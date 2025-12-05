¡ØMMA2025¡ÙÆÃÊÌ´ë²è¡ÖJapan Favorite Artist by U-NEXT¡×ÅêÉ¼¼õÉÕ³«»Ï¡ª¼õ¾Þ¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ÏÆÈÀê¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤Î¸ø±éÆâ¤ÇÈ¯É½
USEN¡õU-NEXT GROUP¤Î³ô¼°²ñ¼ÒU-NEXT¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Äé Å·¿´¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÆ°²èÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¡ÖU-NEXT¡×¤Ï¡¢2025Ç¯12·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë³«ºÅ¤Î´Ú¹ñ²»³Ú¼ø¾Þ¼°¡ØMMA2025 ¡ÊThe 17th MelOn Music Awards¡Ë¡Ù¤ÎÆÃÊÌ´ë²è¤Ç¤¢¤ë¡ÖJapan Favorite Artist by U-NEXT¡×¤ÎÅêÉ¼¼õÉÕ¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢¡ØMMA2025¡Ù¤ÈËÜÅêÉ¼´ë²è¤Î·ë²ÌÈ¯É½¤ÎÌÏÍÍ¤Ï¡¢¸«ÊüÂê¤ÇÆÈÀê¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖJapan Favorite Artist by U-NEXT¡×¤Ï¡¢¡ØMMA2025¡Ù¤ÎÆÃÊÌ¾Þ¤È¤·¤ÆËÜÇ¯¤è¤ê¿·Àß¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤è¤ëÅêÉ¼¤ò´Þ¤àÁí¹çÅª¤Ê¿³ºº¡Ê¡ØMMA2025¡Ù¤Î¥ëー¥ë¤Ë½àµò¡Ë¤ò·Ð¤Æ¡¢2025Ç¯¤ËÆüËÜ¤ÇÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤¿K-POP¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ËÂ£¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¥Î¥ß¥Íー¥È¤ÏIVE¡¢G-DRAGON¡¢ BOYNEXTDOOR¡¢RIIZE¡¢aespa¤é·×5ÁÈ¤Î¹ë²Ú¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ç¤¹¡£ËÜÆü12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë12»þ¤è¤êÅêÉ¼¼õÉÕ¤ò³«»Ï¤·¡¢¼õ¾Þ¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ï12·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Î¸ø±éÆâ¤ÇÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÃíÌÜ¤Î±É´§¤Ï¤É¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¼ê¤ËÅÏ¤ë¤Î¤«¨¡¡£
¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤ËÅêÉ¼¤Ë¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¡¢¼õ¾Þ¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È·èÄê¤Î½Ö´Ö¤ò¸«ÆÏ¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
U-NEXT¤Ç¤Ï¡¢ËÜÅêÉ¼´ë²è¤Î·ë²ÌÈ¯É½¤ÎÌÏÍÍ¤ò´Þ¤á¤¿¡ØMMA2025¡Ù¤òÆÈÀê¤Ç¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¼ø¾Þ¼°¤ÎÌÏÍÍ¤Ï¸«ÊüÂê¤ÇÇÛ¿®¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢U-NEXT¤Î·î³Û²ñ°÷¤ÎÊý¤Ê¤é¤É¤Ê¤¿¤Ç¤â¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£À¤³¦Ãæ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤¹¤ë¥¹¥Æー¥¸¤òËèÇ¯ÈäÏª¤·¤Æ¤¤¿¡ÖMMA¡×¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÖJapan Favorite Artist by U-NEXT¡×ÅêÉ¼³µÍ×
¡ÚÅêÉ¼´ü´Ö¡Û
2025Ç¯12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë12:00～12·î19Æü¡Ê¶â¡Ë23:59
¡ÚÅêÉ¼²ÄÇ½¥æー¥¶ー¡Û
¡¦U-NEXT¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÅÐÏ¿¤Î¤ß¤ÎÊý(·î³Û¥×¥é¥ó·ÀÌóÌµ¤·)¡§1Æü1É¼
¡¦U-NEXT·î³Û¥×¥é¥ó²ñ°÷¡ÊÌµÎÁ¥È¥é¥¤¥¢¥ë¤ò´Þ¤à¡Ë¡§1Æü3É¼
¡¦¡ØRakutenºÇ¶¯U-NEXT¡ÙµÚ¤Ó¡ØU-NEXT MOBILE¡Ù·ÀÌó¼Ô¡§1Æü3É¼
¡Ú¥Î¥ß¥Íー¥È¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡Û
IVE / G-DRAGON / BOYNEXTDOOR / RIIZE / aespa
¡ÚÅêÉ¼¾ÜºÙ¡¦ÅêÉ¼¥Úー¥¸¡Û
https://www.video.unext.jp/po2/mma2025
MMA2025 ¡ÊThe 17th MelOn Music Awards¡Ë
¡ÚÇÛ¿®³µÍ×¡Û
¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¡§2025Ç¯12·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë16:00 ³«±é¡ÊÍ½Äê¡Ë
¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¡§¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®½ªÎ»¸å¡¢½àÈ÷¤¬À°¤¤¼¡ÂèÇÛ¿®
¢¨¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¡¿¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤Ç¤Ï»úËë¡¦¿áÂØ¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨ÇÛ¿®»þ´Ö¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨»ëÄ°²ÄÇ½¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤³¤Á¤é¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú½Ð±é¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡Û
10CM / aespa / ALPHA DRIVE ONE / ALLDAY PROJECT / BOYNEXTDOOR / EXO /
G-DRAGON / HANRORO / Hearts2Hearts / IDID / ILLIT / IVE / JENNIE / Jay Park / LNGSHOT / H1GHR MUSIC RECORDS / KiiiKiii / NCT WISH / PLAVE /
RIIZE / WOODZ / ZICO
