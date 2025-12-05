ÆüËÜ¤ÇÁý²Ã¤¹¤ë½»Âð²ÐºÒ¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢WIRECARE Plus¤¬Makuake¤ËÅÐ¾ì¡£¡Öº¹¤·¹þ¤à¤À¤±¡¢10ÉÃ¥Á¥§¥Ã¥¯¡×¤Ç²ÈÄí¤ÎÅÅµ¤²ÐºÒ¤òÌ¤Á³¤ËËÉ¤®¤Þ¤¹¡£
ÂæÏÑÈ¯¤Î¥¹¥Þー¥È¥Ûー¥à¥Ö¥é¥ó¥É Brook Livin¤Ï¡¢²ÈÄíÍÑÅÅµ¤°ÂÁ´¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ç¥Ð¥¤¥¹ WIRECARE Plus¤¬¡¢ÆüËÜºÇÂçµé¤Î±þ±ç¹ØÆþ¥µー¥Ó¥¹ Makuake¤Ë¤Æ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÀµ¼°¸ø³«¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡Ö½»Âð²ÐºÒ¤ÎÍ½ËÉ¡×¤ò³Ë¿´¤Ë³«È¯¤µ¤ì¡¢Ã¯¤Ç¤â´ÊÃ±¤Ë»È¤¨¤ë¡ÈÂ¨º¹Â¨Â¬(º¹¤·¹þ¤à¤À¤±¤Ç¸¡ºº)¡Éµ¡Ç½¤òÅëºÜ¤·¡¢¥³¥ó¥»¥ó¥È¤äÇÛÀþ´ï¶ñ¤ËÀø¤à²ÐºÒ¥ê¥¹¥¯¤ò»öÁ°¤ËÈ¯¸«¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥³¥ó¥»¥ó¥È¤ËÁÞ¤¹¤À¤±¡ª WIRECARE PLUS¤Ç²ÐºÒ´í¸±ÅÙ¤ò´ÊÃ±¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª
¢£ÆüËÜ¤Ç¤Ï½»Âð²ÐºÒ¤¬Áý²Ã·¹¸þ
ÆüËÜ¤Î¾ÃËÉÄ£¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¶áÇ¯ÅÅµ¤´ï¶ñ¤ò¸¶°ø¤È¤¹¤ë½»Âð²ÐºÒ¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤Î¾ÃËÉÄ£¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¶áÇ¯ÅÅµ¤´ï¶ñ¤ò¸¶°ø¤È¤¹¤ë½»Âð²ÐºÒ¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2022Ç¯¤ÎÅÅµ¤´ï¶ñ´ØÏ¢¤Î½»Âð²ÐºÒ¤Ï2,018·ï¤Ë¤Î¤Ü¤ê¡¢10Ç¯Á°¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÌó4³äÁý²Ã¡£½»Âð²ÐºÒ¤Î¸¶°ø¤È¤·¤ÆÂè1°Ì¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢ÅÅ¸»¥¿¥Ã¥×¤ä¥³¥ó¥»¥ó¥È¤Ê¤É¤Î**¡ÖÇÛÀþ´ï¶ñ¡×**¤Ë¤è¤ë½Ð²Ð¤¬Â¿¤¯¡¢Åìµþ¾ÃËÉÄ£¤ÎÅý·×¤Ç¤Ï2023Ç¯¤Ë377·ï¤È¡¢²áµî10Ç¯´Ö¤ÇºÇÂ¿¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
½Ð²Ð¤Î¼ç¤ÊÍ×°ø¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡§
¡ü¥Û¥³¥ê¤ÎÃßÀÑ¤Ë¤è¤ë¥È¥é¥Ã¥¥ó¥°
¡ü²á¾ê¤Ê¥¿¥³ÂÇÛÀþ
¡ü¸í¤Ã¤¿»ÈÍÑÊýË¡
¡ü·ÐÇ¯Îô²½¤Ë¤è¤ë¥³¥ó¥»¥ó¥È¤Î´Ë¤ß¤äÂ»Ì×
À½ÉÊÉ¾²Áµ»½Ñ´ðÈ×µ¡¹½(NITE)¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ÇÛÀþ´ï¶ñ¤Ë¤è¤ë»ö¸Î¤Î¤¦¤Á11Ç¯°Ê¾å»ÈÍÑ¤·¤¿¤â¤Î¤¬Ìó3³ä¤òÀê¤á¡¢15Ç¯°Ê¾å»ÈÍÑ¤·¤¿¥³¥ó¥»¥ó¥È¤Ç¤Ï»ö¸ÎÎ¨¤¬¸²Ãø¤Ë¹â¤Þ¤ë¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤â½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸«¤¿ÌÜ¤ÏÌäÂê¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢²ÈÄíÆâ¤ÎÂ¿¤¯¤Î¥³¥ó¥»¥ó¥È¤Ï¤¹¤Ç¤Ë²ÐºÒ¥ê¥¹¥¯¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥³¥ó¥»¥ó¥ÈÅÀ¸¡¤Î¥Ïー¥É¥ë¤ò²¼¤²¤ë――WIRECARE Plus
¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡¢²ÈÄí¤Ç¥³¥ó¥»¥ó¥È¤Î¾õÂÖ¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÍÆ°×¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡üÅÅµ¤¤Ë´Ø¤¹¤ëÀìÌçÃÎ¼±¤¬É¬Í×
¡ü¶È¼Ô¤ò¸Æ¤Ö¤ÈÈñÍÑ¤¬¹â³Û
¡ü»ÔÈÎ¤Î·×Â¬´ï¤ÏÁàºî¤¬Ê£»¨
¤³¤¦¤·¤¿ÍýÍ³¤«¤é¡¢´í¸±À¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡Ö²¿¤ò¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦²ÈÄí¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£WIRECARE Plus¤Ï¤½¤ÎÌäÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£º¹¤·¹þ¤à¤À¤±¤Ç10ÉÃ¥Á¥§¥Ã¥¯¡£ÅÅµ¤²ÐºÒ¤Î¡È¸«¤¨¤Ê¤¤´í¸±¡É¤ò²Ä»ë²½
WIRECARE Plus¤Ï¡¢¥¢¥×¥êÉÔÍ×¡¦ÅÅÃÓÉÔÍ×¡¦¹©¶ñÉÔÍ×¡£¥³¥ó¥»¥ó¥È¤Ëº¹¤·¹þ¤à¤À¤±¤Ç¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê´í¸±¤òÃ»»þ´Ö¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç¤¤Þ¤¹¡§
¡üÀÜ¿¨ÉÔÎÉ
¡ü¥³¥ó¥»¥ó¥È¤Î´Ë¤ß¡¦·ÐÇ¯Îô²½
¡üÇÛÀþ¥ß¥¹
¡üÈ¯Ç®¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÀøºßÅª¥ê¥¹¥¯
¡ü¤½¤ÎÂ¾¤ÎÅÅµ¤²ÐºÒ¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤êÆÀ¤ë°Û¾ï
¥é¥ó¥×¤ÎÉ½¼¨¤Ç·ë²Ì¤ò½Ö»þ¤Ë³ÎÇ§¤Ç¤¡¢ÀìÌçÃÎ¼±¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤âÈ½ÃÇ¤·¤ä¤¹¤¤»ÅÍÍ¤Ç¤¹¡£¸Å¤¤½»Âð¤Ç¤â¡¢Ê£»¨¤ÊÇÛÀþ¤Ç¤â¡¢º¹¤·¹þ¤à¤À¤±¤Ç¡È°ÂÁ´¤«¤É¤¦¤«¡É¤¬¤ï¤«¤ë¡£¤½¤ì¤¬ WIRECARE Plus¤ÎºÇÂç¤Î²ÁÃÍ¤Ç¤¹¡£
¢£Makuake¤Ç¸ø³«¡¢Ä¶Áá³ä38¡óOFF¤òÄó¶¡
º£²ó¤ÎMakuake¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î»Ù±ç¼Ô¤Ë¸þ¤±¤ÆÄ¶Áá³ä38¡óOFF¤ÎÆÃÊÌ²Á³Ê¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¡§
¡ü2025Ç¯11·î～12·îËö¡§Makuake ¸ø³«´ü´Ö
¡ü2026Ç¯1·î²¼½Ü¡¡¡¡ ¡§ÎÌ»º³«»Ï
¡ü2026Ç¯2·î²¼½Ü¡¡¡¡ ¡§¥ê¥¿ー¥óÉÊÈ¯Á÷Í½Äê
¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Úー¥¸¡§ https://www.makuake.com/project/wirecareplus/
¢£³«È¯¥Áー¥à¤Î¥³¥á¥ó¥È
Brook Livin ³«È¯¥Áー¥à¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡§
¡Ö½»Âð²ÐºÒ¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢¸«Íî¤È¤µ¤ì¤¬¤Á¤Ê¡È¾®¤µ¤ÊÉÔ¶ñ¹ç¡É¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£WIRECARE Plus¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÅÅµ¤¤ÎÃÎ¼±¤¬¤Ê¤¤Êý¤Ç¤â´ÊÃ±¤ËÍ½ËÉ¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òºî¤ê¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´í¸±¤Ëµ¤¤Å¤±¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¡È¼êÃÙ¤ì¤Ë¤Ê¤ëÁ°¡É¤ËÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤¬»ä¤¿¤Á¤Î»ÈÌ¿¤Ç¤¹¡£¡×
WIRECARE Plus¤Ï¡¢Ã¯¤â¤¬¤Ç¤¤ë¡Ö¼«Âð¤ÎÅÅµ¤°ÂÁ´¥Á¥§¥Ã¥¯¡×¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤½¬´·¤ò¹¤á¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£À½ÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
WIRECARE Plus¤Ï¡¢Brook Livin¤¬³«È¯¤·¤¿ÂèÆóÀ¤Âå¤Î²ÈÄíÍÑÅÅµ¤°ÂÁ´¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ç¤¹¡£Â¨º¹Â¨Â¬¡¦Áàºî´ÊÃ±¡¦ÅÅÃÓÉÔÍ×¤òÆÃÄ§¤È¤·¡¢Ã±¿ÈÀ¤ÂÓ¡¢¹âÎð¼Ô¤Î¤¤¤ë²ÈÄí¡¢ÄÂÂß½»Âð¡¢ÃÛÇ¯¿ô¤Î·Ð¤Ã¤¿½»¤Þ¤¤¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤ÊÀ¸³è´Ä¶¤ËÅ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À½ÉÊ¾ðÊó¡§ https://www.brook-livin.com/jp/product/wirecare-plus
X ¡¡¡¡¡¡¡§ https://x.com/BrookLivin