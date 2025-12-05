¥Ï¥¤¥¢¥Ã¥È ¥»¥ó¥È¥ê¥Ã¥¯ ¶äºÂ Åìµþ NAMIKI667¤Î¥é¥ó¥Á¤È¥¢ー¥È¥¢¥¯¥¢¥ê¥à¤Î¶âµû¥¢ー¥È´Õ¾Þ¡ª Âè3ÃÆ¢ö
¡¡¥¢ー¥È¥¢¥¯¥¢¥ê¥¦¥àÈþ½Ñ´Û GINZA¡Ê½êºßÃÏ/¶äºÂ»°±Û¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¥Ï¥¤¥¢¥Ã¥È ¥»¥ó¥È¥ê¥Ã¥¯ ¶äºÂ Åìµþ
¥Û¥Æ¥ëÆâ3³¬¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡ÖNAMIKI667¡×¤Ç³Ú¤·¤àìÔÂô¥é¥ó¥Á¤È¡¢¥¢ー¥È¥¢¥¯¥¢¥ê¥¦¥àÈþ½Ñ´Û ÆÃÊÌ´ë²èÆþ¾ì·ô¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥³¥é¥Ü¥×¥é¥ó¥Á¥±¥Ã¥È¤ò12·î8Æü¡Ê·î¡Ë～2026Ç¯1·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡Ê¢¨¥Ï¥¤¥¢¥Ã¥È ¥»¥ó¥È¥ê¥Ã¥¯ ¶äºÂ Åìµþ¤«¤é¥¢ー¥È¥¢¥¯¥¢¥ê¥¦¥àÈþ½Ñ´Û¤Ø¤ÏÅÌÊâÌó6Ê¬¡Ë
¡¡½Ü¤Î¿©ºà¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿ìÔÂô¥é¥ó¥Á¥³ー¥¹¤ò´®Ç½¤·¤¿¤¢¤È¤Ï¡¢¥¢ー¥È¥¢¥¯¥¢¥ê¥¦¥àÈþ½Ñ´Û¤ÎÆÃÊÌ´ë²è¤Ç²Ö¤È¶âµû¤¬¶¦±é¤ò¤¹¤ë¥¢ー¥È´Õ¾Þ¤ò¡£
Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Î¶äºÂ¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ä¡¢½é·Ø¤Î¤ª½Ð¤«¤±¤È¤¢¤ï¤»¤Æ³Ú¤·¤á¤ë¤³¤Îµ¨Àá¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥×¥é¥ó¤Ç¤¹¡£¶äºÂ¤Ç¤Î¤Ò¤È¤È¤¤ò¡¢¤¼¤ÒËÜ¥×¥é¥ó¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£Åß¤ÎÌ£³Ð¤ò´®Ç½¡ªNAMIKI667¤Î¥é¥ó¥Á¥³ー¥¹
¥Ï¥¤¥¢¥Ã¥È ¥»¥ó¥È¥ê¥Ã¥¯ ¶äºÂ Åìµþ 3³¬¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡ÖNAMIKI667¡×¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ëìÔÂô¤Ê¥é¥ó¥Á¥³ー¥¹¡£
½Ü¤Î¿©ºà¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë»ÈÍÑ¤·¡¢Á°ºÚ¡¦¥á¥¤¥ó¡¦¥Ç¥¶ー¥È¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥·¥§¥Õ¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥×¥é¥ó¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£³«Êü´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¶õ´Ö¤Ç¤ªµ¤·Ú¤Ë¶äºÂ¤Ç¤Î¥é¥ó¥Á¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
ÆâÍÆ¡§¥é¥ó¥Á¥³ー¥¹¡¡¡Ò´¥ÇÕ¥É¥ê¥ó¥¯1ÇÕÉÕ¤¡Ó
¡¦¥¥Ì¥¢¤È¥¢¥Ü¥«¥É¤Î¥°¥êー¥ó¥µ¥é¥À ¥¸¥ó¥¸¥ãー¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°
¡¦¥Þ¥Ã¥·¥å¥ëー¥à¤ÈÆ¦Æý¤Î¥ô¥£ー¥¬¥ó¥Ý¥¿ー¥¸¥å
¡¦¿¿Âä¤Î¥½¥Æー ¥Öー¥ë¥Ö¥é¥ó¥½ー¥¹ ¥Õ¥Ì¥¤¥æ
¡¦´»µÌ¤Î¥Ñ¥Ö¥í¥Ð Í®»Ò¥½¥ë¥Ù¡¦¥³ー¥Òー ¤Þ¤¿¤Ï ¹ÈÃã
¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹
¥Ï¥¤¥¢¥Ã¥È ¥»¥ó¥È¥ê¥Ã¥¯ ¶äºÂ Åìµþ NAMIKI667¡ß¥¢ー¥È¥¢¥¯¥¢¥ê¥¦¥àÈþ½Ñ´Û ¥é¥ó¥Á¥»¥Ã¥È¥×¥é¥ó¡¡³µÍ×
ÎÁ¶â¡§9,458±ß/1Ì¾¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¡¡¡¡¡¢¨ÎÁ¶â¤Ë¤Ï¡¢NAMIKI667¤Î¥é¥ó¥Á¤È¡¢¥¢ー¥È¥¢¥¯¥¢¥ê¥¦¥àÈþ½Ñ´Û GINZA¤ÎÆþ¾ìÎÁ¤¬´Þ¤Þ¤ì
¡¡¡¡¡¡¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê¥³ー¥¹¥»¥Ã¥È°Ê³°¤Ç¤ªµÒÍÍ¤¬¤´ÃíÊ¸¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢ÅöÆü¤ª»ÙÊ§¤¤¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë
¡Ú´ü´Ö¡Û2025Ç¯12·î8Æü¡Ê·î¡Ë～2026Ç¯1·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë¢¨2026Ç¯1·î1Æü¤ò½ü¤¯
¡ÚÍ½Ìó»þ´Ö¡Û11»þ30Ê¬～14»þ¡¡¢¨¥Á¥±¥Ã¥È¥µ¥¤¥È¤Ç¤´´õË¾¤Î¤ª»þ´Ö¤òÁªÂò¤¯¤À¤µ¤¤
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÊÁªÂò¥Á¥±¥Ã¥È¤Î»þ´Ö¤Ï¡¢¥Ï¥¤¥¢¥Ã¥È ¥»¥ó¥È¥ê¥Ã¥¯ ¶äºÂ Åìµþ 3³¬ NAMIKI667
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¤Ë¤´ÍèÅ¹¤¤¤¿¤À¤¯¤ª»þ´Ö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨¤ª»þ´Ö¤ËÃÙ¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢°Ê²¼Ï¢ÍíÀè¤Þ¤ÇÉ¬¤º¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¤½¤Î¾ì¹ç¡¢¤´°ÆÆâ¤Þ¤Ç¾¯¤·¤ªÂÔ¤Á¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ò¥Ï¥¤¥¢¥Ã¥È ¥»¥ó¥È¥ê¥Ã¥¯ ¶äºÂ Åìµþ 3³¬ NAMIKI667 TEL 03-6837-1300¡Ó
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨¥¢ー¥È¥¢¥¯¥¢¥ê¥¦¥àÈþ½Ñ´Û¤Ø¤Ï¡¢»þ´Ö»ØÄê¤Ê¤·¡Ê¤´Í½ÌóÆüÅöÆü¤Ë¸Â¤ë¡Ë¤Ç¤´Æþ¾ì¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨¥Ï¥¤¥¢¥Ã¥È ¥»¥ó¥È¥ê¥Ã¥¯ ¶äºÂ Åìµþ¤«¤é¥¢ー¥È¥¢¥¯¥¢¥ê¥¦¥àÈþ½Ñ´Û¤Ø¤ÏÅÌÊâÌó6Ê¬¤Ç¤¹¡£
¡ÚÍ½ÌóÊýË¡¡Û
¡¡¥¢ー¥È¥¢¥¯¥¢¥ê¥¦¥à¥Á¥±¥Ã¥È¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¡ÖNAMIKI667¤Î¥é¥ó¥Á¥»¥Ã¥È·ô¡×¤ò¤´Í½Ìó¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¢¨¤´ÍøÍÑÆü¤ÎÁ°Æü18»þ¤Þ¤Ç¤ÎÈÎÇä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¢¨¤´Í½Ìó¸å¤Î¥¥ã¥ó¥»¥ë¤Ï¾µ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ü¥Ï¥¤¥¢¥Ã¥È ¥»¥ó¥È¥ê¥Ã¥¯ ¶äºÂ Åìµþ 3³¬ NAMIKI667
¥é¥¤¥Ö´¶°î¤ì¤ë¥·¥çー¥¥Ã¥Á¥ó¡¢Âç¤¤Ê¥ªー¥Ö¥ó¤«¤éÎ©¤Á¹þ¤á¤ëÉ¡¹Ð¤ò¤¯¤¹¤°¤ëË§½æ¤Ê¹á¤ê¡¢¤½¤·¤Æ½Ü¤Î¿©ºà¤ÈÄ´Ì£ÎÁ¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤¿¡¢¼«Á³¤Î·Ã¤ß¤¢¤Õ¤ì¤ë²¹¤«¤ß¤Î¤¢¤ëÎÁÍý¤¬¡¢¸Þ´¶¤ÇÌû¤·¤à¡Ö¿©¡×¤Ø¤ÈÍ¶¤¤¤Þ¤¹¡£Ìó 40 m¤ÎÊÂÌÚÄÌ¤ê±è¤¤¤Î¥Æ¥é¥¹¤Ç¤Ï¡¢»þ´Ö¡¢µ¨Àá¤´¤È¤Ë¹ï¡¹¤ÈÊÑ²½¤¹¤ë¶äºÂ¤Î¾ð·Ê¤òÎ×¤á¤Þ¤¹¡£
ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¶äºÂ6-6-7 ¥Ï¥¤¥¢¥Ã¥È ¥»¥ó¥È¥ê¥Ã¥¯ ¶äºÂ Åìµþ 3³¬
https://maps.app.goo.gl/wgnLyqALnC2XKM5E9¡¡
¢£³«ºÅÃæ¤Î´ë²èÅ¸
ÆÃÊÌ´ë²è¡ÖFlower Aquarium Gala ～¶âµû¤È²Ö¤ÎºÌÅ¸～¡×
2025.11.28～2026.2.25
¤³¤ÎÅß¡¢¥¢ー¥È¥¢¥¯¥¢¥ê¥¦¥à¤¬²Ö¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤ë
Åß¤Îµ¨Àá¤òÁ¯¤ä¤«¤ËºÌ¤ë¡¢¡È²Ö¤È¶âµû¤Î¶¦±é¡É
º£Åß¤Î¥¢ー¥È¥¢¥¯¥¢¥ê¥¦¥à¤Ï¡¢¿Í¡¹¤¬²Ö¤ËÂ÷¤·¤¿¡ÖÈþ¡¦ÁÛ¤¤¡¦ÊÑ²½¡¦µ¨Àá¡×¤òÉ½¸½¤·¤¿±é½Ð¤Ç¤è¤ê¾ð½ï¤Î¤¢¤ë¥¢¥×¥íー¥Á¤Î¶âµû´Õ¾Þ¤ÈË×ÆþÂÎ¸³¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
ºÌ¤êÁ¯¤ä¤«¤Ê½Ë±ã¡¦º×Åµ¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡ÈGALA¡É¡£¤Þ¤µ¤Ë¶âµû¤È²Ö¤ÎºÌ¤ê¤¬½Å¤Ê¤ëÆÃÊÌ¤Ê±é½Ð¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
´¨¤¤Åß¤Îµ¨Àá¤³¤½¡¢ÌÜ¤â¿´¤âÍÙ¤é¤»¤Æ¤¯¤ì¤ëÁ¯¤ä¤«¤Ê²Ö¤È¶âµû¤Î¸¸ÁÛÅª¤Ê¶¦±é¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
»ÜÀß³µÍ×
»ÜÀßÌ¾¾Î¡¡¡¡¥¢ー¥È¥¢¥¯¥¢¥ê¥¦¥àÈþ½Ñ´Û GINZA ¡Ê±Ñ¸ìÉ½µ¡§ART AQUARIUM MUSEUM GINZA¡Ë
Æþ¾ìÎÁ¡¡¡¡¡¡WEB¥Á¥±¥Ã¥È¡Ê¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Ë 2,500±ß¡¡https://ticket.artaquarium.jp/
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÅöÆü·ô 2,700±ß¡ÊÅöÆü·ô¤Ï¶äºÂ»°±Û¿·´Û9³¬¤Ë¤ÆÈ¯Çä¡Ë
½êºßÃÏ¡¡¡¡¡¡¶äºÂ»°±Û¿·´Û8³¬¡ÊÆþ¸ý¤Ï9³¬¡Ë¡ÊÅìµþÅÔÃæ±û¶è¶äºÂ4-6-16¡Ë
¥¢¥¯¥»¥¹¡¡¡¡¡¦Åìµþ¥á¥È¥í¶äºÂÀþ¡¦´Ý¤ÎÆâÀþ¡¦ÆüÈæÃ«Àþ¡Ö¶äºÂ±Ø¡×Ä¾·ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦Åìµþ¥á¥È¥íÍ³ÚÄ®Àþ¡Ö¶äºÂ°ìÃúÌÜ±Ø¡×¡Ê9ÈÖ½Ð¸ý¡Ë¤è¤êÅÌÊâ5Ê¬
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦ÅÔ±ÄÀõÁðÀþ¡¦Åìµþ¥á¥È¥íÆüÈæÃ«Àþ¡ÖÅì¶äºÂ±Ø¡×¶äºÂ±ØÊýÌÌÃÏ²¼ÄÌÏ©·ÐÍ³ÅÌÊâ2Ê¬
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦JR¡ÖÍ³ÚÄ®±Ø¡×¡ÊÃæ±û¸ý¡¦¶äºÂ¸ý¡Ë¤è¤êÅÌÊâ9Ê¬
±Ä¶È»þ´Ö¡¡¡¡10¡§00～19¡§00¡ÊÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ËºÇ½ªÆþ¾ì¼õÉÕ 18¡§00
µÙ´ÛÆü¡¡¡¡¡¡¶äºÂ»°±Û¤ÎµÙ´ÛÆü¤Ë½à¤º¤ë¡Ê²Ã¤¨¤Æ¡¢¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹Åù¤Ë¤è¤êÉÔÄê´ü¤ÇµÙ´Û¤Î¾ì¹ç¤¬
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë
¤´Ãí°Õ»ö¹à¡¡¥Ù¥Óー¥«ー¤Î»ý¤Á¹þ¤ß¡¢¥Ú¥Ã¥È¤òÏ¢¤ì¤Æ¤ÎÆþ¾ì¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¤ª²ÙÊªÍÑ¤Î¥í¥Ã¥«ー¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¼çºÅ¡¡¡¡¡¡¡¡³ô¼°²ñ¼ÒKiranah Resort
´ë²è¡¦À©ºî¡¡³ô¼°²ñ¼ÒAmuseum Parks
±¿±Ä¡¡¡¡¡¡¡¡³ô¼°²ñ¼ÒAmuseum Parks
¶¨ÎÏ¡¡¡¡¡¡¡¡³ô¼°²ñ¼Ò»°±Û°ËÀªÃ°¡¡¶äºÂ»°±Û