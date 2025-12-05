¡ÚIPOÃ£À®¡ª37¼ÒÌÜ¡ÛNext IPO Club¤«¤é37¼ÒÌÜ¤Î¿·µ¬¾å¾ì´ë¶È¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡Ú¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£ー¥Î¡Û

2025Ç¯12·î5Æü¤Ë¡¢ËÜµ¤¤ÇIPO¤ò¼Â¸½¤·¤¿¤¤´ë¶È¤Î¤¿¤á¤Î²ñ°÷À©¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡ÖNext IPO Club¡×¡Ê°Ê²¼¡¢¡ÖÅö²ñ¡×¡Ë¤«¤é¿·¤¿¤Ë¿·µ¬¾å¾ì´ë¶È¤¬ÃÂÀ¸¤·¡¢2017Ç¯7·î¤ÎÈ¯Â­°ÊÍè¡¢²ñ°÷´ë¶È¤«¤é37¼ÒÌÜ¤Î¿·µ¬¾å¾ì¤¬¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£



Åö²ñ¤Î¥á¥¤¥ó¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÏËè·î³«ºÅ¤¹¤ë¾å¾ì´ë¶È·Ð±Ä¼Ô¤ò¹Ö»Õ¤È¤·¤¿IPO¥»¥ß¥Êー¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤Ë¾å¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿·Ð±Ä¼Ô¤«¤éIPO½àÈ÷Ãæ¤Î·Ð¸³ÃÌ¤òËè·îÊ¹¤­¤Þ¤¹¡£


Èà¤é¤«¤é¡¢¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤Æ»×¤¦¡Ö¸å²ù¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡×¡Ö¤³¤ì¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡ª¤È»×¤¦¤³¤È¡×¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö¤â¤¦°ìÅÙ¾å¾ì½àÈ÷¤ò¤¹¤ë¤Ê¤é²¿¤ò¤É¤¦¤¹¤ë¤«¡×Åù¡¢¼ÂºÝ¤Î·Ð¸³¤ò¤â¤È¤Ë¤ªÏÃ¤·Äº¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£



¤³¤ì¤«¤é¤â¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Î±¿±Ä¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¾å¾ì¤òÌÜ»Ø¤¹²ñ°÷´ë¶ÈÍÍ¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£



¢¡Next IPO ClubÂ´¶ÈÀ¸¢¡37¼ÒÌÜ¢¡


¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒFUNDINNO


HP¡§https://corp.fundinno.com/


ÂåÉ½¼Ô¡§¼Æ¸¶ Í´´î


»Ô¾ì¡§¥°¥íー¥¹»Ô¾ì


¾Ú·ô¥³ー¥É¡§462A


¾å¾ìÆü¡§2025/12/5


ËÜÅ¹½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è


ÀßÎ©¡§2015/11/26


»ö¶ÈÆâÍÆ¡§Ì¤¾å¾ì´ë¶È¥¨¥¯¥¤¥Æ¥£¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à»ö¶È


¶È¼ïÊÌÊ¬Îà¡§¾Ú·ô¡¢¾¦ÉÊÀèÊª¼è°ú¶È




♦¼Æ¸¶¼ÒÄ¹¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È♦

ÊÀ¼Ò¤Ï¡¢2021Ç¯¤ËNext IPO Club¤ËÆþ²ñ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£


¼ÒÄ¹¤Ë¸Â¤é¤ºÌò°÷¤äÃ´Åö¼Ô¤â»²²Ã¤Ç¤­¤ë¤Î¤Ç¡¢Æþ²ñ¸å¤Ï²ñ°÷¸ÂÄê¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤ÏÀÑ¶ËÅª¤Ë»²²Ã¤·¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤ËIPO¤òÌÜ»Ø¤¹´ë¶È¤È¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Å¤¯¤ê¤ä¾ðÊó¸ò´¹¤Î¤¿¤á¤Ë³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£


Next IPO Club¤Ï¡¢¾å¾ì¤òÌÜ»Ø¤¹´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢³Ø¤Ó¤ä¾ðÊó¼ý½¸¤Î¾ì¤È¤·¤ÆÈó¾ï¤ËÍ­±×¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£





Next IPO Club¤«¤é¾å¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿´ë¶È°ìÍ÷



ËÜÂ§»Ô¾ì¤Ø¤Î¾å¾ì


¡Ú2018Ç¯¡Û


£±¼ÒÌÜ¡Ë


³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥º


ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹·óCEO ¹â¶¶ ¿®Ìé


2018Ç¯7·î23Æü Åì¾Ú¥Þ¥¶ー¥º¤Ø¾å¾ì¡Ê¾Ú·ô¥³ー¥É¡§7033¡Ë



¡Ú2019Ç¯¡Û


£²¼ÒÌÜ¡Ë


³ô¼°²ñ¼Ò¼±³Ø


ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ °ÂÆ£ ¹­Âç


2019Ç¯2·î22Æü Åì¾Ú¥Þ¥¶ー¥º¤Ø¾å¾ì¡Ê¾Ú·ô¥³ー¥É¡§7049¡Ë



£³¼ÒÌÜ¡Ë


³ô¼°²ñ¼Ò¥Ô¥¢¥º


ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ·¬Ìî Î´»Ê


2019Ç¯6·î20Æü Åì¾Ú¥Þ¥¶ー¥º¤Ø¾å¾ì¡Ê¾Ú·ô¥³ー¥É¡§7066¡Ë



£´¼ÒÌÜ¡Ë


¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー³ô¼°²ñ¼Ò


ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ÌÚÂ¼ Íµµª


2019Ç¯6·î21Æü Åì¾Ú¥Þ¥¶ー¥º¤Ø¾å¾ì¡Ê¾Ú·ô¥³ー¥É¡§7067¡Ë



£µ¼ÒÌÜ¡Ë


¥ê¥Ó¥ó¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥º³ô¼°²ñ¼Ò


ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ Àî¹ç ÂçÌµ


2019Ç¯6·î28Æü Åì¾Ú¥Þ¥¶ー¥º¤Ø¾å¾ì¡Ê¾Ú·ô¥³ー¥É¡§4445¡Ë



¡Ú2020Ç¯¡Û


£¶¼ÒÌÜ¡Ë


³ô¼°²ñ¼Ò¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥ß¥Ã¥¯¥¹


ÂåÉ½¼èÄùÌò ¾®ÎÓ Í´¼ù


2020Ç¯10·î5Æü Åì¾Ú°ìÉô¤Ø¾å¾ì¡Ê¾Ú·ô¥³ー¥É¡§7354¡Ë



£·¼ÒÌÜ¡Ë


³ô¼°²ñ¼Ò¥¸¥ª¥³ー¥É


ÂåÉ½¼èÄùÌò ¸¶¸ý ÂçÊå


2020Ç¯11·î26Æü Åì¾ÚJASDAQ¤Ø¾å¾ì¡Ê¾Ú·ô¥³ー¥É¡§7357¡Ë



¡Ú2021Ç¯¡Û


£¸¼ÒÌÜ¡Ë


³ô¼°²ñ¼ÒEnjin


ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ËÜÅÄ ¹¬Âç


2021Ç¯6·î18Æü Åì¾Ú¥Þ¥¶ー¥º¤Ø¾å¾ì¡Ê¾Ú·ô¥³ー¥É¡§7370¡Ë



£¹¼ÒÌÜ¡Ë


³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥¤¥É¥Þ¡¦¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹


ÂåÉ½¼èÄùÌò »°±º ÍÛÊ¿


2021Ç¯6·î23Æü Åì¾Ú¥Þ¥¶ー¥º¤Ø¾å¾ì¡Ê¾Ú·ô¥³ー¥É¡§7373¡Ë



10¼ÒÌÜ¡Ë


³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥·¥í


ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ Ãæ»³ ÇîÅÐ


2021Ç¯7·î20Æü¡¡Åì¾Ú¥Þ¥¶ー¥º¤Ø¾å¾ì¡Ê¾Ú·ô¥³ー¥É¡§7378¡Ë




11¼ÒÌÜ¡Ë


³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥åー¥Á¥ãー¥ê¥ó¥¯¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯


ÂåÉ½¼èÄùÌò ÀÐ°æ ¾æÀ²


2021Ç¯8·î20Æü¡¡Åì¾Ú¥Þ¥¶ー¥º¤Ø¾å¾ì¡Ê¾Ú·ô¥³ー¥É¡§9241¡Ë



12¼ÒÌÜ¡Ë


¥¸¥§¥¤¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢³ô¼°²ñ¼Ò


ÂåÉ½¼èÄùÌò ÃæÂ¼ ÆÆ¹°


2021Ç¯8·î27Æü¡¡Åì¾Ú¥Þ¥¶ー¥º¤Ø¾å¾ì¡Ê¾Ú·ô¥³ー¥É¡§2934¡Ë



13¼ÒÌÜ¡Ë


³ô¼°²ñ¼Ò¥é¥¹¥È¥ï¥ó¥Þ¥¤¥ë


ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ À¶¿å Ë¾


2021Ç¯11·î24Æü¡¡Åì¾Ú¥Þ¥¶ー¥º¤Ø¾å¾ì¡Ê¾Ú·ô¥³ー¥É¡§9252¡Ë



14¼ÒÌÜ¡Ë


³ô¼°²ñ¼Ò¥Ö¥íー¥É¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥º


ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ÃæÀ¾ ÎÉÍ´


2021Ç¯12·î16Æü¡¡Åì¾Ú¥Þ¥¶ー¥º¤Ø¾å¾ì¡Ê¾Ú·ô¥³ー¥É¡§4415¡Ë



15¼ÒÌÜ¡Ë


³ô¼°²ñ¼ÒCS-C


ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¿ú¸¶ ·ò


2021Ç¯12·î24Æü¡¡Åì¾Ú¥Þ¥¶ー¥º¤Ø¾å¾ì¡Ê¾Ú·ô¥³ー¥É¡§9258¡Ë



16¼ÒÌÜ¡Ë


³ô¼°²ñ¼Ò¥»¥­¥å¥¢


ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ Ã«¸ý Ã¤À®


2021Ç¯12·î27Æü¡¡Åì¾Ú¥Þ¥¶ー¥º¤Ø¾å¾ì¡Ê¾Ú·ô¥³ー¥É¡§4264¡Ë



¡Ú2022Ç¯¡Û


17¼ÒÌÜ¡Ë


³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥ó¥¦¥§¥ë¥º


ÂåÉ½¼èÄùÌò ÉÄÂå Î¼Ã£


2022Ç¯6·î27Æü¡¡Åì¾Ú¥°¥íー¥¹¤Ø¾å¾ì¡Ê¾Ú·ô¥³ー¥É¡§9229¡Ë



18¼ÒÌÜ¡Ë


³ô¼°²ñ¼ÒAViC


ÂåÉ½¼èÄùÌò »Ô¸¶ ÁÏ¸ã


2022Ç¯6·î30Æü¡¡Åì¾Ú¥°¥íー¥¹¤Ø¾å¾ì¡Ê¾Ú·ô¥³ー¥É¡§9554¡Ë



19¼ÒÌÜ¡Ë


³ô¼°²ñ¼ÒFCE Holdings


ÂåÉ½¼èÄùÌò ÀÐÀî ½ß±Ù


2022Ç¯10·î27Æü¡¡Åì¾Ú¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¤Ø¾å¾ì¡Ê¾Ú·ô¥³ー¥É¡§9564¡Ë



20¼ÒÌÜ¡Ë


monoAI technology³ô¼°²ñ¼Ò


ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ËÜ¾ë ²ÅÂÀÏº


2022Ç¯12·î20Æü¡¡Åì¾Ú¥°¥íー¥¹¤Ø¾å¾ì¡Ê¾Ú·ô¥³ー¥É¡§5240¡Ë



21¼ÒÌÜ¡Ë


³ô¼°²ñ¼Ò¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡¦¥¤¥ó¥·¥å¥¢¥é¥ó¥¹¡¦¥°¥ëー¥×


ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ °ì¸Í ÉÒ


2022Ç¯12·î22Æü¡¡Ì¾¾Ú¥á¥¤¥ó¤Ø¾å¾ì¡Ê¾Ú·ô¥³ー¥É¡§5836¡Ë



¡Ú2023Ç¯¡Û


22¼ÒÌÜ¡Ë


¥Ó¥º¥á¥¤¥Ä³ô¼°²ñ¼Ò


ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ÎëÌÚ ¿­ÌÀ


2023Ç¯3·î30Æü¡¡Åì¾Ú¥°¥íー¥¹¤Ø¾å¾ì¡Ê¾Ú·ô¥³ー¥É¡§9345¡Ë



23¼ÒÌÜ¡Ë


³ô¼°²ñ¼Ò¥×¥í¥Ç¥£¥é¥¤¥È


ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¾®Æî ½¨¸÷


2023Ç¯6·î28Æü¡¡Åì¾Ú¥°¥íー¥¹¤Ø¾å¾ì¡Ê¾Ú·ô¥³ー¥É¡§5580¡Ë



24¼ÒÌÜ¡Ë


³ô¼°²ñ¼Ò¥Ö¥êー¥Á


ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ÂçÊ¿ ·¼²ð


2023Ç¯7·î5Æü¡¡Åì¾Ú¥°¥íー¥¹¤Ø¾å¾ì¡Ê¾Ú·ô¥³ー¥É¡§9162¡Ë



25¼ÒÌÜ¡Ë


¥Ð¥ê¥åー¥¯¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó³ô¼°²ñ¼Ò


ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¿·Ã« ¹¸¿Í


2023Ç¯11·î22Æü¡¡Åì¾Ú¥°¥íー¥¹¤Ø¾å¾ì¡Ê¾Ú·ô¥³ー¥É¡§9238¡Ë



¡Ú2024Ç¯¡Û


26¼ÒÌÜ¡Ë


³ô¼°²ñ¼Ò¥·¥ó¥«


ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¹¾¿¬ ¹â¹¨


2024Ç¯3·î27Æü¡¡Åì¾Ú¥°¥íー¥¹¤Ø¾å¾ì¡Ê¾Ú·ô¥³ー¥É¡§149A¡Ë



27¼ÒÌÜ¡Ë


³ô¼°²ñ¼Ò¥À¥¤¥Ö


ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¾±»Ò ·é


2024Ç¯3·î27Æü¡¡Åì¾Ú¥°¥íー¥¹¤Ø¾å¾ì¡Ê¾Ú·ô¥³ー¥É¡§151A¡Ë



28¼ÒÌÜ¡Ë


³ô¼°²ñ¼Ò¾ðÊóÀïÎ¬¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー


ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¹â°æ ½ß


2024Ç¯3·î28Æü¡¡Åì¾Ú¥°¥íー¥¹¤Ø¾å¾ì¡Ê¾Ú·ô¥³ー¥É¡§155A¡Ë



29¼ÒÌÜ¡Ë


³ô¼°²ñ¼Ò¥é¥¤¥¹¥«¥ìー


ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ Âçµ×ÊÝ ÎË


2024Ç¯6·î19Æü¡¡Åì¾Ú¥°¥íー¥¹¤Ø¾å¾ì¡Ê¾Ú·ô¥³ー¥É¡§195A¡Ë



30¼ÒÌÜ¡Ë


³ô¼°²ñ¼Ò¥¿¥¦¥ó¥º


ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ÌîÃæ ²íµ®


2024Ç¯6·î20Æü¡¡Åì¾Ú¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¤Ø¾å¾ì¡Ê¾Ú·ô¥³ー¥É¡§197A¡Ë



31¼ÒÌÜ¡Ë


³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥×¥é¥¤¥ª¥ê¥Æ¥£


ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ Ãæ»³ ¿­Ç·


2024Ç¯9·î25Æü¡¡Ê¡¾ÚQ-Board¤Ø¾å¾ì¡Ê¾Ú·ô¥³ー¥É¡§242A¡Ë



32¼ÒÌÜ¡Ë


GVA TECH³ô¼°²ñ¼Ò


ÂåÉ½¼èÄùÌò »³ËÜ ½Ó


2024Ç¯12·î26Æü¡¡Åì¾Ú¥°¥íー¥¹¤Ø¾å¾ì¡Ê¾Ú·ô¥³ー¥É¡§298A¡Ë



¡Ú2025Ç¯¡Û



33¼ÒÌÜ¡Ë


³ô¼°²ñ¼Ò¥á¥Ç¥£¥Ã¥¯¥¹


ÂåÉ½¼èÄùÌò ÅÄÃæ ÀµÂ§


2025Ç¯3·î19Æü¡¡Åì¾Ú¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¤Ø¾å¾ì¡Ê¾Ú·ô¥³ー¥É¡§331A¡Ë



34¼ÒÌÜ¡Ë


³ô¼°²ñ¼Ò¥¨ー¥¿¥¤


ÂåÉ½¼èÄùÌò ³ò»³ ¸¼´ð


2025Ç¯6·î26Æü¡¡Åì¾Ú¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¤Ø¾å¾ì¡Ê¾Ú·ô¥³ー¥É¡§369A¡Ë



35¼ÒÌÜ¡Ë


¥¦¥ê¥É¥­³ô¼°²ñ¼Ò


ÂåÉ½¼èÄùÌò ÌÚÊë ¹¯Íº


2025Ç¯10·î7Æü¡¡Ì¾¾Ú¥Í¥¯¥¹¥È¤Ø¾å¾ì¡Ê¾Ú·ô¥³ー¥É¡§418A¡Ë



36¼ÒÌÜ¡Ë


¥æー¥½¥Êー³ô¼°²ñ¼Ò


ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ Ä¹ÃÝ ¹î¿Î


2025Ç¯10·î17Æü Åì¾Ú¥°¥íー¥¹¤Ø¾å¾ì¡Ê¾Ú·ô¥³ー¥É¡§431A)



TOKYO PRO Market¾å¾ì


¡Ú2023Ç¯¡Û


£±¼ÒÌÜ¡Ë


³ô¼°²ñ¼ÒAlbaLink


ÂåÉ½¼èÄùÌò ²ÏÅÄ ·ûÆó


2023Ç¯11·î29Æü TOKYO PRO Market¤Ø¾å¾ì¡Ê¾Ú·ô¥³ー¥É¡§5537T¡Ë



¡Ú2025Ç¯¡Û


2¼ÒÌÜ¡Ë


¥¯¥ê¥Ë¥Õ¥¡ー³ô¼°²ñ¼Ò


ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¸ÍÅÄ ¹¸Ê¿


2025Ç¯10·î7Æü TOKYO PRO Market¤Ø¾å¾ì¡Ê¾Ú·ô¥³ー¥É¡§432A¡Ë



3¼ÒÌÜ¡Ë


³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥¯¥È¥Ó


ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ Æ£¸¶ ÎÉÊå


2025Ç¯10·î23Æü TOKYO PRO Market¤Ø¾å¾ì¡Ê¾Ú·ô¥³ー¥É¡§439A¡Ë




Next IPO Club¤È¤Ï


2017Ç¯7·î¤ËÈ¯Â­¤·¤¿¡ÖNext IPO Club¡×¤Ï¡¢ËÜµ¤¤ÇIPO¤ò¼Â¸½¤·¤¿¤¤´ë¶È¤Î¤¿¤á¤Î²ñ°÷À©¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ç¤¹¡£

IPO¤Ï1¼Ò1¼Ò¥±ー¥¹¤¬°ã¤¤¤Þ¤¹¡£IPO½àÈ÷ÃÊ³¬¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÈÉ¬Í×¤ÊÍ­±×¾ðÊó¡É¤òÀµ¤·¤¯²óÎ®¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»öÁ°¤Ëµ¯¤³¤ê¤¦¤ë¥È¥é¥Õ¥Ö¥ë¤ò²óÈò¤·¡¢·òÁ´¤Ë¡¢²ñ°÷´ë¶È¤¬ÎÉ¤¤IPO¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¥á¥¤¥ó¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÏËè·î³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢IPO¤ò¼Â¸½¤µ¤ì¤¿¾å¾ì´ë¶È·Ð±Ä¼Ô¤ò¹Ö»Õ¤Ë¾·¤¤¤¿²ñ°÷¸ÂÄê¤Î¥»¥ß¥Êー¤Ç¤¹¡£¾å¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö¸å²ù¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤³¤È¡×¤Ê¤É¡¢¼ºÇÔÃÌ¤âÀ®¸ùÃÌ¤â´Þ¤á¤Ê¤¬¤é¼ÂºÝ¤Î·Ð¸³¤ò¤â¤È¤Ë¤ªÏÃ¤·Äº¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¢£Next IPO Club¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¢£

¡ã¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó1¡ä

²ñ°÷´ë¶È¤Ç¤¢¤ëIPO½àÈ÷Ãæ´ë¶È¤Î¥ê¥Æ¥é¥·ー¸þ¾å¤Î°ì½õ¤È¤Ê¤ë

¡ã¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó2¡ä

²ñ°÷´ë¶È¤Ç¤¢¤ëIPO½àÈ÷Ãæ´ë¶È¤È»Ô¾ì´Ø·¸¼Ô¤È¤Î¡È¾ðÊó³Êº¹¡É¤òÀ§Àµ¤¹¤ë

¡ã¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó3¡ä

²ñ°÷´ë¶È¤Ç¤¢¤ëIPO½àÈ÷Ãæ´ë¶È¤Î·òÁ´¤ÊIPO¼Â¸½¤ËÈ¼Áö¤¹¤ë

¢£¥á¥¤¥ó¥µー¥Ó¥¹¢£

£±¡Ë¼ÂÎãIPO¹ÖºÂ¡ÊËè·îÂè£³ÌÚÍËÆü¡¿16:30～¡Ë

£²¡Ë¼ÂÎã·Ð±ÄÀïÎ¬¹ÖºÂ¡ÊËè·îÂè£²¿åÍËÆü¡¿16:30～¡Ë

¢£ÂÐ¾Ý´ë¶ÈÂ°À­¢£

¡ãËÜ²ñ°÷¡ä

´ÆººË¡¿Í¤È¤Î·ÀÌó¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë´ë¶ÈÍÍ

¡ã¥¤¥ó¥­¥å¥Ùー¥·¥ç¥ó²ñ°÷¡ä

´ÆººË¡¿Í¡¦¾Ú·ô²ñ¼Ò¤È¤Î·ÀÌó¤Ï¤Þ¤À¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡ÖIPO¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾ðÊó¼ý½¸¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦´ë¶ÈÍÍ




¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒIR Robotics
ÂåÉ½¡§¶â À®Ãì
ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¹íÄ®5-3-23 WeWorkÆü¥Æ¥ì»ÍÃ«¥Ó¥ë
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¡ÖÀ®Ä¹´ë¶È¤¬¤è¤êÀ®Ä¹¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ò¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢¾å¾ì´ë¶È¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿IR DX»ö¶È¡¢¾å¾ì´ë¶È¡¿¾å¾ì½àÈ÷Ãæ´ë¶È¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¥¨¥Ç¥å¥±ー¥·¥ç¥ó»ö¶È¡¢¥Ï¥¤¥¯¥é¥¹¿Íºà¤È¾å¾ì´ë¶È¡¿¾å¾ì½àÈ÷´ë¶È¤ò¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤¹¤ëCxO¿Íºà¾Ò²ð»ö¶È¤òÅ¸³«
²ñ¼ÒHP¡§ https://ir-robotics.co.jp/