ËèÆü¥á¥Ç¥£¥«¥ë¡Ê±¿±Ä¡§ËèÆü¿·Ê¹¼Ò¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¿·¶¶»õ²Ê°å²Ê¿ÇÎÅ½ê¤Î¾®Ìî±§ÃèÀèÀ¸¤¬¡¢¡Ø¹â¤á¤è¤¦¥Ç¥ó¥¿¥ëIQ¡Ù¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢¥¹¥¦¥§ー¥Ç¥óÎ®¤ÎÍ½ËÉ»õ²Ê³Ø¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¼ÂÁ©Åª¤Ê¸ý¹Ð¥±¥¢ÃÎ¼±¤òÏ¢ºÜÃæ¡£ºÇ¿·µ»ö¤Ç¤Ï¡ÈÀµ¤·¤¤»õËá¤¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡É¤ä¡È»õ¼þÉÂ¶Ý¤Î¹¥Êª¡É¤Ê¤É¡¢¤¹¤°¤ËÌòÎ©¤Ä¾ðÊó¤òÂ¿¿ô¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚºÇ¿·µ»ö¡Û2025Ç¯12·î5Æü½ÅÅÙ»õ¼þÉÂ¤Ç¤â¼«Ê¬¤Î»õ¤ò¤¢¤¤é¤á¤Ê¤¤ºÆÀ¸ÎÅË¡¤È¤¤¤¦ÁªÂòhttps://medical.mainichi.jp/articles/20251121mmd00m412009000c
1.¹ü¤òºÆÀ¸¤µ¤»¤ë¡Ö»õ¼þÁÈ¿¥ºÆÀ¸ÎÅË¡¡×2.2¼¡¼ê½Ñ¤¬ÉÔÍ×¤È¤Ê¤Ã¤ÆÉáµÚ¡¡ÊÝ¸±Å¬ÍÑ¤ÎGTRË¡¡Ê»õ¼þÁÈ¿¥Í¶Æ³Ë¡¡Ë3.¼º¤ï¤ì¤¿¹ü¤ä·ì´É¤Ê¤É¤ÎºÙË¦Áý¿£¤òÂ¥¤¹¡¡¥ê¥°¥í¥¹¤ò»È¤Ã¤¿ºÆÀ¸ÎÅË¡4.ÂÎ¤ËÍ¥¤·¤¯¡¢ÄË¤ß¤Î¾¯¤Ê¤¤ÁªÂòÏÈ¡Ö¥Ú¥ê¥½¥ë¥ÖÎÅÍÜ¡×5.¾Íè¤â·ò¹¯¤Ê¼«Ê¬¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ëº£¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò
¥¹¥¦¥§ー¥Ç¥ó»õ²Ê³Ø²ñÇ§Äê°å¤È¤·¤ÆÀè¿Ê¤ÎÍ½ËÉ»õ²Ê¤ËÀºÄÌ¡£Ï¢ºÜ¡Ø¹â¤á¤è¤¦¥Ç¥ó¥¿¥ëIQ¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¡È»õ¼þÉÂ¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤«¤éÄÌ¤¦¤Ù¤ÍýÍ³¡É¡¡¡ÈÆü¾ï¤Î»õËá¤¤Ç¸«Íî¤È¤·¤¬¤Á¤ÊÅÀ¡É¡È°¶Ì»õ¼þÉÂ¶Ý¤¬¹¥¤à¤â¤Î¤È¤Ï¡©¡É¤Ê¤É¡¢ÆÉ¼Ô¤Î¡ÈÃÎ¤ê¤¿¤¤¡É¤Ë±þ¤¨¤ëÆâÍÆ¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é³Ø¤Ù¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·ò¹¯¤Ê¸ý¹Ð´Ä¶¤ÏÆü¾ï¤ÎÀ¸³è¤Î´ðÈ×¡£»õ²Ê¤Ë´Ø¿´¤Î¤¢¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊý¤Ë¤¼¤ÒÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¥·¥êー¥º¤Ç¤¹¡£
¢§ËèÆü¥á¥Ç¥£¥«¥ë¡Ê·ò¹¯¤ò¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤¯°åÎÅ¤È´µ¼Ô¤ò¤Ä¤Ê¤°¥µ¥¤¥È¡Ë¿·¶¶»á¤«°å²Ê¿ÇÎÅ½ê¡¡»õ²Ê°å»Õ¡¡¾®Ìî±§Ãè¤Îµ»ö¤Ï¤³¤Á¤éhttps://medical.mainichi.jp/author/onouchu/
¢£»õ²Ê°å»Õ¡¡¾®Ìî±§Ãè¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
ºÇÀèÃ¼¤Î»õ²Ê¼£ÎÅ¤È¿³Èþ¼£ÎÅ¤Ç´µ¼Ô¤µ¤Þ°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¾Ð´é¤È·ò¹¯¤ò¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª³Î¤«¤Êµ»½Ñ¤È´ó¤êÅº¤¦»ÑÀª¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¡¢´µ¼Ô¤µ¤Þ¤Î¸ý¸µ¤«¤é¼«¿®¤ò°ú¤½Ð¤¹¤Î¤¬»ä¤Î»ÈÌ¿¤Ç¤¹¡£¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤äSNS¡¢YouTube¤Ç¤Ï¡¢ºÇ¿·¤Î»õ²Ê¾ðÊó¤äÈþ¤·¤¤¾Ð´é¤ÎÈë·í¡¢¤½¤·¤Æ»õ²Ê°å»Õ¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÆü¾ï¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯È¯¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢§±§ÃèÀèÀ¸Instagramhttps://www.instagram.com/dr.uchu/¢§±§ÃèÀèÀ¸YouTubehttps://www.youtube.com/@kogakukai/videos¢§±§ÃèÀèÀ¸TikTokhttps://www.tiktok.com/@dr.uchu_kougakkai
¢§¼ç¤Ê½Ð±éÈÖÁÈ¡¦¥·¥åー¥¤¥Á(ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó)¡¦¥½¥ì¥À¥á¡ª(¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ)¡¦¥µ¥ó¥Çー¡¦¥¸¥ã¥Ý¥ó(TBS)¡¦¥¿¥¤¥Ñ¤Î½÷²¦¤µ¤Þ(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó)¡¦Âç²¼ÍÆ»Ò¥ï¥¤¥É¡ª¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë(¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü)¡¦¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¿Í¤ÎÆ¬¤ÎÃæ(ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó)¡¦À¤³¦°ì¼õ¤±¤¿¤¤¼ø¶È(ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó)¡¦¸áÁ°0»þ¤Î¿¹(ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó)¡¦¤¹¡¦¤Þ¤¿¤ó!(ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó)¡¦·îÍË¤«¤éÌë¤Õ¤«¤·(ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó)¡¦THE TIME(TBS)¡¦¤Ò¤ë¤ª¤Ó(TBS)¡¦Soft Bank (CM)¡¦°ìÌÐ VS THE¶È³¦¥¸¥ó(ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó)¡¦À¤³¦¤Î²¿¤À¥³¥ì!?¥ß¥¹¥Æ¥êー(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó)
¾ï¤Ë¡Ö´µ¼Ô¤µ¤Þ¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢°Â¿´¤·¤ÆÄÌ¤¨¤ë»õ²Ê°åÎÅ¡×¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¼£ÎÅ¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»õ²Ê°å»Õ¤ò»Ö¤¹¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¹â¹»£±Ç¯À¸¤Î¤È¤¤ËÁ°»õ¤òÀÞ¤ë»ö¸Î¤ò·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ÎºÝ¡¢¼«¿È¤òµß¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿»õ²Ê°å»Õ¤Îµ»½Ñ¤È²¹¤«¤¤ÂÐ±þ¤Ë¶¯¤¯´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¡¢¡Ö¼«Ê¬¤âÃ¯¤«¤Î¾Ð´é¤ä°Â¿´¤ò¼é¤ì¤ë»õ²Ê°å»Õ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È·è°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Äá¸«Âç³Ø»õ³ØÉô¤òÂ´¶È¸å¡¢¿ÀÆàÀî¸©Æâ¤Î»õ²Ê°å±¡¤ÇÎ×¾²·Ð¸³¤ò½Å¤Í¡¢¸½ºß¤Ï¿·¶¶»õ²Ê°å²Ê¿ÇÎÅ½ê¤Ë¤Æ¼ç¤Ë¿³Èþ¼£ÎÅ¤äÍ½ËÉ»õ²Ê¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¥»¥é¥ß¥Ã¥¯¼£ÎÅ¤ä¥ë¥ß¥Í¥¢ー¥º¤Ê¤É¤Î¿³Èþ»Ü½Ñ¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¡¢¤Ç¤¤ë¸Â¤ê»õ¤òºï¤é¤º¡¢¼«Á³¤Ç·ò¹¯Åª¤Ê¸ý¸µ¤òÌÜ»Ø¤¹¼£ÎÅ¤òÄó¶¡¡£¸«¤¿ÌÜ¤ÎÈþ¤·¤µ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢µ¡Ç½À¤äÄ¹´üÅª¤Ê¸ý¹Ð·ò¹¯¤â½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¿ÇÎÅ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡Ö´µ¼Ô¤µ¤Þ¤ÎÉÔ°Â¤òÏÂ¤é¤²¤ë¡×¤³¤È¤òºÇ¤âÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼£ÎÅÃæ¤ÏÉ¬¤ºÃúÇ«¤ÊÀâÌÀ¤äÀ¼¤«¤±¤ò·ç¤«¤µ¤º¡¢ÄË¤ß¤äÉÔ°Â¤ò¤Ç¤¤ë¸Â¤ê·Ú¸º¤Ç¤¤ë¤è¤¦¿´ÇÛ¤ê¤òÅ°Äì¡£´°Á´¸Ä¼¼¤Ç¤Î¿ÇÎÅ¤Ë¤è¤ê¥×¥é¥¤¥Ð¥·ー¤Ë¤âÇÛÎ¸¤·¡¢°Â¿´¤Ç¤¤ë¶õ´Ö¤Å¤¯¤ê¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î°éÀ®¤Ë¤â¡ÖË«¤á¤Æ¿¤Ð¤¹¡×¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¼è¤êÆþ¤ì¡¢Êó¹ð¡¦Ï¢Íí¡¦ÁêÃÌ¤òÅ°Äì¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°å±¡Á´ÂÎ¤Ç´µ¼Ô¤µ¤Þ¤ò»Ù¤¨¤ëÂÎÀ©¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´µ¼Ô¤µ¤Þ°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢¡Ö¤³¤³¤Ê¤é°Â¿´¤·¤ÆÇ¤¤»¤é¤ì¤ë¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¼£ÎÅ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È――¤½¤ì¤¬»õ²Ê°å»Õ¡¡¾®Ìî±§Ãè¤Î¿®Ç°¤Ç¤¹¡£
¢£¿ÇÎÅ½ê³µÍ×
¿ÇÎÅ½êÌ¾¡§¿·¶¶»õ²Ê°å²Ê¿ÇÎÅ½ê½êºßÃÏ¡§¢©105-0004 ÅìµþÅÔ¹Á¶è¿·¶¶4-9-1 ¿·¶¶¥×¥é¥¶¥Ó¥ë2³¬¥¢¥¯¥»¥¹¡§JRÀþ¡Ö¿·¶¶¡×±Ø ÅÌÊâ3Ê¬¿ÇÎÅ»þ´Ö¡§9:30～13:00/14:00～18:30ÄêµÙÆü¡§½ËÆü¿·¶¶»õ²Ê°å²Ê¿ÇÎÅ½êURL¡§https://shinbashishika.com/¢§¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ª¤è¤ÓÍ½Ìó¤Ï¤³¤Á¤é¿·¶¶»õ²Ê°å²Ê¿ÇÎÅ½ê¡§https://shinbashishika.com/contact/reserve/
¿ÇÎÅ½êÌ¾¡§ÀÖºä»õ²Ê¿ÇÎÅ½ê½êºßÃÏ¡§¢©107-0052 ÅìµþÅÔ¹Á¶èÀÖºä5-5-18 ¥ªー¥Ó¥¹ÀÖºä1F¥¢¥¯¥»¥¹¡§Åìµþ¥á¥È¥í¡ÖÀÖºä¡×±Ø ÅÌÊâ3Ê¬¿ÇÎÅ»þ´Ö¡§9:30～13:00/14:00～18:30ÄêµÙÆü¡§ÆüÍË¡¦½ËÆü¢§¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ª¤è¤ÓÍ½Ìó¤Ï¤³¤Á¤éÀÖºä»õ²Ê¿ÇÎÅ½ê¡§https://www.akasakashika.com/contact/¿ÇÎÅ½êÌ¾¡§ÀÄ»³»õ²Ê¿ÇÎÅ½ê½êºßÃÏ¡§¢©107-0061 ÅìµþÅÔ¹Á¶èËÌÀÄ»³2-5-8 ÀÄ»³OM-SQUARE B1¥¢¥¯¥»¥¹¡§Åìµþ¥á¥È¥í¡Ö³°±ñÁ°¡×±ØÄ¾·ë ÅÌÊâ1Ê¬¿ÇÎÅ»þ´Ö¡§9:30～13:00/14:00～18:30ÄêµÙÆü¡§ÆüÍË¡¦½ËÆü¢§¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ª¤è¤ÓÍ½Ìó¤Ï¤³¤Á¤éÀÄ»³»õ²Ê¿ÇÎÅ½ê¡§https://www.aoyamashika.jp/contact/
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
¾¦¹æ¡¡¡¡ ¡§ °åÎÅË¡¿ÍºâÃÄ¶½³Ø²ñÂåÉ½¼Ô¡¡ ¡§ Çò°æ¡¡À¶»Î½êºßÃÏ¡¡ ¡§ ¢©101-0031¡¡ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èÅì¿ÀÅÄ2-6-5 Åì¿ÀÅÄ¥Ó¥ë8³¬ÀßÎ©¡¡¡¡ ¡§ 1947Ç¯¡Ê¾¼ÏÂ22Ç¯¡Ë6·î»ö¶ÈÆâÍÆ ¡§ ºÇÀèÃ¼»õ²Ê°åÎÅ¡¢ÈþÍÆ°åÎÅ
