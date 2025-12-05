ÆüËÜÃã¥Ö¥é¥ó¥É Sora Japanity¤¬Æ±Æü»°´§¡£ÀÜÂÔ¤Î¼êÅÚ»º¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó2025¤Ç3Ç¯Ï¢Â³ ¡ÖÆÃÁª¡ÊºÇ¹â¾Þ¡Ë¡×¡ÖÅÂÆ²Æþ¤ê¡×¡Ö¿Íµ¤ÅêÉ¼¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¡£12/15¡Ê·î¡Ë¤è¤ê´¶¼Õº×¥¹¥¿ー¥È¡£
ÆüËÜÃãÀìÌç D2C¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖSora Japanity¡×¡Ê¥½¥é¥¸¥ã¥Ñ¥Ë¥Æ¥£¡¢ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½ µÈÅÄÀ²Èþ¡Ë¤¬À½Â¤¡¦ÈÎÇä¤¹¤ëÆüËÜÃã ÃãÍÕ¾¦ÉÊ¡Ö¹á¤ê¤¿¤ÄÃãÈª¡×¤¬2025Ç¯11·î²¼½ÜÈ¯É½¤ÎÀÜÂÔ¤Î¼êÅÚ»º¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó2025¤Ë¤Æ¡¢¹á¤ê¤¿¤ÄÃãÈª5ÉÊ¼ï¥»¥Ã¥È¡ÊÀùÃã¡¦³øßÖ¤êÃã¡¦ÏÂ¹ÈÃã¥Æ¥£ー¥Ð¥Ã¥°¥¢¥½ー¥È¡Ë¤¬3Ç¯Ï¢Â³¡ÖÆÃÁª¡ÊºÇ¹â¾Þ¡Ë¡×¡ÖÅÂÆ²Æþ¤ê¡×¡Ö¿Íµ¤ÅêÉ¼¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¤ò³ÍÆÀ¡£ÈÎÇä£³Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ëº£Ç¯¤ÇÄÌ»»¼õ¾Þ£¶´§¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¹á¤ê¤¿¤ÄÃãÈª¡×¤Ï¡¢»Ô¾ì¤Ë¤Ç¤Þ¤ï¤é¤Ê¤¤ºÇ¹âÉÊ¼Á¤Î¥·¥ó¥°¥ë¥ª¥ê¥¸¥ó¡ÊÃ±°ìÉÊ¼ï¡Ë¤ÎÆüËÜÃã¤¬Ì£¤ï¤¨¤ë¤ªÅò½Ð¤·¡¦¿å½Ð¤·Î¾ÍÑ¤ÎÆüËÜÃã ÃãÍÕ¾¦ÉÊ¤Ç¡¢¥Æ¥£ー¥Ð¥Ã¥°¤Þ¤¿¤Ï¥êー¥Õ¤¬Áª¤Ù¤ë¾¦ÉÊ¡£È¯Çä°ÊÍè3Ç¯´Ö¤Î³§ÍÍ¤Ø¤Î´¶¼Õ¤È¤ªÃã¤ò²ð¤·¤Æ¤Î²¹¤«¤Ê¥Ïー¥â¥Ëー¤òÌÜÅª¤Ë¡¢2026Ç¯¤Î°ìÇ¯´Ö¡¢¸ø¼°EC¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó´¶¼Õº×¡ÖTea Harmonia 2026¡×¤ò³«ºÅ¡£2025Ç¯12/15¡Ê·î¡Ë¤è¤ê¡¢¤½¤ÎÁ°Ç¯º×¤È¤·¤Æ¡¢¤µ¤µ¤ä¤«¤ÊÆÃÅµ¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡¡
ºÇ¹âµé¥·¥ó¥°¥ë¥ª¥ê¥¸¥óÃãÍÕ¡ÊÀùÃã¡¦³øßÖ¤êÃã¡¦ÏÂ¹ÈÃã¡Ë¤Î¥Æ¥£ー¥Ð¥Ã¥°ÃãÍÕ¾¦ÉÊ¡Ö¹á¤ê¤¿¤ÄÃãÈª¡×5ÉÊ¼ï¥»¥Ã¥È¤¬¡¢ÀÜÂÔ¤Î¼êÅÚ»º¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó2023¡¦24¡¦25¤Ë¤Æ3Ç¯Ï¢Â³¡ÖÆÃÁª¡ÊºÇ¹â¾Þ¡Ë¡×¤ò¼õ¾Þ¡£3²óÆÃÁª¼õ¾Þ¤Ç¡ÖÅÂÆ²Æþ¤ê¡×¤Ë¡£ÀÜÂÔ¤Î¼êÅÚ»º¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó10¼þÇ¯´ë²è¤È¤·¤Æ¡¢10Ç¯´Ö¤ÎÎòÂåÆÃÁª¼õ¾Þ¾¦ÉÊ¤Î¤Ê¤«¤è¤êÁª¤Ö¿Íµ¤ÅêÉ¼¤Ç°û¤ßÊªÉôÌç¡Ö¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¡Ê1°Ì¡Ë¡£2024Ç¯12·îÈ¯É½¤ÎNIPPON OMIYAGE AWARD 2024(Âè65²ó Á´¹ñ¿ä¾©´Ñ¸÷ÅÚ»ºÉÊ¿³ºº²ñ)¤Ç¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥Äー¥ê¥º¥à¶¨²ñ¾Þ¼õ¾Þ¡£ÄÌ»»6¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£¤Þ¤¿¡¢ÀÜÂÔ¤Î¼êÅÚ»ºWEB¥µ¥¤¥È¤Ë¤ÆÆüËÜÃãÉôÌçÇä¾å¥é¥ó¥¥ó¥°£±°Ì¡Ê2024Ç¯12·î～2025Ç¯11·î½¸·×¡Ë¤Ê¤É¡¢¹ñÆâ³°VIP¸þ¤±¥®¥Õ¥È¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤¬¤¢¤ë¡£
º¸¡§¼õ¾Þ¾¦ÉÊ¤Î¡Ö¹á¤ê¤¿¤ÄÃãÈª¡×5ÉÊ¼ï¥»¥Ã¥È¡ÊÂçÍÆÎÌ¥Æ¥£ー¥Ð¥Ã¥°4Êñ¡ß5ÉÊ¼ï¡¢¥¯¥ê¥¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æþ¤ê¡¦Çò¥ê¥Ü¥óÊñÁõ¡Ë¡£5ÉÊ¼ï¤Ï¡¢1.ÀÅ²¬¡¦ËÜ»³¶ÌÀî»º¡¡ÀùÃã ¹á½Ù¡¢2.ÀÅ²¬¡¦ËÒÇ·¸¶»º¤Þ¤¿¤ÏÅçÅÄ»º¡¡¿¼¾ø¤·ÀùÃã ¤Ä¤æ¤Ò¤«¤ê¡Ê¤Þ¤¿¤Ï¼¯»ùÅç¡¦Âç¶ù»º¡¡¿¼¾ø¤·ÀùÃã ¤µ¤¨¤ß¤É¤ê¡Ë¡¢3.ÀÅ²¬¡¦ËÜ»³ÏÎ²Ê»º¡¡°àÃü³øßÖ¤êÃã ¹á¼÷¡¢4.µÜºê¡¦¸Þ¥öÀ¥»º¡¡¹ÈÃã ¤ß¤Ê¤ß¤µ¤ä¤«¡Ê¤Þ¤¿¤ÏÀÅ²¬¡¦ÈØÅÄ»º¡¡ÏÂ¹ÈÃã ¤¤¤º¤ß¡Ë¡¢5.ÀÅ²¬¡¦¶âÃ«»º¤Þ¤¿¤ÏÊ¡²¬¡¦È¬½÷»º¡¡¹ÈÃã ¤Ù¤Ë¤Õ¤¦¤¡£±¦¡§¾¦ÉÊÆ±º¤Î¥êー¥Õ¥ì¥Ã¥È¤Ç¡¢³ÆÉÊ¼ï¤´¤È¤Ë¡¢Ãã¼ï¤Î¹áÌ£¤òºÇÂç¸Â¤ËÌ£¤ï¤¦¤¿¤á¤Î¡¢¥°¥é¥¹¡Ê¥«¥Ã¥×¡Ë¤Î·Á¤òÄó°Æ¡£¢¨¤ªÅò½Ð¤·¡¦¿å½Ð¤·Î¾ÍÑÃãÍÕ¡£
ÀÜÂÔ¤Î¼êÅÚ»º¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó2025 ¥ì¥Ýー¥È
¢£¸½ÌòÈë½ñ¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È
¹áÌ£¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Î¥³¥á¥ó¥È¡ÊÈ´¿è¡Ë¡¡¢¨ÀùÃã ¹á½Ù¡¦°àÃü³øßÖ¤êÃã ¹á¼÷¤Î¥Æ¥£ー¥Ð¥Ã¥°¤ò»î°û
¡¦ ¤È¤Æ¤âÀ¶¡¹¤·¤¤ÎÉ¤¤¹á¤ê¤ÈÀöÎý¤µ¤ì¤¿¤ªÌ£¤ÇÂçÊÑÈþÌ£¤·¤«¤Ã¤¿¡£
¡¦ Æüº¢¤è¤êÌò°÷¤äÍèµÒ¤Ø¤ªÃã½Ð¤·¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ó¤Ê¤ËÈþÌ£¤·¤¤¤ªÃã¤Ï½é¤á¤Æ¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¡£¤Þ¤º¹á¤ê¤À¤±¤Ç½¼Ê¬¤Ë³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£Ì£¤â¤Þ¤í¤ä¤«¤ÇÍ¥¤·¤¤¾åÉÊ¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¦ ¥Æ¥£ー¥Ð¥Ã¥°¤ò¤ªÅò¤Ë¿»¤·¤¿½Ö´Ö¤ËÎ©¤Á¾å¤ë¡¢Ë¤«¤Ê¹á¤ê¤Ë´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¤Þ¤ë¤ÇÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¡¢µÞ¿Ü¤ÇÞ»¤ì¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¦ ³«Éõ¤·¤¿½Ö´Ö¤«¤é¤Û¤Î¤«¤ËÆüËÜÃã¤Î¹á¤ê¤¬Éº¤¤¡¢¼ÂºÝ¤ËÞ»¤ì¤ë¤È¤È¤Æ¤â¶¯¤¯¿¼¤¤¹á¤ê¤¬Éº¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤Ä¤âÞ»¤ì¤Æ¤¤¤ëÆüËÜÃã¤Ç¤Ï¤³¤ó¤Ê¤Ë¶¯¤¯´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¤â¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¥µ¥é¥À¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ì£¤Ë¤Þ¤í¤ä¤«¤µ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦ Ã±°ìÉÊ¼ï¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÉÊ¼ïÆÃÍ¤Î¸ÄÀ¤¬¤·¤Ã¤«¤êÉ½¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Þ¤í¤ä¤«¤Ç»Ý¤ß¤¬Ë¤«¡¢¸åÌ£¤â¤¹¤Ã¤¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦ ÃãÍÕ¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Æ¥£ー¥Ð¥Ã¥¯¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤ÀöÎý¤µ¤ì¤¿Ì£¤Ç¤·¤¿¡£
¡¦ ºÇ¹âµéÆüËÜÃã¤¬¥Æ¥£ー¥Ð¥Ã¥¯¤ÇÄº¤±¤ëµ¤·Ú¤µ¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£¹á¡¢Ì£¡¢¿§¡¢¤¹ ¤Ù¤Æ¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£µ¨Àá¤Ë¤è¤Ã¤Æ²¹Îä»È¤¤Ê¬¤±¡¢¾å¼ê¤Ë°û¤ß¤¿¤¤¤È»× ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¹á¤ê¤¬ÂçÊÑ¤è¤¯¡¢ÈþÌ£¤·¤¯¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£ÆÃÊÌ´¶¤Î¤¢¤ëìÔÂô¤ÊÈþÌ£¤·¤µ¡£ìÔÂô¤Êµ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Î¥³¥á¥ó¥È¡ÊÈ´¿è¡Ë
¡¦ ¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤¬ÀöÎý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤ªÞ¯Íî¡£¹âµé´¶¤Î¤¢¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¼êÅÚ»ºÉÊ¤È¤·¤ÆºÇÅ¬¡£¾ÞÌ£´ü¸Â¤¬Ä¹¤¤¤Î¤â´ò¤·¤¤¡£»æÂÞ¤âÁÇÅ¨¡£
¡¦ ·ÚÎÌ¤Ç¼êÅÚ»º¤ËºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£¿å¡¢¤ªÅò¤É¤Á¤é¤Ç¤â°û¤á¤ëÅÀ¤âÊØÍø¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿ ±Ñ¸ì¤ÎÀâÌÀ½ñ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÁªÂò»è¤¬¤¢¤ë¤Î¤â¡¢³¤³°¤Î³§ÍÍ¤ËÅÏ¤¹ºÝ¤ËÂçÊÑÍÆñ¤¯¡¢¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤ªµÒÍÍ¤Ë¤â¡¢¾¦ÉÊ¤Î¿¿¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤¬¥¹¥È¥ìー¥È¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤ÆÎÉ¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¥Æ¥£ー¥Ñ¥Ã¥¯¤ÎÃæ¤ÎÃãÍÕ¤¬¤ªÅò¤Ë¿»¤«¤Ã¤¿½Ö´Ö³«¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬Èþ¤·¤¤¤Ç¤¹¡£ºÛÃÇ¤µ¤ì¤¿ÃãÍÕ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÍÕ¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¸«¤¿ÌÜ¤Ë¤âÄÁ ¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦ 5ÉÃÃ±°Ì¤ÎÃê½Ð»þ´ÖÀßÄê¤¬¤³¤À¤ï¤ê¤Ì¤¤¤¿´¶¤¸¤ÇÎÉ¤¤¤Ç¤¹¡£¤¤Ã¤Á¤êÀù¤ì¤Æ³Ú¤·¤â¤¦¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¡¢³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤»¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥êー¥Õ¥ì¥Ã¥È¤¬¤ªÃã¤Î¾Ò²ð¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¤â¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤è¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤È¤¤Î°ìÉÊ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤ªÃã¤òÁª¤Ö¤³¤È¤â¡¢µÕ¤Ë°û¤ß¤¿¤¤¤ªÃã¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ°ì»®ºî¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤Î¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦ ¥êー¥Õ¥ì¥Ã¥È¤¬¥¹¥Èー¥êー¤¬¤¢¤Ã¤Æ³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤â¥¥ì¥¤¡£°ì³çÉ½¼¨¤âÃúÇ«¤Ç¤¹¤Í¡£
¥á¥Ç¥£¥¢È¯É½²ñ
³ô¼°²ñ¼Ò¤°¤ë¤Ê¤Ó¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¡ÖÀÜÂÔ¤Î¼êÅÚ»º¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¡£"¥Ó¥¸¥Í¥¹¥·ー¥ó¤ËÁê±þ¤·¤¤ÆÃÊÌ¤Ê¤ªµÒÍÍ¤Ë°Â¿´¤·¤ÆÂ£¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¼êÅÚ»º"¤òÌó900Ì¾¡Ê2025Ç¯¼ÂÀÓ¡Ë¤Î¸½ÌòÈë½ñ¤¿¤Á¤¬¸·Àµ¤«¤Ä¸øÊ¿¤Ê¤ë¿³ºº¤Ë¤è¤Ã¤ÆËèÇ¯·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£Ç¯¤Ï¥á¥Ç¥£¥¢È¯É½²ñ¤ò11·î20Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë³«ºÅ¡£
ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡¡https://temiyage.gnavi.co.jp/selection/2025/(https://temiyage.gnavi.co.jp/selection/2025/)¡¡
¹á¤ê¤¿¤ÄÃãÈª ¾Ò²ð¥Úー¥¸ https://temiyage.gnavi.co.jp/selection/2025/tokusen/?gnr=drink(https://temiyage.gnavi.co.jp/selection/2025/tokusen/?gnr=drink)
10¼þÇ¯´ë²è～¿Íµ¤ÅêÉ¼～
¡ÖÀÜÂÔ¤Î¼êÅÚ»º¡×ÎòÂåÆÃÁª¼õ¾Þ¾¦ÉÊ¤Î¤Ê¤«¤«¤é¡¢½é¤á¤Æ°ìÈÌ¥æー¥¶ー¤Ë¤è¤ë¿Íµ¤ÅêÉ¼¤ò¼Â»Ü¡£¡ÖÇã¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¡Ö¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¡ÖÇã¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»ëÅÀ¤«¤é¥Í¥Ã¥È¤Ç¤ÎÅêÉ¼¡£¡Öº£¤Î»þÂå¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢»×¤¤¤ä¤ê¤¬ÅÁ¤ï¤ë°ïÉÊ¡×¤¬ÁªÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
10¼þÇ¯¿Íµ¤ÅêÉ¼ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡¡https://temiyage.gnavi.co.jp/10th/(https://temiyage.gnavi.co.jp/10th/)
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó´¶¼Õº×¡ÖTea Harmonia 2026¡×¡Ê12/15¡Ê·î¡Ë～¡Ë
¸ø¼°EC¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç2026Ç¯¤è¤ê³«ºÅ¤¹¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó´¶¼Õº×¡¢¥Æ¥£ー¥Ï¥ë¥â¥Ë¥¢2026¡£Sora Japanity ¤Ï¼«Ê¬ËÜÍè¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ò¤Ò¤é¤¼«Í³¼«ºß¤ËÀ¸¤¤ë¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Îºß¤êÊý¤¿¤á¤ËÎ©¤Á¾å¤²¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¡£¹á¤ê¤¿¤ÄÃãÈªÈ¯Çä¤«¤é3Ç¯´Ö¤Î´¶¼Õ¤È¤ªÃã¤ò²ð¤·¤Æ¤Î²¹¤«¤Ê¥Ïー¥â¥Ëー¤òÌÜÅª¤Ë¡¢¥Úー¥¸¤ËË¬¤ì¤ë¤¿¤Ó¤Ë¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¡¢À¸¤À¸¤¤È¤·¤¿¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Ë´Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ê¾ì¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤µ¤«¤ä¤«¤ÊÁ°Ç¯º× ¡¡2025Ç¯12/15¡Ê·î¡Ë～26¡Ê¶â¡Ë¤´ÃíÊ¸ÂÐ¾Ý
¹ØÆþ¼Ô¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á°ìÀù¥Æ¥£ー¥Ð¥Ã¥°¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡Ê¤´È¯Ãí¤ÎÊý¤Î½»½ê¤Ë¾¦ÉÊÈ¯Á÷¤Î¾ì¹ç¤Î¤ßÆ±º ¢¨¥®¥Õ¥ÈÄ¾Á÷½ü³°¡Ë¡¢¥ì¥Ó¥åーµºÜ¤Ç¼¡²ó¥µ¥ó¥¥åー¥¯ー¥Ý¥ó¡Ê390±ß¡Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È
2026Ç¯¤ÎÍ½Äê
Sora Japanity¤¬È¯¸«¤·¤¿´¶Æ°¤Î¤ªÃã¤òÇ¯£²²ó¤½¤Ã¤È¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡ÖSeasonal Tea Letter¡×¡¢¿·¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸È¯Çä¤Ê¤É¡¢¤Õ¤ì¤ë¤¿¤Ó¤Ë¿´¤¬ÃÆ¤±¤ë¤è¤¦¤ÊÂÎ¸³¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾¦ÉÊ¾ðÊó
¢£¹á¤ê¤¿¤ÄÃãÈª
2022Ç¯£²·îÈ¯Çä¡£ºÇ¹âµé¥·¥ó¥°¥ë¥ª¥ê¥¸¥óÃãÍÕ¡ÊÀùÃã¡¦³øßÖ¤êÃã¡¦ÏÂ¹ÈÃã¡Ë¤Î¥Æ¥£ー¥Ð¥Ã¥°¤Þ¤¿¤Ï¥êー¥Õ¤ÎÃãÍÕ¥®¥Õ¥È¾¦ÉÊ¡£¤ªÅò½Ð¤·¡¦¿å½Ð¤·Î¾ÍÑÃãÍÕ¡£¥á¥¤¥ó¾¦ÉÊ¤Ï¡¢5ÉÊ¼ïÆþ¤ê¤Î¥¯¥ê¥¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥»¥Ã¥È¡££²～4ÉÊ¼ï¤Î¥»¥Ã¥È¤â¤¢¤ë¡£¼õ¾Þ¾¦ÉÊ¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¥Æ¥£ー¥Ð¥Ã¥°¡£Æ±º¤Î¥êー¥Õ¥ì¥Ã¥È¤Ç¡¢ÉÊ¼ï¤Ë¤¢¤¦¥°¥é¥¹¡Ê¥«¥Ã¥×¡Ë¤Î·Á¤È¥Õー¥É¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¤òÄó°Æ¡£¸½ºß¤Ï¡¢D£²C¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ¡¢¹ñÆâ³°¤ÎVIP¸þ¤±¥®¥Õ¥È¤È¤·¤Æ¹ØÆþ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£
¢£Sora Japanity
¡ÈOpen us.¡É¤¬¥³¥ó¥»¥×¥È¤ÎÆüËÜÃã¥Ö¥é¥ó¥É¡£Æü¾ï¤Ë¡¢¿¢Êª¤ÈÅÚ¾í¤ÎÀ¸Ì¿ÎÏ¤ò¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢ËÜÅö¤Ë¤ª¤¤¤·¤¤¤ªÃã¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ºÙË¦¤¬ÃÆ¤±¡¢¤Ò¤È¤ê°ì¿Í¤ÎÆâ¤Ë½É¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤¬¤Ò¤é¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ó¤ÊÀ¤³¦¤ò»×¤¤ÉÁ¤¤¤Æ¡¢¾¦ÉÊ³«È¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÏ°è¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤¹¤ë´ë²è¡¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤ò¹Ô¤¦Japanity¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢2021Ç¯¤Ë¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
³«È¯¤ÎÇØ·Ê¡¦»×¤¤
ÂåÉ½ µÈÅÄÀ²Èþ¤¬¡¢ÀÅ²¬Ãã¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ë·È¤ï¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¡¢º£¤Þ¤Ç°û¤ó¤Ç¤¤¤¿¤â¤Î¤ÈÁ´¤¯°ã¤Ã¤¿ÉÊ¼Á¤Î¹á¤ê¹â¤¯Ì£¤ï¤¤¿¼¤¤ÆüËÜÃã¤Ë½Ð²ñ¤¤¡¢¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤ªÃã¤ò´¶Æ°¤ò¤â¤Ã¤Æ¹¤¯ÃÎ¤é¤»¤¿¤¤¡ª¤È»×¤¤¡¢¾¦ÉÊ¤ò³«È¯¡£¤³¤Î°û¤ß¤´¤¿¤¨¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢ÉáÃÊÆüËÜÃã¤ò°û¤Þ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¥³ー¥Òー°¦¹¥²È¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢Æü¾ïÅª¤ËÆüËÜÃã¤ò°û¤ß¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥³ー¥Òー¤Ïµ¤Ê¬¤ò¶¯¤á¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤¿¤¤¤È¤¤Ë°û¤ß¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÀùÃã¤Ï¼«Ê¬¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ー¤òÀ°¤¨¼´¤òÎ©¤Æ¤¿¤¤¤È¤¡¢¹ÈÃã¤ÏÈ¯ÁÛ¤ò¹¤²¤¿¤¤¤È¤¤Ë¤Ê¤É¡¢¼«Ê¬¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¹¤ë¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤Ç¤ªÃã¤òÁª¤Ö¤è¤¦¤ÊÊë¤é¤·¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ï¢ÍíÀè
ÆüËÜÃã¥Ö¥é¥ó¥É¡¡Sora Japanity¡Ê¥½¥é¥¸¥ã¥Ñ¥Ë¥Æ¥£¡Ë
ÂåÉ½ µÈÅÄÀ²Èþ¡¡TEL03-6855-3927¡¡info@japanity.jp
ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¿ÀµÜÁ°6-23-4 2F
¡Ê¾åµ¤Ï¥ª¥Õ¥£¥¹¤È¤Ê¤ê¡¢Å¹ÊÞ¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡Ë
¸ø¼°EC¥·¥ç¥Ã¥×¡¡https://japanity.shop/(https://japanity.shop/)
HP¡¡https://japanity.jp/products/(https://japanity.jp/products/)¡¡
facebook https://www.facebook.com/SoraJapanity(https://www.facebook.com/SoraJapanity)
Instagram¡¡https://www.instagram.com/sora_japanity/(https://www.instagram.com/sora_japanity/)