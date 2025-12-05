¡Ú¥Þー¥¯ ¥¸¥§¥¤¥³¥Ö¥¹¡ÛMARC JACOBS¤è¤ê°¦¸¤¤Î¤¿¤á¤Î¸ÂÄê¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬ÅÐ¾ì¡ªÂçÀÚ¤Ê¥Ú¥Ã¥È¤Î¥Ýー¥È¥ìー¥È¤ò¥µー¥Ó¥¹¤ÇÉÁ¤¯¡ÖBARK JACOBS¡×¤â³ÈÂçÅ¸³«¡£
¢¨¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤è¤êºîÉ÷¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¾Ü¤·¤¯¤ÏÅ¹ÊÞ¤Ø¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤³¤ÎÅÙ¡¢¡Ö¥Þー¥¯ ¥¸¥§¥¤¥³¥Ö¥¹¡ÊMARC JACOBS¡Ë¡×¤Ï¡¢2025Ç¯12·î28Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç¡¢ÂçÀÚ¤Ê¥Ú¥Ã¥È¤Î¥Ýー¥È¥ìー¥È¤ò¥µー¥Ó¥¹¤ÇÉÁ¤¯¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥Ðー¥¯ ¥¸¥§¥¤¥³¥Ö¥¹¡ÊBARK JACOBS¡Ë¡×¤ò¥Þー¥¯ ¥¸¥§¥¤¥³¥Ö¥¹ É½»²Æ»Å¹¡¢¹âÅç²°ÆüËÜ¶¶Å¹¡¢½ÂÃ«¥Ñ¥ë¥³Å¹¡¢Âç´ÝÇßÅÄÅ¹¡¢Ì¾¸Å²°»°±Û±ÉÅ¹¡¢Âç´Ý¿´ºØ¶¶Å¹¡¢¶áÅ´°¤ÇÜÌîÅ¹¡¢¿´ºØ¶¶OPAÅ¹¡¢»°±Û¶äºÂÅ¹¡¢¹âÅç²°²£ÉÍÅ¹¡¢ºåµÞ¤¦¤á¤ÀÅ¹¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢12·î12Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é12·î21Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¤Ï¡¢¤½¤´¤¦²£ÉÍÅ¹¤Ç¤â¼õÃí¤ò¾µ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖBARK JACOBS¡×¤Ï¡¢¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤Ç¤¢¤ë¥Þー¥¯¡¦¥¸¥§¥¤¥³¥Ö¥¹¤¬°¦¤¹¤ë¸¤¤¿¤Á¤Ø¤Î¥ª¥Þー¥¸¥å¤È¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃÊÌ¤Ê¥«¥¹¥¿¥à¥Ú¥¤¥ó¥È¤ò»Ü¤·¤¿¥ì¥¶ー ¥Ð¥Ã¥°¤Ï¡¢ÂçÀÚ¤Ê²ÈÂ²¤Î°ì°÷¤Ç¤¢¤ë¥Ú¥Ã¥È¤È¤Îå«¤ò¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¤Ê·Á¤ÇÉ½¸½¤¹¤ë¡¢Í£°ìÌµÆó¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¤ÎRICCO.»á¡¢JOJO YAN»á¡¢RICACO»á¡¢À± ÍÛ»Ò»á¡¢Nozomi Yuasa»á¤Î5Ì¾¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Nozomi Yuasa»á¤¬12·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ï¥Þー¥¯ ¥¸¥§¥¤¥³¥Ö¥¹ É½»²Æ»Å¹¡¢12·î7Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ï¥Þー¥¯ ¥¸¥§¥¤¥³¥Ö¥¹ ¹âÅç²°ÆüËÜ¶¶Å¹¤ØÍè¾ì¡£RICCO.»á¤¬12·î12Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ï¥Þー¥¯ ¥¸¥§¥¤¥³¥Ö¥¹ É½»²Æ»Å¹¡¢12·î18Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤È12·î19Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ï¥Þー¥¯ ¥¸¥§¥¤¥³¥Ö¥¹ ÇßÅÄÂç´ÝÅ¹¤ØÍè¾ì¡£RICACO»á¤¬12·î19Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ï¥Þー¥¯ ¥¸¥§¥¤¥³¥Ö¥¹ É½»²Æ»Å¹¤ØÍè¾ì¤·¡¢ÂÐ¾Ý¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÅ¹Æ¬¤Ç¤´¹ØÆþ¤ÎÊý¤Ë¸Â¤ê¡¢¥é¥¤¥Ö¥Ú¥¤¥ó¥È¥µー¥Ó¥¹¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£¤ª¼Ì¿¿¤Ç¤Î¼õÃí¤â¾µ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¾Ü¤·¤¯¤Ï³ÆÅ¹ÊÞ¤Ø¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡ÊÏÈ¤¬Ëä¤Þ¤ê¼¡Âè½ªÎ»¡Ë
º£²óÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¥Ð¥Ã¥°¡Ö¥¶ ¥ì¥¶ー ¥Èー¥È ¥Ð¥Ã¥°¡ÊTHE LEATHER TOTE BAG¡Ë¡×¡Ö¥¶ ¥ì¥¶ー ¥µ¥Ã¥¯ ¥Ð¥Ã¥°¡ÊTHE LEATHER SACK BAG¡Ë¡×¤È¿·¥·¥°¥Í¥Á¥ãー¥Ð¥Ã¥°¤Î¡Ö¥¶ ¥ì¥¶ー ¥Ç¥å¥¢¥ë ¥Ð¥Ã¥°¡ÊTHE LEATHER DUAL BAG¡Ë¡×¡£¤µ¤é¤Ë¡¢2025Ç¯½©¤ËÅÐ¾ì°ÊÍèÏÃÂê¤Î¥Ð¥Ã¥°¡Ö¥¶ ¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£ー¥Ê ¥Èー¥È¡ÊTHE CRISTINA TOTE¡Ë¡×¤È¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¡ÖJ ¥Þー¥¯¡ÊJ MARC¡Ë¡×¥í¥´¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¡Ö¥¶ ¥¹¥Ê¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥È¡ÊTHE SNAPSHOT¡Ë¡×¤¬²Ã¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
°¦¸¤¤Î¤¿¤á¤Î¸ÂÄê¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤·¤Æ¡¢maxbone¤È¤Î¥êー¥·¥å¡¢¥ì¥¤¥ó¥³ー¥È¤ä¥È¥¤¤ò¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ç¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤ª¤è¤ÓBARK JACOBSÅ¸³«Å¹ÊÞ¤ÇÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¾°¡¢¥ì¥¤¥ó¥³ー¥È¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÉ½»²Æ»Å¹¡¢½ÂÃ«¥Ñ¥ë¥³Å¹¡¢ºåµÞ¤¦¤á¤ÀÅ¹¡¢Âç´Ý¿´ºØ¶¶Å¹¤Ç¤ÎÅ¸³«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¾Ü¤·¤¤¥¤¥Ù¥ó¥È¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¡§https://rebrand.ly/BarkJacobs_dec
¥¶ ¥¹¥Ê¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥È DTM \57,200 (ÀÇ¹þ)
¥Ç¥ê¥Ã¥¯¡¦¥¢¥À¥à¥¹ x maxbone x ¥Þー¥¯ ¥¸¥§¥¤¥³¥Ö¥¹ ¥ì¥¤¥ó¥³ー¥È \12,100 (ÀÇ¹þ)
¥Ç¥ê¥Ã¥¯¡¦¥¢¥À¥à¥¹ x maxbone x ¥Þー¥¯ ¥¸¥§¥¤¥³¥Ö¥¹ ¥êー¥·¥å \7,700 (ÀÇ¹þ)
¥Ï¥Æ¥£¡¦¥¹¥Á¥å¥ïー¥È x maxbone x ¥Þー¥¯ ¥¸¥§¥¤¥³¥Ö¥¹ ¥×¥é¥Ã¥·¥å ¥È¥¤ \4,400 (ÀÇ¹þ)
¢£¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¾ðÊó
RICCO.¡ÊIllustrator¡Ë
¹¹ð¡¢WEB¡¢¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¡¢»¨»ï¤äPV¤Î¥¤¥é¥¹¥ÈÀ©ºî¤ÎÂ¾¡¢±à¤ä»ÜÀß¡¢Å¹ÊÞÅù¤ÎÊÉ²èÀ©ºî¤â¹Ô¤¦¡£
£²Ê¬¤Û¤É¤Ç»÷´é³¨¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¡Ø»÷´é³¨¥Þ¥·ー¥ó¡Ù¤â¿ôÂ¿¤¯¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¿Íµ¤¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ë¡£
JOJO YAN¡ÊIllustrator¡Ë
Âçºåºß½»¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¡£
ÍÍ¡¹¤Ê´ë¶È¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó´ë²è¤ò¼õ¤±¡¢¥¤¥é¥¹¥ÈºîÉÊ¤Î¤Û¤«Î×¾ì´¶¤¬°î¤ì¤¿¤¿¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤âÆÀ°Õ¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ýー¥È¥ìー¥È¤ä¥é¥¤¥Ö¥Ú¥¤¥ó¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¹Ô¤¦Åù¡¢Éý¹¤¯³èÆ°¡£
RICACO¡ÊPicture Book Artist¡¦Illustrator)
1993Ç¯¡¢¿ÀÆàÀî¸©¾ÅÆîÀ¸¤Þ¤ì¡£¸¸ÁÛÅª¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤É¤³¤«¸½¼Â¤Î¤Ì¤¯¤â¤ê¤â´¶¤¸¤µ¤»¤ëÀ¤³¦¤òÉÁ¤¯¡£
·ëº§¼°¤Î¥ªー¥Àー¥á¥¤¥É³¨ËÜ¡ÔWEDDING ART BOOK¡Õ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Ú¥Ã¥È¤ä¥¢¥Ñ¥ì¥ë¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊ¬Ìî¤ÇÉ½¸½¤ò¹¤²³èÆ°Ãæ¡£
¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢ÂçÀÚ¤Ê²ÈÂ²¤Ç¤¢¤ë¡È¥Ú¥Ã¥È¡É¤Î»Ñ¤ò³¨ËÜ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ÇÉÁ¤¯¡ÔPET ART¡Õ¥·¥êー¥º¤¬¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
À± ÍÛ»Ò¡ÊIllustrator¡Ë
ËÌ³¤Æ»½Ð¿È¡¢¿ÀÆàÀî¸©ºß½»¤Î¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¡£À¤³¦Åª¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ø¤Î»²²Ã¤ä¥¢ー¥Æ¥¤¥¹¥È¡¢¾¦¶È»ÜÀß¤Î¹¹ð¤Ê¤ÉÉý¹¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¡£
Nozomi Yuasa¡ÊIllustrator¡Ë
ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£ÉðÂ¢ÌîÈþ½ÑÂç³ØÌý³¨²ÊÃæÂà¸å¡¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¡¢¥¢¥¿¥Ã¥·¥å¥É¥×¥ì¥¹¤Ê¤É¤ò·Ð¸³¤·¡¢2013Ç¯¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¤È¤·¤ÆÆÈÎ©¡£¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¯Á¯¤ä¤«¤Ê¿§ºÌÉ½¸½¤¬É¾È½¤È¤Ê¤ê¡¢¹¹ð¡¢Web¡¢»¨»ï¤Ê¤É¤òÃæ¿´¤Ë¹ñÆâ³°¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¥¤¥é¥¹¥È¤¬µ¯ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÌä¤ï¤º³èÌöÃæ¡£2019Ç¯¤è¤ê¥Ë¥åー¥¸ー¥é¥ó¥É¤ËµòÅÀ¤ò°Ü¤·ºîÉÊÀ©ºî¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
BARK JACOBS
¼Â»ÜÅ¹ÊÞ/Í½ÌóÌä¹ç¤»Àè : ¥Þー¥¯¥¸¥§¥¤¥³¥Ö¥¹
-É½»²Æ»Å¹
TEL:03-6384-5263
¢¨¥é¥¤¥Ö¥Ú¥¤¥ó¥È 12·î6Æü(ÅÚ)¡¦12Æü(¶â)¡¦19Æü(¶â)
-¹âÅç²°ÆüËÜ¶¶Å¹
TEL:03-3272-4040
¢¨¥é¥¤¥Ö¥Ú¥¤¥ó¥È 12·î7Æü(Æü)
-½ÂÃ«¥Ñ¥ë¥³Å¹
TEL:03-6427-8416
-Âç´ÝÇßÅÄÅ¹
TEL:050-5785-1169
¢¨¥é¥¤¥Ö¥Ú¥¤¥ó¥È 12·î18Æü(ÌÚ)¡¦19Æü(¶â)
-Ì¾¸Å²°»°±Û±É ¥Ð¥Ã¥°¡õ¥¢¥¯¥»¥µ¥êーÅ¹
TEL:052-252-1398
-Âç´Ý¿´ºØ¶¶Å¹
TEL:06-6244-5452
-¶áÅ´°¤ÇÜÌîÅ¹
TEL:06-6625-2107
-¿´ºØ¶¶OPAÅ¹
TEL:06-6282-8134
-»°±Û¶äºÂÅ¹
TEL:03-3563-1870
-¹âÅç²°²£ÉÍÅ¹
TEL:045-410-0560
-ºåµÞ¤¦¤á¤ÀÅ¹
TEL:06-6313-7118
²ñ´ü¡§12·î28Æü(Æü)¤Þ¤Ç¢¨¾åµ11Å¹ÊÞ
-¤½¤´¤¦²£ÉÍÅ¹
TEL:045-465-3128
²ñ´ü¡§12·î12Æü(¶â) - 12·î21Æü(Æü)
¡¦ÂÐ¾Ý¥¢¥¤¥Æ¥à
¡Ö¥¶ ¥ì¥¶ー ¥Èー¥È ¥Ð¥Ã¥°¡×¥éー¥¸¥µ¥¤¥º¡¢¥ß¥Ç¥£¥¢¥à¥µ¥¤¥º¡¢¥¹¥âー¥ë¥µ¥¤¥º
¡Ö¥¶ ¥ì¥¶ー ¥µ¥Ã¥¯ ¥Ð¥Ã¥°¡×¥ß¥Ç¥£¥¢¥à¥µ¥¤¥º¡¢¥ß¥Ë¥µ¥¤¥º
¡Ö¥¶ ¥ì¥¶ー ¥Ç¥å¥¢¥ë ¥Ð¥Ã¥°¡×¥éー¥¸¥µ¥¤¥º¡¢¥ß¥Ë¥µ¥¤¥º
¡Ö¥¶ ¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£ー¥Ê ¥Èー¥È¡×
¡Ö¥¶ ¥¹¥Ê¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥È¡×
¡¦¥Ú¥¤¥ó¥ÈÎÁ¶â
ÌµÎÁ
¡ãÃí°Õ»ö¹à¡ä
¡¦¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥·¥ç¥ó¤Î¤ª»þ´Ö¤Ï¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¾Ü¤·¤¯¤ÏÅ¹ÊÞ¤Ø¤ªÌä¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦¥Ð¥Ã¥°£±¤Ä¤Ë¤Ä¤¥Ú¥Ã¥È£±É¤¤È¤ªÌ¾Á°¤òÉÁ¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡¦»Å¾å¤¬¤ê¤¬µ¤¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¤Ê¤É¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¤´ÅÔ¹ç¤Ç¤ÎÊÖÉÊ¡¦¸ò´¹¤ÏÃ×¤·¤«¤Í¤Þ¤¹¡£
¡¦¥Ú¥¤¥ó¥ÈÉôÊ¬¤¬Â¾¤Î°áÎà¤Ë°Ü¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¥Ú¥¤¥ó¥ÈÉôÊ¬¤ò¶¯¤¯¤³¤¹¤ë¡¢¿¡¤¯¡¢Ç¨¤é¤¹¤³¤È¤ÏÈò¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦¸åÆü¤Î¥Ú¥¤¥ó¥ÈÊä½¤¤Ï¾µ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¦¤¤¤¿¤À¤¯¼Ì¿¿¤ò¸µ¤ËÉÁ¤¤Þ¤¹¡£
(ÍÎÉþ¤òÃå¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢Á´¿È¤¬¸«¤¨¤ë¤ª¼Ì¿¿£±Ëç¤ò¤´ÍÑ°Õ¤¯¤À¤µ¤¤)
¡¦¥Ú¥¤¥ó¥ÈÂÐ¾Ý¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¤´¹ØÆþ¤ÎºÝ¡¢³ä°úÅù¤ÏÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦Ì¾Á°¤Ï¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥È¤Î¤ß¡¢¿§¤Ï»ØÄê¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£
MARC JACOBS JAPAN ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë LINEID: @marcjacobs_jp
Ìä¹ç¤»Àè
¥Þー¥¯ ¥¸¥§¥¤¥³¥Ö¥¹ ¥«¥¹¥¿¥Þー¥»¥ó¥¿ー
TEL¡§03-4335-1711
URL¡§ https://www.marcjacobs.jp