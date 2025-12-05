À¤³¦½é¡ªÆüËÜÉñÍÙ¤ËÆÃ²½¤·¤¿±Ñ²ñÏÃ¥¢¥×¥ê¤¬ÏÃÂê¡ª
³ô¼°²ñ¼ÒÀ¸³è¤ÈÉñÍÙ¡ÊÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Çßß· ¶Ç¡Ë¤Ï2025Ç¯8·î12Æü¡¢ÆüËÜ¤ÎÅÁÅý·ÝÇ½¡¦ÆüËÜÉñÍÙ¤Î»ØÆ³¼Ô¤¬±Ñ¸ì¤Ç¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ò¹Ô¤¨¤ë¤è¤¦Àß·×¤µ¤ì¤¿À¤³¦½é¤Î±Ñ²ñÏÃ¥¢¥×¥ê¡ÖÆüËÜÉñÍÙ¤Î¥·¥ó¥×¥ë±Ñ²ñÏÃ¡Ê°Ê²¼¡¢ËÜ¥¢¥×¥ê¡Ë¡×¤ò¥ê¥êー¥¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥ê¥êー¥¹¤«¤éÌó4¤«·î¡¢¤µ¤Ã¤½¤¯»ÈÍÑ¤·¤¿ÀèÀ¸¤Ë³°¹ñ¿ÍÂÎ¸³¼Ô¤¬Áý¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¥¢¥×¥ê¤Ï±Ñ¸ì¤¬¶ì¼ê¤ÊÀèÀ¸¤Ç¤â¥¹¥Þ¥Û1¤Ä¤Ç¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ËÉ¬Í×¤Ê²ñÏÃ¤òÆÈ½¬¤Ç½¬ÆÀ¤Ç¤¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£Ë¬Æü³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤ä³¤³°¤ÎÀ¸ÅÌ¤ËÆüËÜÉñÍÙ¤ò¶µ¤¨¤¿¤¤ÀèÀ¸Êý¤Î¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤ÊÉñÂæ¤Ø¤ÎÂè°ìÊâ¤ò¸å²¡¤·¤·¡¢ÆüËÜ¤ÎÅÁÅý·ÝÇ½¤¬À¤³¦¤Ë±©¤Ð¤¿¤¯¤¤Ã¤«¤±¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¥¢¥×¥ê¾ÜºÙ¡¦ÍøÍÑ¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤éÆüËÜÉñÍÙ¤Î¥·¥ó¥×¥ë±Ñ²ñÏÃ¢§https://buyou-english.my.canva.site/
¡ÚÍøÍÑ¼Ô¤ÎÀ¼¡Û
¡ü±Ñ¸ì¥ì¥Ã¥¹¥ó¤òÂÎ¸³¤·¤¿¥¢¥á¥ê¥«¿Í Evan¤µ¤ó
I really liked today's lesson with Izumi-san. I think it was a great lesson and he has very good English foundations. Thanks to Izumi-san, I was able to learn a lot, and I discovered many movements and things I didn't really know much about in Japanese traditional dance -Japanese Nihon Buyō. I am very thankful and appreciate Izumi-san's guidance!Àô¤µ¤ó¤È¤Îº£Æü¤Î¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ÏÂçÊÑÎÉ¤¤¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£Àô¤µ¤ó¤ÏÈó¾ï¤ËÍ¥¤ì¤¿±Ñ¸ì¤Î´ðÁÃ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥ì¥Ã¥¹¥ó¤Ç¤·¤¿¡£Àô¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢»ä¤ÏÂ¿¤¯¤Î¤³¤È¤ò³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢ÆüËÜ¤ÎÅÁÅýÉñÍÙ¡ÊÆüËÜÉñÍÙ¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¢¤Þ¤êÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿Â¿¤¯¤ÎÆ°¤¤ä»öÊÁ¤òÈ¯¸«¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£Àô¤µ¤ó¤Î»ØÆ³¤ËÂçÊÑ´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü»ØÆ³¤·¤¿Àô½¨¼ùÀèÀ¸
¼Â¤Ï±Ñ¸ì¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÏÃ¤»¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¤³¤Î¥¢¥×¥ê¤ÇÊÙ¶¯¤·¤¿¤ª¤«¤²¤Ç½é¤á¤Æ¤Î±Ñ¸ì¥ì¥Ã¥¹¥ó¤òÌµ»ö½ª¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ö¤¢¤ì¤â¸À¤¤¤¿¤¤¡¢¤³¤ì¤âÅÁ¤¨¤¿¤¤¡×¤ÈÍß¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¡¢¤â¤Ã¤È¤¤¤í¤ó¤Ê±Ñ¸ìÉ½¸½¤òÊÙ¶¯¤·¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£±Ñ¸ì¤ÇÆüËÜÉñÍÙ¤ò¶µ¤¨¤¿¤¤¿Í¤Ë¤³¤Î¥¢¥×¥ê¤ÏºÇÄã¸Â¤Î³Ø½¬¤È¤·¤ÆºÇÅ¬¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú³«È¯¤ÎÇØ·Ê¡Û
ÆüËÜÉñÍÙ¤Ï¡¢¹ñ¤Î½ÅÍ×Ìµ·ÁÊ¸²½ºâ¤È¤·¤ÆÆüËÜ¤ÎÅÁÅý·ÝÇ½¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï±Ç²è¡Ö¹ñÊõ¡×¤Î¥Ò¥Ã¥È¤ÇºÆÃíÌÜ¤µ¤ì¡¢À¤³¦¤«¤é¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Â¿¤¯¤Î»ØÆ³¼Ô¤Ï±Ñ¸ì¤¬ÏÃ¤»¤º¡¢³°¹ñ¿Í¤ä³¤³°¤Ø¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤¹¤ëµ¡²ñ¤ÏÈó¾ï¤Ë¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡¢Åö¼Ò¤ÏÆüËÜÉñÍÙ¤Î¸½¾ì¤ÇÄ¹Ç¯ÇÝ¤ï¤ì¤¿»ØÆ³É½¸½¤ò¸·Áª¤·¡¢Í½Ìó¤«¤é¥ì¥Ã¥¹¥ó½àÈ÷¡¢»ØÆ³¡¢½ªÎ»¤Þ¤Ç¤Î112¥Õ¥ìー¥º¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿¶µºà¥¢¥×¥ê¤ò³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤êºßÆü³°¹ñ¿Í¡¢³¤³°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥ì¥Ã¥¹¥ó¡¢¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É´Ñ¸÷µÒÅù¤Ø¤ÎÆüËÜÉñÍÙ¤Î¾Ò²ð¤äÂÎ¸³¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤ÎÄó¶¡¤¬Â¥¿Ê¤µ¤ì¡¢ÆüËÜÉñÍÙ¤¬¤Þ¤¹¤Þ¤¹À¤³¦¤Ø±©¤Ð¤¿¤¯¤³¤È¤ò¸å²¡¤·¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¢¥×¥ê¤ÎÆÃÄ¹¡Û
¡¦À¤³¦½é¡§ÆüËÜÉñÍÙ¤Î¥ì¥Ã¥¹¥ó¸½¾ì¤Ë´°Á´ÆÃ²½¤·¤¿±Ñ²ñÏÃ¶µºà¡¦Çã¤¤ÀÚ¤ê¡õ»È¤¤ÊüÂê¡§°ìÅÙ¤Î¹ØÆþ¤ÇÄÉ²ÃÎÁ¶â¤Ê¤·²¿ÅÙ¤Ç¤â·«¤êÊÖ¤·³Ø½¬²ÄÇ½¡¦ÆÃµöÇ§Äê¤Î³Ø½¬Ë¡¡§¡ÖÈ¿¼ÍÉü¾§Ë¡¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¡×ºÎÍÑ¡ÊÆÃµö6598346¹æ¡¢ÆÃµö6698198¹æ¡Ë¡¦¥¹¥¥Þ»þ´Ö³Ø½¬¡§1Æü30Ê¬¡ß10Æü´Ö¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Ç´°·ë
¡Ú½¬ÆÀ¤Ç¤¤ë¥Õ¥ìー¥º(°ìÎã)¡Û
Í½Ìó»þ¤Î¤ä¤ê¤È¤ê✅ÂÎ¸³¾ì½ê¤ÎÌ¾Á°¤Ï¡ÖÊ¸²½¥»¥ó¥¿ー¡×¤Ç¤¹¡Ê The lesson will be held at the¡ÈBunka Center.¡Ë·Î¸Å¤Î½àÈ÷¤Ç¤Î²ñÏÃ✅ÆüËÜÉñÍÙ¤Î¤ª·Î¸Å¤Ï¤´°§»¢¤«¤é»Ï¤á¤Þ¤¹¡ÊIn Nihon Buyō we start with agreeting.¡Ë·Î¸ÅÃæ¤Î²ñÏÃ✅ÎØ¤òÉÁ¤¯¤è¤¦¤Ë¼ê¤òÆ°¤«¤·¤Æ²¼¤µ¤¤ ¡ÊDraw a circle.¡Ë✅Â¤ò³ê¤é¤¹¤³¤ÎÆ°¤¤Ï¤ª¤¹¤Ù¤ê¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊSlide feet backwards is called "Osuberi"¡Ë
¡ÚÂåÉ½¥³¥á¥ó¥È¡Û
¡Ö¡È±Ñ¸ì¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤é¶µ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡É¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ÎÊ¸²½¤¬¹¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Î¤ÏÈó¾ï¤Ë»ÄÇ°¤Ç¤¹¡£ÅÁÅý·ÝÇ½¤¬À¤³¦¤Ø±©¤Ð¤¿¤¯¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤³¤Î¥¢¥×¥ê¤¬¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿º£¸å¤âÇ½¡¦¶¸¸À¡¢»°Ì£Àþ¡¢¤ªÓò»Ò¤Ê¤ÉÂ¾¤ÎÅÁÅý·ÝÇ½¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤¿¥¢¥×¥ê¤Î³«È¯¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê³ô¼°²ñ¼ÒÀ¸³è¤ÈÉñÍÙ ÂåÉ½¼èÄùÌò Çßß· ¶Ç¡Ë
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
³ô¼°²ñ¼Ò À¸³è¤ÈÉñÍÙ½êºßÃÏ¡§¢©104-0061ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¶äºÂ7ÃúÌÜ13ÈÖ6¹æ¥µ¥¬¥ß¥Ó¥ë2³¬»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ÆüËÜÉñÍÙ¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿ÅÁÅý·ÝÇ½¤ÎÉáµÚ¡¦¿Íºà°éÀ®¡¦¹ñºÝ¸òÎ®»Ù±çE-mail¡§admin@oreno-nihonbuyou.com
¢£³«È¯¶¨ÎÏ
H&K³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯¡Ë½êºßÃÏ¡§¢©110-0005ÅìµþÅÔÂæÅì¶è¾åÌî7-4-9¡¡ºÙÅÄ¥Ó¥ë10F»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ÆüËÜ½é¤Î¥¹¥Ñ¥ë¥¿¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó±Ñ²ñÏÃ¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¡ÖLAT¡ÊLanguage Acquisition Training¡Ë¡×¤òÄó¶¡¡£ÇàÌÐÅÔÇß¾¼Ìî¡Ê±Ñ¸ì´Æ½¤¡Ë
¢£ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼Ò À¸³è¤ÈÉñÍÙ ¹ÊóÃ´ÅöE-mail¡§admin@oreno-nihonbuyou.com³°¹ñ¿ÍÀ¸ÅÌ¤Î·Î¸ÅÉ÷·Ê¤Î»£±Æ¡¢¼èºà¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£