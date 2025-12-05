Ãç´Ö¤Îå«¤¬ÉÔ²ÄÇ½¤ò²ÄÇ½¤Ë¡ª¡ÖºÇ¶¯¥Áー¥à¡×¤¬¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ËÄ©¤à¥¹¥Èー¥êー¤òÆÃ½¸¡ÚÆÃ½¸¡ÛºÇ¶¯¥Áー¥àÂç½¸¹ç
ÆüËÜÍ£°ì¤ÎÍÎ²èÀìÌç¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë ¥¶¡¦¥·¥Í¥Þ¡ÊAXN³ô¼°²ñ¼Ò¡¢ËÜ¼Ò:ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ Âç±àÅ·¼ù¡Ë¤Ç¤Ï¡¢Ãç´Ö¤Îå«¤¬ÉÔ²ÄÇ½¤ò²ÄÇ½¤Ë¡ª¡ÖºÇ¶¯¥Áー¥à¡×¤¬¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ËÄ©¤à¥¹¥Èー¥êー¤òÆÃ½¸¡ªCS¥Ùー¥·¥Ã¥¯½éÊüÁ÷¤Ç¤ªÁ÷¤ê¤¹¤ë¥¸¥§¥¤¥½¥ó¡¦¥¹¥Æ¥¤¥µ¥à±é¤¸¤ëÉÒÏÓ¥¹¥Ñ¥¤¤ò¥êー¥Àー¤È¤·¡¢Å·ºÍ¥Ï¥Ã¥«ー¤Î¥µ¥é¤È¿·ÊÆÁÀ·â¼êJJ¤Ë¤è¤ë¥Áー¥à¤¬Ã¥¤ï¤ì¤¿ºÇ¹âµ¡Ì©¤Î²ó¼ýºîÀï¤ËÄ©¤à¡Ø¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó¡¦¥Õ¥©ー¥Á¥å¥ó¡Ù¡¢¥¹¥¿ー½÷Í¥¤¿¤Á¤¬ÉÒÏÓ¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤ËÊ±¤·¥É¥êー¥à¥Áー¥à¤ò·ëÀ®¡¢À¤³¦¤ò¸Ô¤Ë³Ý¤±¤Æ·«¤ê¹¤²¤ë¥¹¥Ñ¥¤¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡Ø355¡Ù¤Ê¤ÉÁ´11ºîÉÊ¤ò12·î9Æü(²Ð)～13Æü(ÅÚ)¤ËÊüÁ÷¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆÃ½¸¡ÛºÇ¶¯¥Áー¥àÂç½¸¹ç
¸ÄÀË¤«¤Ê¥á¥ó¥Ðー¤¬¡È¥Áー¥à¡É¤È¤·¤Æ²½³ØÈ¿±þ¤òµ¯¤³¤¹ºÇ¶¯¥Áー¥à±Ç²è¤òÆÃ½¸¡ªÏÓ¤Ã¤×¤·¤Î¶¯¤µ¤äÃÎÎ¬¡¢µ»½Ñ¤Ê¤É¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬ÆÍ½Ð¤·¤¿Ç½ÎÏ¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢Ã±ÆÈ¤Ç¤ÏÆÍÇË¤Ç¤¤Ê¤¤ÊÉ¤òÃç´Ö¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ±Û¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤Î²áÄø¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤ë¿®Íê¡¢¶ÛÄ¥¡¢¥æー¥â¥¢¡¢¤½¤·¤ÆÃç´Ö¤À¤±¤¬¶¦Í¤Ç¤¤ë¹âÍÈ´¶¤¬¡¢´ÑµÒ¤ò¶¯¤¯¼æ¤¤Ä¤±¤ëºîÉÊ¤ò¤ªÆÏ¤±¡ª
º¤Æñ¤Ê¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¡¢ºÇ¶¯¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¡õÆ¬Ç¾¤ÈºÇ¶¯¤Î¥Áー¥à¥ïー¥¯¤ÇÆÍÇË¡ª¥¸¥§¥¤¥½¥ó¡¦¥¹¥Æ¥¤¥µ¥à±é¤¸¤ëÉÒÏÓ¥¹¥Ñ¥¤¤ò¥êー¥Àー¤È¤·¡¢Å·ºÍ¥Ï¥Ã¥«ー¤Î¥µ¥é¤È¿·ÊÆÁÀ·â¼êJJ¤Ë¤è¤ë¥Áー¥à¤¬Ã¥¤ï¤ì¤¿ºÇ¹âµ¡Ì©¤Î²ó¼ýºîÀï¤ËÄ©¤à¡Ø¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó¡¦¥Õ¥©ー¥Á¥å¥ó¡Ù¡¢¥¹¥¿ー½÷Í¥¤¿¤Á¤¬ÉÒÏÓ¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤ËÊ±¤·¥É¥êー¥à¥Áー¥à¤ò·ëÀ®¡¢À¤³¦¤ò¸Ô¤Ë³Ý¤±¤Æ·«¤ê¹¤²¤ë¥¹¥Ñ¥¤¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡Ø355¡Ù¡¢±Ñ¹ñ»Ë¾åºÇ¹â³Û¤Î¶â¸ËÇË¤ê¨¡¨¡ÈÈ¿Í¤ÏÏ·¿ÍÀàÅðÃÄ¤À¤Ã¤¿¡ª¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥±¥¤¥ó¤éÌ¾Í¥¤¬½¸·ë¤·¤¿¼ÂÏÃ¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡Ø¥¥ó¥°¡¦¥ª¥Ö¡¦¥·ー¥ô¥º¡Ù¡¢¤ªÆëÀ÷¤ß¥Þ¡¦¥É¥ó¥½¥¯·»µ®Î¨¤¤¤ë·Ù»¡¤ÈºÇ¶§ºÇ°¤ÎÅ¨¤È¤Î»àÆ®¤òÉÁ¤¯¡ØÈÈºáÅÔ»Ô¡Ù¥·¥êー¥º¡¢¥¸¥çー¥¸¡¦¥¯¥ëー¥Ëー¡¢¥Ö¥é¥Ã¥É¡¦¥Ô¥Ã¥È¡¢¥Þ¥Ã¥È¡¦¥Ç¥¤¥â¥ó¡¢¥¸¥å¥ê¥¢¡¦¥í¥Ðー¥Ä¤é¤Î¥¹¥¿ーÇÐÍ¥¥É¥êー¥à¥Áー¥à¤¬²ÚÎï¤ÊÈÈºá½¸ÃÄ¤ò±é¤¸¤ë¡Ø¥ªー¥·¥ã¥ó¥º¡Ù¥·¥êー¥º3ºî¡¢¥·¥ë¥ô¥§¥¹¥¿ー¡¦¥¹¥¿¥íー¥ó¼ç±é¤Ç¡¢¥Ê¥Á¥¹¤Î¼ýÍÆ½ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥É¥¤¥ÄÂåÉ½VSÊáÎº¤Î¥µ¥Ã¥«ー»î¹ç¤È¡¢¤½¤ì¤òÍøÍÑ¤·¤¿ÊáÎº¥Áー¥à¤ÎÃ¦Áö·à¤òÊÂ¹Ô¤µ¤»¤ë¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¤Ê¥¹¥Èー¥êー¤¬Ì¥ÎÏ¤Î·æºî¡Ø¾¡Íø¤Ø¤ÎÃ¦½Ð¡Ù¤Î11ºîÉÊ¤ò12·î9Æü(²Ð)～13Æü(ÅÚ)¤ËÆÃ½¸ÊüÁ÷¡ª
¡¡¡¡
ÆÃ½¸¥Úー¥¸¡§https://www.thecinema.jp/tag/724
¡ÔÊüÁ÷ºîÉÊ¾ðÊó¡Õ
¡ü¡Ø¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó¡¦¥Õ¥©ー¥Á¥å¥ó¡Ù¡úCS¥Ùー¥·¥Ã¥¯½éÊüÁ÷
ÊüÁ÷Æü¡§12·î13Æü(ÅÚ)21¡§00～¤Û¤«
´í¸±¤ÊºÇ¹âµ¡Ì©¤òÃ¥¤¤ÊÖ¤»¡ª
¥¬¥¤¡¦¥ê¥Ã¥Áー´ÆÆÄ¡õ¥¸¥§¥¤¥½¥ó¡¦¥¹¥Æ¥¤¥µ¥à¤¬Êü¤ÄÄË²÷¥¹¥Ñ¥¤¥¢¥¯¥·¥ç¥ó
¡ã´ÆÆÄ¡¦À½ºî¡¦µÓËÜ¡ä¥¬¥¤¡¦¥ê¥Ã¥Áー
¡ã½Ð±é¡ä¥¸¥§¥¤¥½¥ó¡¦¥¹¥Æ¥¤¥µ¥à¡¢¥ªー¥Ö¥êー¡¦¥×¥é¥¶¡¢¥¸¥ç¥·¥å¡¦¥Ïー¥È¥Í¥Ã¥È¡¢¥±¥¤¥êー¡¦¥¨¥ë¥¦¥£¥º¡¢¥Ò¥åー¡¦¥°¥é¥ó¥È¤Û¤«
¡ã²òÀâ¡ä¥¸¥§¥¤¥½¥ó¡¦¥¹¥Æ¥¤¥µ¥à¤¬¥¬¥¤¡¦¥ê¥Ã¥Áー´ÆÆÄ¤È£µÅÙÌÜ¤Î¥¿¥Ã¥°·ëÀ®¡£ºÇ¹âµ¡Ì©¤Î²ó¼ýÇ¤Ì³¤ËÄ©¤àÉÒÏÓ¥¹¥Ñ¥¤¤ËÊ±¤·¡¢»ý¤ÁÁ°¤Î¥ï¥¤¥ë¥É¤µ¤È¥æー¥â¥¢¤ò¿¶¤ê¤Þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£Éð´ï¾¦¿ÍÌò¤ò²ø±é¤¹¤ë¥Ò¥åー¡¦¥°¥é¥ó¥È¤Ë¤âÃíÌÜ¡£
¡ü¡Ø355¡Ù¡ú¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤¢¤ê
ÊüÁ÷Æü¡§12·î13Æü(ÅÚ)23¡§10～¤Û¤«
[PG12]¹ë²Ú½÷Í¥¿Ø¤¬¶¯¤¯¤ÆÈþ¤·¤¤¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤òÇ®±é¡ª
À¤³¦¤ò¸Ô¤Ë³Ý¤±¤Æ·«¤ê¹¤²¤ë¥¹¥Ñ¥¤¥¢¥¯¥·¥ç¥ó
¡ã´ÆÆÄ¡¦À½ºî¡¦µÓËÜ¡ä¥µ¥¤¥â¥ó¡¦¥¥ó¥Ðー¥°
¡ã½Ð±é¡ä¥¸¥§¥·¥«¡¦¥Á¥ã¥¹¥Æ¥¤¥ó¡¢¥Ú¥Í¥í¥Ú¡¦¥¯¥ë¥¹¡¢¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ó¥ó¥Ó¥ó¡¢¥À¥¤¥¢¥ó¡¦¥¯¥ëー¥¬ー¡¢¥ë¥Ô¥¿¡¦¥Ë¥ç¥ó¥´¡¢¥»¥Ð¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥¹¥¿¥ó¤Û¤«
¡ã²òÀâ¡äÀ½ºî¤âÌ³¤á¤ë¥¸¥§¥·¥«¡¦¥Á¥ã¥¹¥Æ¥¤¥ó¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢¥¹¥¿ー½÷Í¥¤¿¤Á¤¬ÉÒÏÓ¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤ËÊ±¤·¥É¥êー¥à¥Áー¥à¤ò·ëÀ®¡£¥Ñ¥ê¤«¤é¾å³¤¤Þ¤ÇÀ¤³¦¤ò¸Ô¤Ë³Ý¤±¡¢¥µ¥¤¥ÐーÀï¡¢½Æ·âÀï¡¢¶áÀÜ³ÊÆ®Àï¤Ê¤É¤ò¶î»È¤·¤Æ²ÚÎï¤Ê³èÌö¤òÌ¥¤»¤ë¡£
¡ü¡Ø¥¥ó¥°¡¦¥ª¥Ö¡¦¥·ー¥ô¥º¡Ù
ÊüÁ÷Æü¡§12·î9Æü(²Ð)19:00～¤Û¤«
±Ñ¹ñ»Ë¾åºÇ¹â³Û¤Î¶â¸ËÇË¤ê¨¡¨¡ÈÈ¿Í¤ÏÏ·¿ÍÀàÅðÃÄ¤À¤Ã¤¿¡ª
¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥±¥¤¥ó¤éÌ¾Í¥¤¬½¸·ë¤·¤¿¼ÂÏÃ¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹
¡ã´ÆÆÄ¡ä¥¸¥§ー¥à¥º¡¦¥Þー¥·¥å
¡ã½Ð±é¡ä¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥±¥¤¥ó¡¢¥¸¥à¡¦¥Ö¥íー¥É¥Ù¥ó¥È¡¢¥È¥à¡¦¥³ー¥È¥Í¥¤¡¢¥Á¥ãー¥êー¡¦¥³¥Ã¥¯¥¹¤Û¤«
¡ã²òÀâ¡ä2015Ç¯¤Ë±Ñ¹ñ¤Ç¼ÂºÝ¤Ëµ¯¤¤¿ÊõÀÐ¶¯Åð»ö·ï¤ò¡¢¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥±¥¤¥ó¤ò¤Ï¤¸¤á¥Ù¥Æ¥é¥óÌ¾Í¥¤¿¤Á¤Î¹ë²Ú¶¥±é¤Ç±Ç²è²½¡£Ê¿¶ÑÇ¯Îð60ºÐÄ¶¤¨¤ÎÀàÅðÃÄ¤Ë²êÀ¸¤¨¤ë¶¯Íß¤äÉÔ¿®´¶¤ò¡¢·ÚÌ¯¤Ê²ñÏÃ¤ò¸ò¤¨¤Æ¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¤ËÉÁ¤½Ð¤¹¡£
¡ü¡ØÈÈºáÅÔ»Ô(2017)¡Ù
ÊüÁ÷Æü¡§12·î13Æü(ÅÚ)12¡§30～¤Û¤«
´Ú¹ñºÇ¶¯¤Î·»µ®¥Þ¡¦¥É¥ó¥½¥¯¤¬Îä¹óÈó¾ð¤Ê°¤ËÎ©¤Á¤à¤«¤¦¡ª
·Ù»¡¤ÈÎ¢ÁÈ¿¥¤Î¹³Áè¤òÉÁ¤¯¼ÂÏÃ¥¯¥é¥¤¥à¥¢¥¯¥·¥ç¥ó
¡ã´ÆÆÄ¡¦µÓËÜ¡ä¥«¥ó¡¦¥æ¥ó¥½¥ó
¡ã½Ð±é¡ä¥Þ¡¦¥É¥ó¥½¥¯¡¢¥æ¥ó¡¦¥²¥µ¥ó¡¢¥Á¥ç¡¦¥¸¥§¥æ¥ó¡¢¥Á¥§¡¦¥°¥£¥Õ¥¡¤Û¤«
¡ã²òÀâ¡äÃæ¹ñ¤«¤é¥½¥¦¥ë¤ËÎ®Æþ¤·¤¿Ä«Á¯Â²Ë½ÎÏÃÄ¤ËÂÐ¤·¤Æ¶ÞÀî·Ù»¡¤¬¹Ô¤Ã¤¿°ìÁÝºîÀï¤ò¡¢ÁÔÀä¤Ê¥Ð¥¤¥ª¥ì¥ó¥¹ËþºÜ¤ËÉÁ¼Ì¡£¶¸µ¤¤¢¤Õ¤ì¤ëÃæ¹ñ¥Þ¥Õ¥£¥¢¤ËÏÓ¤Ã¤×¤·¤ÇÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¡¢·º»öÌò¥Þ¡¦¥É¥ó¥½¥¯¤Î¥¿¥Õ¥¬¥¤¤Ö¤ê¤¬ÄË²÷¡£
¡ü¡ØÈÈºáÅÔ»Ô THE ROUNDUP¡Ù
ÊüÁ÷Æü¡§12·î13Æü(ÅÚ)14¡§40～¤Û¤«
[PG12]·¿ÇË¤ê·º»ö¤¬ºÇ¶§¤ÎÈÈºá¼Ô¤ÈÂÐ·è¡ª
¡È·»µ®¡É¥Þ¡¦¥É¥ó¥½¥¯¼ç±é¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥ÈÈÈºá¥¢¥¯¥·¥ç¥óÂ³ÊÔ
¡ã´ÆÆÄ¡ä¥¤¡¦¥µ¥ó¥è¥ó
¡ã½Ð±é¡ä¥Þ¡¦¥É¥ó¥½¥¯¡¢¥½¥ó¡¦¥½¥Ã¥¯¡¢¥Á¥§¡¦¥°¥£¥Õ¥¡¡¢¥Ñ¥¯¡¦¥¸¥Õ¥¡¥ó¤Û¤«
¡ã²òÀâ¡ä·¿ÇË¤ê¤Ê·º»ö¤Î³èÌö¤òÉÁ¤¤¤ÆÂç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¡ØÈÈºáÅÔ»Ô¡Ù¤ÎÂ³ÊÔ¡£·ý°ì¤Ä¤Ç°¤òÀ®ÇÔ¤¹¤ëµ´·º»ö¤Î°µÅÝÅª¤Ê¶¯¤µ¤ò¡¢¥Þ¡¦¥É¥ó¥½¥¯¤¬¥æー¥â¥¢¤â¸ò¤¨¤ÆÁÖ²÷¤ËÌ¥¤»¤ë¡£¥½¥ó¡¦¥½¥Ã¥¯±é¤¸¤ëÈÈºá¼Ô¤ÎÎä¹óÈóÆ»¤Ö¤ê¤ËÇØ¶Ú¤¬Åà¤ë¡£
¡ü¡ØÈÈºáÅÔ»Ô NO WAY OUT¡Ù¡ú¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®Ãæ
ÊüÁ÷Æü¡§12·î13Æü(ÅÚ)17¡§05～¤Û¤«
[PG12]º£ÅÙ¤ÏÆüËÜ¤Î¥ä¥¯¥¶¤È·ãÆÍ¡ª
¡È·»µ®¡É¥Þ¡¦¥É¥ó¥½¥¯¼ç±é¤Î·º»ö¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¿Íµ¤¥·¥êー¥ºÂè£³ÃÆ
¡ã´ÆÆÄ¡ä¥¤¡¦¥µ¥ó¥è¥ó
¡ã½Ð±é¡ä¥Þ¡¦¥É¥ó¥½¥¯¡¢¥¤¡¦¥¸¥å¥Ë¥ç¥¯¡¢ÀÄÌÚ¿ò¹â¡¢Ô¢Â¼È»¤Û¤«
¡ã²òÀâ¡ä¥Þ¡¦¥É¥ó¥½¥¯¤¬¥Ï¥Þ¥êÌò¤ÎºÇ¶¯·º»ö¥Þ¡¦¥½¥¯¥È¤ò£³¤¿¤Ó±é¤¸¡¢ÆüËÜ¤Î¥ä¥¯¥¶¤ä±ø¿¦·º»ö¤é°¿Í¤¿¤Á¤Ë¸Ê¤Î·ý°ì¤Ä¤ÇÎ©¤Á¸þ¤«¤¦Í¦»Ñ¤¬ÄË²÷¡£ÆüËÜÅá¤ò¿¶¤ê¤«¤¶¤¹¥ä¥¯¥¶¤ËÊ±¤¹¤ëÀÄÌÚ¿ò¹â¤éÆüËÜ¿ÍÇÐÍ¥¤ÎÂ¸ºß´¶¤â¸÷¤ë¡£
¡ü¡ØÈÈºáÅÔ»Ô PUNISHMENT¡Ù
ÊüÁ÷Æü¡§12·î13Æü(ÅÚ)19:00～¤Û¤«
[PG12]¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤Î°Ç¤òË½¤±¡ª
¡È·»µ®¡É¥Þ¡¦¥É¥ó¥½¥¯¼ç±é¤Î·º»ö¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¿Íµ¤¥·¥êー¥ºÂè£´ÃÆ
¡ã´ÆÆÄ¡ä¥Û¡¦¥ß¥ç¥ó¥Ø¥ó
¡ã½Ð±é¡ä¥Þ¡¦¥É¥ó¥½¥¯¡¢¥¥à¡¦¥à¥è¥ë¡¢¥¤¡¦¥É¥ó¥Õ¥£¡¢¥Ñ¥¯¡¦¥¸¥Õ¥¡¥ó¤Û¤«
¡ã²òÀâ¡ä¥Þ¡¦¥É¥ó¥½¥¯¤¬ºÇ¶¯·º»ö¥Þ¡¦¥½¥¯¥È¤ò±é¤¸¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¸¶°Æ¤ä´ë²èÀ½ºî¤âÃ´Åö¡£Á°£³ºî¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó´ÆÆÄ¥Û¡¦¥ß¥ç¥ó¥Ø¥ó¤¬¥á¥¬¥Û¥ó¤ò°®¤ê¡¢¶þ¶¯¤Ê¥É¥ó¥½¥¯¤¬ÆÀ°Õ¤È¤¹¤ëÆùÃÆ¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤âÅ¨¤Î¶¼°Ò¤â¥°¥ìー¥É¥¢¥Ã¥×¡£
¡ü¡Ø¥ªー¥·¥ã¥ó¥º£±£±¡Ù
ÊüÁ÷Æü¡§12·î10Æü(¿å)18:45～¤Û¤«
¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¶þ»Ø¤Î¥ªー¥ë¥¹¥¿ー¤¬¹ë²Ú¶¥±é¡ª
¥É¥êー¥à¥Áー¥à¤ÎÁ¯¤ä¤«¤Ê¶¯Ã¥¤Ë¿ì¤¤¤·¤ì¤ë¥·¥êー¥ºÂè£±ºî
¡ã´ÆÆÄ¡¦»£±Æ¡ä¥¹¥Æ¥£ー¥ô¥ó¡¦¥½¥Àー¥Ðー¥°
¡ã½Ð±é¡ä¥¸¥çー¥¸¡¦¥¯¥ëー¥Ëー¡¢¥Ö¥é¥Ã¥É¡¦¥Ô¥Ã¥È¡¢¥Þ¥Ã¥È¡¦¥Ç¥¤¥â¥ó¡¢¥¢¥ó¥Ç¥£¡¦¥¬¥ë¥·¥¢¡¢¥¸¥å¥ê¥¢¡¦¥í¥Ðー¥Ä¤Û¤«
¡ã²òÀâ¡ä¥·¥Ê¥È¥é¡¦¥Õ¥¡¥ß¥êーÁí½Ð±é¡Ø¥ªー¥·¥ã¥ó¤È½½°ì¿Í¤ÎÃç´Ö¡Ù¤ò²¼Éß¤¤Ë¡¢¥¸¥çー¥¸¡¦¥¯¥ëー¥Ëー¤é¥ªー¥ë¥¹¥¿ー¤¬½¸·ë¡£³Æ¥¹¥¿ー¤Î¸ÄÀ¤È¸«¤»¾ì¤ò¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤ËÉÁ¤Ê¬¤±¤ë¥¹¥Æ¥£ー¥ô¥ó¡¦¥½¥Àー¥Ðー¥°¤Î¼êÏÓ¤¬ÀäÌ¯¡£
¡ü¡Ø¥ªー¥·¥ã¥ó¥º£±£²¡Ù
ÊüÁ÷Æü¡§12·î11Æü(ÌÚ)18:45～¤Û¤«
Éü½²¤ËÇ³¤¨¤ë¥«¥¸¥Î²¦¤¬¥ªー¥·¥ã¥ó¥º¤òÄÉ¤¤µÍ¤á¤ë¡£
´ñÀ×¤Î¥ªー¥ë¥¹¥¿ー¤¬ºÆ½¸·ë¤·¤¿¥·¥êー¥ºÂè£²ºî
¡ã´ÆÆÄ¡¦»£±Æ¡ä¥¹¥Æ¥£ー¥ô¥ó¡¦¥½¥Àー¥Ðー¥°
¡ã½Ð±é¡ä¥¸¥çー¥¸¡¦¥¯¥ëー¥Ëー¡¢¥Ö¥é¥Ã¥É¡¦¥Ô¥Ã¥È¡¢¥Þ¥Ã¥È¡¦¥Ç¥¤¥â¥ó¡¢¥¥ã¥µ¥ê¥ó¡¦¥¼¥¿¡á¥¸¥çー¥ó¥º¡¢¥ô¥¡¥ó¥µ¥ó¡¦¥«¥Ã¥»¥ë¤Û¤«
¡ã²òÀâ¡äÉñÂæ¤ò¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤Ë°Ü¤·¤Æ¥ªー¥ë¥¹¥¿ー¤¬ºÆ½¸·ë¡£¥ªー¥·¥ã¥ó¥º¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ëÉÒÏÓÁÜºº´±Ìò¤Ç¥¥ã¥µ¥ê¥ó¡¦¥¼¥¿¡á¥¸¥çー¥ó¥º¡¢Èà¤é¤Ë¾¡Éé¤òÄ©¤à²øÅðÌò¤Ç¥ô¥¡¥ó¥µ¥ó¡¦¥«¥Ã¥»¥ë¤¬¿·¤¿¤Ë²Ã¤ï¤ê¡¢¤¤¤Ã¤½¤¦¥´ー¥¸¥ã¥¹¤Ë¡£
¡ü¡Ø¥ªー¥·¥ã¥ó¥º£±£³¡Ù
ÊüÁ÷Æü¡§12·î12Æü(¶â)18¡§40～¤Û¤«
À¨ÏÓ¤ÎÅ¥ËÀ¥ªー¥ë¥¹¥¿ー¤¬Ãç´Ö¤Î´íµ¡¤Ë»°¤¿¤Ó½¸·ë¡ª
¥¢¥ë¡¦¥Ñ¥Áー¥Î¤òÅ¨¤Ë·Þ¤¨¤ÆÉÁ¤¯¥·¥êー¥ºÂè£³ºî
¡ã´ÆÆÄ¡¦À½ºîÁí»Ø´ø¡¦»£±Æ¡ä¥¹¥Æ¥£ー¥ô¥ó¡¦¥½¥Àー¥Ðー¥°
¡ã½Ð±é¡ä¥¸¥çー¥¸¡¦¥¯¥ëー¥Ëー¡¢¥Ö¥é¥Ã¥É¡¦¥Ô¥Ã¥È¡¢¥Þ¥Ã¥È¡¦¥Ç¥¤¥â¥ó¡¢¥¢¥ë¡¦¥Ñ¥Áー¥Î¤Û¤«
¡ã²òÀâ¡äÂ¸ºß´¶È´·²¤ÊÂç¸æ½êÇÐÍ¥¥¢¥ë¡¦¥Ñ¥Áー¥Î¤òÅ¨¤Ë·Þ¤¨¡¢¹ë²Ú¥ªー¥ë¥¹¥¿ー½¸ÃÄ¤¬²ÚÎï¤Ê¤ë¥À¥Þ¤·¤ÎºîÀï¤ò¿¥¤ê¤Ê¤¹¡£Ãç´Ö¤ÎµØ¤òÆ¤¤Ä¤³¤È¤ËÈÈºá¤ÎÌÜÅª¤¬ÃÖ¤«¤ì¡¢Ãç´Ö»×¤¤¤Ê¥ªー¥·¥ã¥ó¤¿¤Á¤ÎÃËµ¤¤òÇ®¤¯¡¢¤½¤·¤Æ¿è¤ËÉÁ¤½Ð¤¹¡£
¡ü¡Ø¾¡Íø¤Ø¤ÎÃ¦½Ð¡Ù
ÊüÁ÷Æü¡§12·î13Æü(ÅÚ)9¡§55～¤Û¤«
¼ýÍÆ½ê¤ÎÊáÎºVS¥Ê¥Á¥¹¥É¥¤¥Ä¤¬¥µ¥Ã¥«ー¤ÇÂÐÀï¡ª
¤½¤ÎÎ¢¤Ç¿Ê¤àÃ¦Áö·×²è¤Î¹ÔÊý¤Ï¡©·æºî¥¹¥Ýー¥Ä±Ç²è
¡ã´ÆÆÄ¡ä¥¸¥ç¥ó¡¦¥Ò¥åー¥¹¥È¥ó
¡ã½Ð±é¡ä¥·¥ë¥ô¥§¥¹¥¿ー¡¦¥¹¥¿¥íー¥ó¡¢¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥±¥¤¥ó¡¢¥«¥í¥ë¡¦¥íー¥ì¡¢¥Ú¥ì¡¢¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Õ¥©¥ó¡¦¥·¥Éー¤Û¤«
¡ã²òÀâ¡äÌ¾¾¢¥¸¥ç¥ó¡¦¥Ò¥åー¥¹¥È¥ó´ÆÆÄ¤ÎÈÕÇ¯¤Î½¨ºî¡£¥É¥¤¥ÄÂåÉ½VSÊáÎº¤Î¥µ¥Ã¥«ー»î¹ç¤È¡¢ÊáÎº¤¿¤Á¤ÎÃ¦Áö·à¤òÊÂ¹Ô¤µ¤»¤ë¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¤Ê¹½À®¤¬½¨°ï¡£¥×¥ìー¾ìÌÌ¤Ç¤ÏËÜÊª¤Î¥×¥íÁª¼ê¤¬Â¿¿ô½Ð±é¤·¡¢¿ÀÍÍ¥Ú¥ì¤¬Èþµ»¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£
¡Ø¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó¡¦¥Õ¥©ー¥Á¥å¥ó¡Ù(C) 2023 MIRAMAX DISTRIBUTION SERVICES, LLC. ALL RIGHTS RESERVED. MOTION PICTURE ARTWORK (C) 2023 STX FINANCING, LLC. ALL RIGHTS RESERVED.¡¡¡Ø355¡Ù(C) 2020 UNIVERSAL STUDIOS. (C) 355 Film Rights, LLC 2021 All rights reserved.¡¡¡Ø¥¥ó¥°¡¦¥ª¥Ö¡¦¥·ー¥ô¥º¡Ù(C) 2018 / STUDIOCANAL S.A.S. - All Rights reserved¡¡¡ØÈÈºáÅÔ»Ô(2017)¡Ù(C) 2017 KIWI MEDIA GROUP & VANTAGE E&M. ALL RIGHTS RESERVED¡¡¡ØÈÈºáÅÔ»Ô THE ROUNDUP¡Ù(C) 2022 ABO Entertainment Co.,Ltd. & BIGPUNCH PICTURES & HONG FILM & B.A.ENTERTAINMENT CORPORATION, ALL RIGHTS RESERVED.¡¡¡ØÈÈºáÅÔ»Ô NO WAY OUT¡Ù(C) 2023 ABO Entertainment Co.,Ltd. & BIGPUNCH PICTURES & HONG FILM & B.A.ENTERTAINMENT CORPORATION, ALL RIGHTS RESERVED.¡¡¡ØÈÈºáÅÔ»Ô PUNISHMENT¡Ù(C) 2024 ABO Entertainment Co.,Ltd. & BIGPUNCH PICTURES & HONG FILM & B.A.ENTERTAINMENT CORPORATION, ALL RIGHTS RESERVED.¡¡¡Ø¥ªー¥·¥ã¥ó¥º£±£±¡Ù(C) 2001 Warner Bros.¡¡¡Ø¥ªー¥·¥ã¥ó¥º£±£²¡Ù(C) 2004 Warner Bros. Entertainment Inc. and Village Roadshow Films (BVI) Limited. All Rights Reserved.¡¡¡Ø¥ªー¥·¥ã¥ó¥º£±£³¡Ù(C) 2007 Warner Bros. Entertainment Inc. and Village Roadshow Films (BVI) Limited. All Rights Reserved.¡¡¡Ø¾¡Íø¤Ø¤ÎÃ¦½Ð¡Ù(C) MCMLXXXI by Paramount Pictures. All Rights reserved.
¥¶¡¦¥·¥Í¥Þ¤È¤Ï¡¡²¦Æ»¤Î¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¥á¥¸¥ãー¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¥Ò¥Ã¥Èºî¤«¤é¡Ö²¿ÅÙ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¤Ä¤¤¤Ä¤¤¸«¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È¤¤¤¦¥Ù¥¹¥È¥»¥éーºîÉÊ¡¢µ®½Å¤ÊÃÏ¾åÇÈÊüÁ÷»þ¤ÎTV¿á¤ÂØ¤¨ÈÇ¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏDVD¤¬Ì¤È¯Çä¤â¤·¤¯¤ÏÄ¶¹â³Û¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥ì¥¢ºîÉÊ¤ä¥ß¥Ë¥·¥¢¥¿ー·ÏºîÉÊ¤Ë¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¡Ö²¦Æ»¡Ü·ã¥ì¥¢¡×¤Î½¼¼Â¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ç¤ªÆÏ¤±¤¹¤ëÍÎ²èÀìÌç¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤¹¡£
¡ÚHP¡Û https¡§//www.thecinema.jp/
¡ÚX(µìTwitter)¡Û https://x.com/thecinema_ch¡¡
¡ÚFacebook¡Û https¡§//www.facebook.com/the.cinema.jp
¥¶¡¦¥·¥Í¥Þ¤Î¤´»ëÄ°ÊýË¡¡¡¥¶¡¦¥·¥Í¥Þ¤Ï¥¹¥«¥Ñー¡ª¡¢J¡§COM¡¢¤Ò¤«¤êTV¡¢au¤Ò¤«¤ê¡¢Á´¹ñ¤Î¥±ー¥Ö¥ë¥Æ¥ì¥Ó Åù¤Ç¤´»ëÄ°¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥¹¥«¥Ñー¡ª¤Ç¤Î¤´»ëÄ°¤ò´õË¾¤Î¾ì¹ç¡¢¤´¼«Âð¤Î¥Æ¥ì¥Ó¤ÇCS161/QVC¤òÁª¶É¤·¤Æ¥¹¥«¥Ñー¡ª¤¬±Ç¤ë¤³¤È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
±Ç¤ë¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤é¡¢B-CAS¥«ー¥É¤ò¤´½àÈ÷Äº¤¡¢WEB¡Úhttps://www.thecinema.jp/lp¡Û¤«¤é´ÊÃ±¤Ë²ÃÆþ¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤ª¿½¤·¹þ¤ß¸å¤ÏÌó30Ê¬¤Ç¤´»ëÄ°²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£