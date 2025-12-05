ÏÂÍÎ½÷»ÒÂç³Ø¤Ë¤ª¤±¤ë2026Ç¯ÅÙÁªÈ´Æþ³Ø¶âÊÖ´Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÏÂÍÎ½÷»ÒÂç³Ø(ÀéÍÕ¸©»ÔÀî»Ô¡¢³ØÄ¹¡§¶â»Ò ·òÉ§)¤Ï¡¢Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê¤«¤é¡Ö»äÎ©Âç³Ø¤Ë¤ª¤±¤ëÆþ³ØÎÁ¤Ë·¸¤ë³ØÀ¸¤ÎÉéÃ´·Ú¸ºÅù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¤ÎÄÌÃÎ¤ò¼õ¤±¡¢ËÜ³Ø¤Ç¤ÏÊ»´êÀ©¤ÎÁªÈ´¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¼êÂ³¤¸å¤ËÆþ³Ø¼Âà¤µ¤ì¤¿¼õ¸³À¸¤ÎÆþ³Ø¶â¤òÊÖ´Ô¤·¡¢·ÐºÑÅª¤ÊÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤´°ÆÆâ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢ËÜÄÌÃÎÁ°¤ÎÁªÈ´(Ê»´êÀ©)¤Ç¡¢Æþ³Ø¼êÂ³¤¤ò¤µ¤ì¤¿¼õ¸³À¸¤Ë¤Ï¥áー¥ë¤Ë¤ÆÄÌÃÎ¤ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÂÐ¾Ý¼Ô(³ØÉô¤Î¤ß)¡Û
Ê»´êÀ©¤Î°Ê²¼¤ÎÆþ»îÀ©ÅÙ¤È¤¹¤ë
(1)Áí¹ç·¿ÁªÈ´ Ê»´ê·¿
(2)³Ø¹»¿äÁ¦·¿ÁªÈ´¸øÊç(Àì´êÀ©¤Î¤³¤É¤âÈ¯Ã£³Ø²Ê¡¢·ò¹¯±ÉÍÜ³Ø²Ê¡¢´Ç¸î³Ø²Ê¤ò½ü¤¯)
(3)°ìÈÌÁªÈ´ AÆüÄø¡¢BÆüÄø¡¢CÆüÄø¡¢DÆüÄø
(4)Âç³ØÆþ³Ø¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥ÈÍøÍÑÁªÈ´
(5)¼Ò²ñ¿ÍÁªÈ´
(6)³°¹ñ¿ÍÎ±³ØÀ¸ÁªÈ´
¡ÚÂÐ±þ¡Û
Æþ³Ø¶â25Ëü±ß¤«¤éÆþ³Ø¤·ÆÀ¤ëÃÏ°Ì¤Î¼èÆÀ¤Î¤¿¤á¤ÎÂÐ²ÁµÚ¤Ó»öÌ³¼ê¿ôÎÁ10Ëü±ß¤ò°ú¤¤¤¿¡¢15Ëü±ß¤òÊÖ´Ô¤¹¤ë¡£¢¨¿¶¹þ¼ê¿ôÎÁ¤Ï¿½ÀÁ¼ÔÉéÃ´
¡Ú¼êÂ³¤ÊýË¡¡Û
(1)¼õ¸³À¸¤Ï³ØÀ¸Êç½¸Í×¹à¤ËµºÜ¤ÎÆüÄø¤Þ¤Ç¤ËÆþ³Ø¶â25Ëü±ß¤Þ¤¿¤ÏÆþ³Ø¼êÂ³»þÇ¼Æþ¶â¤ÎÁ´³Û¤ò¿¶¤ê¹þ¤à(¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÈÊÑ¹¹¤Ê¤·)¡£
(2)¼õ¸³À¸¤ÏÂ¾Âç³Ø¤Ë¿Ê³Ø¤¬·èÄê¼¡Âè¡¢¡Ö2026Ç¯ÅÙ Æþ³Ø¼ÂàÆÏ¡¦Ç¼Æþ¶âÊÖ´Ô´ê¡×¤ò¿½ÀÁ¤¹¤ë¡£
¢£¡ÚºÇ½ªÄó½Ð´ü¸Â¡§3·î31Æü(²Ð)16»þ¤Þ¤Ç¡Û