¡Ö¾®³ØÀ¸¤ÎÃÏÆ¬¤¬°é¤Ä ÃÎ°é¥²ー¥àBEST100¡×¤òÂçÆÃ½¸¡¿¡ØAERA with Kids2025Åß¹æ¡ÙÈ¯Çä¡ª¡¿´Á¸¡¥³¥é¥Ü¡Ö´Á»ú¤Ê¤¾¤È¤­¡×¡¿¹©ºî¥¯¥ê¥¨ー¥¿ー¡¦Ë¾Íö¤Á¤ã¤óÅÐ¾ì

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´2Ëç)

³ô¼°²ñ¼ÒÄ«Æü¿·Ê¹½ÐÈÇ

¾®³ØÀ¸¤äÌ¤½¢³Ø»ù¤Î¥Þ¥Þ¡¦¥Ñ¥Ñ¤Ë»Ò°é¤Æ¾ðÊó¤òÆÏ¤±¤ë¡ÖAERA with Kids 2025Åß¹æ¡×¡ÊÄ«Æü¿·Ê¹½ÐÈÇ¡Ë¤¬12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢È¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£´¬Æ¬ÆÃ½¸¤Ï¡Ö¾®³ØÀ¸¤ÎÃÏÆ¬¤¬°é¤Ä¡ªÃÎ°é¥²ー¥àBEST100¡×¡£Í·¤Ó¤Ê¤¬¤é³Ø¤Ó¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥Üー¥É¥²ー¥à¤äÃÎ°é´á¶ñ¤òÁª¤ê¤¹¤°¤Ã¤Æ¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÉ¼Ô¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈÉÕ¤­¤Ç¤¹¡£¿Þ·Á¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤ë¡Ö¤«¤¿¤Á¥Ñ¥º¥ë¡×ÆÃÊÌÉÕÏ¿¤ä¡¢´Á¸¡¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿¡Ö´Á»ú¤Ê¤¾¤È¤­¡×¤âÉ¬¸«¡£É½»æ¤Ë¤Ï¡¢SNSÁí¥Õ¥©¥í¥ïー¿ô300Ëü¿ÍÄ¶¤Î¹©ºî¥¯¥ê¥¨ー¥¿ー¡¦Ë¾Íö¡Ê¤ß¤é¤ó¡Ë¤Á¤ã¤ó¤¬ÅÐ¾ì¡£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ï¥Þ¥ê¥¦¥¹ÍÕ¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£




´¬Æ¬ÆÃ½¸¤Ï¡Ö¾®³ØÀ¸¤ÎÃÏÆ¬¤¬°é¤Ä ÃÎ°é¥²ー¥àBEST100¡×¤Ç¤¹¡£¹Í¤¨¤ëÎÏ¡¢¿äÍý¤¹¤ëÎÏ¡¢Äü¤á¤Ê¤¤ÎÏ¡¢¤½¤·¤Æ¹ñ¸ì¡¢»»¿ô¡¢¼Ò²ñ¤Ê¤É¤ÎÃÎ¼±¡Ä¡ÄÃÎ°é¥²ー¥à¤Ï¡¢Í·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¼«Á³¤È¡Ö³Ø¤Ó¡×¤ÎÎÏ¤ò°é¤à¡¢ºÇ¶¯¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£º£²ó¡¢ÀìÌç²È¡¢ÃÎ°é·Ï¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¡¢ÆÉ¼Ô¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬ËÜµ¤¤Ç¥ª¥¹¥¹¥á¤¹¤ë¥Üー¥É¥²ー¥à¤äÃÎ°é´á¶ñ¡¢Á´100ÅÀ¤òÁª¤ê¤¹¤°¤ê¤Þ¤·¤¿¡£



100¤Î¥²ー¥à¤ò¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ËÊ¬Îà¤·¤Æ¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤ª½Ð¤«¤±Àè¤ÎÂÔ¤Á»þ´Ö¡¢¥¹¥Þ¥Û¤äÆ°²è¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë³Ú¤·¤à¤Ê¤é¡Ä¡×¡Ö½µËö¤Ë²ÈÂ²¤äÍ§Ã£¤È¤¸¤Ã¤¯¤ê³Ú¤·¤à¤Ê¤é¡Ä¡×¤Ê¤É¡¢¥·¥Á¥å¥¨ー¥·¥ç¥ó¤´¤È¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡ÖÃÎ°é·Ï¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¤Î¥ê¥¢¥ëÇã¤¤¥²ー¥à¡×¡£»»¿ô¡¢¹ñ¸ì¡¢¼Ò²ñ¡¢±Ñ¸ì¤Ê¤É¡Ö¶µ²Ê¤Î³Ø¤Ó¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥²ー¥à¡×¡£¡Ö¶¥Áè¤ÇÇ³¤¨¤ë»Ò¤Ë¤Ï¡Ä¡×¡Ö¥¹¥ê¥ë¤¬¹¥¤­»Ò¤Ë¤Ï¡Ä¡×¤Ê¤É¡¢ÀìÌç²È¤¬¿äÁ¦¤¹¤ë¡Ö»Ò¤É¤â¤ÎÀ­³ÊÊÌ¡ª¥Ï¥Þ¤ë¥²ー¥à¡×¡£¤½¤·¤ÆÆÉ¼Ô128¿Í¤¬Áª¤Ö¡ÖAERA with KidsÃÎ°é¥²ー¥àÂç¾Þ¡×¤Ê¤É¡¢¤ï¤¬»Ò¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥²ー¥à¤òÁª¤Ù¤Þ¤¹¡£¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤äÇ¯Ëö¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£



¤Þ¤¿¡¢ÏÃÂê¤ÎËÜ¡ØÀïÎ¬Åª¤Û¤Ã¤¿¤é¤«¤·¶µ°é¡ÙÃø¼Ô¤Î´äÅÄ¤«¤ª¤ê¤µ¤ó¤¬¡¢ÃÏÆ¬¤òÃÃ¤¨¤ë¥¢¥Ê¥í¥°¥²ー¥à¤È¤ÎÉÕ¤­¹ç¤¤Êý¡¢Í·¤ÓÊý¤ò²òÀâ¡£¡ÖAI»þÂå¤Î¶¯¤ß¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¢¥Ê¥í¥°¥²ー¥à¤Ç°é¤Ã¤¿ÎÏ¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹´äÅÄ¤µ¤ó¤Ë¤â¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¥²ー¥à¤òÊ¹¤­¤Þ¤·¤¿¡£



ÆÃÊÌÉÕÏ¿¤Ï¡¢¸ü»æ¤òÀÚ¤Ã¤Æ¥Ôー¥¹¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¡Ö¤Ò¤é¤á¤­¡ª¤«¤¿¤Á¥Ñ¥º¥ë¡×¡£8¼ïÎà¤Î¥Ôー¥¹¤ò»È¤Ã¤Æ¤ªÂê¤Î¿Þ·Á¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤¢¤Æ¤Ï¤á¤ë¥²ー¥à¤Ç¡¢»î¹Ôºø¸í¤òÄÌ¤¸¤Æ»Ò¤É¤â¤Î¿Þ·Á¥»¥ó¥¹¤¬Ëá¤«¤ì¤Þ¤¹¡£¤ª»Ò¤µ¤ó¤Î¤Ò¤È¤êÍ·¤Ó¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£




Âè2ÆÃ½¸¤Ï¡Ö¥ï¥ó¥ª¥Ú¾è¤êÀÚ¤ê¥Æ¥¯¡×¡£É×ÉØ¤ÎÌò³äÊ¬Ã´¡¢²È»ö¥·¥§¥¢¤Ï¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤¬¡Ö¤½¤ì¤Ç¤â¥ï¥ó¥ª¥Ú¡×¤È¤¤¤¦¤´²ÈÄí¤â¡£¤½¤³¤ÇË»¤·¤¯¤Æ¤â¡¢¸úÎ¨Åª¤Ë¤ä¤ê¤¯¤ê¤¹¤ë¥³¥Ä¤ä¡¢¼ÑµÍ¤Þ¤é¤Ê¤¤¹©É×¤ò¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ËÊ¹¤­¤Þ¤·¤¿¡£4»ù¤Î¥Þ¥Þ¤Ç¤¢¤ëÇÐÍ¥¤Î²ÃÆ£²Æ´õ¤µ¤ó¡¢·ÐºÑÉ¾ÏÀ²È¡¦¾¡´ÖÏÂÂå¤µ¤ó¤Ë¤â¡¢¤ä¤ê¤¯¤ê½Ñ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£



Book in Book¤Ï¡Ö¿Æ»Ò¤Ç³Ú¤·¤à¡ª´Á»ú¤Ê¤¾¤È¤­¡×¡£¡Ö´Á¸¡¡×¡ÊÆüËÜ´Á»úÇ½ÎÏ¸¡Äê¶¨²ñ¡ËÈ¯¹Ô¤Î½ñÀÒ¡Ö´Á»úÆæ²ò¤­¡¡¥Ê¥¾¥¯¥¨¥¹¥È¡¡ÅÁÀâ¤ÎÊõÈ¢¤ò¤µ¤¬¤»¡ª¡×¤È¥³¥é¥Ü¡£¿Æ»Ò¤Ç³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¥²ー¥à´¶³Ð¤Ç´Á»ú¤Ë¿Æ¤·¤à¡Ö¤Ê¤¾¤È¤­¡×¤ËÄ©Àï¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£



¤³¤Î¤Û¤«¡Ö¥Þ¥Íー¶µ°é¡¢Àµ²ò¤ò¶µ¤¨¤Æ¡ª¡×¡ÖÊÐº¹ÃÍ¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤Ãæ³Ø¼õ¸³ÁêÃÌ¼¼¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡×¡Ö¿©»ö¡¦ÆþÍá¡¦¿çÌ²¡ÄËèÆü¤Ç¤­¤ë¡ªÅß¤Î·ò¹¯½Ñ¡×¤Ê¤É¡¢¤ªÌòÎ©¤Á¾ðÊóÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£



É½»æ¤Ë¤ÏSNSÁí¥Õ¥©¥í¥ïー¿ô300Ëü¿Í¡¢ÏÃÂê¤Î¹©ºî¥¯¥ê¥¨ー¥¿ー¡¦8ºÐ¤ÎË¾Íö¤Á¤ã¤ó¤¬½éÅÐ¾ì¡ª¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¥Úー¥¸¤Ç¤Ï¡¢»æÇ´ÅÚ¤äÃÊ¥Üー¥ë¤Ê¤É¤ò¶î»È¤·¤Æºî¤Ã¤¿ÁÇÅ¨¤ÊºîÉÊ¤â¾Ò²ð¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£´¬Æ¬¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ï¡¢¥Þ¥ê¥¦¥¹ÍÕ¤µ¤ó¡£¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê´¶À­¤ò°é¤ó¤À»Ò¤É¤â»þÂå¤ä¡¢³Ø¤Ö¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¤Ê¤É¤òÊ¹¤­¤Þ¤·¤¿¡£


¡þÌÜ¼¡

¡ÚÆÃÊÌÉÕÏ¿¡Û


¿Þ·Á¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤ë¡ª¡Ö¤Ò¤é¤á¤­¡ª ¤«¤¿¤Á¥Ñ¥º¥ë¡×



¡ÚSpecial Interview¡Û


¥Þ¥ê¥¦¥¹ÍÕ



¡ÚÂè1ÆÃ½¸¡Û


ÃÎ°é·Ï¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¡¦ÆÉ¼Ô¡¦ÀìÌç²È¤¬¼ÂÂÎ¸³¤«¤éÁª¤ó¤À¡ª


¾®³ØÀ¸¤ÎÃÏÆ¬¤¬°é¤Ä


ÃÎ°é¥²ー¥àBEST100


¡û¡ÖÀïÎ¬Åª¤Û¤Ã¤¿¤é¤«¤·¶µ°é¡×¤¬ÏÃÂê¡ª


´äÅÄ¤«¤ª¤ê¤µ¤ó¤Î¥²ー¥à³èÍÑ½Ñ¡õ¤ª¤¹¤¹¤á¥²ー¥à


¡ûÃÎ°é·Ï¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¤Î¥ê¥¢¥ëÇã¤¤¡ª


¡Ö¤³¤ó¤Ê¤È¤­¡×¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥·¥Á¥å¥¨ー¥·¥ç¥óÊÌ¥²ー¥à


¡û¶µ²Ê¤Î³Ø¤Ó¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥²ー¥à


¡ûÆÉ¼Ô128¿Í¤¬Áª¤Ö¡ª ÃÎ°é¥²ー¥àÂç¾Þ¡¡


¡û¥²ー¥à¶È³¦¤Î¥×¥í¤¬¸·Áª¡ª


»×¤ï¤º¥Ï¥Þ¤ë¡ª»Ò¤É¤â¤ÎÀ­³ÊÊÌ¤ª¤¹¤¹¤á¥²ー¥à


¡û¤³¤ó¤Ê¤È¤­¤É¤¦¤¹¤ë¡© ¥²ー¥à¤Î´Ø¤ï¤êÊýQ&A


¡û¥È¥é¥ó¥×¡¢UNO¡¢¥ª¥»¥í¡Ä¡Ä


ÄêÈÖ¥²ー¥à¤ò¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤¯¡ª¡¡¥¢¥ì¥ó¥¸Í·¤Ó¡õ¥ëー¥ë



¡ÚÂè2ÆÃ½¸¡Û


¾è¤êÀÚ¤ê¥Æ¥¯¡õ¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¥·¥§¥¢¤·¤è¤¦¡ª


¥ï¥ó¥ª¥Ú¤µ¤ó¡¡Á´°÷½¸¹ç¡ª¡ª


¡û²ÃÆ£²Æ´õ¤µ¤ó¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¡¡


»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¼«Ê¬¤Î¶À¡£º£¤¬¤¬¤ó¤Ð¤ê¤É¤­¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹


¡û¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¡õÆÉ¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤ËÊ¹¤­¤Þ¤·¤¿¡ª


°ìÆü¤ò¥¹¥àー¥º¤Ë¤Þ¤ï¤·¤¿¤¤


¥á¥ó¥¿¥ë¤ÎÊÝ¤ÁÊý¤ä¸úÎ¨UP¤Î¹©É×¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤ë¡©


¡û¥ï¥ó¥ª¥Ú¤ÎÂçÀèÇÚ¡¢¾¡´ÖÏÂÂå¤µ¤ó¤¬¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡ª


²á¾ê¤ò¸º¤é¤·²á¾¯¤òÁý¤ä¤¹¡£¤³¤ì¤Ç¤«¤Ê¤êÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹



¡ÚBook in Book¡Û


´Á¸¡¡ßAERA with Kids


¿Æ»Ò¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¡ª¡¡´Á»ú¤Ê¤¾¤È¤­


¡û´Á»ú¤Ê¤¾¤È¤­¥¿¥¤¥à¥¢¥¿¥Ã¥¯


¡û´Á»ú°Å¹æ²òÆÉ


¡û´Á»ú¤Ì¤ê¤Ä¤Ö¤¸¥Ñ¥º¥ë¡¡¤Û¤«


³Ú¤·¤¯³Ø¤ó¤Ç¡¢ÃÎ¼±¤ÎÊõÈ¢¤ò¥²¥Ã¥È¡ª



¡ÚÉ½»æ¤Î¿Í¡Û


¹©ºî¥¯¥ê¥¨ー¥¿ー¡¦Ë¾Íö¤Á¤ã¤ó



¡Ú¤½¤Î¤Û¤«¤ÎÆÃ½¸¡Û


¢£À­¡¦¥¸¥§¥ó¥Àー¡¢À¯¼£¡¢ÀïÁè¡¢¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Êµ¤»ý¤Á¡¢À¸¤­¤ë¤³¤È¡¡¾®³ØÀ¸¤Î¤¦¤Á¤Ë¿Æ»Ò¤ÇÀäÂÐÏÃ¤·¤Æ¤ª¤­¤¿¤¤£µ¤Ä¤Î¤³¤È


¢£º£¤¹¤°¤Ç¤­¤ë¡ª¡¡¥Þ¥Íー¶µ°é¤ÎÀµ²ò¤ò¶µ¤¨¤Æ¡ª


¢£Æü¾ï¤Î¥ëー¥Æ¥£¥ó¤«¤éÌÈ±ÖÎÏUP¡ª¡¡¿©»ö¡¦ÆþÍá¡¦¿çÌ²¡¡ËèÆü¤Ç¤­¤ëÅß¤Î·ò¹¯½Ñ


¢£¡ÈÊÐº¹ÃÍ¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤¡ÉÃæ³Ø¼õ¸³ÁêÃÌ¼¼¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë


¢£ºÇ¶á¤Î¡Ö±Ñ¸ì¤Î½¬¤¤»ö¡×»ö¾ð



¡ÚÏ¢ºÜ¡¦¤½¤Î¤Û¤«¡Û


¡û¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ーtomekko¤ÎÃ¦¡¦¥«¥ó¥Ú¥­½¤¹Ô¡¡¿©»ö¥Þ¥Êー¤Ï¸·¤·¤¯¡© ³Ú¤·¤¯¡© ÃåÃÏ¤¬Æñ¤·¤¤¡ª


¡û¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¶µ°éÂç¿Ã¤¬¸ì¤ë ¡ÈÃ¦¥Ç¥¸¥¿¥ë¡É¤Î¹ÔÊý


¡û¤Þ¤Ê¡¦¤¿¤Ó¡Ö¸ÅÅÔ¤Ç´¶À­¤òËá¤¯Î¹¡×


¡û²Ö¤Þ¤ë³Ø½¬²ñÂåÉ½¡¡¹âßÀÀµ¿­¤Î¤â¤Ã¤È²Ö¤Þ¤ëTALK¡ÖAI»þÂå¤Î³Ø¤Ó¤È¹¬¤»¡×


¡ûÎëÌÚÊÔ½¸Ä¹¤Î¥Ñ¥Ñ¤Ë¤â¶µ¤¨¤Æ¡ª¡¡Ëã¿ý¤Ã¤Æ»Ò¤É¤â¤ÎÃÎ°é¤Ë¤¤¤¤¤Î¡©


¡»¤É¤¦¤·¤¿¤éÃËÀ­°éµÙ¤¬¤â¤Ã¤È¡ÈÅö¤¿¤êÁ°¡É¤Ë¤Ê¤ë¡©¡¡AERA¥é¥¦¥ó¥É¥Æー¥Ö¥ë


¡û»Ò°é¤ÆÀ¤Âå¤Î¥Þ¥Íー½Î¡¡²ÈÂ²¤Ç¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¤ËÃóºßÃæ¤Ç¤¹¡£Êª²Á¤¬¹â¤¹¤®¤Æ¡¢¿©Èñ¤¬ÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤Ë¡Ä¡£


¡û¿Æ»Ò¤Ç³Ú¤·¤¯ºî¤í¤¦¡¡Edu¥­¥Ã¥Á¥ó¡¡¥´¥í¥´¥í¥Ê¥Ã¥Ä¤ÎÇ»¸ü¥Ö¥é¥¦¥Ëー


¡û¸½Ìò¾®³ØÀ¸¶µÍ¡¤Î¤³¤³¤À¤±¤ÎÏÃ¡¡ÌÚÂ¼æÆÂÀÀèÀ¸¤ÎÎ¢ÊÝ¸î¼Ô²ñ


¤Û¤«



AERA with Kids 2025Ç¯ Åß¹æ


Äê²Á¡§998±ß¡ÊËÜÂÎ907±ß¡ÜÀÇ10¡ó¡Ë


È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯12·î5Æü¡Ê¶âÍËÆü¡Ë


https://www.amazon.co.jp/dp/B0FXF2VJQL