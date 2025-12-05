¥Û¥¤¥Ã¥Ô&¥é¥Ã¥Ô¡ßGiGO¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³«ºÅ¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
³ô¼°²ñ¼ÒGENDA GiGO Entertainment(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÆóµÜ °ì¹À¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×)¤Ï¡¢GiGO¥°¥ëー¥×¤Î¤ªÅ¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢2025Ç¯12·î13Æü(ÅÚ)¤è¤ê¡¢SNS¤ÇÂç¿Íµ¤¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ø¥Û¥¤¥Ã¥Ô&¥é¥Ã¥Ô¡Ù¤È¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤·¤¿¡¢¥Û¥¤¥Ã¥Ô&¥é¥Ã¥Ô¡ßGiGO¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
³«ºÅ³µÍ×
¢£³«ºÅ´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î13Æü(ÅÚ)～2026Ç¯1·î10Æü(ÅÚ)¢£³«ºÅÅ¹ÊÞ¡§Á´¹ñ¤ÎGiGO¥°¥ëー¥×¤Î¤ªÅ¹¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¯¥ìー¥ó¥²ー¥à¡ÖGiGO ONLINE CRANE¡×¢¨ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤ÏÆÃÀß¥Úー¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£¢£³«ºÅÆâÍÆ¡§¡¦GiGO¥°¥ëー¥×¤Î¤ªÅ¹¸ÂÄê·ÊÉÊ¤ÎÅ¸³«¡¦¥Þ¥¹¥È¥Ð¥¤¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡¦¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¥¯¥ìー¥ó
GiGO¥°¥ëー¥×¤Î¤ªÅ¹¸ÂÄê·ÊÉÊ
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢GiGO¥°¥ëー¥×¤Î¤ªÅ¹¸ÂÄê·ÊÉÊ¤¬ÅÐ¾ì¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¢£2025Ç¯12·î13Æü(ÅÚ)¤è¤ê½ç¼¡ÅÐ¾ìÍ½Äê
¢¨¿ôÎÌ¸ÂÄê¡£¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè¡¢½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¢¨ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤ÏÆÃÀß¥Úー¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£¢¨²èÁü¡¦¥¤¥é¥¹¥È¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£
¥Þ¥¹¥È¥Ð¥¤¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
¢£ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¡§Á´¹ñ¤ÎGiGO¥°¥ëー¥×¤Î¤ªÅ¹¡¢GiGO ONLINE CRANE¢¨ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤ÏÆÃÀß¥Úー¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£¢£¥¥ã¥ó¥Úー¥óÆâÍÆ¡§ÂÐ¾Ý·ÊÉÊ¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥¯¥ìー¥ó¥²ー¥àµ¡¤Ë500±ß(¢¨1.GiGO ONLINE CRANE¤ÏÍ½þ500SP)ÅêÆþ¤Ç¡¢¡Ö4¥«¥Ã¥È¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¡×(Á´6¼ï)¤ò¥é¥ó¥À¥à¤Ç1¤Ä¿ÊÄè¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨1.¾ÜºÙ¤ÏGiGO ONLINE CRANE¤Î¡Ö¤ªÃÎ¤é¤»¡×¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£¢¨¿ôÎÌ¸ÂÄê¡£¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè¡¢½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¢¨¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤Î³¨ÊÁ¤Ï¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¥¯¥ìー¥ó
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´ÖÃæ¡¢GiGOÁíËÜÅ¹¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥é¥Ã¥Ô¤Î¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¥¯¥ìー¥ó¡×¤È¾Î¤·¤¿¥¯¥ìー¥ó¥²ー¥à¤¬ÅÐ¾ì¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤ÏÅÐ¾ìÅ¹ÊÞ¤ÎX¤Ë¤Æ¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¢£¼Â»Ü´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î13Æü(ÅÚ)～2026Ç¯1·î10Æü(ÅÚ)¢£ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¡§GiGOÁíËÜÅ¹(ÅìµþÅÔ)ÅìµþÅÔËÅç¶èÅìÃÓÂÞ1-13-6¡¡¥í¥¯¥Þ¥ë¥²ー¥ÈIKEBUKURO B1～3F¢£Å¹ÊÞX¡§https://x.com/GiGO_Sohonten¡¡
¡Ø¥Û¥¤¥Ã¥Ô&¥é¥Ã¥Ô¡Ù¤È¤Ï
¥Û¥¤¥Ã¥Ô¤È¥é¥Ã¥Ô¤ÏºÇ¹â¤ÎÍ§Ã£¡ª¼«Í³µ¤¤Þ¤Þ¤Ê¥Û¥¤¥Ã¥Ô¤È¡¢LOVE¤¬¶¯¤¹¤®¤ë¥é¥Ã¥Ô¡£³ú¤ß¹ç¤ï¤Ê¤¤2¿Í¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â°¦¤æ¤¨¤Î·ã¤·¤¤¹¶ËÉÀï¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£POP¤Ç¶¸µ¤¤Ê2¿Í¤ÎÆü¾ï¤ÏX¤Ê¤ÉSNS¤ÇÇÛ¿®Ãæ¤Ç¤¹¡£
¢£¥Û¥¤¥Ã¥Ô&¥é¥Ã¥Ô¸ø¼°X¡§https://x.com/whippi_wrappi¢£¥Û¥¤¥Ã¥Ô&¥é¥Ã¥ÔNEWS¡§https://x.com/w_and_w_news
著作権表示
¢¨ËÜ¥ê¥êー¥¹¤Î²èÁü¤ò¤´»ÈÍÑ¤ÎºÝ¤Ï°Ê²¼¤Î¥³¥Ôー¥é¥¤¥È¤ÎÉ½µ¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£©︎CHOCOLATE© GENDA GiGO Entertainment Inc, All rights reserved.
¥¥ã¥ó¥Úー¥óÆÃÀß¥Úー¥¸
https://campaign.gendagigo.jp/2512/whippi_wrappi/