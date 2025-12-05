¡Ú¹âÀìÀ¸¸ÂÄê¡¦¸òÄÌÈñÁ´³Û»Ùµë¡Û2/28(ÅÚ)¤Ë¡ØWith KOSEN¿ÊÏ©¸¦µæ¥»¥ß¥ÊーinÌ¾¸Å²°¡Ù¤ò³«ºÅ
¹âÀìÀ¸¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿¥¥ã¥ê¥¢¥Ñー¥È¥Êー»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥×¥í¥Ã¥»¥ë¡ÊËÜ¼Ò¡§¿·³ã¸©¿·³ã»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§²£»³ÏÂµ±¡¢°Ê²¼¡Ö¥×¥í¥Ã¥»¥ë¡×¡Ë¤Ï¡¢°ìÈÌºâÃÄË¡¿Í¹âÀì¿Í²ñ¡ÊÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¦ÂåÉ½Íý»ö ½ÂÃ«½¤ÂÀ¡Ë¤Î¸å±ç¤Î¸µ¡¢2026Ç¯2·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¹âÀìÀ¸¸ÂÄê¤Î½¢³è¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØWith KOSEN¿ÊÏ©¸¦µæ¥»¥ß¥ÊーinÌ¾¸Å²°¡Ù¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÏÍâÆü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¡ÖKOSENJIN SUMMIT 2026¡×¤ÎÁ°Ìëº×´ë²è¤Ç¡¢Î¾Æü»²²Ã¤¹¤ë¹âÀìÀ¸¤ÏÅö¼Ò¤¬¸òÄÌÈñ¤òÁ´³Û»Ùµë¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢Á´¹ñ¤«¤é½¸¤Þ¤ëºÇÂç500Ì¾¤Î¹âÀìÀ¸¤È¡¢¹âÀìÀ¸ºÎÍÑ¤Ë´Ø¿´¤ò»ý¤Ä´ë¶È¤¬Ä¾ÀÜ¸òÎ®¤¹¤ëµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
ÆÃÀß¥µ¥¤¥È :
https://withkosen.prossell.jp/25-26/nagoya
¢£With KOSEN³«ºÅ¤ÎÇØ·Ê¡§¹âÀìÀ¸¤Ï¸òÄÌÈñÌµÎÁ¡¦ÍâÆü¤Î¡ÖKOSENJIN SUMMIT 2026¡×¤Ë¤â»²²Ã²ÄÇ½
¡ÖWith KOSEN¿ÊÏ©¸¦µæ¥»¥ß¥ÊーinÌ¾¸Å²°¡×¤Ï¡¢Á´¹ñ¤«¤é½¸¤Þ¤ëºÇÂç500Ì¾¤Î¹âÀìÀ¸¤È¡¢¹âÀìÀ¸¤òÀÑ¶ËÅª¤ËºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤È¤¬Ä¾ÀÜ½Ð²ñ¤¦¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
Åö¼Ò¤ÏÄ¹²¬¹âÀì½Ð¿È¤ÎÁÏ¶È¼Ô¤Ë¤è¤Ã¤Æ2020Ç¯¤ËÀßÎ©¤·¤¿¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤Ç¤¹¡£¡Ö¹âÀì¿Í¤ò¹¬¤»¤Ë¡£¤½¤·¤Æ¤½¤Î¼þ¤ê¤Î¿Í¤Ø¡£¡×¤È¤¤¤¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Î¤â¤È¡¢¹âÅùÀìÌç³Ø¹»¡Ê¹âÀì¡Ë¤ËÄÌ¤¦³ØÀ¸¤¿¤Á¤Î¥¥ã¥ê¥¢»Ù±ç¤È¥¢¥ó¥È¥ì¥×¥ì¥Êー¥·¥Ã¥×¶µ°é¤ËÆÃ²½¤·¤¿¡¢ÆüËÜ¤Ç¤âµ©Í¤ÊÀìÌç»Ù±çµ¡´Ø¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅÙ¤Î¡ÖWith KOSEN¿ÊÏ©¸¦µæ¥»¥ß¥ÊーinÌ¾¸Å²°¡×¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¹âÀìÀ¸¤Î½¢³è»Ù±ç¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Î¥¦¥Ï¥¦¤È¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò³è¤«¤·¡¢³ØÀ¸¡¦´ë¶ÈÁÐÊý¤Ë¤È¤Ã¤Æ²ÁÃÍ¤¢¤ë½Ð²ñ¤¤¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤Æ´ë²è¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÏÍâÆü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¡ÖKOSENJIN SUMMIT 2026¡×¤ÎÁ°Ìëº×´ë²è¤Ç¡¢Î¾Æü»²²Ã¤¹¤ë¹âÀìÀ¸¤ÏÅö¼Ò¤¬¸òÄÌÈñ¤òÁ´³Û»Ùµë¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
»²²Ã¤¹¤ë¹âÀìÀ¸¤Ë¤Ï¸òÄÌÈñ¤òÁ´³Û»Ùµë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÃÏÍýÅª¥Ïー¥É¥ë¤ò¼è¤ÃÊ§¤¤¡¢°Â¿´¤·¤Æ¾Íè¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò¹Í¤¨¤é¤ì¤ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ë¶ÈÍÍ¤Ë¤Ï¡¢¥Öー¥¹½ÐÅ¸¤òÄÌ¤¸¤Æ¹âÀìÀ¸¤È¤ÎÄ¾ÀÜÅª¤Ê¸òÎ®¤Î¾ì¤ò¤´Äó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
³ØÀ¸¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://withkosen.prossell.jp/25-26/nagoya
´ë¶È¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDL_rPP-0N_CDCvMpWjEa14FlZWpMthVnjCB1p-nEv42xDNA/viewform
¢£¡ÖWith KOSEN¿ÊÏ©¸¦µæ¥»¥ß¥ÊーinÌ¾¸Å²°¡×¤Î³µÍ×[É½: https://prtimes.jp/data/corp/59560/table/46_1_56130cfd674c484f69626151c09e20ad.jpg?v=202512061257 ]
¢£¹âÀìÀ¸ºÎÍÑ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ëÍýÍ³¡§ÀÜÅÀºî¤ê¤ÎÆñ¤·¤µ¤¬²ÝÂê
2025Ç¯3·î¤ËÂ´¶È¤·¤¿¹âÀìÀ¸¤Î¤¦¤Á¡¢½¢¿¦´õË¾¼Ô¤Î½¢¿¦Î¨¤Ï4·î1Æü¸½ºß¤Ç99.6%*¤È¡¢Èó¾ï¤Ë¹â¤¤½¢¿¦Î¨¤ò¸Ø¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢2025Ç¯ÅÙ¤Î¹Êó»ï¡Ö¹ñÎ©¹âÀìµ¡¹½ ³µÍ×¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢µá¿ÍÇÜÎ¨¤Ï20ÇÜ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë»Ý¤¬µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æþ³Ø¤«¤é5Ç¯´Ö¤Î°ì´Ó¶µ°é¤ÇÇÝ¤ï¤ì¤¿¿¼¤¤ÀìÌçÃÎ¼±¤È¼ÂÁ©ÎÏ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤ë°ìÊý¤Ç¡¢´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¹âÀìÀ¸¤È¤ÎÀÜÅÀ¤Å¤¯¤ê¤äÊì½¸ÃÄ·ÁÀ®¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ØWith KOSEN¿ÊÏ©¸¦µæ¥»¥ß¥Êー in Ì¾¸Å²°¡Ù¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿²ÝÂê¤ò²ò¾Ã¤·¡¢³ØÀ¸¤È´ë¶È¤¬¡È¤ª¸ß¤¤¤ò¿¼¤¯ÃÎ¤ëµ¡²ñ¡É¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤´¶½Ì£¤Î¤¢¤ë´ë¶È¤ÎÊý¤Ï¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
*Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê¡ÖÎáÏÂ6Ç¯ÅÙ³Ø¹»´ðËÜÄ´ºº¡×»²¾È
¢£°ìÈÌºâÃÄË¡¿Í¹âÀì¿Í²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
°ìÈÌºâÃÄË¡¿Í¹âÀì¿Í²ñ¤Ï¡¢¹âÀìÂ´¶ÈÀ¸Æ±»Î¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò¶¯²½¤·¡¢·ÑÂ³Åª¤Ê¸ß½õ³èÆ°¤òÄÌ¤¸¤Æ¹âÀì¤Î²ÁÃÍ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¡¢2022Ç¯5·î¤Ë¹âÀì½Ð¿È¼Ô¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀßÎ©¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ì¾ÊíÀ°È÷¤ä¸òÎ®¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î³«ºÅ¡¢¹âÀìÀ¸¤Î³Ø¤Ó¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÅ¸³«¤·¡¢Ì¤Íè¤Îµ»½Ñ¼Ô°éÀ®¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡§https://kosenjin.org/
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥×¥í¥Ã¥»¥ë
¡Ö¹âÀì¿Í¤ò¹¬¤»¤Ë¡£¤½¤·¤Æ¤½¤Î¼þ¤ê¤Î¿Í¤Ø¡£¡×¤ò¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¤ë¡¢Ä¹²¬¹âÀìÈ¯¤Î¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤Ç¤¹¡£¹âÀìÀ¸¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿¥¥ã¥ê¥¢¥Ñー¥È¥Êー»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹âÀìÀ¸¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤ä¥¤¥ó¥¿ー¥ó¤Îµ¡²ñ¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ç³Ø¤Ó¤È¼ÂÁ©¤Îµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹âÀì¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¹âÀì½Ð¿È¤Îµ¯¶È²È¹Ö±é¤Î¥¢¥ì¥ó¥¸¤äe¥éー¥Ë¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤ÎÄó¶¡¤òÄÌ¤·¡¢³Ø¹»¤Î¼ø¶È¤À¤±¤Ç¤ÏÊä¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤µ¯¶È²È¶µ°é¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹âÀìÀ¸¤òºÎÍÑ¤·¤¿¤¤Ì±´Ö´ë¶È¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ä¥¹¥«¥¦¥È¥µー¥Ó¥¹¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥ó¤òÄÌ¤·¹âÀìÀ¸¤ÈÀÜÅÀ¤¬¼è¤ì¤ëµ¡²ñ¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤ÇºÎÍÑ»Ù±ç¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥×¥í¥Ã¥»¥ë
ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§²£»³ ÏÂµ±
½êºßÃÏ¡§¢©950-0911 ¿·³ã¸©¿·³ã»ÔÃæ±û¶èºû¸ý1-2
ÀßÎ© : 2020Ç¯6·î5Æü
HP : https://prossell.jp/
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥×¥í¥Ã¥»¥ë¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹
¥×¥í¥Ã¥»¥ë¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ï¡¢¹âÀìÈ¯´ë¶È¤Î¥íー¥ë¥¢¥Ã¥×¤È¿·µ¬»ö¶ÈÁÏ½Ð¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢¥°¥ëー¥×¥·¥Ê¥¸ー¤Ç²ÁÃÍ¤òºÇÂç²½¤·¤Þ¤¹¡£¹âÀì¿Í¤¬»ý¤Äµ»½ÑÎÏ¤È¼ÂÁ©ÎÏ¤ò·ë½¸¤·¡¢¿Íºà¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¡¦¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤ÎÎÎ°è¤Ç»ö¶È¤òÅ¸³«¡£M&A¤Ë¤è¤ëÀïÎ¬ÅªÅý¹ç¤È¿·µ¬»ö¶ÈÎ©¤Á¾å¤²¤ÎÎ¾ÎØ¤Ç¡¢¹âÀì¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥àÁ´ÂÎ¤ÎÀ®Ä¹¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¡¢¼Ò²ñ¤Ë¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òÆÏ¤±¤Þ¤¹¡£
¡û¡Ö³ô¼°²ñ¼Ò¥×¥í¥Ã¥»¥ë¡×¡§¹âÀìÀ¸¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿¥¥ã¥ê¥¢¥Ñー¥È¥Êー»ö¶È¤òÅ¸³«
¡û¡Ö³ô¼°²ñ¼Ò±Û¸åïÅ¹©½ê¡×¡§¥Ïー¥É¥¦¥§¥¢³«È¯¤ä¿ä¤·³è¥°¥Ã¥º¤ÎÆÃÃíÀ½Â¤»ö¶È¤òÅ¸³«
¡û¡Ö³ô¼°²ñ¼Ò¥×¥í¥Ã¥»¥ë¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥º¡×¡§¹âÀì½Ð¿È¤Î¥Ï¥¤¥¹¥¥ë¤Ê¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤ÈÏ¢·È¤·¤¿¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢³«È¯»ö¶È
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥×¥í¥Ã¥»¥ë¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹
ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§²£»³ ÏÂµ±
½êºßÃÏ¡§¢©950-0911 ¿·³ã¸©¿·³ã»ÔÃæ±û¶èºû¸ý1-2
ÀßÎ© : 2025Ç¯11·î5Æü
HP ¡§https://hd.prossell.jp