¡ÚIPOÃ£À®¡ª37¼ÒÌÜ¡ÛNext IPO Club¤«¤é37¼ÒÌÜ¤Î¿·µ¬¾å¾ì´ë¶È¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡Ú¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£ー¥Î¡Û
Next IPO Club¤«¤é¿·µ¬¾å¾ì´ë¶È¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2025Ç¯12·î5Æü¤Ë¡¢ËÜµ¤¤ÇIPO¤ò¼Â¸½¤·¤¿¤¤´ë¶È¤Î¤¿¤á¤Î²ñ°÷À©¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡ÖNext IPO Club¡×¡Ê°Ê²¼¡¢¡ÖÅö²ñ¡×¡Ë¤«¤é¿·¤¿¤Ë¿·µ¬¾å¾ì´ë¶È¤¬ÃÂÀ¸¤·¡¢2017Ç¯7·î¤ÎÈ¯Â°ÊÍè¡¢²ñ°÷´ë¶È¤«¤é37¼ÒÌÜ¤Î¿·µ¬¾å¾ì¤¬¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Åö²ñ¤Î¥á¥¤¥ó¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÏËè·î³«ºÅ¤¹¤ë¾å¾ì´ë¶È·Ð±Ä¼Ô¤ò¹Ö»Õ¤È¤·¤¿IPO¥»¥ß¥Êー¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤Ë¾å¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿·Ð±Ä¼Ô¤«¤éIPO½àÈ÷Ãæ¤Î·Ð¸³ÃÌ¤òËè·îÊ¹¤¤Þ¤¹¡£
Èà¤é¤«¤é¡¢¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤Æ»×¤¦¡Ö¸å²ù¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡×¡Ö¤³¤ì¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡ª¤È»×¤¦¤³¤È¡×¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö¤â¤¦°ìÅÙ¾å¾ì½àÈ÷¤ò¤¹¤ë¤Ê¤é²¿¤ò¤É¤¦¤¹¤ë¤«¡×Åù¡¢¼ÂºÝ¤Î·Ð¸³¤ò¤â¤È¤Ë¤ªÏÃ¤·Äº¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤«¤é¤â¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Î±¿±Ä¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¾å¾ì¤òÌÜ»Ø¤¹²ñ°÷´ë¶ÈÍÍ¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡Next IPO ClubÂ´¶ÈÀ¸¢¡37¼ÒÌÜ¢¡
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒFUNDINNO
HP¡§https://corp.fundinno.com/
ÂåÉ½¼Ô¡§¼Æ¸¶ Í´´î
»Ô¾ì¡§¥°¥íー¥¹»Ô¾ì
¾Ú·ô¥³ー¥É¡§462A
¾å¾ìÆü¡§2025/12/5
ËÜÅ¹½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è
ÀßÎ©¡§2015/11/26
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§Ì¤¾å¾ì´ë¶È¥¨¥¯¥¤¥Æ¥£¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à»ö¶È
¶È¼ïÊÌÊ¬Îà¡§¾Ú·ô¡¢¾¦ÉÊÀèÊª¼è°ú¶È
♦¼Æ¸¶¼ÒÄ¹¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È♦
ÊÀ¼Ò¤Ï¡¢2021Ç¯¤ËNext IPO Club¤ËÆþ²ñ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼ÒÄ¹¤Ë¸Â¤é¤ºÌò°÷¤äÃ´Åö¼Ô¤â»²²Ã¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Æþ²ñ¸å¤Ï²ñ°÷¸ÂÄê¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤ÏÀÑ¶ËÅª¤Ë»²²Ã¤·¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤ËIPO¤òÌÜ»Ø¤¹´ë¶È¤È¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Å¤¯¤ê¤ä¾ðÊó¸ò´¹¤Î¤¿¤á¤Ë³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Next IPO Club¤Ï¡¢¾å¾ì¤òÌÜ»Ø¤¹´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢³Ø¤Ó¤ä¾ðÊó¼ý½¸¤Î¾ì¤È¤·¤ÆÈó¾ï¤ËÍ±×¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Next IPO Club¤«¤é¾å¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿´ë¶È°ìÍ÷
ËÜÂ§»Ô¾ì¤Ø¤Î¾å¾ì
¡Ú2018Ç¯¡Û
£±¼ÒÌÜ¡Ë
³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥º
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹·óCEO ¹â¶¶ ¿®Ìé
2018Ç¯7·î23Æü Åì¾Ú¥Þ¥¶ー¥º¤Ø¾å¾ì¡Ê¾Ú·ô¥³ー¥É¡§7033¡Ë
¡Ú2019Ç¯¡Û
£²¼ÒÌÜ¡Ë
³ô¼°²ñ¼Ò¼±³Ø
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ °ÂÆ£ ¹Âç
2019Ç¯2·î22Æü Åì¾Ú¥Þ¥¶ー¥º¤Ø¾å¾ì¡Ê¾Ú·ô¥³ー¥É¡§7049¡Ë
£³¼ÒÌÜ¡Ë
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ô¥¢¥º
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ·¬Ìî Î´»Ê
2019Ç¯6·î20Æü Åì¾Ú¥Þ¥¶ー¥º¤Ø¾å¾ì¡Ê¾Ú·ô¥³ー¥É¡§7066¡Ë
£´¼ÒÌÜ¡Ë
¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ÌÚÂ¼ Íµµª
2019Ç¯6·î21Æü Åì¾Ú¥Þ¥¶ー¥º¤Ø¾å¾ì¡Ê¾Ú·ô¥³ー¥É¡§7067¡Ë
£µ¼ÒÌÜ¡Ë
¥ê¥Ó¥ó¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥º³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ Àî¹ç ÂçÌµ
2019Ç¯6·î28Æü Åì¾Ú¥Þ¥¶ー¥º¤Ø¾å¾ì¡Ê¾Ú·ô¥³ー¥É¡§4445¡Ë
¡Ú2020Ç¯¡Û
£¶¼ÒÌÜ¡Ë
³ô¼°²ñ¼Ò¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥ß¥Ã¥¯¥¹
ÂåÉ½¼èÄùÌò ¾®ÎÓ Í´¼ù
2020Ç¯10·î5Æü Åì¾Ú°ìÉô¤Ø¾å¾ì¡Ê¾Ú·ô¥³ー¥É¡§7354¡Ë
£·¼ÒÌÜ¡Ë
³ô¼°²ñ¼Ò¥¸¥ª¥³ー¥É
ÂåÉ½¼èÄùÌò ¸¶¸ý ÂçÊå
2020Ç¯11·î26Æü Åì¾ÚJASDAQ¤Ø¾å¾ì¡Ê¾Ú·ô¥³ー¥É¡§7357¡Ë
¡Ú2021Ç¯¡Û
£¸¼ÒÌÜ¡Ë
³ô¼°²ñ¼ÒEnjin
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ËÜÅÄ ¹¬Âç
2021Ç¯6·î18Æü Åì¾Ú¥Þ¥¶ー¥º¤Ø¾å¾ì¡Ê¾Ú·ô¥³ー¥É¡§7370¡Ë
£¹¼ÒÌÜ¡Ë
³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥¤¥É¥Þ¡¦¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹
ÂåÉ½¼èÄùÌò »°±º ÍÛÊ¿
2021Ç¯6·î23Æü Åì¾Ú¥Þ¥¶ー¥º¤Ø¾å¾ì¡Ê¾Ú·ô¥³ー¥É¡§7373¡Ë
10¼ÒÌÜ¡Ë
³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥·¥í
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ Ãæ»³ ÇîÅÐ
2021Ç¯7·î20Æü¡¡Åì¾Ú¥Þ¥¶ー¥º¤Ø¾å¾ì¡Ê¾Ú·ô¥³ー¥É¡§7378¡Ë
11¼ÒÌÜ¡Ë
³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥åー¥Á¥ãー¥ê¥ó¥¯¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯
ÂåÉ½¼èÄùÌò ÀÐ°æ ¾æÀ²
2021Ç¯8·î20Æü¡¡Åì¾Ú¥Þ¥¶ー¥º¤Ø¾å¾ì¡Ê¾Ú·ô¥³ー¥É¡§9241¡Ë
12¼ÒÌÜ¡Ë
¥¸¥§¥¤¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼èÄùÌò ÃæÂ¼ ÆÆ¹°
2021Ç¯8·î27Æü¡¡Åì¾Ú¥Þ¥¶ー¥º¤Ø¾å¾ì¡Ê¾Ú·ô¥³ー¥É¡§2934¡Ë
13¼ÒÌÜ¡Ë
³ô¼°²ñ¼Ò¥é¥¹¥È¥ï¥ó¥Þ¥¤¥ë
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ À¶¿å Ë¾
2021Ç¯11·î24Æü¡¡Åì¾Ú¥Þ¥¶ー¥º¤Ø¾å¾ì¡Ê¾Ú·ô¥³ー¥É¡§9252¡Ë
14¼ÒÌÜ¡Ë
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ö¥íー¥É¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥º
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ÃæÀ¾ ÎÉÍ´
2021Ç¯12·î16Æü¡¡Åì¾Ú¥Þ¥¶ー¥º¤Ø¾å¾ì¡Ê¾Ú·ô¥³ー¥É¡§4415¡Ë
15¼ÒÌÜ¡Ë
³ô¼°²ñ¼ÒCS-C
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¿ú¸¶ ·ò
2021Ç¯12·î24Æü¡¡Åì¾Ú¥Þ¥¶ー¥º¤Ø¾å¾ì¡Ê¾Ú·ô¥³ー¥É¡§9258¡Ë
16¼ÒÌÜ¡Ë
³ô¼°²ñ¼Ò¥»¥¥å¥¢
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ Ã«¸ý Ã¤À®
2021Ç¯12·î27Æü¡¡Åì¾Ú¥Þ¥¶ー¥º¤Ø¾å¾ì¡Ê¾Ú·ô¥³ー¥É¡§4264¡Ë
¡Ú2022Ç¯¡Û
17¼ÒÌÜ¡Ë
³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥ó¥¦¥§¥ë¥º
ÂåÉ½¼èÄùÌò ÉÄÂå Î¼Ã£
2022Ç¯6·î27Æü¡¡Åì¾Ú¥°¥íー¥¹¤Ø¾å¾ì¡Ê¾Ú·ô¥³ー¥É¡§9229¡Ë
18¼ÒÌÜ¡Ë
³ô¼°²ñ¼ÒAViC
ÂåÉ½¼èÄùÌò »Ô¸¶ ÁÏ¸ã
2022Ç¯6·î30Æü¡¡Åì¾Ú¥°¥íー¥¹¤Ø¾å¾ì¡Ê¾Ú·ô¥³ー¥É¡§9554¡Ë
19¼ÒÌÜ¡Ë
³ô¼°²ñ¼ÒFCE Holdings
ÂåÉ½¼èÄùÌò ÀÐÀî ½ß±Ù
2022Ç¯10·î27Æü¡¡Åì¾Ú¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¤Ø¾å¾ì¡Ê¾Ú·ô¥³ー¥É¡§9564¡Ë
20¼ÒÌÜ¡Ë
monoAI technology³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ËÜ¾ë ²ÅÂÀÏº
2022Ç¯12·î20Æü¡¡Åì¾Ú¥°¥íー¥¹¤Ø¾å¾ì¡Ê¾Ú·ô¥³ー¥É¡§5240¡Ë
21¼ÒÌÜ¡Ë
³ô¼°²ñ¼Ò¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡¦¥¤¥ó¥·¥å¥¢¥é¥ó¥¹¡¦¥°¥ëー¥×
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ °ì¸Í ÉÒ
2022Ç¯12·î22Æü¡¡Ì¾¾Ú¥á¥¤¥ó¤Ø¾å¾ì¡Ê¾Ú·ô¥³ー¥É¡§5836¡Ë
¡Ú2023Ç¯¡Û
22¼ÒÌÜ¡Ë
¥Ó¥º¥á¥¤¥Ä³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ÎëÌÚ ¿ÌÀ
2023Ç¯3·î30Æü¡¡Åì¾Ú¥°¥íー¥¹¤Ø¾å¾ì¡Ê¾Ú·ô¥³ー¥É¡§9345¡Ë
23¼ÒÌÜ¡Ë
³ô¼°²ñ¼Ò¥×¥í¥Ç¥£¥é¥¤¥È
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¾®Æî ½¨¸÷
2023Ç¯6·î28Æü¡¡Åì¾Ú¥°¥íー¥¹¤Ø¾å¾ì¡Ê¾Ú·ô¥³ー¥É¡§5580¡Ë
24¼ÒÌÜ¡Ë
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ö¥êー¥Á
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ÂçÊ¿ ·¼²ð
2023Ç¯7·î5Æü¡¡Åì¾Ú¥°¥íー¥¹¤Ø¾å¾ì¡Ê¾Ú·ô¥³ー¥É¡§9162¡Ë
25¼ÒÌÜ¡Ë
¥Ð¥ê¥åー¥¯¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¿·Ã« ¹¸¿Í
2023Ç¯11·î22Æü¡¡Åì¾Ú¥°¥íー¥¹¤Ø¾å¾ì¡Ê¾Ú·ô¥³ー¥É¡§9238¡Ë
¡Ú2024Ç¯¡Û
26¼ÒÌÜ¡Ë
³ô¼°²ñ¼Ò¥·¥ó¥«
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¹¾¿¬ ¹â¹¨
2024Ç¯3·î27Æü¡¡Åì¾Ú¥°¥íー¥¹¤Ø¾å¾ì¡Ê¾Ú·ô¥³ー¥É¡§149A¡Ë
27¼ÒÌÜ¡Ë
³ô¼°²ñ¼Ò¥À¥¤¥Ö
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¾±»Ò ·é
2024Ç¯3·î27Æü¡¡Åì¾Ú¥°¥íー¥¹¤Ø¾å¾ì¡Ê¾Ú·ô¥³ー¥É¡§151A¡Ë
28¼ÒÌÜ¡Ë
³ô¼°²ñ¼Ò¾ðÊóÀïÎ¬¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¹â°æ ½ß
2024Ç¯3·î28Æü¡¡Åì¾Ú¥°¥íー¥¹¤Ø¾å¾ì¡Ê¾Ú·ô¥³ー¥É¡§155A¡Ë
29¼ÒÌÜ¡Ë
³ô¼°²ñ¼Ò¥é¥¤¥¹¥«¥ìー
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ Âçµ×ÊÝ ÎË
2024Ç¯6·î19Æü¡¡Åì¾Ú¥°¥íー¥¹¤Ø¾å¾ì¡Ê¾Ú·ô¥³ー¥É¡§195A¡Ë
30¼ÒÌÜ¡Ë
³ô¼°²ñ¼Ò¥¿¥¦¥ó¥º
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ÌîÃæ ²íµ®
2024Ç¯6·î20Æü¡¡Åì¾Ú¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¤Ø¾å¾ì¡Ê¾Ú·ô¥³ー¥É¡§197A¡Ë
31¼ÒÌÜ¡Ë
³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥×¥é¥¤¥ª¥ê¥Æ¥£
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ Ãæ»³ ¿Ç·
2024Ç¯9·î25Æü¡¡Ê¡¾ÚQ-Board¤Ø¾å¾ì¡Ê¾Ú·ô¥³ー¥É¡§242A¡Ë
32¼ÒÌÜ¡Ë
GVA TECH³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼èÄùÌò »³ËÜ ½Ó
2024Ç¯12·î26Æü¡¡Åì¾Ú¥°¥íー¥¹¤Ø¾å¾ì¡Ê¾Ú·ô¥³ー¥É¡§298A¡Ë
¡Ú2025Ç¯¡Û
33¼ÒÌÜ¡Ë
³ô¼°²ñ¼Ò¥á¥Ç¥£¥Ã¥¯¥¹
ÂåÉ½¼èÄùÌò ÅÄÃæ ÀµÂ§
2025Ç¯3·î19Æü¡¡Åì¾Ú¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¤Ø¾å¾ì¡Ê¾Ú·ô¥³ー¥É¡§331A¡Ë
34¼ÒÌÜ¡Ë
³ô¼°²ñ¼Ò¥¨ー¥¿¥¤
ÂåÉ½¼èÄùÌò ³ò»³ ¸¼´ð
2025Ç¯6·î26Æü¡¡Åì¾Ú¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¤Ø¾å¾ì¡Ê¾Ú·ô¥³ー¥É¡§369A¡Ë
35¼ÒÌÜ¡Ë
¥¦¥ê¥É¥³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼èÄùÌò ÌÚÊë ¹¯Íº
2025Ç¯10·î7Æü¡¡Ì¾¾Ú¥Í¥¯¥¹¥È¤Ø¾å¾ì¡Ê¾Ú·ô¥³ー¥É¡§418A¡Ë
36¼ÒÌÜ¡Ë
¥æー¥½¥Êー³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ Ä¹ÃÝ ¹î¿Î
2025Ç¯10·î17Æü Åì¾Ú¥°¥íー¥¹¤Ø¾å¾ì¡Ê¾Ú·ô¥³ー¥É¡§431A)
TOKYO PRO Market¾å¾ì
¡Ú2023Ç¯¡Û
£±¼ÒÌÜ¡Ë
³ô¼°²ñ¼ÒAlbaLink
ÂåÉ½¼èÄùÌò ²ÏÅÄ ·ûÆó
2023Ç¯11·î29Æü TOKYO PRO Market¤Ø¾å¾ì¡Ê¾Ú·ô¥³ー¥É¡§5537T¡Ë
¡Ú2025Ç¯¡Û
2¼ÒÌÜ¡Ë
¥¯¥ê¥Ë¥Õ¥¡ー³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¸ÍÅÄ ¹¸Ê¿
2025Ç¯10·î7Æü TOKYO PRO Market¤Ø¾å¾ì¡Ê¾Ú·ô¥³ー¥É¡§432A¡Ë
3¼ÒÌÜ¡Ë
³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥¯¥È¥Ó
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ Æ£¸¶ ÎÉÊå
2025Ç¯10·î23Æü TOKYO PRO Market¤Ø¾å¾ì¡Ê¾Ú·ô¥³ー¥É¡§439A¡Ë
Next IPO Club¤È¤Ï
2017Ç¯7·î¤ËÈ¯Â¤·¤¿¡ÖNext IPO Club¡×¤Ï¡¢ËÜµ¤¤ÇIPO¤ò¼Â¸½¤·¤¿¤¤´ë¶È¤Î¤¿¤á¤Î²ñ°÷À©¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ç¤¹¡£
IPO¤Ï1¼Ò1¼Ò¥±ー¥¹¤¬°ã¤¤¤Þ¤¹¡£IPO½àÈ÷ÃÊ³¬¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÈÉ¬Í×¤ÊÍ±×¾ðÊó¡É¤òÀµ¤·¤¯²óÎ®¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»öÁ°¤Ëµ¯¤³¤ê¤¦¤ë¥È¥é¥Õ¥Ö¥ë¤ò²óÈò¤·¡¢·òÁ´¤Ë¡¢²ñ°÷´ë¶È¤¬ÎÉ¤¤IPO¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥á¥¤¥ó¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÏËè·î³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢IPO¤ò¼Â¸½¤µ¤ì¤¿¾å¾ì´ë¶È·Ð±Ä¼Ô¤ò¹Ö»Õ¤Ë¾·¤¤¤¿²ñ°÷¸ÂÄê¤Î¥»¥ß¥Êー¤Ç¤¹¡£¾å¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö¸å²ù¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤³¤È¡×¤Ê¤É¡¢¼ºÇÔÃÌ¤âÀ®¸ùÃÌ¤â´Þ¤á¤Ê¤¬¤é¼ÂºÝ¤Î·Ð¸³¤ò¤â¤È¤Ë¤ªÏÃ¤·Äº¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Next IPO Club¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¢£
¡ã¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó1¡ä
²ñ°÷´ë¶È¤Ç¤¢¤ëIPO½àÈ÷Ãæ´ë¶È¤Î¥ê¥Æ¥é¥·ー¸þ¾å¤Î°ì½õ¤È¤Ê¤ë
¡ã¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó2¡ä
²ñ°÷´ë¶È¤Ç¤¢¤ëIPO½àÈ÷Ãæ´ë¶È¤È»Ô¾ì´Ø·¸¼Ô¤È¤Î¡È¾ðÊó³Êº¹¡É¤òÀ§Àµ¤¹¤ë
¡ã¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó3¡ä
²ñ°÷´ë¶È¤Ç¤¢¤ëIPO½àÈ÷Ãæ´ë¶È¤Î·òÁ´¤ÊIPO¼Â¸½¤ËÈ¼Áö¤¹¤ë
¢£¥á¥¤¥ó¥µー¥Ó¥¹¢£
£±¡Ë¼ÂÎãIPO¹ÖºÂ¡ÊËè·îÂè£³ÌÚÍËÆü¡¿16:30～¡Ë
£²¡Ë¼ÂÎã·Ð±ÄÀïÎ¬¹ÖºÂ¡ÊËè·îÂè£²¿åÍËÆü¡¿16:30～¡Ë
¢£ÂÐ¾Ý´ë¶ÈÂ°À¢£
¡ãËÜ²ñ°÷¡ä
´ÆººË¡¿Í¤È¤Î·ÀÌó¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë´ë¶ÈÍÍ
¡ã¥¤¥ó¥¥å¥Ùー¥·¥ç¥ó²ñ°÷¡ä
´ÆººË¡¿Í¡¦¾Ú·ô²ñ¼Ò¤È¤Î·ÀÌó¤Ï¤Þ¤À¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡ÖIPO¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾ðÊó¼ý½¸¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦´ë¶ÈÍÍ
