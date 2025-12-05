Âè5²ó¡¡ÂçÁÝ½ü¤¢¤ë¤¢¤ëÀîÌø¥³¥ó¥Æ¥¹¥È ·ë²ÌÈ¯É½¡ªÂç¾Þ¤ÏÂçÁÝ½ü¤Î¸å¤Î°ìÂ©¤òÉ½¸½¤·¤¿°ì¶ç
¡¡¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥°¥é¥Õ¥£¥³¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥êー¥É¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯11·î17Æü(·î)～2025Ç¯12·î1Æü(·î)¤Ë¤«¤±¤Æ¡ÖÂè5²ó ÂçÁÝ½ü¤¢¤ë¤¢¤ëÀîÌø¥³¥ó¥Æ¥¹¥È 2025 ¥ª¥¥·¥¯¥êー¥óÇ¯Ëö¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢·ë²Ì¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Âç¾Þ¤Ë¤ÏÂçÁÝ½ü¤Î¸å¤Î°ìÂ©¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿°ì¶ç¤¬Áª¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ç¯Ëö¤ÎÂçÁÝ½ü¤ò¤ä¤êÀÚ¤Ã¤¿¸å¡¢¤Þ¤ººÇ½é¤Î°ìÂ©¤Ç¥Óー¥ë¤ò°ìÇÕ¡ªÁÝ½ü¤ò´èÄ¥¤Ã¤¿¼«Ê¬¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¤È¤·¤Æ¤Î¤É¤òÌÄ¤é¤·¤Ê¤¬¤é¥Óー¥ë¤ò°û¤à¸÷·Ê¤¬ÌÜ¤ËÉâ¤«¤Ó¡¢¤µ⁵¤µ¤ó¤Î°ì¶ç¤òÂç¾Þ¤ËÁª½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£1Ç¯¤Î½ª¤ï¤ê¤Ë²ÈÃæÊÒÉÕ¤±¤±¤Æ¥¹¥Ã¥¥ê¤·¤¿µ¤»ý¤Á¤Ç°û¤à¥Óー¥ë¤Ï³ÊÊÌ¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
Æþ¾Þ¤Ïº£Ç¯¤ÎÎ®¹Ô¸ìÂç¾Þ¤Ë¥Î¥ß¥Íー¥È¤µ¤ì¤¿¡Ö¥Á¥ã¥Ã¥Ôー¡×¤³¤ÈChatGPT¤Ë¤Þ¤º¤ÏÁÝ½ü¤Î¤ä¤êÊý¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤«¤é»Ï¤á¤ë¤È¤¤¤¦°ì¶ç¤ä¡¢ÂçÁÝ½ü¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿¤â¤Î¤òÇä¤ì¶Ú¾¦ÉÊ¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦ÉÒÏÓ¥Þ¥Þ¤òÉ½¸½¤¹¤ë°ì¶ç¡¢¤¤ì¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¶À¤ò¸«¤¿¤é¸þ¤¹ç¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤â¤Î¤â¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤ò±Ó¤ó¤À°ì¶ç¡¢ÄÒ¤±¤ª¤Àö¤¤¤Ç½Ð¤Æ¤¤¿±ø¤ì¤ò»×¤¤½Ð¤ÈÉ½¸½¤·¤¿°ì¶ç¤Ê¤É¤Î5ºîÉÊ¡£
¡¡¤¼¤Ò¡¢¾ÞÉÊ¤Î¥ª¥¥·¥¯¥êー¥ó¥®¥Õ¥È¤ÇÄÒ¤±¤ª¤Àö¤¤¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢³§ÍÍ¤Î»×¤¤½Ð¤Î±ø¤ì¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂçÁÝ½ü¤¢¤ë¤¢¤ëÀîÌø¥³¥ó¥Æ¥¹¥È³µÍ×
³ô¼°²ñ¼Ò¥°¥é¥Õ¥£¥³¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎÀîÌø¤òÊç½¸¤¹¤ë»²²Ã·¿¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ç¤¹¡£
Åö¼Ò¤¬ÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë»ÀÁÇ·ÏÉºÇòºÞ¡Ö¥ª¥¥·¥¯¥êー¥ó¡×¤Î»ÈÍÑµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤ëÂçÁÝ½ü¥·ー¥º¥ó¤Ë
¸þ¤±¡¢¾¦ÉÊÍý²ò¤È¼ûÍ×´µ¯ ¤òÌÜÅª¤Ë 2021 Ç¯¤è¤ê³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥¥ã¥ó¥Úー¥óÌ¾
¡ÖÂè5²óÂçÁÝ½ü¤¢¤ë¤¢¤ëÀîÌø¥³¥ó¥Æ¥¹¥È2025¡×¥ª¥¥·¥¯¥êー¥óÇ¯Ëö¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
¢£±þÊç´ü´Ö
2025Ç¯11·î17Æü(·î)¤«¤é2025Ç¯12·î1Æü(·î)23:59¤Þ¤Ç
¢£¾ÞÉÊÆâÍÆ
¡¦Âç¾Þ¡Ê1Ì¾ÍÍ¡Ë¡§¹ç·×9kgÊ¬¡ª»°Âç¥Ö¥é¥ó¥ÉÊÆ¿©¤Ù¤¯¤é¤Ù¥»¥Ã¥È(¢¨1)¡Ü¥ª¥¥·¥¯¥êー¥ó¾¦ÉÊ(¢¨2)
¡¦Æþ¾Þ¡Ê5Ì¾ÍÍ¡Ë¡§¥ª¥¥·¥¯¥êー¥ó ÄÒ¤±¤ª¤¥Ð¥Ã¥°¡Ü¥ª¥¥·¥¯¥êー¥ó¾¦ÉÊ(¢¨2)
¢¨1¡¡µû¾Â»º¤³¤·¤Ò¤«¤ê5kg¡ß1ÂÞ¡¢ËÌ³¤Æ»»º¤æ¤á¤Ô¤ê¤«2kg¡ß1ÂÞ¡¢»³·Á¸©»º¤Ä¤äÉ±2kg¡ß1ÂÞ¤Î¥»¥Ã¥È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÌÃÊÁ¤Î»ØÄê¡¦ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»ÊÑ¹¹¤Ï¤Ç¤¤«¤Í¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨2¡¡¾¦ÉÊ¤Ï¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£
ÁíÉ¾
¡¡¡¡º£Ç¯¤Ï1,294ºîÉÊ¤â¤Î±þÊç¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢Á°Ç¯Èæ109%¤ÈÂ¿¿ô¤Î±þÊç¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥Á¥ã¥Ã¥Ôー¡×¡Ö¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¡×¡ÖÆ¯¤¤¤ÆÆ¯¤¤¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¡×¡Ö¸Å¸Å¸ÅÊÆ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Î®¹Ô¸ì¤ÈÍí¤á¤¿º£Ç¯¤é¤·¤¤ºîÉÊ¤ä¡¢²ÈÂ²¤È¤ÎÂçÁÝ½ü¤ÎÍÍ»Ò¤ò±Ó¤ó¤À¶ç¤Ê¤É¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤ºîÉÊ¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥ª¥¥·¥¯¥êー¥ó¥æー¥¶ー¤Î³§ÍÍ¤«¤é¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤´±þÊç¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤â¡¢´¹µ¤Àð¤Î±ø¤ì¤äÍá¼¼±ø¤ì¤Ê¤É¡¢²ÈÃæ¤ÎÁÝ½ü¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥ª¥¥·¥¯¥êー¥ó¤ÎÉáµÚ¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÂçÁÝ½ü¤Ç¤Î³èÍÑÊýË¡¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤´±þÊç¡¢À¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¿³ºº¤ÎÍÍ»Ò¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î±þÊç¤ò¤¤¤¿¤À¤Á´°÷¤ÇÇº¤ß¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤¯Áª¹Í¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥ª¥¥·¥¯¥êー¥óÀ½ÉÊ³µÍ×
¡Ú»ÀÁÇ·ÏÉºÇòºÞ¡Û
¢£¾¦ÉÊ³µÍ×¡¡
£±.¥ª¥¥·¥¯¥êー¥ó 500g¡¡ ÆâÍÆÎÌ¡§500g¡¡ ¥áー¥«ー´õË¾¾®Çä²Á³Ê¡§680±ß¡ÊÀÇÈ´¡Ë
£².¥ª¥¥·¥¯¥êー¥ó 1000g¡¡ÆâÍÆÎÌ¡§1000g¡¡¥áー¥«ー´õË¾¾®Çä²Á³Ê¡§1,180±ß¡ÊÀÇÈ´¡Ë
£³.¥ª¥¥·¥¯¥êー¥ó 1500g¡¡ÆâÍÆÎÌ¡§1500g¡¡¥áー¥«ー´õË¾¾®Çä²Á³Ê¡§1,500±ß¡ÊÀÇÈ´¡Ë
£´.¥ª¥¥·¥¯¥êー¥ó 2000g¡¡ÆâÍÆÎÌ¡§2000g¡¡¥áー¥«ー´õË¾¾®Çä²Á³Ê¡¡1,980±ß¡ÊÀÇÈ´¡Ë
ÈÎÇä¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§Á´¹ñ¤Î¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¡¦¥¹ー¥Ñー¡¢EC¤Ê¤É
¥ª¥¥·¥¯¥êー¥ó 500g
¥ª¥¥·¥¯¥êー¥ó 1000g
¥ª¥¥·¥¯¥êー¥ó 1500g
¥ª¥¥·¥¯¥êー¥ó 2000g
¢£¾¦ÉÊÆÃÄ¹
¡¦»ÀÁÇ¤ÎÎÏ¤Ç¡¢ÉºÇò¡¦¾Ã½¡Ê¢¨£±¡Ë¡¦½ü¶Ý¡Ê¢¨£²¡Ë
¡¦¿§ÊÁÊª¤Ë¤â»È¤¨¤ë¡Ê¢¨£³¡Ë
¡¦¥Ä¥ó¤È¤·¤¿¥Ë¥ª¥¤¤¬¤Ê¤¤
¡¦°áÎà¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¤ä¤ªÉ÷Ï¤¡¢¥Ù¥é¥ó¥À¤ä¸¼´Ø¡¢¤ªÉô²°¤Î¾²¤Ê¤É²ÈÃæ»È¤¨¤ë
¢¨£±¡¦¡¦¡¦¤¹¤Ù¤Æ¤Î±ø¤ì¡¦¥Ë¥ª¥¤¤¬Íî¤Á¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨£²¡¦¡¦¡¦ÉÛÀ½ÉÊ¤ò1»þ´Ö°Ê¾åÄÒ¤±¤ª¤¤·¤¿¾ì¹ç ¡Ê¤¹¤Ù¤Æ¤Î¶Ý¤ò½ü¶Ý¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ë¡£
¢¨£³¡¦¡¦¡¦É¬¤ºÀöÂõÉ½¼¨¤ò¤´³ÎÇ§¤Î¾å¡¢¤´»ÈÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥ª¥¥·¥¯¥êー¥ó¤È¤Ï
1997Ç¯¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤ÇÃÂÀ¸¤·¤¿ÀöºÞ¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤Ë¤Ï1999Ç¯¤Ë¾åÎ¦¡¢»ÀÁÇ¤ÎË¢¤Ç°áÎà¤Î¥·¥ß¡¦±ø¤ì¤òÍî¤È¤¹Ê´Ëö¥¿¥¤¥×¤Î»ÀÁÇ·ÏÉºÇòºÞ¤¬¿Íµ¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°áÎà¡¢¿©´ï¡¢¥¿¥¤¥ë¤Ê¤É¤Î¿åÀö¤¤¤Ç¤¤ëÁÇºà¤Ë»ÈÍÑ¤Ç¤¡¢²È¤¸¤å¤¦¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤Î±ø¤ì¤òÍî¤È¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥Ä¥ó¤È¤·¤¿»É·ã½¤âÌµ¤¯¡¢¾®¤µ¤Ê¤ª»ÒÍÍ¤Î¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤´²ÈÄí¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£¡£
¥ª¥¥·¥¯¥êー¥ó ¥Ö¥é¥ó¥É¥µ¥¤¥È¡¡https://www.oxicleanjapan.jp/
²ñ¼Ò³µÍ×
²½¾ÑÉÊ¡¢ÆüÍÑ»¨²ß¡¢·ò¹¯¿©ÉÊ¤òÀ½Â¤ÈÎÇä¡¢Í¢ÆþÈÎÇä¤¹¤ë¥áー¥«ー¤Ç¤¹¡£1996Ç¯¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦´ë²è²ñ¼Ò¤È¤·¤ÆÀßÎ©¡£Âç¼ê²½¾ÑÉÊ¥áー¥«ー¡¢¿©ÉÊ¥áー¥«ー¤Ê¤É¤Î¾¦ÉÊ´ë²è¡¢¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó´ë²è¡¢¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢¹¹ð¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Ë¤ÆÇÝ¤Ã¤¿¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÉð´ï¤Ë¡¢2004Ç¯¤Ë¼«¼Ò¾¦ÉÊ¤òÈ¯Çä¤·¡¢¥áー¥«ー¤Ø¤È¶ÈÂÖÅ¾´¹¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£°Ê¹ß¡¢½÷À¸þ¤±¾¦ÉÊ¤òÃæ¿´¤ËÂ¿¤¯¤Î¥Ò¥Ã¥È¾¦ÉÊ¤ò»Ô¾ì¤ØÁ÷¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2024Ç¯¡¢Church¡õDwight¼Ò¡Ê¥Ë¥åー¥èー¥¯¾Ú·ô¼è°ú½ê¾å¾ì¡Ë100¡ó»Ò²ñ¼Ò²½¡£
¡Ú´ë¶È¥µ¥¤¥È¡Ûhttps://www.graphico.co.jp
³ô¼°²ñ¼Ò¥°¥é¥Õ¥£¥³ ¡¡ÅìµþÅÔÉÊÀî¶èÂçºê1-6-1TOCÂçºê16³¬