SA VILLE / SA VIE¡Ê¥µ¥ô¥£¥ë ¥µ¥ô¥£¡Ë¤è¤ê¡¢WEBÏ¢ºÜ¡ÖTHE MAGAZINE #003 ¡×ºî²È¡¢Àî¾åÌ¤±Ç»Ò¤µ¤ó½Ð±é¥Úー¥¸¸ø³«
THE MAGAZINE #003 / Àî¾åÌ¤±Ç»Ò
SA VILLE / SA VIE¤è¤ê¡¢WEB¥Þ¥¬¥¸¥ó¤¬¸ø³«¡£
Âè3²óÌÜ¤Î¥²¥¹¥È¤Ï¡¢¸½ÂåÊ¸³Ø¤ò¸£°ú¤·¹ñÆâ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢³¤³°¤Ç¤â¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë
ºî²È¡¢Àî¾åÌ¤±Ç»Ò¡£
¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤ÏÃ±¤Ê¤ëÁõ¤¤¤Î¹Ô°Ù¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î¿Í¤Î¥»¥ó¥¹¤äÀ¸¤Êý¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¤â¤Î¡£
¸ÀÍÕ¤ÈÀ¸¤Î¤¢¤ï¤¤¤ò¸«¤Ä¤áÂ³¤±¤ëºî²È¡¢Àî¾åÌ¤±Ç»Ò¤¬¡Ö¼«Ê¬¤é¤·¤¤¹¬¤»¡×¤òÌÏº÷¤¹¤ë½÷À¤Î¤¿¤á¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¡¢SA VILLE / SA VIE¤òÅ»¤¤³¹¤òÊâ¤¯¡£
10Âå¤Îº¢¤Î»×¤¤½Ð¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¤ªÃã¤Î¿å¡¦¿ÀÊÝÄ®¤Ç¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÃÛ¤¯Èë·í¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
VIEW MORE :
https://savillesavie.com/magazine003.html
THE MAGAZINE #003
Guest : MIEKO KAWAKAMI
Photography : CHIKASHI SUZUKI
Stylist : MIHOKO SAKAI
Hair&Makeup : MEIKO YOSHIOKA
VIEW MORE :
https://savillesavie.com/magazine003.html
THE MAGAZINE #003
Àî¾åÌ¤±Ç»Ò / MIEKO KAWAKAMI
ÂçºåÉÜ½Ð¿È¡£ºî²È¡¦»í¿Í¡£2008Ç¯¡ØÆý¤ÈÍñ¡Ù¤ÇÂè138²ó³©Àî¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£°Ê¸å¡¢¡Ø¥Ø¥ô¥ó¡Ù¡Ê10Ç¯¡¦·Ý½ÑÁª¾©Ê¸Éô²Ê³ØÂç¿Ã¿·¿Í¾Þ¤ª¤è¤Ó»ç¼°ÉôÊ¸³Ø¾Þ¡Ë¡Ø¤¹¤Ù¤Æ¿¿ÌëÃæ¤ÎÎø¿Í¤¿¤Á¡Ù¡Ê23Ç¯Á´ÊÆÈãÉ¾²È¶¨²ñ¾ÞºÇ½ª¥Î¥ß¥Íー¥È¡Ë¡Ø²«¿§¤¤²È¡Ù¡ÊÂè75²óÆÉÇäÊ¸³Ø¾Þ¼õ¾Þ¡Ë¤Ê¤É¡¢¿ôÂ¿¤¯¤ÎºîÉÊ¤òÈ¯É½¡£»í¡¢É¾ÏÀ¡¢¥¨¥Ã¥»¥¤¤Ë¤â³èÆ°¤ÎÉý¤ò¹¤²¡¢¸½ÂåÊ¸³Ø¤ò¸£°ú¤·¹ñÆâ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º³¤³°¤Ç¤â¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ø¥Ø¥ô¥ó¡Ù¤Î±ÑÌõ¤Ï22Ç¯¡¢¹ñºÝ¥Ö¥Ã¥«ー¾ÞºÇ½ª¸õÊä¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¡¢25Ç¯¤Ë¤Ï¥¤¥¿¥ê¥¢¡¢¥¹¥¤¥¹¡¢¥É¥¤¥Ä¤Ê¤É¤ò½ä¤ë²¤½£¥Ö¥Ã¥¯¥Ä¥¢ー¤ò³«ºÅ¡£À¤³¦Ãæ¤ÎÆÉ¼Ô¤È¡È¸ÀÍÕ¤ÎÎÏ¡É¤ò¶¦Í¤·¤Æ¤¤¤ë¡£11·î20Æü¤Ë¡Ø²«¿§¤¤²È¡Ù¤ÎÊ¸¸ËÈÇ¤¬È¯Çä¡¢2026Ç¯¤Ë¤Ï¡Ø¤¹¤Ù¤Æ¿¿ÌëÃæ¤ÎÎø¿Í¤¿¤Á¡Ù¤Î±Ç²è¤¬¸ø³«Í½Äê¡£
SA VILLE / SA VIE¡Ê¥µ¥ô¥£¥ë ¥µ¥ô¥£¡Ë
¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì¤Ç¡ÖÈà½÷¤Î³¹ / Èà½÷¤Î¿ÍÀ¸¡×ー
Ã¯¤«¤Î¤«¤¿¤ï¤é¤Ë´ó¤êÅº¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢
Èà½÷¤Î¾ì½ê SA VILLE ¤Ç¡¢¤è¤êÈà½÷¤é¤·¤¤¿ÍÀ¸ SA VIE ¤ò¡£
ANAYI¡Ê¥¢¥Ê¥¤¡Ë¤Ç16Ç¯¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤òÌ³¤á¤ëÊÒ²¬·ÃÈþ»Ò¤¬¥¯¥ê¥¨¥¤¥·¥ç¥ó¤Î»Ø´ø¤ò¼¹¤ê¡¢¾å¼Á¤ÊÁÇºà»È¤¤¤È¥Ñ¥¿ー¥ó¡¢¥Ç¥£¥Æー¥ë¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÂç¿Í¤Î½÷À¤ËÄó°Æ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§ https://savillesavie.com/
¢£¸ø¼°Instagram ¡§ @savillesavie_official(https://www.instagram.com/savillesavie_official/)
¢£¸ø¼°TikTok ¡§ @savillesavie(https://www.tiktok.com/@savillesavie)
¢£¸ø¼°YOUTUBE¡¡¡§ ¡÷SAVILLESAVIE(https://www.youtube.com/@SAVILLESAVIE-g1n)