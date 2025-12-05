¥¢¥¯¥·ー¥¸¥¢¡¢@cosme½é¤Î³¤³°¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö@cosme HONG KONG¡×¤Ë¤Æ¼è¤ê°·¤¤³«»Ï¡¡2025Ç¯12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë¥ªー¥×¥ó
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥¯¥·ー¥¸¥¢¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÃÊ Âî¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¥ªー¥×¥ó¤¹¤ë¡¢@cosme¤Î³¤³°½é¤È¤Ê¤ë¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö@cosme HONG KONG¡×¤Ë¤Æ¡¢Åö¼ÒÀ½ÉÊ¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢Ãæ¹ñ¹ñÆâ¤ÇÆÃ¤Ë¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¼è¤ê°·¤¤¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¢¥¯¥·ー¥¸¥¢¤Ï¡Ö¥¢¥¸¥¢¤ÎÈþ¤ò¡¢ÆüËÜ¤«¤éÀ¤³¦¤ØÈ¯¿®¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÍýÇ°¤Î¤â¤È¡¢¥á¥¤¥É¥¤¥ó¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¥¹¥¥ó¥±¥¢¡¦¥¤¥ó¥Êー¥±¥¢¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÅÙ¡¢@cosme¤Î³¤³°½é¤È¤Ê¤ë¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö@cosme HONG KONG¡×¤Ë¤Æ¡¢Åö¼ÒÀ½ÉÊ¤Î¼è¤ê°·¤¤¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥ªー¥×¥ó¤òµÇ°¤·¤¿¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤â¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ö@cosme HONG KONG¡×¤Ç¤Î¼è¤ê°·¤¤³«»Ï¤Ë¤è¤ê¡¢Ãæ¹ñ¤Î¤ªµÒÍÍ¤ä·ÐºÑÅÔ»Ô¡¦¹á¹Á¤òË¬¤ì¤ë³°¹ñ¿Í¤ÎÊý¡¹¤Ë¡¢¥¢¥¯¥·ー¥¸¥¢¤ÎÀ½ÉÊ¤ò¼ÂºÝ¤Ë¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëµ¡²ñ¤òÁÏ½Ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
@cosme HONG KONG¡¡Å¹ÊÞ³µÍ×
Å¹ÊÞÌ¾¡§@cosme HONG KONG
¥ªー¥×¥óÆü¡§2025Ç¯12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë
½ê ºß ÃÏ¡§Yue Hwa International Building, No.1 Kowloon Park Drive and No.7 Ashley Road, Kowloon, Hong Kong
Çä¾ìÌÌÀÑ¡§1298Ê¿Êý¥áー¥È¥ë / Ìó393ÄÚ
@cosme HONG KONG¡§
¹Åì¸ì¡§https://hk.cosme.net/flagship
±Ñ¸ì¡§https://hk.cosme.net/flagship/en/
@cosme HONG KONG¡¡¥¢¥¯¥·ー¥¸¥¢¼è¤ê°·¤¤À½ÉÊ
¡¡¡Ö@cosme HONG KONG¡×¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Ãæ¹ñ¤Ê¤É¤Î¥¢¥¸¥¢¤Ç¤â¤´¹¥É¾¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¡¢¥¢¥¯¥·ー¥¸¥¢¤Î3¼ï¤Î¥¤¥ó¥Êー¥±¥¢¥É¥ê¥ó¥¯¡Ö¥¨¥¤¥¸ー¥»¥ª¥êー AG¥É¥ê¥ó¥¯Ⅺ¡×¡Ö¥ô¥£ー¥Ê¥¹¥ì¥·¥Ô ¥¶ ¥Ô¥å¥¢ ¥É¥ê¥ó¥¯¡×¡Ö¥ô¥£ー¥Ê¥¹¥ì¥·¥Ô PQ¥É¥ê¥ó¥¯ ¥×¥é¥¹¡×¤ä¡¢ÌÜ¤â¤ÈÍÑ¥·ー¥È¥Þ¥¹¥¯¡Ö¥¢¥¯¥·ー¥¸¥¢ ¥Ó¥åー¥Æ¥£ー¥¢¥¤¥º ¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¥·ー¥È ¥×¥ì¥ß¥¢¥à ¥×¥é¥¹¡×¤òÃæ¿´¤ËÅ¸³«¡£¤½¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¥¨¥¤¥¸ー¥»¥ª¥êー¥¹¥¥ó¥±¥¢¥·¥êー¥º¤Ê¤É¤âÅ¸³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡º£¸å¤â¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê»ö¶ÈÅ¸³«¤ò³ÈÂç¤·¡¢¥Ö¥é¥ó¥ÉÇ§ÃÎÅÙ¸þ¾å¤ÈÇä¾å³ÈÂç¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
AXXZIA¡Ê¥¢¥¯¥·ー¥¸¥¢¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¥¢¥¯¥·ー¥¸¥¢¤Ï¡¢2011Ç¯¤Ë¥¨¥¹¥Æ¥µ¥í¥óÀìÇä¥¹¥¥ó¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£2016Ç¯¤Ë¡ÖÌÜ¤â¤È¥¨¥¹¥Æ¤Î¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤ò¥Ûー¥à¥±¥¢¤Ø¡×¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ç³«È¯¤µ¤ì¤¿¡È¥Ó¥åー¥Æ¥£ー¥¢¥¤¥º¡É¥·¥êー¥º¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤ò´Þ¤à¥¢¥¸¥¢¤ÇÂç¥Ò¥Ã¥È¡£¸½ºß¡¢Ãæ¹ñ¡¢¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¤Ê¤É¤Î¥¢¥¸¥¢³Æ¹ñ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¢¥«¥Ê¥À¡¢¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ê¤É¤Ç¤âÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤Ï¡¢Ä¾±ÄÅ¹ÊÞ¤Î¡ÖAXXZIA GINZA SIXÅ¹¡×¡ÖAXXZIA Âç´Ý¿´ºØ¶¶Å¹¡×¡ÖAXXZIA µþ²¦É´²ßÅ¹¿·½ÉÅ¹¡×¡ÖAXXZIA ½ÂÃ«¥Ò¥«¥ê¥¨ ShinQsÅ¹¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢É´²ßÅ¹¤ä¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¥·¥ç¥Ã¥×¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ç¡¢¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ë¤´¹¥É¾¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¦SNS
¡¦¸ø¼°HP¡¡¡¡¡¡¡¡¡§https://axxzia.co.jp/
¡¦¸ø¼°EC¡¡¡¡¡¡¡¡¡§https://axxzia.jp/
¡¦¤ª¼è¤ê°·¤¤Å¹ÊÞ ¡§https://axxzia.co.jp/stores/
¡¦¸ø¼°Instagram ¡§¡÷axxzia_jp https://www.instagram.com/axxzia_jp