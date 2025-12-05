Ä¹ºê¤Ë½é¾åÎ¦¡ªÎß·×Íè¾ì¼Ô¿ô32Ëü¿Í¤òÆÍÇË¤·¤¿¡Ø¤¿¤Ù¤Ã»Ò¤É¤¦¤Ö¤ÄLAND¡Ù¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤¬¡¢Ä¹ºê¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¥·¥Æ¥£¤Ç12·î13Æü(ÅÚ)¤«¤é´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç³«ºÅ¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥®¥ó¥Ó¥¹¤Î¥í¥ó¥°¥»¥éー¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È¡Ö¤¿¤Ù¤Ã»Ò¤É¤¦¤Ö¤Ä¡×¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤¬³Ú¤·¤á¤ëÂÎ¸³·¿²°Æâ¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ø¤¿¤Ù¤Ã»Ò¤É¤¦¤Ö¤ÄLAND¡Ù¤¬¡¢¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¡Ö¤¿¤Ù¤Ã»Ò¤É¤¦¤Ö¤ÄLAND POP UP STORE¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢2025Ç¯12·î13Æü(ÅÚ)¤«¤é2026Ç¯1·î18Æü(Æü)¤Þ¤Ç´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÄ¹ºê¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¥·¥Æ¥£¤ËÅÐ¾ì¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤¿¤Ù¤Ã»Ò¤É¤¦¤Ö¤ÄLAND POP UP STORE¡×¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¡Ø¤¿¤Ù¤Ã»Ò¤É¤¦¤Ö¤ÄLAND¡Ù¤Î¥°¥Ã¥º¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¿¿ô¡¹¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤¿¤Á¡£
2023Ç¯¤Î½é³«ºÅ¤«¤éºÇ¿·¤Î2025Ç¯²Æ¤Î³«ºÅ¤Þ¤Ç¡¢²áµî4²ó¤Ë¤ª¤è¤Ö¡Ø¤¿¤Ù¤Ã»Ò¤É¤¦¤Ö¤ÄLAND¡Ù¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤ò¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡Ê¢¨1¡Ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¤¿¤Ù¤Ã»Ò¤É¤¦¤Ö¤ÄLAND POP UP STORE¡×Æâ¤Ç¾¦ÉÊ¤òÀÇ¹þ3,000±ß°Ê¾å¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¼ê»ý¤Á¥Ð¥ëー¥ó¡ÊÁ´9¼ï¡Ë¡×¤ò¥é¥ó¥À¥à¤Ç1ÅÀ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¤ªÇã¤¤¾å¤²ÆÃÅµ¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡Ê¢¨2¡Ë¡£
´ü´Ö¸ÂÄê¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹
¢¨1 ¤ª¼è¤ê°·¤¤¾¦ÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¦°ìÉô¤ª¼è¤ê°·¤¤¤Î¤Ê¤¤¾¦ÉÊ¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨2 ¤ªÇã¤¤¾å¤²ÆÃÅµÃí°Õ»ö¹à
¡¦¤ª²ñ·×¤Î¹ç»»/Ê¬³ä¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¦¤ª°ì¿ÍÍÍ1²ñ·×¤Ë¤Ä¤¡¢1ÅÀ¤Î¤ªÅÏ¤·¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö¤¿¤Ù¤Ã»Ò¤É¤¦¤Ö¤ÄLAND POP UP STORE¡×³«ºÅ³µÍ×
Å¹ÊÞÌ¾¡¡¡§¡Ö¤¿¤Ù¤Ã»Ò¤É¤¦¤Ö¤ÄLAND POP UP STORE¡×
´ü¡¡´Ö¡¡¡§2025Ç¯12·î13Æü(ÅÚ)～2026Ç¯1·î18Æü(Æü)
¾ì¡¡½ê¡¡¡§Ä¹ºê¸©Ä¹ºê»Ô¹¬Ä®7-1 Ä¹ºê¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¥·¥Æ¥£ ¥µ¥¦¥¹3³¬
±Ä¶È»þ´Ö¡§10:00～20:00¡ÊÇ¯ËöÇ¯»Ï¤Î±Ä¶È»þ´ÖÊÑ¹¹¤¢¤ê¡Ë
Æþ¾ìÎÁ¡¡¡§ÌµÎÁ
ºÇ¿·¾ðÊó¤Ï¡Ø¤¿¤Ù¤Ã»Ò¤É¤¦¤Ö¤ÄLAND¡Ù¸ø¼°SNS¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ø¤¿¤Ù¤Ã»Ò¤É¤¦¤Ö¤ÄLAND¡Ù¸ø¼°SNS
¸ø¼°X¡Êhttps://x.com/tabekko_land¡Ë
¸ø¼°Instagram¡Êhttps://www.instagram.com/tabekko_land/¡Ë
¢£¡Ø¤¿¤Ù¤Ã»Ò¤É¤¦¤Ö¤ÄLAND¡Ù¤È¤Ï
¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ä¥Õー¥É¡¦¥É¥ê¥ó¥¯¡¢¥°¥Ã¥º¤Ê¤É¡Ö¤¿¤Ù¤Ã»Ò¤É¤¦¤Ö¤Ä¡×¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò³Ú¤·¤á¤ëÂÎ¸³·¿²°Æâ¥¤¥Ù¥ó¥È¡£¡Ö¤¿¤Ù¤Ã»Ò¤É¤¦¤Ö¤Ä¡×¤ÎÀ¸ÃÂ45¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢2023Ç¯3·î¤«¤é5·î¤ËÅìµþ¥Éー¥à¥·¥Æ¥£ Gallery AaMo¤Ë¤Æ½é¤á¤Æ³«ºÅ¤·¡¢2023Ç¯7·î¤«¤é9·î¤Ë¤Ï²£ÉÍ¡¦ASOBUILD¡Ê¥¢¥½¥Ó¥ë¡Ë¤Ç¤â³«ºÅ¡£¹¥É¾¤Ë¤Ä¤¡¢2024Ç¯7·î¤«¤é9·î¡¢¤Þ¤¿2025Ç¯7·î¤«¤é9·î¤ËºÆ¤Ó²£ÉÍ¡¦ASOBUILD¡Ê¥¢¥½¥Ó¥ë¡Ë¤Ç³«ºÅ¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÎß·×Íè¾ì¼Ô¤Ï32Ëü¿Í¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê´ë²è¡¦±¿±Ä¡§¥Ä¥¤¥ó¥×¥é¥Í¥Ã¥È¡Ë¡£
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
¡¦³ô¼°²ñ¼Ò¥®¥ó¥Ó¥¹
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§µÜËÜ ¼þ¼£
ÀßÎ©¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§1930Ç¯¡Ê¾¼ÏÂ5Ç¯¡Ë5·î5Æü
½êºßÃÏ¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶èÆüËÜ¶¶ÉÍÄ®3-23-3
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¡¡¡¡¡§¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È¡¢¥¯¥Ã¥ー¡¢¥¯¥é¥Ã¥«ー¡¢¥Á¥ç¥³¥ìー¥ÈÎà¡¢¥¹¥Ê¥Ã¥¯Åù¤ÎÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä¡¢³¤³°»ö¶ÈÅ¸³«
£Õ£Ò£Ì¡¡¡¡¡¡¡¡¡§https://www.ginbis.co.jp
¡¦³ô¼°²ñ¼Ò¥êー¥¸¥ç¥Ê¥ë¥¯¥ê¥¨ー¥·¥ç¥óÄ¹ºê
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§´ä²¼ ±Ñ¼ù
ÀßÎ©¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§2019¡ÊÎáÏÂ¸µÇ¯¡ËÇ¯6·î1Æü
½êºßÃÏ¡¡¡¡¡¡¡¡¡§Ä¹ºê¸©Ä¹ºê»Ô¹¬Ä®
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¡¡¡¡¡§ÃÏ°èÁÏÀ¸»ö¶È¤Ë´Ø¤ï¤ë»ö¶ÈÀïÎ¬¡¦»ö¶È´ë²è¡£Ä¹ºê¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¥·¥Æ¥£¤Î´ë²è¡¦±¿±Ä¡£
£Õ£Ò£Ì¡¡¡¡¡¡¡¡¡§https://corporate.japanet.co.jp/company/outline/rc-nagasaki/
¡¦³ô¼°²ñ¼ÒTWIN PLANET¡Ê¥Ä¥¤¥ó¥×¥é¥Í¥Ã¥È¡Ë
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÌðÅè ·òÆó
½êºßÃÏ¡¡¡¡¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¿ÀµÜÁ°5-52-2 ÀÄ»³¥ªー¥Ð¥ë¥Ó¥ë12³¬
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¡§Intellectual Property¡ÊÃÎÅªºâ»º¸¢¡Ë¤ò¼´¤Ë¡¢¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤ÆÉý¹¤¤»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ëIP¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó
£Õ£Ò£Ì¡¡¡¡¡§https://twinplanet.co.jp