¥¤¥È¥Î¥Ù¥ë¡ß¡Ø¶õ¿§¥Ç¥¤¥º¡Ù/ÃæÀîæÆ»Ò¡Û
¡Ø¶õ¿§¥Ç¥¤¥º¡Ù
ÃæÀîæÆ»Ò
¡ÚÅÐ¾ìºîÉÊ°ìÍ÷¡Û
¥¢¥¯¥»¥ë¡¦¥ïー¥ë¥É¡¿Ïµ¤È¹á¿ÉÎÁ¡¿²¶¤ÎËå¤¬¤³¤ó¤Ê¤Ë²Ä°¦¤¤¤ï¤±¤¬¤Ê¤¤¡¿¥µ¥¯¥é¥À¥ê¥»¥Ã¥È¡¿À¸ÅÌ²ñ¤Î°ìÂ¸¡¿¤È¤é¥É¥é¡ª¡¿¥Ð¥«¤È¥Æ¥¹¥È¤È¾¤´½Ã¡¿ÈìÃÆ¤Î¥¢¥ê¥¢¡¿¡ÈÊ¸³Ø¾¯½÷¡É¥·¥êー¥º¡¿ËÍ¤ÏÍ§Ã£¤¬¾¯¤Ê¤¤
¡Ú2010Ç¯Âå¥é¥¤¥È¥Î¥Ù¥ë¡ß¡ØHigh Free Spirits¡Ù/TrySail¡Û
¡ØHigh Free Spirits¡Ù
TrySail
¡ÚÅÐ¾ìºîÉÊ°ìÍ÷¡Û
£¸£¶―¥¨¥¤¥Æ¥£¥·¥Ã¥¯¥¹―¡¿¥¥ß¤ÈËÍ¤ÎºÇ¸å¤ÎÀï¾ì¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÀ¤³¦¤¬»Ï¤Þ¤ëÀ»Àï¡¿¸¼Ô¤ÎÂ¹¡¿½ªËö¤Ê¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤¹¤«¡© Ë»¤·¤¤¤Ç¤¹¤«¡© µß¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡¿¥¹ー¥Ñー¥«¥Ö¡¿¥¹¥È¥é¥¤¥¯¡¦¥¶¡¦¥Ö¥é¥Ã¥É¡¿ÃµÄå¤Ï¤â¤¦¡¢»à¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡¿ËâË¡²Ê¹â¹»¤ÎÎôÅùÀ¸¡¿¤è¤¦¤³¤½¼ÂÎÏ»ê¾å¼çµÁ¤Î¶µ¼¼¤Ø¡¿¥í¥¯¤Ç¤Ê¤·Ëâ½Ñ¹Ö»Õ¤È¶Ø´÷¶µÅµ
¢£¥é¥Î¥Ù¤ÎÀ¤³¦¤òÁ´¿È¤ÇÍá¤Ó¤ëÅ¸¼¨ÄÉ²Ã
¡¡Å·°æ¤«¤éÄß¤ê²¼¤²¤é¤ì¤¿¥¤¥é¥¹¥È·²¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤ë¡ÖIllustration Circle¡×¤Ç¤Ï¡¢ºîÉÊ¤òºÌ¤ëÂ¿¿ô¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤òÂçÇ÷ÎÏ¤Ç´®Ç½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢°õ¾ÝÅª¤Ê¥»¥ê¥Õ¤ä¥Æ¥¥¹¥È¤òÃê½Ð¤·¹½À®¤·¤¿¥¢ー¥È¥ïー¥¯±ÇÁü¡ÖFragment Stream¡×¤Ï¡¢ÌöÆ°¤¹¤ë³è»ú¤Î°µ¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¿·´¶³Ð¤ÎÅ¸¼¨¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¼Ì¿¿±Ç¤¨¥¹¥Ý¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¡¢ÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£15ÂÎ¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ã¡Ö¥é¥¤¥È¥Î¥Ù¥ëÅ¸2025¡×³µÍ×
¢£²ñ´ü¡§2025Ç¯12·î19Æü¡Ê¶â¡Ë～12·î28Æü¡ÊÆü¡Ë
¡¡¡Ú£±F¡Û10:00～21:00¡¿¡Ú£·F¡Û11:00～21:00
¡¡¢¨12·î19Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ï13»þ³«¾ìÍ½Äê
¢£¾ì½ê¡§SHIBUYA TSUTAYA¡¡1³¬¡¦7³¬¡¡
¢£Æþ¾ìÎÁ¡§ÌµÎÁ¡¡¢¨SHIBUYA TSUTAYA¤Ï¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹Å¹ÊÞ¤Ç¤¹¡£¸½¶â¤Ï»ÈÍÑ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢£¼çºÅ¡§KADOKAWA¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¢£¶¨ÎÏ¡§SHIBUYA TSUTAYA
¢£¶¨»¿¡§d¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢
¢£¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://promo.kadokawa.co.jp/lanove_ex/
¢£¥³¥Ôー¥é¥¤¥È¡Ê¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ëºÝ¤Ï²¼µ¤ò¤´µºÜ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë:
(C)±ÝµÜÍ´¡¡(C)ÍèÀ´²Æ²ê (C)ANYCOLOR, Inc.¡¡¥¤¥é¥¹¥È¡§ÀôºÌ¡¡(C)Ä¹·îÃ£Ê¿¡¡¥¤¥é¥¹¥È¡§ÂçÄÍ¿¿°ìÏº¡¡(C)¶Ç¤Ê¤Ä¤á¡¦»°Åè¤¯¤í¤Í¡¡(C)»¸¡¹£Ó£Õ£Î¡¦¤â¤â¤³¡¡(C)Ã«ÀîÎ®¡¦¤¤¤È¤¦¤Î¤¤¤Â¡¡(C)°Í¶õ¤Þ¤Ä¤ê¡¦Æ£¼Â¤Ê¤ó¤Ê¡¡(C)Àî¸¶ ãª 2025¡¡¥¤¥é¥¹¥È¡¿abec¡¡(C)³û»ÖÅÄ °ì 2025¡¡¥¤¥é¥¹¥È¡¿¹Â¸ý¥±ー¥¸¡¡(C)À®ÅÄÎÉ¸ç¡¿TYPE-MOON 2025¡¡¥¤¥é¥¹¥È¡¿¿¹°æ¤·¤Å¤¡¡(C)¤¨¤ó¤¸¤å 2025¡¡¥¤¥é¥¹¥È¡¿ox¡¡(C)ÀÐÆ§°ìÜÆ¡¦¤ß¤ä¤ÞÎí¡¡(C)²ìÅì¾·Æó¡¦»Íµ¨Æ¸»Ò¡¡(C)µÌ¸ø»Ê¡¦¤Ä¤Ê¤³¡¡(C)¼·Ìî¤ê¤¯¡¦cura¡¡(C)KADOKAWA CORPORATION 2025