¥ª¥×¥Æ¥£¥Þ¥¹¥×¥é¥¤¥à¤¬¡¢¥Ð¥ó¥Ö¥ë¥Óー¤¬¡¢¥­¥åー¥È¤Ê¥Þ¥ó¥¬¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÂç³èÌö¡ª

¥ª¥×¥Æ¥£¥Þ¥¹¤¬¡¢¥Ð¥ó¥Ö¥ë¥Óー¤¬¡¢¥á¥¬¥È¥í¥ó¤¬¡¢¥¹¥¿ー¥¹¥¯¥êー¥à¤¬¤«¤ï¤¤¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÂçË½¤ì!¡¡¥¢¥Ë¥á¤Ç¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤¤Ì¡²è¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¥¥ã¥é¤ò¤¼¤Ò¤´´®Ç½¤¯¤À¤µ¤¤¡£2023Ç¯¤Î±Ç²è¥Óー¥¹¥È¥¦¥©ー¥º¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ä¡¢2025Ç¯ÊüÁ÷¤Î¥¢¥Ë¥á ¥ï¥¤¥ë¥É¥¥ó¥°¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤âÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹! ¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤ÎÃ±¹ÔËÜ¤À¤±¤ÎÉÁ¤²¼¤í¤·Ì¡²è¤â¡ª¡ª¡ª¡¡¤¼¤Ò¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤«¤ï¤¤¤¤¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥Þー¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó´®Ç½¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡Ú·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥Þー¡Û
¥ª¥×¥Æ¥£¥Þ¥¹¥×¥é¥¤¥à¡¿¥Ð¥ó¥Ö¥ë¥Óー¡¿¥Û¥¤¥ë¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¿¥¸¥ã¥º¡¿¥¨¥êー¥¿-£±¡¿¥ß¥éー¥¸¥å¡¿¥¢ー¥·ー¡¿¥¢¥¤¥¢¥ó¥Ï¥¤¥É¡¿¥Ö¥é¥¹¥¿ー¡¿¥Ñー¥»¥×¥¿ー¡¿¥¸¥§¥Ã¥È¥Õ¥¡¥¤¥äー¡¿¥á¥¬¥È¥í¥ó¡¿¥¹¥¿ー¥¹¥¯¥êー¥à¡¿¥µ¥¦¥ó¥É¥¦¥§ー¥Ö¡¿¥·¥ç¥Ã¥¯¥¦¥§ー¥Ö¡¿¥ª¥×¥Æ¥£¥Þ¥¹¥×¥é¥¤¥Þ¥ë¡¿¥Áー¥¿ー¡¿¥é¥¤¥Î¥Ã¥¯¥¹¡¿¥é¥¤¥È¥í¥ó¥°¡¿¥Ï¥¤¥É¥í¥Õ¥¡¥ó¥È¡¿¥¥ã¥×¥Æ¥ó¥ô¥©¥ë¥«
¡Ø¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥Þー¡Ù¤È¤Ï
¡Ø¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥Þー¡Ù¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¿¥«¥é¥È¥ßー¤¬ºî¤ê½Ð¤·¤¿¡ÈÆüËÜ¤Î´á¶ñÈ¯¡É¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ç¡¢¡ÖRobots in disguise¡×¡á¡Ø¥í¥Ü¥Ã¥È¤¬¿È¤Î²ó¤ê¤Ë¤¢¤ë¡¢¤¢¤ê¤È¤¢¤é¤æ¤ëÊªÂÎ¤Ë¼«Í³¼«ºß¤ËÊÑ·Á¤·¡¢Àø¤ó¤Ç¤¤¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦Í£°ìÌµÆó¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤ä¡¢¼«Í³¼«ºß¤ËÊÑ·Á¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÄ¶¥í¥Ü¥Ã¥ÈÀ¸Ì¿ÂÎ¤¬±§Ãè¤òÉñÂæ¤ËÀï¤¦ÁÔÂç¤Ê¥¹¥Èー¥êー¤È¶¦¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£1984Ç¯¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤Ç´á¶ñÈ¯Çä¸å¡¢¥¢¥Ë¥á¤ä¥³¥ß¥Ã¥¯¤¬Âç¥Ò¥Ã¥È¤·¡¢1985Ç¯¤ËÆüËÜ¤Ç¤â´á¶ñÈÎÇä¤È¥¢¥Ë¥á¤¬¥¹¥¿ー¥È¡£2007Ç¯¤«¤é¤Ï¥¹¥Æ¥£ー¥ô¥ó¡¦¥¹¥Ô¥ë¥Ðー¥°¤È¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥Ù¥¤¤Ë¤è¤ê¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤Ç¼Â¼Ì±Ç²è²½¤µ¤ìÀ¤³¦Ãæ¤ÇÂç¥Ò¥Ã¥È¤·¡¢2023Ç¯8·î¤Ë¤Ï¥·¥êー¥ºÂè7ÃÆ¡Ø¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥Þー¡¿¥Óー¥¹¥È³ÐÀÃ¡Ù¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿2024Ç¯9·î20Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¿·¼¡¸µ¥ê¥¢¥ëCG¥àー¥Óー¡Ø¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥Þー¡¿ONE¡Ù¤ÎÆüÊÆÆ±»þ¸ø³«¤¬¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¸½ºß¤Ç¤ÏÀ¤³¦130°Ê¾å¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤Ç£·.3²¯¸Ä°Ê¾å¤ÎÈÎÇä¼ÂÀÓ¡Ê2025Ç¯2·î»þÅÀ¡Ë¤ò»ý¤Ä¡¢À¤³¦Ãæ¤ÇÂç¿Íµ¤¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
(C) TOMY ¡Ö¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥Þー¡×¡ÖTRANSFORMERS¡×¤Ï³ô¼°²ñ¼Ò¥¿¥«¥é¥È¥ßー¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¾¦ÉÊ³µÍ×
¡ü¤³¤É¤â¥à¥Ã¥¯¡Ø¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥Þー¤´ー¡ª¡¡¤´ー¡ª¡¡ÂçËÁ¸±ÊÔ¡Ù
¡üÄê²Á¡§1320±ß¡ÊÀÇ¹þ¤ß¡Ë
¡üÂÎºÛ¡§A£µÈ½¡Ê148¡ß210¥ß¥ê¡Ë¡¡¡¡
¡üÈ¯ÇäÆü¡§2025Ç¯11·î28Æü
¡üÈ¯¹Ô½ê¡§³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¹ÖÃÌ¼Ò
¤´¹ØÆþ¤Ï¤ª¶á¤¯¤Î½ñÅ¹¡¢¥Í¥Ã¥È½ñÅ¹¤Ç¡¡