RKBËèÆüÊüÁ÷¤¬¡ØRKB¡ßÀ¤³¦¥Ö¥ì¥¤¥­¥óWEEK¡Ù¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü

Á´¹ñÊüÁ÷¤Ë¸þ¤±¤ÆÈÖÁÈ¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¤ò100Ì¾ÍÍ¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª


¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¥À¥ó¥¹¶¥µ»¡È¥Ö¥ì¥¤¥­¥ó¡É¤ÎÀ¤³¦Âç²ñ¡ÖÅìµÞÉÔÆ°»º¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ WDSF À¤³¦¥Ö¥ì¥¤¥­¥óÁª¼ê¸¢2025µ×Î±ÊÆ¡×¤¬12·î12Æü¡Ê¶â¡Ë¡¦13Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ËÊ¡²¬¸©µ×Î±ÊÆ»Ô¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£


RKBËèÆüÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎÌÏÍÍ¤ò12·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë¸á¸å3»þ30Ê¬¤è¤êTBS·ÏÎóÁ´¹ñ28¶É¥Í¥Ã¥È¤ÇÊüÁ÷¤·¤Þ¤¹¡£


ÈÖÁÈ¤ÏÂç²ñ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ê¥Ó¥²ー¥¿ー¤Ç¥Æー¥Þ¥½¥ó¥°¤âÃ´Åö¤¹¤ëWEST.¤Î¿À»³ÃÒÍÎ¤µ¤ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢²¬Â¼Î´»Ë¤µ¤ó¡Ê¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¡Ë¡¢AMI¤µ¤ó¡Ê¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¡Ë¤é¤¬½Ð±é¤·¤Þ¤¹¡£


¢£¡ÖRKB¡ßÀ¤³¦¥Ö¥ì¥¤¥­¥óWEEK¡×¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ

12·î7Æü¡ÊÆü¡Ë～13Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Î1½µ´Ö¡¢RKB¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥é¥¸¥ª¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÈÖÁÈ¤Ç¡¢¥Ö¥ì¥¤¥­¥ó¤ÎÃíÌÜÁª¼ê¤ä¶¥µ»¤Î¸«¤É¤³¤í¤òÆÃ½¸¤·¡¢ÃÏ¸µ³«ºÅ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÇ®µ¤¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£


¤µ¤é¤Ë¡¢RKB¤Î¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¤â¤â¥Ô¥Ã¡ª¡×¤ÎÈÖÁÈ¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¤òÃêÁª¤Ç100Ì¾ÍÍ¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£



ÈÖÁÈ¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¡Ö¤â¤â¥Ô¥Ã¡ª¥Ö¥ì¥¤¥­¥ó¥­ー¥Û¥ë¥Àー¡×¾ÜºÙ

RKB¤Î¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¤â¤â¥Ô¥Ã¡ª¡×¤¬¡¢¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¤È¥Ë¥Ã¥ÈË¹»Ñ¤Ç¥Ö¥ì¥¤¥­¥ó¤ò³Ú¤·¤à¥Éー¥à·¿¥­ー¥Û¥ë¥Àー¤Ç¤¹¡£Í¥¤·¤¯ÍÉ¤é¤¹¤È¡¢¥Ø¥Ã¥É¥¹¥Ô¥ó¤ä¥¦¥£¥ó¥É¥ß¥ë¤µ¤Ê¤¬¤é¤Î¥Ñ¥ïー¥àー¥Ö¤òÈäÏª¤·¤Þ¤¹¡£




¥«¥éー¤Ï¥Í¥ª¥ó¥Ô¥ó¥¯¤È¥Í¥ª¥ó¥°¥êー¥ó¤Î2¼ïÎà¡Ê¥é¥ó¥À¥à¡Ë¡£


¤³¤Î¥°¥Ã¥º¤ÏÈóÇäÉÊ¤Ç¡¢²ñ¾ì¼þÊÕ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êー¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤«¡¢¤ªÅÅÏÃ¤Ç¤Î±þÊç¤Î¤ß¤ÇÆþ¼ê²ÄÇ½¤ÊÆÃÊÌ¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£


¿À»³ÃÒÍÎ¡ÊWEST.¡Ë¤µ¤ó¤é¹ë²Ú¥²¥¹¥È¤ò·Þ¤¨¡¢ÆüËÜ½é³«ºÅ¤È¤Ê¤ëWDSF¸øÇ§¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤È¤¤¤¦Îò»ËÅª½Ö´Ö¤òÆÏ¤±¤ëÈÖÁÈ¡ÖÅìµÞÉÔÆ°»º¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ À¤³¦¥Ö¥ì¥¤¥­¥ó¡×¤Îµ­Ç°¤È¤·¤Æ»ëÄ°¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë¤ª¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£



¢£¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ø¤Î±þÊçÊýË¡


¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´ÖÃæ¡Ê12·î7Æü¡ÊÆü¡Ë0¡§00～13Æü¡ÊÅÚ¡Ë24¡§00¡Ë¤Ë¤ªÅÅÏÃ¤Ç¤´±þÊç¤¯¤À¤µ¤¤¡£


0067-816-518



¢¨¿§¤Ï¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡Ê¥é¥ó¥À¥à¡Ë¡£


¢¨1ÄÌÏÃ¤¢¤¿¤êÄÌÏÃÎÁ55±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£


¢¨ÌµÎÁÄÌÏÃÅù¥µー¥Ó¥¹¤ÎÂÐ¾Ý³°¤Ç¤¹¡£


¢¨·ÈÂÓÅÅÏÃ¡¦¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤«¤éÈ¯¿®¼ÔÈÖ¹æ¤òÄÌÃÎ¤·¤Æ¤ª¤«¤±¤¯¤À¤µ¤¤¡£


¢¨È¯Á÷¤Þ¤Ç2¤«·îÄøÅÙ¤ª»þ´Ö¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£



¾ÜºÙ¤ÏRKB¤Î¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤Ç¤â¤´³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£



¢§ÈÖÁÈ¾ðÊó


ÈÖÁÈÌ¾¡§ÅìµÞÉÔÆ°»º¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ À¤³¦¥Ö¥ì¥¤¥­¥ó


½Ð±é¼Ô¡§¿À»³ÃÒÍÎ¡ÊWEST.¡Ë¡¦²¬Â¼Î´»Ë¡Ê¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¡Ë


²òÀâ¡§AMI¡¦ISSEI


ÊüÁ÷Æü»þ¡§2025Ç¯12·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë¸á¸å3»þ30Ê¬～4»þ54Ê¬


ÊüÁ÷¶É¡§TBS·ÏÎó28¶É¥Í¥Ã¥È¡¿À½ºîÃøºîRKBËèÆüÊüÁ÷


https://rkb.jp/tv/worldbreakingchampionship2025/



¢§Âç²ñ³µÍ×


Âç²ñÌ¾¾Î¡§ÅìµÞÉÔÆ°»º¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ WDSF¡ÊÀ¤³¦¥À¥ó¥¹¥¹¥Ýー¥ÄÏ¢ÌÁ¡Ë


À¤³¦¥Ö¥ì¥¤¥­¥óÁª¼ê¸¢2025µ×Î±ÊÆ


³«ºÅÆüÄø¡§2025Ç¯12·î12Æü¡Ê¶â¡Ë¡¦13Æü¡ÊÅÚ¡Ë


²ñ¡¡¡¡¾ì¡§µ×Î±ÊÆÁí¹ç¥¹¥Ýー¥Ä¥»¥ó¥¿ーµ×Î±ÊÆ¥¢¥êー¥Ê


¼ç¡¡¡¡ºÅ¡§WDSF¡ÊÀ¤³¦¥À¥ó¥¹¥¹¥Ýー¥ÄÏ¢ÌÁ¡Ë


https://breaking.jdsf.jp/breakingkurume/