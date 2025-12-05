¡ØÃæ¿¹ÌÀºÚ ¥¶¡¦¥¹¥Æー¥¸¡¦¥×¥é¥Í¥¿¥ê¥¦¥à¡ÙÅìµþ¡¦Ê¡²¬¡¦¿À¸Í¤ÎÁ´ÆüÄø¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥Á¥±¥Ã¥È¤òÈÎÇä³«»Ï¡ª
2025Ç¯11·î28Æü(¶â)¤è¤êÅìµþ²ñ¾ì(¥³¥Ë¥«¥ß¥Î¥ë¥¿¥×¥é¥Í¥¿¥ê¥¢TOKYO)¡¢12·î4Æü(ÌÚ)¤è¤êÊ¡²¬²ñ¾ì(Ê¡²¬»Ô²Ê³Ø´Û¥Éー¥à¥·¥¢¥¿ー)¤Ë¤Æ¾å±Ç¤ò³«»Ï¤·¡¢12·î18Æü(ÌÚ)¤è¤ê¿À¸Í²ñ¾ì(¥Ð¥ó¥Éー¿À¸ÍÀÄ¾¯Ç¯²Ê³Ø´Û)¤Ç¤Î¾å±Ç¤ò¹µ¤¨¤ë¡ØÃæ¿¹ÌÀºÚ ¥¶¡¦¥¹¥Æー¥¸¡¦¥×¥é¥Í¥¿¥ê¥¦¥à/AKINA NAKAMORI THE STAGE PLANETARIUM¡Ù¡£
2026Ç¯1·î°Ê¹ß¤Î¾å±Ç²ó¤ÎÁ°Çä¤ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¼õÉÕ¤ò2025Ç¯12·î5Æü(¶â)15»þ¤è¤ê³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
¥×¥é¥Í¥¿¥ê¥¦¥à¤Ç¤·¤«´Õ¾Þ¤Ç¤¤Ê¤¤Á´Å·¼þ±ÇÁü¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡ÈÃæ¿¹ÌÀºÚ¡ÉÂÎ¸³¤ò¤¼¤Ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡£
¢¨¡ÖÁ´Å·¼þ(¤¼¤ó¤Æ¤ó¤·¤å¤¦)±ÇÁü¡×¤È¤Ï¡¢¥×¥é¥Í¥¿¥ê¥¦¥à¤Ê¤É¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë¥Éー¥à¾õ¤Î¥¹¥¯¥êー¥ó¤Ë¡¢»ëÌîÁ´ÂÎ¤òÊ¤¤¦¤è¤¦¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ëµðÂç¤Ê±ÇÁü¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£±ÇÁü¤ÎÀ¤³¦¤ËË×Æþ¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÎ×¾ì´¶¤¢¤Õ¤ì¤ëÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆÃÀß¥µ¥¤¥È/¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥Á¥±¥Ã¥È¹ØÆþ¡Û
https://planetarium.konicaminolta.jp/event/akinanakamori/
¡ÚºîÉÊ¥È¥ìー¥éー¡Û
https://www.youtube.com/watch?v=M0Q9SzgmNr8
º£¤³¤½Ä°¤¤¿¤¤Ì¾¶Ê¤¿¤Á¡£Ãæ¿¹ÌÀºÚ¥ïー¥ë¥É¤Ø¤ÎË×ÆþÂÎ¸³
1982Ç¯¡¢¡Ö¥¹¥íー¥âー¥·¥ç¥ó¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥åー°Ê¹ß¡¢¥ê¥êー¥¹¤·¤Æ¤¤¿³Ú¶Ê¤´¤È¤Ë¿·¤¿¤Ê»Ñ¤òÌ¥¤»Â³¤±¡ÈÃæ¿¹ÌÀºÚ¡É¤È¤¤¤¦Â¸ºß¤ò¼«¿È¤Ç¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤·¤Æ¤¤¿´õÂå¤Î²ÎÉ±¡¢Ãæ¿¹ÌÀºÚ¡£
º£Ç¯4·î¤è¤ê¡ÖNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤ä¡Ö¥ì¥Ã¥Ä¥´ー¥ä¥ó¥°¡×¤È¤¤¤Ã¤¿NHK¤Ë»Ä¤ëËÄÂç¤Ê²Î¾§±ÇÁü¤¬4K²è¼Á¤Ë¥¢¥Ã¥×¥³¥ó¥Ðー¥È¤µ¤ì¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢Ãæ¿¹ÌÀºÚ¤ÈÈà½÷¤¬ºÌ¤Ã¤¿Ì¾¶Ê¤¬²þ¤á¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜºî¤Ç¤Ï¤½¤ì¤é¤ÎNHK±ÇÁü¤òÃæ¿´¤Ë¡¢2024Ç¯¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ÖALDEA BAR AT TOKYO2024¡×¤Î±ÇÁü¤«¤é¤ÎÁª¶Ê¡¢¤µ¤é¤Ë¸ø¼°YouTubeÌ¤¸ø³«±ÇÁü4¶Ê(¡Ö¶Ø¶è¡×¡¢¡ÖËÌ¥¦¥¤¥ó¥°¡×¡¢¡Ö¾þ¤ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤èÎÞ¤Ï¡×¡¢¡ÖTANGO NOIR¡×)¤ÎÀè¹Ô¸ø³«¤â·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²áµî¤«¤é¸½ºß¤Ë»ê¤ë¥¹¥Æー¥¸¤Î¿ô¡¹¤ò360ÅÙ¸«ÅÏ¤»¤ë¥×¥é¥Í¥¿¥ê¥¦¥à¥Éー¥à¤ÇºÆ¸½¤·¡¢Ãæ¿¹ÌÀºÚ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ËË×Æþ¤Ç¤¤ëºîÉÊ¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤ËËÁÆ¬¤Ë¤ÏÈà½÷¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë²»À¼¥á¥Ã¥»ー¥¸¤¬³§ÍÍ¤ò¤ª·Þ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜºî¤ÏÃæ¿¹ÌÀºÚ¤Î²Î¾§±ÇÁü¤òÃæ¿´¤Ë¹½À®¤µ¤ì¤ë±ÇÁüºîÉÊ¤Ç¤¹¡£À±¶õ¤ä±§Ãè¤Î²òÀâ¤Ê¤É¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó
¢§¥³¥Ë¥«¥ß¥Î¥ë¥¿¥×¥é¥Í¥¿¥ê¥¢TOKYO(Åìµþ²ñ¾ì) ¾å±Ç³µÍ×
¾å±Ç´ü´Ö¡§2025Ç¯11·î28Æü(¶â)～2026Ç¯2·î7Æü(ÅÚ)
ÅöÆü·ôÈÎÇä¡§¾å±ÇÅöÆü¤Î10»þ30Ê¬～³Æ¾å±Ç³«»Ï»þ¹ï¤Þ¤Ç(»ØÄêÀÊÈÎÇä)
¾å±Ç¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¡§ ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤ËµºÜ¤Î¾å±Ç¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤
¥¢¥¯¥»¥¹¡§https://planetarium.konicaminolta.jp/planetariatokyo/access/
¡úÅìµþ²ñ¾ì¤Ë¤Æ´ü´Ö¸ÂÄê¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥É¥ê¥ó¥¯¡Ú¥ß¡¦¥¢¥âー¥ì¡Û¤òÈÎÇä¡ú
ÈÎÇä´ü´Ö¡§2025Ç¯11·î28Æü(¶â)～2026Ç¯2·î7Æü(ÅÚ)
ÈÎÇä´Û¡§Åìµþ²ñ¾ì(¥×¥é¥Í¥¿¥ê¥¢TOKYO)Æâ¡ÖCafe Planetaria¡×
ÈÎÇä²Á³Ê¡§950±ß(ÀÇ¹þ)
¢¨ºîÉÊ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³ー¥¹¥¿ーÉÕ¤
¢§Ê¡²¬»Ô²Ê³Ø´Û¥Éー¥à¥·¥¢¥¿ー(Ê¡²¬²ñ¾ì) ¾å±Ç³µÍ×
¾å±Ç´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î4Æü(ÌÚ)～2026Ç¯1·î11Æü(Æü)
ÅöÆü·ôÈÎÇä¡§¾å±ÇÅöÆü¤Î9»þ30Ê¬～³Æ¾å±Ç³«»Ï»þ¹ï¤Þ¤Ç(¼«Í³ÀÊÈÎÇä)
¾å±Ç¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¡§ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤ËµºÜ¤Î¾å±Ç¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤
¥¢¥¯¥»¥¹¡§https://www.fukuokacity-kagakukan.jp/use/traffic_guide.html
¢§¥Ð¥ó¥Éー¿À¸ÍÀÄ¾¯Ç¯²Ê³Ø´Û¥Éー¥à¥·¥¢¥¿ー(¿À¸Í²ñ¾ì) ¾å±Ç³µÍ×
¾å±Ç´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î18Æü(ÌÚ)～2026Ç¯1·î30Æü(¶â)
ÅöÆü·ôÈÎÇä¡§·î²ÐÌÚÍË¤Ï14»þ30Ê¬～¡¢¶âÅÚÆüÍË(½ËÆü´Þ¤à)¤Ï16»þ00Ê¬～¡¢³Æ¾å±Ç³«»Ï»þ¹ï¤Þ¤Ç(¼«Í³ÀÊÈÎÇä)
¾å±Ç¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¡§ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤ËµºÜ¤Î¾å±Ç¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤
¥¢¥¯¥»¥¹¡§https://www.kobe-kagakukan.jp/info/access
¢§ºîÉÊ»ÈÍÑ³Ú¶Ê
¡Ö¥¹¥íー¥âー¥·¥ç¥ó¡×1982Ç¯8·î8ÆüÊüÁ÷¡¡NHK¡Ö¥ì¥Ã¥Ä¥´ー¥ä¥ó¥°¡×
¡Ö¶Ø¶è¡×1984Ç¯1·î15ÆüÊüÁ÷¡¡NHK¡Ö¥ì¥Ã¥Ä¥´ー¥ä¥ó¥°¡×¢¨¸ø¼°YouTubeÌ¤¸ø³«
¡ÖËÌ¥¦¥¤¥ó¥°¡×1984Ç¯1·î29ÆüÊüÁ÷¡¡NHK¡Ö¥ì¥Ã¥Ä¥´ー¥ä¥ó¥°¡×¢¨¸ø¼°YouTubeÌ¤¸ø³«
¡Ö¾þ¤ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤èÎÞ¤Ï¡×1985Ç¯1·î6ÆüÊüÁ÷¡¡NHK¡Ö¥ì¥Ã¥Ä¥´ー¥ä¥ó¥°¡×¢¨¸ø¼°YouTubeÌ¤¸ø³«
¡Ö¥ß¡¦¥¢¥âー¥ì[Meu amor e...]¡×1985Ç¯4·î21ÆüÊüÁ÷¡¡NHK¡Ö¥ì¥Ã¥Ä¥´ー¥ä¥ó¥°¡×
¡ÖDESIRE-¾ðÇ®-¡×1986Ç¯12·î31ÆüÊüÁ÷¡¡¡ÖÂè37²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×
¡ÖTANGO NOIR¡×1987Ç¯2·î8ÆüÊüÁ÷¡¡NHK¡Ö¥ä¥ó¥°¥¹¥¿¥¸¥ª101¡×¢¨¸ø¼°YouTubeÌ¤¸ø³«
¡ÖÆñÇËÁ¥¡×1987Ç¯12·î31ÆüÊüÁ÷¡¡¡ÖÂè38²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×
¡ÖTATTOO -JAZZ-¡×ALDEA Bar at Tokyo 2024¡¡
Â¾¡¢Á´10¶Ê¡¡¡¡
¢¨¸ø¼°YouTubeÌ¤¸ø³«¤Ï¡¢¾å±Ç³«»Ï¤Î11·î28Æü»þÅÀ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¢§¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥°¥Ã¥º¤â¹¥É¾ÈÎÇäÃæ
£±.¡Ú¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥ÉÁ´6¼ï¡Û
1983Ç¯¤«¤é1988Ç¯¤Î6Ç¯Ï¢Â³½Ð¾ì¤·¤¿NHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¤«¤éÈ´¿è¤·¤¿²èÁü¤ò¥ì¥¹¥È¥¢¤·¤¿¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡£
£².¡Ú¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É Á´4¼ï¡Û
80Ç¯Âå¤Ë½Ð±é¤·¤¿NHK¤Î²»³ÚÈÖÁÈ¡Ê¡Ö¥ì¥Ã¥Ä¥´ー¥ä¥ó¥°¡×¡¢¡Ö¥ä¥ó¥°¥¹¥¿¥¸¥ª101¡×Åù¡Ë½Ð±é»þ¤Î¥·ー¥ó¤ò¥ì¥¹¥È¥¢¤·¡¢¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É²½¡£³Æ3ËçÆþ¤ê¤Î¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É¾¦ÉÊ¤ò¡¢4¼ï¤Î¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¤Ë¤Æ¤´ÍÑ°Õ¡£
Åìµþ²ñ¾ì¤Ç¤ÎÈÎÇä¾ðÊóµÚ¤Ó¡¢¼õÃíÀ¸»º¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ÜºÙ¤Ï°Ê²¼¤ÎURL¤è¤ê¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤
https://planetarium.konicaminolta.jp/event/akina_goods/
¢§Ãæ¿¹ÌÀºÚ(¤Ê¤«¤â¤ê ¤¢¤¤Ê)¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
²Î¼ê¡£½÷Í¥¡£1965Ç¯7·î13ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£
1981Ç¯¤Ë¡¢¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¤Ë¤Æ»³¸ýÉ´·Ã¤µ¤ó¤Î¡ÖÌ´Àè°ÆÆâ¿Í¡×¤ò²Î¤¤¡¢ÊüÁ÷³«»Ï10Ç¯¤ÎÃæ¤ÇÎòÂåºÇ¹âÆÀÅÀ¤Ç¹ç³Ê¡£ÍâÇ¯1982Ç¯5·î1Æü¤Ë¡¢¡Ö¥¹¥íー¥âー¥·¥ç¥ó¡×¤Ë¤Æ¥Ç¥Ó¥åー¡£1985Ç¯¤Ë¤Ï¡Ö¥ß¡¦¥¢¥âー¥ì[Meu amor e...]¡×¡¢1986Ç¯¤Ë¤Ï¡ÖDESIRE-¾ðÇ®-¡× ¤Ç2Ç¯Ï¢Â³ÆüËÜ¥ì¥³ー¥ÉÂç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤â¿ô¡¹¤Î³Ú¶Ê¤òÈ¯É½¡£1990Ç¯Âå¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÁÇ´é¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¡×¤ä¡ÖÎä¤¿¤¤·î¡×¤Ê¤É¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï¡¢½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤â³èÈ¯¤Ë¡£¡ÖÎä¤¿¤¤·î¡×¤Î´õÂå²ÃÌò¤Ï¡¢ºÇ¤â´¶¾ð°ÜÆþ¤·¤¿ºîÉÊ¡£2022Ç¯¡¢¥Ç¥Ó¥åー40¼þÇ¯¤È¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ë¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÆÏ¤±¤¿¤¯¡¢X¡ÊÅö»þ¤ÏTwitter¡Ë¤È¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤ò³«Àß¤·¤¿¤Û¤«¡¢¿·¤¿¤Ê¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¡ÖÃæ¿¹ÌÀºÚOFFICIAL FANCLUB¡§ALDEA¡×¤â¥ªー¥×¥ó¡£2025Ç¯¸½ºß¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¸þ¤±¤Î¥é¥¤¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥¢¥Ñ¥ì¥ëÈÎÇä¤ä¥¢¥Ë¥áÀ¼Í¥¤Ê¤É³èÆ°¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Æ¡¢ÀºÎÏÅª¤Ë³èÆ°Ãæ¡£
¡Ú¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¡§https://akinanakamoriofficial.com/¡Û