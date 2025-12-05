º£Ç¯¤â¹æË¤¡ª¡ÖÊ¿À®¿·»³Åç¸¶³ØÀ¸±ØÅÁ¡×12·î6Æü(ÅÚ)9:30～NIB¸ø¼°YouTubeÀ¸ÇÛ¿®¼Â»Ü¡ª
¡ÖÊ¿À®¿·»³Åç¸¶³ØÀ¸±ØÅÁ¡×(¸ø¾Î¡§¶å½£³ØÀ¸±ØÅÁÂÐ¹»Áª¼ê¸¢Âç²ñ¡¢¼Â¹Ô°Ñ°÷Ä¹¡§ÊÒÊ¿ À¿¿Í)¤Ï¡¢12·î6Æü(ÅÚ)9:30¤ËÄ¹ºê¸©Åç¸¶»Ô±ÄÎ¦¾å¶¥µ»¾ì¤ò¥¹¥¿ー¥È¤¹¤ë±ØÅÁÂç²ñ¤Ç¤¹¡£±ÀÀç¡¦Éá¸³ÙÊ®²ÐºÒ³²¤«¤é¤ÎÉü¶½¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤ËÁÏ»Ï¤µ¤ì¡¢³«ºÅÃÏ¼«¼£ÂÎ¤Ç¤¢¤ëÅç¸¶»Ô¤È¶å½£³ØÀ¸Î¦¾å¶¥µ»Ï¢ÌÁ¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¡¢Á´¹ñÅª¤Ë¤âÄÁ¤·¤¤Âç²ñ¤Ç¤¹¡£»ÔÌ±¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤äOB¡¦OG¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢º£Æü¤Þ¤Ç·ÑÂ³¤·¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âç²ñÅöÆü¤Ï¡¢ÆÃÊÌ¶¨»¿¤ÎÀ±Ìî·úÀß³ô¼°²ñ¼Ò¤Ê¤é¤Ó¤Ë¶¨»¿¤Î¼Ò²ñÊ¡»ãË¡¿ÍÍªµ×²ñ¤Î¶¨ÎÏ¤Ë¤è¤ê¡¢¥´ー¥ëÃÏÅÀ¤Ç¤¢¤ëÅç¸¶Ê¸²½²ñ´Û¼þÊÕ¤Ë¥Öー¥¹¤òÅ¸³«¡£Áª¼ê¤Ï¤¸¤á±þ±ç¤¹¤ë»ÔÌ±¤ËÃÏ¸µ¿©ºàÅù¤ò»È¤Ã¤¿ÆÚ½Á¤Ê¤É¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¤ò¤¤Ã¤«¤±¤È¤·¤¿¸òÎ®¿Í¸ý¡¦´Ø·¸¿Í¸ý¤ÎÁÏ½Ð¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
Âç²ñ¤ÎÌÏÍÍ¤Ï¡¢NIB¸ø¼°YouTube¤Ë¤Æ¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
https://www.youtube.com/live/sRhREEkzCrY
¢£´¶¼Õ¤äÁÛ¤¤¤ò¤Ä¤Ê¤°¡¢PRÆ°²è¤òÇÛ¿®
ÃÏ°è¤ÎÂç²ñµ¡±¿¤ò¾úÀ®¤·¡¢Âç²ñ±¿±Ä¤ò»Ù¤¨¤ëÊý¡¹¤Ë´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤ëÆ°²è¤òÀ©ºî¡¢¸©Æâ³°¤ÇÊü±Ç¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Æ°²è¤òÄÌ¤·¤Æ±¿±Ä¤ò»Ù¤¨¤ë¡Ö¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¡×¤ÎÍý²ò¤È³èÍÑ¤òÂ¥¿Ê¤·¡¢Æ±Âç²ñ¤òÄÌ¤·¤¿ÃÏ°è¥¹¥Ýー¥Ä¿¶¶½¤ä¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¥Äー¥ê¥º¥à¤È¤¤¤Ã¤¿Â¿ÍÍ¤Ê´Ø·¸¿Í¸ý¤ÎÁÏ½Ð¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖÊ¿À®¿·»³Åç¸¶³ØÀ¸±ØÅÁ¡×¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÂ¿¤¯¤ÎÁª¼ê¤òÇÚ½Ð¤·¡¢¤Þ¤¿¡¢³ØÀ¸¤ä»Ô¤Î¿¦°÷¡¢¶å½£³ØÀ¸Î¦¾å¶¥µ»Ï¢ÌÁ¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢»ÔÌ±¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ë¤è¤Ã¤Æ»Ù¤¨¤é¤ì¤ëÆ±Âç²ñ¤Ï¡¢Åç¸¶¤ÎÅß¤ÎÉ÷Êª»í¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¤Ç¤Ï¡¢PRÆ°²è¤òÀ©ºî¤·¹¤¯ÇÛ¿®¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Âç²ñ³«ºÅ¤òÌÜÁ°¤Ë¹µ¤¨¤¿Åç¸¶»ÔÌ±¤Î»ëÅÀ¤Ç¡¢Æ±Âç²ñ¤Î²ÁÃÍ¤ò¸©Æâ³°¤ËÁÊµá¤·¤Þ¤¹¡£
¢£Åç¸¶¤ÎÌ¥ÎÏ¤òºÆÈ¯¸«¤¹¤ëµª¹ÔÈÖÁÈ¤òÀ©ºî
ËÜÂç²ñ¤ÎÉñÂæ¤Ç¤¢¤ëÅç¸¶¤Ëº¬ÉÕ¤¯¼«Á³¡¦Îò»Ë¡¦¥°¥ë¥á¤Ê¤É¡¢ÃÏ°è¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëÈÖÁÈ¤òÀ©ºî¤·¤Þ¤·¤¿¡£½Ð±é¤ÏÅç¸¶¤Õ¤ë¤µ¤ÈPRÂç»È¤Ç¤¢¤ê¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëµÜºê¹áÏ¡¡£¤Õ¤ë¤µ¤È¤Ç¤¢¤ëÅç¸¶¤Ø¤Î¡Èµ¢¾Ê¡É¤ò¥Æー¥Þ¤Ë»×¤¤½Ð¤Î¾ì½ê¤ä¿Í¤È¤Î¸òÎ®¡¢ËÜ¿Í¤ÎÃÎ¤é¤Ê¤¤¿·¤¿¤ÊÈ¯¸«¤Ê¤ÉÅç¸¶¤Î¡Öº£¡×¤ò³Ú¤·¤á¤ëÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£ËÜ¿Í¤¬ÄÌ¤¤´·¤ì¤¿µÊÃãÅ¹¤Ç¤Ï¡¢ÍÄ¾¯´ü¤Î°õ¾Ý¤«¤éº£¤Ê¤ªÂçÀÚ¤Ë°é¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡Ø¹áÏ¡¤Á¤ã¤ó¤Î²Ö¡Ù¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤Ê¤É¡¢ÃÏ¸µ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÏÃÂê¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²áµî¤ËÅç¸¶³ØÀ¸±ØÅÁ¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿Áª¼ê¤È¤Î¸òÎ®¤Ç¤Ï¡¢Åö»þ¤Î¿´¶¤äÂç²ñ¤ò¹µ¤¨¤ëÁª¼ê¤Ë¸þ¤±¤¿¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò¾Ò²ð¡£¤Þ¤¿ËÜÂç²ñ¤ò»Ù¤¨¤ë¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤ÎÊÖÎéÉÊ¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ë¥«ー¥Ó¥ó¥°¤òËÜ¿Í¤¬¼ÂºÝ¤ËÂÎ¸³¡¢¤½¤ÎÆñ¤·¤µ¤È±ü¿¼¤µ¤ò¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤ÏÃÏ¾åÇÈÊüÁ÷¸å¡¢Ì±Êü¸ø¼°¥Æ¥ì¥ÓÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹TVer¤Ë¤Æ¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®Ãæ(～12/31¤Þ¤Ç)¡£
https://tver.jp/episodes/episkhc8yt
¡¦ºîÉÊÌ¾¡¡¡§¡ÖÅç¸¶³ØÀ¸±ØÅÁ¡¡¤Õ¤ë¤µ¤È¤Î»Ù¤¨¡×ÊÓ
¡¦½Ð±é¡¡¡¡¡§Åç¸¶»Ô¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ
¡¦À©ºî¡¡¡¡¡§³ô¼°²ñ¼ÒPOOL
¡¦´ë²è¡¡¡¡¡§³ô¼°²ñ¼ÒÄ¹ºê¹ñºÝ¥Æ¥ì¥Ó¡¦³ô¼°²ñ¼ÒPOOL
¡¦Êü±Ç´ü´Ö¡§2025Ç¯11·î24Æü～12·î5Æü
¡¦Êü±Ç¡¡¡¡¡§TVer(¼óÅÔ·÷¡¦µþºå¿À)
¡¦YouTube ¡§¡Ú60ÉÃ¥Ðー¥¸¥ç¥ó¡Û https://youtu.be/Ac8yoVIMVtI
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ú30ÉÃ¥Ðー¥¸¥ç¥ó¡Û https://youtu.be/XtHKJ9E7zsQ
¡¦ÈÖÁÈÌ¾¡¡¡§¡Ö¥«¥ì¥ó¤ÊÅç¸¶Î¹¡×
¡¦ÊüÁ÷Æü»þ¡§2025Ç¯11·î2Æü(Æü)¸á¸å17»þ～17»þ30Ê¬
¡¦½Ð±é¼Ô¡¡¡§µÜºê¹áÏ¡
¡¦À©ºîÃøºî¡§³ô¼°²ñ¼ÒÄ¹ºê¹ñºÝ¥Æ¥ì¥Ó
¡¦Âç²ñÌ¾¡¡¡§Ê¿À®¿·»³Åç¸¶³ØÀ¸±ØÅÁ
¡¦¸ø¾Î¡¡¡¡¡§Âè43²ó¶å½£³ØÀ¸±ØÅÁÂÐ¹»Áª¼ê¸¢Âç²ñ¡¿
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Âè25²ó¶å½£³ØÀ¸½÷»Ò±ØÅÁÂÐ¹»Áª¼ê¸¢Âç²ñ
¡¦³«ºÅÆü¡¡¡§2025Ç¯12·î6Æü(ÅÚ)ÃË»Ò¥¹¥¿ー¥È9:30¡¢½÷»Ò¥¹¥¿ー¥È9:50
¡¦¾ì½ê¡¡¡¡¡§Åç¸¶»Ô±ÄÎ¦¾å¶¥µ»¾ì
¡¦¼çºÅ¡¡¡¡¡§¶å½£³ØÀ¸Î¦¾å¶¥µ»Ï¢ÌÁ¡¢Åç¸¶»Ô
¡¦¸å±ç¡¡¡¡¡§Ä¹ºê¸©¡¢Ä¹ºê¸©¶µ°é°Ñ°÷²ñ¡¢Åç¸¶»Ô¶µ°é°Ñ°÷²ñ¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Åç¸¶»Ô¥¹¥Ýー¥Ä¶¨²ñ¡¢Åç¸¶´Ñ¸÷¥Ó¥åー¥íー¡¢Åç¸¶È¾Åç´Ñ¸÷Ï¢ÌÁ¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ä¹ºê¹ñºÝ¥Æ¥ì¥Ó¡¢ÆÉÇä¿·Ê¹¼Ò¡¢¥¹¥Ýー¥ÄÊóÃÎÀ¾ÉôËÜ¼Ò
¡¦ÆÃÊÌ¶¨»¿¡§À±Ìî·úÀß
¡¦±¿±Ä¶¨ÎÏ¡§Ä¹ºêÎ¦¾å¶¥µ»¶¨²ñ¡¢Åç¸¶»ÔÎ¦¾å¶¥µ»¶¨²ñ