Verkada¡¢AI¤Ë¤è¤ë¡ÖÆ°Êª¸¡ÃÎ¡×µ¡Ç½¤òÄó¶¡³«»Ï
Verkada¤Î¥¢¥éー¥È¥Úー¥¸¡§¥«¥â¥·¥«¤ò¸¡ÃÎ¤·¤Æ¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇÄÌÃÎ¤òÁ÷¿®
2025Ç¯12·î5Æü¡¡Åìµþ - AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÊªÍýÅª¤Ê¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Î¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ç¤¢¤ëVerkada Inc.¡ÊËÜ¼Ò¡§ÊÆ¹ñ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¡Ë¤Ï¡¢AIµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿ ¡ÖÆ°Êª¸¡ÃÎ¡×µ¡Ç½¤ò¿·¤¿¤Ë¥ê¥êー¥¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¿·µ¡Ç½¤Ë¤è¤ê¡¢Verkada¥«¥á¥é¤Ï½¾ÍèÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¿¡Ö¿Í¡×¡Ö¼ÖÎ¾¡×¡ÖÆ°¤¡×¤Î¸¡ÃÎ¤Ë²Ã¤¨¡¢Æ°Êª¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë¸¡ÃÎ¡¦ÄÌÃÎ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¶áÇ¯¿¼¹ï²½¤·¤Æ¤¤¤ë½Ã³²ÂÐºö¤ä¡¢·§¡Ê¥Ä¥¥Î¥ï¥°¥Þ¡¦¥Ò¥°¥Þ¡Ë¤ò´Þ¤àÌîÀ¸Æ°Êª¤Î½ÐË×¾õ¶·¤ÎÇÄ°®¤Ë³èÍÑ¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
»Ô³¹ÃÏ¡¢´Ñ¸÷ÃÏ¡¢ÇÀÎÓ¶È¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Ìë´Ö¤Î°ÂÁ´³ÎÊÝ¤äÉßÃÏ´ÉÍý¤ÎÉéÃ´·Ú¸º¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤ëÃÏ°è¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¿·¤¿¤ÊÁªÂò»è¤È¤Ê¤ëµ¡Ç½¤Ç¤¹¡£
AI¤Ë¤è¤ë¡ÖÆ°Êª¸¡ÃÎ¡×µ¡Ç½ (Animal Detection) ¤È¤Ï
ËÜµ¡Ç½¤Ï¡¢AI¤Î³èÍÑ¤Ë¤è¤ê¡¢Verkada¥«¥á¥é¤Î²è³Ñ¤Ë±Ç¤ê¹þ¤àÆ°Êª¡ÊÄ»Îà¡¦¾®Æ°Êª¡¦Ãæ·¿Æ°Êª¡¦Âç·¿Æ°Êª¤Ê¤É¡Ë¤ò¼«Æ°¤Ç¸¡ÃÎ¡¦²òÀÏ¤·¡¢¤Û¤Ü¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¤Î¥¢¥éー¥ÈÄÌÃÎ¤Ê¤É¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤ËÏ¿²è±ÇÁü¤ò¸úÎ¨Åª¤Ë¸¡º÷¤Ç¤¡¢ÆüÃæ¤«¤éÌë´Ö¤Þ¤Ç·ÑÂ³Åª¤ËÉßÃÏ¾õ¶·¤ò²Ä»ë²½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¼ç¤ÊÆÃÄ§¡§
- ²è³ÑÆâ¤Ç¤ÎÆ°Êª¤ÎÆ°¤¤äÇ¤°Õ¤Î¥é¥¤¥ó¤Î²£ÃÇ¤Ê¤É¤ò¼«Æ°¸¡ÃÎ¤·¡¢ÄÌÃÎ¡ÊVerkada¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¥¢¥×¥ê¤äE¥áー¥ë¤Ê¤É¡Ë
- ²áµî¤Î±ÇÁü¤«¤éÆ°Êª¸¡ÃÎ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¸¡º÷¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½
- ´ðËÜµ¡Ç½¤È¤·¤ÆÉ¸½à¼ÂÁõ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÄÉ²Ã¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ä¥·¥¹¥Æ¥à¤ÏÉÔÍ×
- ÀÖ³°Àþ(IR)LED¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥Ê¥¤¥È¥âー¥É¤Ë¤è¤ê¡¢°Å½ê¤Ç¤ÎÆ°Êª¸¡ÃÎ¤Ë¤âÂÐ±þ
- Verkada¥¹¥Ôー¥«ー¥Û¥ó(BZ11)¤È¤ÎÏ¢·È¤â²ÄÇ½
Ãí°ÕÅÀ¡§
- ¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¡¢Æ°Êª¤Î¸ÄÂÎ¤ä¼ïÎà¤òÈ½ÊÌ¡¢¸ÂÄê¤·¤Æ¸¡ÃÎ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
- Æ°Êª¸¡ÃÎµ¡Ç½¤Ï¡¢2025Ç¯11·î13Æü(ÊÆ¹ñÀ¾³¤´ß»þ´Ö)¤è¤êÁ´¤Æ¤ÎVerkada¥³¥Þ¥ó¥É¥ªー¥¬¥Ê¥¤¥¼ー¥·¥ç¥ó¤Ç¤´ÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
- ¸¡ÃÎÀºÅÙ¤ÏÀßÃÖ´Ä¶Åù¤Ë¤è¤ê±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Þ¤¹¡£
Verkada¥Ð¥ì¥Ã¥È¥«¥á¥é¡§²°³°¤Ç¤ÎÀßÃÖ¤ÎÍÍ»Ò
Æ°Êª¥¢¥éー¥ÈÀßÄê²èÌÌ¡§Ä¾´¶Åª¤ÊÆ°ºî¤Ç¥·¥ó¥×¥ë¤ËÀßÄê²ÄÇ½
¾¦¶È»ÜÀß¤Ç¤Î¸¡¾Ú¡§½¾¶È°÷¤Î°ÂÁ´ÂÐºö¤Ë¤â´üÂÔ
º£²ó¤Îµ¡Ç½Äó¶¡¤ËÈ¼¤¤¡¢Verkada¤ÏÄ¹Ìî¸©¤Î¾¦¶È»ÜÀß¤Ë¤ª¤¤¤Æ¼Â¾ÚÅª¤Ë±¿ÍÑ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»ÜÀß¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤³¤ì¤Û¤ÉÂ¿¤¯¤ÎÌîÀ¸Æ°Êª¤¬¡¢Ìë´Ö¤ËÉßÃÏÆâ¤Ø½ÐÆþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¥¥Ä¥Í¤ä¥¤¥¿¥Á¤ÎÄÌ¤êÆ»¤âÇÄ°®¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢°Å°Ç¤Ë¤¤¤¿¥Ä¥¥Î¥ï¥°¥Þ¤â¸¡ÃÎ¤Ç¤¤¿¤¿¤á¡¢º£¸å¤Ï¤ªµÒÍÍ¡¢½¾¶È°÷¤Î°ÂÁ´ÂÐºö¤È¤·¤Æ¤â³èÍÑ¤Ç¤¤½¤¦¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê´¶ÁÛ¤«¤é¡¢´Ñ¸÷¶È¡¦½ÉÇñ¶È¤Ê¤É¡¢¿Í¤Î½ÐÆþ¤ê¤¬Â¿¤¤¾ì½ê¤Ë¤ª¤±¤ë³²½ÃÂÐºö¡¢°ÂÁ´ÂÐºö¤Ë¤âÌòÎ©¤Ä¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Verkada¥«¥á¥é¤Ë´ðËÜµ¡Ç½¤È¤·¤ÆÉ¸½à¼ÂÁõ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ËÉÈÈÌÜÅª¤ÈÊ»ÍÑ¤Ç¤¡¢Æ³Æþ¤Î¥Ïー¥É¥ë¤ò²¼¤²¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¶¯¤ß¤Ç¤¹¡£
Æ°Êª¥âー¥·¥ç¥ó¸¡º÷¥Úー¥¸¤ÎÈ´¿è¡§ÀÖ³°Àþ¾È¼Í¤Ë¤è¤ê°Å°Ç¤Ë¤¤¤ë¥Ä¥¥Î¥ï¥°¥Þ¤ò¸¡ÃÎ
¥Ä¥¥Î¥ï¥°¥Þ¤ò¸¡ÃÎ¤·¤¿ºÝ¤Î¥¢ー¥«¥¤¥Ö±ÇÁü¡£Ìë´Ö¤Ç¤âÁ¯ÌÀ¤ËÍÍ»Ò¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤ë
Verkada¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Verkada¤Ï¡Ö¥·¥ó¥×¥ë¤µ¡×¤òÄÉµá¤·¤¿Àß·×»×ÁÛ¤Î¤â¤È¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥«¥á¥é¡¢ÆþÂà¼¼´ÉÍý¡¢´Ä¶¥»¥ó¥µー¡¢¥¢¥éー¥à¡¢¥ïー¥¯¥×¥ì¥¤¥¹¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Û¥ó¤Î6À½ÉÊ¥é¥¤¥ó¤ò¡¢Åý¹ç¤µ¤ì¤¿¥¯¥é¥¦¥É¥Ùー¥¹¤Î¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¾å¤ÇÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¡¢À¤³¦93¤«¹ñ¡¦33,000¼Ò°Ê¾å¤ÎÁÈ¿¥¡ÊFortune 500´ë¶È¤Î¤¦¤Á96¼Ò¤ò´Þ¤à¡Ë¤¬¡¢Verkada¤ò¼«¼Ò¤ÎÊªÍý¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£´ðÈ×¤È¤·¤ÆºÎÍÑ¤·¡¢¤è¤ê¸úÎ¨Åª¤Ê±¿ÍÑ¤È¥¹¥Þー¥È¤Ê´ÉÍý¡¢¤½¤·¤Æ½ÀÆð¤Ë³ÈÄ¥¤Ç¤¤ë´Ä¶¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ï www.verkada.com/jp ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤»Àè¡Û
Verkada Japan ³ô¼°²ñ¼Ò
jp-marketing@verkada.com