¥¢¥¯¥¢¥ïー¥ë¥É¡¦ÂçÀö ¡Ö³¤¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Þ¥ë¥·¥§¡×¤ò½é³«ºÅ¡ªÌó40Ì¾¤Î¥Ï¥ó¥É¥á¥¤¥Éºî²È¤ÎÅ¹ÊÞ¤¬¡¢2025Ç¯12·î14Æü(Æü)¤Ë½ÐÅ¹Í½Äê¡£
¡¡¡Ö¥µ¥á¤Î»ô°é¼ïÎà¿ôÆüËÜ°ì¡×¤Î¥¢¥¯¥¢¥ïー¥ë¥É°ñ¾ë¸©ÂçÀö¿åÂ²´Û¡Ê¥¢¥¯¥¢¥ïー¥ë¥É¡¦ÂçÀö¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¡È¤µ¤¡¡¢¿·À¤³¤¡ª¡É¤ò¥¿¥°¥é¥¤¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¥¢¥¯¥¢¥ïー¥ë¥É¡¦ÂçÀö¤Ç¤Ï½é³«ºÅ¤È¤Ê¤ë¥Þ¥ë¥·¥§¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
½é³«ºÅ¡ª¿åÂ²´Û¤Ë¥Ï¥ó¥É¥á¥¤¥ÉºîÉÊ¤¬ÊÂ¤Ö¡Ö³¤¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Þ¥ë¥·¥§¡×
¡¡2025Ç¯12·î14Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¡¢¥¢¥¯¥¢¥ïー¥ë¥É¡¦ÂçÀö¤Î´ÛÆâ¤Ç¡¢¥Ï¥ó¥É¥á¥¤¥Éºî²È¤Ë¤è¤ëºîÉÊ¤ÎÈÎÇä¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö³¤¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Þ¥ë¥·¥§¡×¤ò½é³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£Ìó40¤ÎÅ¹ÊÞ¤¬½ÐÅ¹Í½Äê¤Ç¡¢³¤¤ÎÀ¸¤¤â¤Î¤ä¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ò¥â¥Áー¥Õ¤È¤·¤¿¾®Êª¤ä¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤òÃæ¿´¤ËºîÉÊ¤Î¿ô¡¹¤¬ÊÂ¤Ó¤Þ¤¹¡£¸¸ÁÛÅª¤Ê¿åÁå¤Ë°Ï¤Þ¤ì¡¢ÆÃÊÌ´¶ËþºÜ¤Î¥Þ¥ë¥·¥§¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¢¿åÂ²´Û¤ÎÀ¸¤¤â¤Î¤¿¤Á¤È¤Î»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤Ê¤¬¤é¡¢À¤³¦¤Ë¤Ò¤È¤Ä¤·¤«¤Ê¤¤¥Ï¥ó¥É¥á¥¤¥ÉºîÉÊ¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
³«ºÅÆü¡§ 2025Ç¯12·î14Æü(Æü)
½ÐÅ¹»þ´Ö¡§ 9¡§00～16¡§00
½ÐÅ¹¾ì½ê¡§ ´ÛÆâ³Æ½ê (¾ÜºÙ¤ÊÅ¹ÊÞ¾ðÊó¤Ï¸ø¼°HP¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£)
¢¨¥Þ¥ë¥·¥§¤Ø¤Î¤´»²²Ã¤Ë¤Ï¿åÂ²´ÛÆþ´ÛÎÁ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¢¨½ÐÅ¹¼ÔÅù¤ÏÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
¡ü½ÐÅ¹¼Ô°ìÍ÷
¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹ ¥¢¥¯¥¢¥ïー¥ë¥É 2025 ¹¥É¾³«ºÅÃæ¡ª
¡¡´ÛÆâ¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥¯¥¢¥ïー¥ë¥É¡¦ÂçÀö¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ò¥Æー¥Þ¤È¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¹¥É¾³«ºÅÃæ¤Ç¤¹¡£¡Ö³¤¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Þ¥ë¥·¥§¡×¤È¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ÎÊ·°Ïµ¤¤òÂ¸Ê¬¤ËÌ£¤ï¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹ ¥¢¥¯¥¢¥ïー¥ë¥É 2025
³«ºÅ´ü´Ö¡§ ³«ºÅÃæ～2025Ç¯12·î25Æü(ÌÚ)
