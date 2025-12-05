¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥×¥ìー¥äー¤¬¹â¤¤¥¹¥Ô¥óÀÇ½¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¡¡¥Æ¥Ë¥¹¥é¥±¥Ã¥È¿·¡ÖVCORE¥·¥êー¥º¡×¡¡2026Ç¯1·îÃæ½Ü¤è¤êÈ¯Çä
¥è¥Í¥Ã¥¯¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¥¢¥ê¥µ ¥è¥Í¥ä¥Þ¡Ë¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥×¥ìー¥äー¤¬¹â¤¤¥¹¥Ô¥óÀÇ½¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¥Æ¥Ë¥¹¥é¥±¥Ã¥È¿·¡ÖVCORE¡ÊV¥³¥¢¡Ë¥·¥êー¥º¡×¤ò2026Ç¯1·îÃæ½Ü¤è¤êÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡ÖSPIN ACCESS GRANTED¡Ê¤É¤ó¤Ê¿Í¤Ç¤â¥¹¥Ô¥ó¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¡Ë¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¤·¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤¿¶¤êÈ´¤¤ÎÎÉ¤µ¤È¡¢°ÂÄê¤·¤¿¹â²óÅ¾¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¼Â¸½¡£¤¢¤é¤æ¤ë¥¹¥¦¥£¥ó¥°¥¿¥¤¥×¤Î¥×¥ìー¥äー¤¬¹â¤¤¥¹¥Ô¥óÀÇ½¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¥é¥±¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥ìー¥à¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥¦¥£ー¥È¥¨¥ê¥¢¤ò³ÈÂç¤µ¤»¤ë¥è¥Í¥Ã¥¯¥¹ÆÈ¼«¤Î·Á¾õÍýÏÀ¡Ö¥¢¥¤¥½¥á¥È¥ê¥Ã¥¯®¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Õ¥ìー¥à¾åÉô¤ËºÎÍÑ¤·¤¿¿··Á¾õ¤Ë¤è¤ê¡¢¥·¥êー¥º»Ë¾åºÇÂç¤Î¥¹¥¦¥£ー¥È¥¨¥ê¥¢¤ò¼Â¸½¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Õ¥ìー¥àÆâÂ¦¤ÎÆâ¹Â¹½Â¤¤ò³ÈÄ¥¤·¡¢¤¿¤ï¤ß¤òÁý²Ã¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¥Ûー¥ë¥É´¶¤¬¥¢¥Ã¥×¡£¥ß¥¹¥Ò¥Ã¥È¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤¥¹¥Ô¥óÀÇ½¤òÈ¯´ø¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥¹¥È¥ê¥ó¥°¤Î²ÄÆ°°è¤ò³ÈÄ¥¤¹¤ë¥è¥Í¥Ã¥¯¥¹ÆÈ¼«¤Î¿·¹½Â¤¥°¥í¥á¥Ã¥È¤òºÎÍÑ¡£Âç¤¤Ê¥¹¥Ê¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¯¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤Ç¥Üー¥ë¤Ë¹â¤¤²óÅ¾ÎÏ¤òÍ¿¤¨¡¢¥¹¥Ô¥óÀÇ½¤¬¸þ¾å¤·¤Þ¤¹¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¥¹¥¦¥£¥ó¥°¥¿¥¤¥×¤´¤È¤Ë²òÀÏ¤·ºÆÀß·×¤·¤¿¥Õ¥ìー¥à¤Ï¡¢¥¹¥¦¥£¥ó¥°¥¹¥¿¥¤¥ë¤ä¥Ñ¥ïー¤òÌä¤ï¤º¶õµ¤Äñ¹³¤òÍÞ¤¨¡¢¹â¤¤¿¶¤êÈ´¤ÀÇ½¤òÈ¯´ø¤·¡¢±Ô¤¤¥¹¥Ô¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥ìー¥à¤ä¥èー¥¯¡¢¥·¥ã¥Õ¥È¡¢¥°¥ê¥Ã¥×¤Ë¤Ï¡¢¥è¥Í¥Ã¥¯¥¹ÆÈ¼«¤Î¥«ー¥Ü¥óµ»½Ñ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¥Ñ¥ïー¡¢°ÂÄêÀ¡¢¥Ûー¥ë¥ÉÀÇ½¤òºÇÅ¬²½¡£¤³¤ì¤é¤Î¿·µ»½Ñ¤ÎÁê¾è¸ú²Ì¤Ë¤è¤ê¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥×¥ìー¥äー¤¬¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ç°ÂÄê¤·¤¿¹â²óÅ¾¥·¥ç¥Ã¥È¤òÂÇ¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¡¢VCORE¤Î¿·¥«¥Æ¥´¥êー¤È¤·¤Æ¡ÖVCORE ¦Á¡Ê¥¢¥ë¥Õ¥¡¡Ë¥·¥êー¥º¡×¤ò¿·¤¿¤Ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£¾å°Ì¥â¥Ç¥ë¤ÎºÇ¿·¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤òÅëºÜ¤·¡¢¹â¤¤¥¹¥Ô¥óÀÇ½¤òÈ÷¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¤ª¼êº¢¤Ê²Á³Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤òÌÜ»Ø¤¹Ãæ¾åµé¥¸¥å¥Ë¥¢¤ä½éÃæµé¥Æ¥Ë¥¹°¦¹¥¼Ô¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£À¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°20°Ì¢¨¤Î¥È¥ßー¡¦¥Ýー¥ë¡Ê¥¢¥á¥ê¥«¡Ë¤ä¡¢Æ±5°Ì¢¨¤ÇWTA¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥º 2025Í¥¾¡¤Î¥¨¥ìー¥Ê¡¦¥ë¥Ð¥¥Ê¡Ê¥«¥¶¥Õ¥¹¥¿¥ó¡Ë¡¢Æ±¥é¥ó¥¥ó¥°¥À¥Ö¥ë¥¹3°Ì¢¨¤Ç2025Ç¯Á´Ê©¥ªー¥×¥óÍ¥¾¡¤Î¥¸¥ã¥¹¥ß¥ó¡¦¥Ñ¥ª¥êー¥Ë¡Ê¥¤¥¿¥ê¥¢¡Ë¤é¤¬»ÈÍÑÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¢¨ ¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï2025Ç¯11·î24Æü»þÅÀ
INNOVATION
¢£¥è¥Í¥Ã¥¯¥¹¥é¥±¥Ã¥È¶¦ÄÌ¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー:ÆÈ¼«¤Î·Á¾õÍýÏÀ¡Ö¥¢¥¤¥½¥á¥È¥ê¥Ã¥¯®¡×
¥¹¥¦¥£ー¥È¥¨¥ê¥¢¤ò³ÈÂç¤µ¤»¤ëÆÈ¼«¤Î·Á¾õÍýÏÀ¡£½Ä²£¤Î¥¹¥È¥ê¥ó¥°¤ÎÄ¹¤µ¤ò¶ÑÅù¤Ë¶á¤Å¤±¡¢°ìÈÌÅª¤Ê±ß·Á¥é¥±¥Ã¥È¤ËÈæ¤Ù¾å²¼º¸±¦¤Ë7¡ó¢¨¹¤¤¥¹¥¦¥£ー¥È¥¨¥ê¥¢¤ò¼Â¸½¡£40Ç¯°Ê¾å¤â¤Î´Ö¡¢À¤³¦¤Î¥È¥Ã¥×¥×¥ìー¥äー¤Ë°¦¤µ¤ìÂ³¤±¡¢¿ô¡¹¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¸½ºß¤â¤Ê¤ª¿Ê²½¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¢¨¥è¥Í¥Ã¥¯¥¹Ä´¤Ù
¢£¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤¬¥¹¥Ô¥ó¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¡¢¿·VCORE 4¤Ä¤ÎÆÃÄ§¡ÖSPIN ACCESS GRANTED¡×
¥¹¥¦¥£¥ó¥°¥¹¥¿¥¤¥ë¤ä¥¹¥Ôー¥É¤òÌä¤ï¤º¹â¤¤¥¹¥Ô¥óÀÇ½¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¿·Àß·×¤òºÎÍÑ¡£
1.¥¹¥¦¥£ー¥È¥¨¥ê¥¢¤Î³ÈÂç¤Ç¤è¤ê°ÂÄê¤·¤¿¥¹¥Ô¥ó¤ò¼Â¸½
¥Õ¥ìー¥à¾åÉô¤Î¿··Á¾õ¤Ë¤è¤ê¡¢¥·¥êー¥º»Ë¾åºÇÂç¤Î¥¹¥¦¥£ー¥È¥¨¥ê¥¢¤ò¼Â¸½¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Õ¥ìー¥àÆâÂ¦¤ÎÆâ¹Â¹½Â¤¤ò³ÈÄ¥¤·¡¢¤¿¤ï¤ßÁý²Ã¤Ç¥Ûー¥ë¥É´¶¤Î¸þ¾å¡£¥ß¥¹¥Ò¥Ã¥È¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤¥¹¥Ô¥óÀÇ½¤òÈ¯´ø¤·¤Þ¤¹¡£
2.¿·¹½Â¤¥°¥í¥á¥Ã¥È¤Ç¥¹¥Ê¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¯¤¬Áý²Ã
¥¹¥È¥ê¥ó¥°¤Î²ÄÆ°°è¤ò³ÈÂç¤¹¤ë¥è¥Í¥Ã¥¯¥¹ÆÈ¼«¤Î¿·¹½Â¤¥°¥í¥á¥Ã¥È¤òºÎÍÑ¡£Âç¤¤Ê¥¹¥Ê¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¯¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤Ç¥Üー¥ë¤Ë¹â¤¤²óÅ¾ÎÏ¤òÍ¿¤¨¡¢¥¹¥Ô¥óÀÇ½¤¬¸þ¾å¡£
3.¶õµ¤Äñ¹³¤òÍÞ¤¨¡¢¿¶¤êÈ´¤Â®ÅÙ¤¬¸þ¾å
ºÆÀß·×¤µ¤ì¤¿¥Õ¥ìー¥à¹½Â¤¤Ï¡¢¥¹¥¦¥£¥ó¥°¥¹¥¿¥¤¥ë¤ä¥Ñ¥ïー¤òÌä¤ï¤º¶õµ¤Äñ¹³¤òÍÞ¤¨¡¢¹â¤¤¿¶¤êÈ´¤ÀÇ½¤òÈ¯´ø¡£¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë±Ô¤¤¥¹¥Ô¥ó¤òÀ¸¤ß¤Þ¤¹¡£
4.ÂÇµå¡¢¥¹¥¦¥£¥ó¥°¤Î°ÂÄê´¶¤ò¹â¤á¤ëÀÇ½
Servo Filter¤ä2G-Namd™ Flex Force¡¢VDM¤Ê¤É¥è¥Í¥Ã¥¯¥¹ÆÈ¼«¤Î¥«ー¥Ü¥óµ»½Ñ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Ñ¥ïー¡¢°ÂÄêÀ¡¢¥Ûー¥ë¥ÉÀÇ½¤òºÇÅ¬²½¡£¿·VCORE¤Ï¡¢¹â¤¤¥Ûー¥ë¥ÉÀÇ½¤Ç¥Üー¥ë¤ò¤Ä¤«¤ß¡¢¤è¤ê¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ç°ÂÄê¤·¤¿¹â²óÅ¾¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
À½ÉÊ¾ðÊó
