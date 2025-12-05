Åß¤Ë8³ä¤Î²ÈÂ²¤¬²ÈÄí´Ö¤Ç¤Î´¶À÷·Ð¸³¡¢»Ò¤É¤â¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¥±ー¥¹¤¬È¾¿ôÄ¶¤¨¡ª
¡¡¥¥ê¥ó¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê¼ÒÄ¹ COO ÆîÊý·ò»Ö¡Ë¤Ï¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤ÎÂÎÄ´¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë½ÅÍ×¤Ê¡ÖÌÈ±Ö¤Î¥±¥¢¢¨1¡×¤ò·¼È¯¤¹¤ë´±Ì±Ï¢·È³èÆ°¡Ö¤²¤ó¤¤ÊÌÈ±Ö¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢2025Ç¯11·î14Æü¡Ê¶â¡Ë～17Æü¡Ê·î¡Ë¤Î´ü´Ö¡¢Á´¹ñ¤Î20～60Âå¤ÎÃË½÷3,918¿Í¤Ë¡ÖÅß¤Î²ÈÂ²´Ö´¶À÷¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¢¨2¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ä´ºº¤Î·ë²Ì¡¢Åß¢¨3¤ËÌóÈ¾¿ô¤ÎÀ¤ÂÓ¤Ç¾¯¤Ê¤¯¤È¤â£±¿Í¤¬´¶À÷¾É¡Ê³±¤äÉ¡¿å¡¢Æ¬ÄË¤ä¤Î¤É¤ÎÄË¤ß¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢ÉÂÌ¾¤Î¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤·ÚÈù¤ÊÉ÷¼Ù¤ò´Þ¤à¡Ë¤Î¾É¾õ¤òÈ¯¾É¤·¡¢¤½¤Î¤¦¤ÁÌó6³ä¤ÏÆ±µï²ÈÂ²¤âÈ¯¾É¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²ÈÂ²Æâ¤ÇÊ£¿ô¿Í¤¬Æ±»þ¤Þ¤¿¤ÏÏ¢Â³¤·¤ÆÈ¯¾É¤·¤¿²ÈÄí¤Î83.4%¢¨4¤Ç²ÈÂ²´Ö¤Ç¤Î´¶À÷¤¬µ¿¤ï¤ì¤ë»ö¾Ý¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»Ò»ý¤ÁÀ¤ÂÓ¤Ç¤Ï¡¢È¾¿ô°Ê¾å¤¬¡Ö¾®³ØÀ¸°Ê²¼¤Î»Ò¤É¤â¡×¤¬ºÇ½é¤Î´¶À÷¼Ô¤Ç¤¢¤ë¤È²óÅú¡¢¤Þ¤¿»Ò»ý¤ÁÀ¤ÂÓ¤Ç¤Ï¡¢²ÈÂ²Æâ¤Ç2¿Í°Ê¾å¤¬´¶À÷¾É¤ËØí´µ¤·¤¿³ä¹ç¤¬»Ò¤É¤â¤ÈÆ±µï¤·¤Ê¤¤À¤ÂÓ¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤ë¤Ê¤É¡¢»Ò»ý¤ÁÀ¤ÂÓ¤Ç´¶À÷¤¬¹¤¬¤ê¤ä¤¹¤¤·¹¸þ¤¬¸²Ãø¤Ë¤ß¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
º£Ç¯¤â¤¹¤Ç¤Ë´¶À÷¾É¤¬ÌÔ°Ò¤ò¿¶¤ë¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ºòÅß´¶À÷¾É¤Î¾É¾õ¤òÈ¯¾É¤·¤¿²ÈÄí¤Î¤¦¤Á¡¢»Ò»ý¤ÁÀ¤ÂÓ¤Ç¤Ï65.8%¤¬¾¯¤Ê¤¯¤È¤â1Ì¾¤¬´¶À÷¾É¤Î¾É¾õ¤òÈ¯¾É¤·¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¥ê¥êー¥¹¤Ç¤Ï¡¢²ÈÂ²¤Î·ò¹¯¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë²ÈÂ²¤Ç¼ÂÁ©¤Ç¤¤ë´¶À÷¾ÉÂÐºö¤ò¡¢ÆüËÜ¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¶¨²ñ¤Îº£À¾¿®¹¬²ñÄ¹¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨1 µ¬Â§Àµ¤·¤¤À¸³è¡¦¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÎÉ¤¤¿©»ö¡¦½½Ê¬¤Ê¿çÌ²¡¦Å¬ÅÙ¤Ê±¿Æ°¤Ê¤ÉÌÈ±Ö¤ò°Õ¼±¤·¤¿·ò¹¯Åª¤ÊÀ¸³è½¬´·¤ò¹Ô¤¦¤³¤È
¡¡ ¡Ê»²¾È¸µ¡§¤²¤ó¤¤ÊÌÈ±Ö¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡Ë
¢¨2 Ä´ºº³µÍ×
Ä´ººÂÐ¾Ý¡§20～60Âå¡¿Á´¹ñ¡¿ÃË½÷¡¿3918Ì¾
Ä´ººÊýË¡¡§¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº
Ä´ºº´ü´Ö¡§2025Ç¯11·î14Æü¡Ê¶â¡Ë～17Æü¡Ê·î¡Ë
¢¨3 ´ü´Ö¡§2024Ç¯10·î～2025Ç¯3·î
¢¨4 ¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤ò½ü¤¯
¡ÖÅß¤Î²ÈÂ²´Ö´¶À÷¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¡×¥µ¥Þ¥êー
1¡¢Åß¤Ë¡¢²ÈÂ²¤¬Æ±»þ¤Þ¤¿¤ÏÏ¢Â³¤·¤Æ´¶À÷¾É¤òÈ¯¾É¤·¤¿À¤ÂÓ¤ÎÌó8³ä¤Ç¡Ö²ÈÂ²´Ö´¶À÷¡×¤Îµ¿¤¤
- ºòÇ¯¤ÎÅß¡Ê10·î～3·î¡Ë¡¢ÌóÈ¾¿ô¤ÎÀ¤ÂÓ¤Ç²ÈÂ²Æâ¤Î¾¯¤Ê¤¯¤È¤â£±¿Í¤¬´¶À÷¾É¤Î¾É¾õ¤òÈ¯¾É¡£
- ²ÈÂ²Æâ¤ÇÆ±»þ¤Þ¤¿¤ÏÏ¢Â³¤ÇÈ¯¾É¤·¤¿²ÈÄí¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ö²ÈÂ²´Ö¤Ç¤Î´¶À÷¤¬µ¿¤ï¤ì¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤Ï83.4%¡£
2¡¢²ÈÂ²´Ö¤ÎºÇ½é¤Î´¶À÷¼Ô¡¢»Ò»ý¤ÁÀ¤ÂÓ¤Ç¤ÏÈ¾¿ô°Ê¾å¤¬¡Ö¾®³ØÀ¸°Ê²¼¤Î²ÈÂ²¡×¤ÇÂ¾¤Î²óÅú¤Î£²ÇÜ°Ê¾å
»Ò»ý¤ÁÀ¤ÂÓ¤Ç¤Ï¡¢52.2%¤¬²ÈÂ²´Ö´¶À÷¤Î´¶À÷¸»¤Ë¡Ö¾®³ØÀ¸°Ê²¼¤Î²ÈÂ²¡×¤È²óÅú¡£
- »Ò»ý¤ÁÀ¤ÂÓ¤Ç¤Ï¡¢Æ±µï²ÈÂ²¤Î2¿Í°Ê¾å¤¬Ê£¿ô²óØí´µ¤·¤¿³ä¹ç¤¬51.6%¤È¡¢»Ò¤É¤â¤ÈÆ±µï¤·¤Ê¤¤À¤ÂÓ¡Ê27.0%¡Ë¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤ë¡£
3¡¢91.8%¤¬´¶À÷¾ÉÂÐºö¤ò¼Â»Ü¡¢ÌÈ±Ö¥±¥¢¤Ë¤ª¤±¤ë´ðËÜÅª¤ÊÀ¸³è½¬´·¤Ë¤è¤êÊ£¿ô²óØí´µÎ¨¤Ëº¹
- ºòÅß²ÈÂ²Æâ¤Ç´¶À÷¾É¤¬È¯À¸¤·¤¿¤È¤¤¤¦¿Í¤Î91.8¡ó¤â¤Î¿Í¤¬²¿¤é¤«¤Î´¶À÷¾ÉÂÐºö¤ò¼Â»Ü¡£
- ÌÈ±Ö¥±¥¢¤Ë¤ª¤±¤ë´ðËÜÅª¤ÊÀ¸³è½¬´·¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¿Í¤È¤½¤ì°Ê³°¤ÎÂÐºö¡¦¤â¤·¤¯¤Ï²¿¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤òÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢²ÈÂ²Æâ¤ÇÊ£¿ô²ó´¶À÷¾É¤ËØí´µ¤·¤¿¿Í¤Î³ä¹ç¤Ë5%°Ê¾å¤Îº¹¡£
4¡¢º£Ç¯¤âÌÔ°Ò¤ò¿¶¤ë¤¦´¶À÷¾É¡¢»Ò»ý¤ÁÀ¤ÂÓ¤Ç¤Î´¶À÷³ÈÂç¤¬¸²Ãø¡£²ÈÂ²¤Ç¼ÂÁ©¤Ç¤¤ë´¶À÷¾ÉÂÐºö¤ò¡£
ºòÅß´¶À÷¾É¤Î¾É¾õ¤òÈ¯¾É¤·¤¿²ÈÄí¤Î60.5%¤Ç¡¢º£Ç¯¡Ê10·î°Ê¹ß¡Ë¤¹¤Ç¤Ë²ÈÂ²Æâ¤Î¾¯¤Ê¤¯¤È¤â£±¿Í¤¬´¶À÷¾É¤Î¾É¾õ¤òÈ¯¾É¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»Ò»ý¤ÁÀ¤ÂÓ¡Ê65.8%¡Ë¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤ÈÆ±µï¤·¤Ê¤¤À¤ÂÓ¡Ê56.0%¡Ë¤ò¾å²ó¤ë¡£
- ¼êÀö¤¤¡¦¤¦¤¬¤¤¡¦¥Þ¥¹¥¯¤ÎÃåÍÑ¤È¤¤¤Ã¤¿´ðËÜÅª¤Ê´¶À÷¾ÉÂÐºö¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢µ¬Â§Àµ¤·¤¤À¸³è½¬´·¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢ÆþÇ°¤Ê´¶À÷¾ÉÂÐºö¤¬É¬Í×¡£
Ä´ºº¾ÜºÙ
1¡¢Åß¤Ë¡¢²ÈÂ²¤¬Æ±»þ¤Þ¤¿¤ÏÏ¢Â³¤·¤Æ´¶À÷¾É¤òÈ¯¾É¤·¤¿À¤ÂÓ¤ÎÌó£¸³ä¤Ç¡Ö²ÈÂ²´Ö´¶À÷¡×¤Îµ¿¤¤
¡¡Á´¹ñ¤Î20～60Âå¤Î²ÈÂ²¤ÈÆ±µï¤¹¤ëÃË½÷3,918¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿¡Ö²ÈÂ²´Ö´¶À÷¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ºòÇ¯¤ÎÅß¡Ê10·î～3·î¡Ë¡¢47.2%¤ÎÀ¤ÂÓ¤Ç²ÈÂ²Æâ¤Î¾¯¤Ê¤¯¤È¤â£±¿Í¤¬´¶À÷¾É¤Î¾É¾õ¤òÈ¯¾É¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¦¤Á¤Î58.9¡ó¤ÏÆ±µï²ÈÂ²¤âÈ¯¾É¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²ÈÂ²Æâ¤ÇÊ£¿ô¿Í¤¬Æ±»þ¤Þ¤¿¤ÏÏ¢Â³¤·¤ÆÈ¯¾É¤·¤¿²ÈÄí¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ö²ÈÂ²´Ö¤Ç¤Î´¶À÷¤¬µ¿¤ï¤ì¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤Ï83.4%¤Ë¤Î¤Ü¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
2¡¢²ÈÂ²´Ö¤ÎºÇ½é¤Î´¶À÷¼Ô¡¢»Ò»ý¤ÁÀ¤ÂÓ¤Ç¤ÏÈ¾¿ô°Ê¾å¤¬¡Ö¾®³ØÀ¸°Ê²¼¤Î²ÈÂ²¡×¤ÇÂ¾¤Î²óÅú¤Î£²ÇÜ°Ê¾å
¡¡»Ò»ý¤ÁÀ¤ÂÓ¤Ç¤Ï¡¢52.2%¤¬²ÈÂ²´Ö¤ÎºÇ½é¤Î´¶À÷¼Ô¤¬¡Ö¾®³ØÀ¸°Ê²¼¤Î²ÈÂ²¡×¤È²óÅú¡¢¼¡ÅÀ¤Ç¤¢¤ë¡ÖÃæ³ØÀ¸¡¦¹â¹»À¸¤Î²ÈÂ²¡×¡Ê21.1%¡Ë¤Î£²ÇÜ°Ê¾å¤Ç¤·¤¿¡£»Ò»ý¤ÁÀ¤ÂÓ¤Ç¤Ï¡¢Æ±µï²ÈÂ²¤Î2¿Í°Ê¾å¤¬Ê£¿ô²óØí´µ¤·¤¿³ä¹ç¤¬51.6%¤È¡¢»Ò¤É¤â¤ÈÆ±µï¤·¤Ê¤¤À¤ÂÓ¡Ê27.0%¡Ë¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
3¡¢91.8%¤¬ÂÐºö¤ò¼Â»Ü¡¢ÌÈ±Ö¥±¥¢¤Ë¤ª¤±¤ë´ðËÜÅª¤ÊÀ¸³è½¬´·¤Ë¤è¤êÊ£¿ô²óØí´µÎ¨¤Ëº¹
¡¡ºòÅß¡¢²ÈÂ²Æâ¤Ç¾¯¤Ê¤¯¤È¤â1¿Í¤¬´¶À÷¾É¤Î¾É¾õ¤òÈ¯¾É¤·¤¿¤È¤¤¤¦¿Í¤Î¤¦¤Á91.8¡ó¤¬²¿¤é¤«¤Î´¶À÷¾ÉÂÐºö¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö¥Þ¥¹¥¯¤ÎÃåÍÑ¡×¡Ê59.2%¡Ë¤Ç¡¢¼¡¤¤¤Ç¡Ö¼êÀö¤¤¡¦¤¦¤¬¤¤¡×¡Ê54.9%¡Ë¤Ç¤·¤¿¡£ÌÈ±Ö¥±¥¢¤Ë¤ª¤±¤ë´ðËÜÅª¤ÊÀ¸³è½¬´·¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¿Í¤È¤½¤ì°Ê³°¤ÎÂÐºö¡¦¤â¤·¤¯¤Ï²¿¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤òÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢²ÈÂ²Æâ¤ÇÊ£¿ô²ó´¶À÷¾É¤ËØí´µ¤·¤¿¿Í¤Î³ä¹ç¤Ë5%¥Ý¥¤¥ó¥È°Ê¾å¤Îº¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
4¡¢º£Ç¯¤âÌÔ°Ò¤ò¿¶¤ë¤¦´¶À÷¾É¡¢»Ò»ý¤ÁÀ¤ÂÓ¤Ç¤Î´¶À÷³ÈÂç¤¬¸²Ãø¡£²ÈÂ²¤Ç¼ÂÁ©¤Ç¤¤ë´¶À÷¾ÉÂÐºö¤ò
¡¡ºòÅß¤Ë´¶À÷¾É¤Î¾É¾õ¤òÈ¯¾É¤·¤¿²ÈÄí¤Î60.5%¤Ç¡¢º£Ç¯¡Ê10·î°Ê¹ß¡Ë¤¹¤Ç¤Ë²ÈÂ²Æâ¤Î¾¯¤Ê¤¯¤È¤â£±¿Í¤¬´¶À÷¾É¤Î¾É¾õ¤òÈ¯¾É¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»Ò»ý¤ÁÀ¤ÂÓ¡Ê65.8%¡Ë¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤ÈÆ±µï¤·¤Ê¤¤À¤ÂÓ¡Ê56.0%¡Ë¤ò¾å²ó¤ê¡¢´¶À÷³ÈÂç¤¬¸²Ãø¤Ç¤¹¡£²ÈÂ²¤Î·ò¹¯¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï»Ò¤É¤â¤Î·ò¹¯¤¬¸°¤Ç¤¢¤ë¤È¤â¸À¤¨¡¢¼êÀö¤¤¡¦¤¦¤¬¤¤¡¦¥Þ¥¹¥¯¤ÎÃåÍÑ¤È¤¤¤Ã¤¿´ðËÜÅª¤Ê´¶À÷¾ÉÂÐºö¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢µ¬Â§Àµ¤·¤¤À¸³è½¬´·¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤Ç¼ÂÁ©¤Ç¤¤ë´¶À÷ÂÐºö¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
´¶À÷¾É¤¬ÌÔ°Ò¤ò¿¶¤ë¤¦º£Ç¯¤ÎÅß¤ò¸µµ¤¤Ë²á¤´¤¹¤¿¤á¤ÎÂÐºö
ÆüËÜ¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¶¨²ñ ²ñÄ¹ º£À¾¿®¹¬»á¤Ë¤è¤ë²òÀâ
¡Ö²ÈÂ²¤Î·ò¹¯¤ò¼é¤ë¤Ë¤Ï¤Þ¤º»Ò¤É¤â¤Î·ò¹¯¡£²ÈÂ²¤Ç¼ÂÁ©¤Ç¤¤ë¡ØÌÈ±Ö¤Î¥±¥¢¡Ù¤Ç²ÈÂ²´Ö¤Î´¶À÷¤òËÉ¤°¡ª¡×
¢£ÌÈ±ÖÎÏ¤¬Ì¤È¯Ã£¤Î»Ò¤É¤â¤«¤éÈ¯¾É¤·¤Æ²ÈÂ²´Ö¤Ç¹¤¬¤ê¤ä¤¹¤¤
¡¡Ä´ºº·ë²Ì¤«¤é¤â¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢»Ò¤É¤â¤ÈÆ±µï¤·¤Æ¤¤¤ëÂ¿¤¯¤Î²ÈÄí¤Ë¤ª¤¤¤Æ»Ò¤É¤â¤«¤éÈ¯¾É¤·¤Æ²ÈÂ²´Ö¤Ç¤Î´¶À÷¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£»Ò¤É¤â¤ÏÌÈ±Ö¤¬Ì¤È¯Ã£¤Î¤¿¤á´¶À÷¾É¤ËØí¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢¤Þ¤¿´¶À÷¤¬Ä¹°ú¤¤¤¿¤ê¡¢ÂÎÆâ¤Î¥¦¥¤¥ë¥¹ÎÌ¤¬Áý¤¨¤¿¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤ÇÂ¾¤Î¿Í¤Ë°Ü¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿´¶À÷¾É¤Ï¡¢¾É¾õ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÃÊ³¬¤Ç¤â¼þ°Ï¤Ë´¶À÷¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¼«³Ð¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤âÆ±µï¤¹¤ë²ÈÂ²¤Ë°Ü¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥±ー¥¹¤âÂ¿¤¤¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤Ë¤ÏÄ´ºº·ë²Ì°Ê¾å¤Ë²ÈÂ²´Ö´¶À÷¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡º£Ç¯¤Î´¶À÷¤Î¹¤¬¤ê¤ÏÈó¾ï¤ËÁá¤¯¡¢ÎãÇ¯¤è¤êÁá¤¤¥Úー¥¹¤Ç´µ¼Ô¿ô¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Ê¤É¤ÎÅý·×¤Ç¤âÌÀ¤é¤«¤Ç¤¢¤ê¡¢´¶À÷Í½ËÉ¤Î¶¯²½¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£²ÈÂ²´Ö´¶À÷¤ÎÂÐºö¤È¤·¤Æ¡¢¤Þ¤º¤Ï»Ò¤É¤â¤ÎÌÈ±Ö¤Î¥±¥¢¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¿Æ¤¬¤ª¼êËÜ¤È¤Ê¤ê¡¢²ÈÂ²Á´°÷¤ÇÌÈ±Ö¤Î¥±¥¢¤äÅ¬ÀÚ¤Ê´¶À÷¾ÉÂÐºö¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¡¡Ê£¿ô¤Î´¶À÷¾É¤¬Î®¹Ô¤¹¤ëºòº£¤ÎÆüËÜ¤ÎÅß¤³¤½¡¢»Ò¤É¤â¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¿Æ¤â°ì½ï¤ËÌÈ±Ö¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¡¢²ÈÂ²Á´°÷¤Ç´¶À÷¾ÉÂÐºö¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤¬Í¸ú¤À¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤ÎÄ´ºº¤Ç¤â¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¼êÀö¤¤¤ä¤¦¤¬¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿´ðËÜÅª¤ÊÂÐºö¤Ë²Ã¤¨¡¢¡ÖÌÈ±Ö¥±¥¢¤Ë¤ª¤±¤ë´ðËÜÅª¤ÊÀ¸³è½¬´·¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤«¤É¤¦¤«¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Ê£¿ô²ó´¶À÷¤ÎÈ¯À¸Î¨¤Ëº¹¤¬¸«¤é¤ì¡¢´¶À÷¾É¤ÎÍ½ËÉ¤ËÌòÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£½½Ê¬¤Ê¿çÌ²¤ä¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¼è¤ì¤¿¿©»ö¤Ê¤É¡¢Æü¡¹¤ÎÀ¸³è½¬´·¤Ë¤è¤ëÌÈ±Ö¥±¥¢¤Ï·è¤·¤Æ·Ú»ë¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¶áÇ¯¤Ç¤Ï·ò¹¯¤Ê¿Í¤ÎÌÈ±Öµ¡Ç½¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤³¤È¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÀ®Ê¬¤ò´Þ¤àµ¡Ç½ÀÉ½¼¨¿©ÉÊ¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£´ðËÜÅª¤ÊÀ¸³è½¬´·¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÀ®Ê¬¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤Î¤â¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡ã¥ª¥Ô¥Ë¥ª¥ó¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡ä
¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¶¨²ñ ²ñÄ¹ º£À¾¿®¹¬»á
¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¾ðÊó
1970Ç¯¡¡ÅìµþÌô²ÊÂç³ØÌô³ØÉôÌô³Ø²ÊÂ´¶È
1990Ç¯¡¡°å³ØÇî»Î¹æ¼èÆÀ¡ÊÅìµþ°å²ÊÂç³Ø¡Ë
2004Ç¯¡¡°åÎÅË¡¿Í·Ä¼÷²ñÀßÎ©¡¢Íý»ö½¢Ç¤
2011Ç¯¡¡³Ø¹»Ë¡¿ÍÅìµþÌô²ÊÂç³ØÍý»öÄ¹½¢Ç¤
2016Ç¯¡¡ÆüËÜ¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢³Ø²ñ²ñÄ¹ ½¢Ç¤
2017Ç¯¡¡°ìÈÌºâÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¶¨²ñ²ñÄ¹½¢Ç¤
2022Ç¯¡¡¸ø±×²½¤ËÈ¼¤¤¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¶¨²ñ²ñÄ¹½¢Ç¤
¢£¤²¤ó¤¤ÊÌÈ±Ö¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¡
»Ò¤É¤â¤âÂç¿Í¤â·ò¹¯¤Ë²á¤´¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÆüËÜÃæ¤Ë¡ÈÌÈ±Ö¤Î¥±¥¢¡É¤ÎÂçÀÚ¤µ¤òÅÁ¤¨¤ë´±Ì±Ï¢·È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ö¤²¤ó¤¤ÊÌÈ±Ö¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤ò2023Ç¯5·î¤ËÈ¯Â¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸½ºß¡¢28´ë¶È¡¦1ÃÄÂÎ¡¦5¼«¼£ÂÎ¤Ë¤´»¿Æ±¤¤¤¿¤À¤¡¢¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë´ë¶È¤ä¼«¼£ÂÎ¤È¤È¤â¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿Á´¹ñ¤Î¾®³ØÀ¸¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢ÌÈ±Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤Ö¼ø¶È¤â2022Ç¯¤«¤é·ÑÂ³Åª¤Ë¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÌó2Ëü¿Í°Ê¾å¤Ë¼ø¶È¤ò¹Ô¤¤¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤â´Þ¤á¤¿²ÈÄíÆâ¤Ç¤Î¡¢ÌÈ±Ö¤Î¥±¥¢¤Î°Õ¼±¸þ¾å¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£