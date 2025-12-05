¡Ö¾®³ØÀ¸¤ÎÃÏÆ¬¤¬°é¤Ä ÃÎ°é¥²ー¥àBEST100¡×¤òÂçÆÃ½¸¡¿¡ØAERA with Kids2025Åß¹æ¡ÙÈ¯Çä¡ª¡¿´Á¸¡¥³¥é¥Ü¡Ö´Á»ú¤Ê¤¾¤È¤¡×¡¿¹©ºî¥¯¥ê¥¨ー¥¿ー¡¦Ë¾Íö¤Á¤ã¤óÅÐ¾ì
¾®³ØÀ¸¤äÌ¤½¢³Ø»ù¤Î¥Þ¥Þ¡¦¥Ñ¥Ñ¤Ë»Ò°é¤Æ¾ðÊó¤òÆÏ¤±¤ë¡ÖAERA with Kids 2025Åß¹æ¡×¡ÊÄ«Æü¿·Ê¹½ÐÈÇ¡Ë¤¬12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢È¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£´¬Æ¬ÆÃ½¸¤Ï¡Ö¾®³ØÀ¸¤ÎÃÏÆ¬¤¬°é¤Ä¡ªÃÎ°é¥²ー¥àBEST100¡×¡£Í·¤Ó¤Ê¤¬¤é³Ø¤Ó¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥Üー¥É¥²ー¥à¤äÃÎ°é´á¶ñ¤òÁª¤ê¤¹¤°¤Ã¤Æ¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÉ¼Ô¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈÉÕ¤¤Ç¤¹¡£¿Þ·Á¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤ë¡Ö¤«¤¿¤Á¥Ñ¥º¥ë¡×ÆÃÊÌÉÕÏ¿¤ä¡¢´Á¸¡¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿¡Ö´Á»ú¤Ê¤¾¤È¤¡×¤âÉ¬¸«¡£É½»æ¤Ë¤Ï¡¢SNSÁí¥Õ¥©¥í¥ïー¿ô300Ëü¿ÍÄ¶¤Î¹©ºî¥¯¥ê¥¨ー¥¿ー¡¦Ë¾Íö¡Ê¤ß¤é¤ó¡Ë¤Á¤ã¤ó¤¬ÅÐ¾ì¡£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ï¥Þ¥ê¥¦¥¹ÍÕ¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
´¬Æ¬ÆÃ½¸¤Ï¡Ö¾®³ØÀ¸¤ÎÃÏÆ¬¤¬°é¤Ä ÃÎ°é¥²ー¥àBEST100¡×¤Ç¤¹¡£¹Í¤¨¤ëÎÏ¡¢¿äÍý¤¹¤ëÎÏ¡¢Äü¤á¤Ê¤¤ÎÏ¡¢¤½¤·¤Æ¹ñ¸ì¡¢»»¿ô¡¢¼Ò²ñ¤Ê¤É¤ÎÃÎ¼±¡Ä¡ÄÃÎ°é¥²ー¥à¤Ï¡¢Í·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¼«Á³¤È¡Ö³Ø¤Ó¡×¤ÎÎÏ¤ò°é¤à¡¢ºÇ¶¯¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£º£²ó¡¢ÀìÌç²È¡¢ÃÎ°é·Ï¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¡¢ÆÉ¼Ô¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬ËÜµ¤¤Ç¥ª¥¹¥¹¥á¤¹¤ë¥Üー¥É¥²ー¥à¤äÃÎ°é´á¶ñ¡¢Á´100ÅÀ¤òÁª¤ê¤¹¤°¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
100¤Î¥²ー¥à¤ò¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ËÊ¬Îà¤·¤Æ¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤ª½Ð¤«¤±Àè¤ÎÂÔ¤Á»þ´Ö¡¢¥¹¥Þ¥Û¤äÆ°²è¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë³Ú¤·¤à¤Ê¤é¡Ä¡×¡Ö½µËö¤Ë²ÈÂ²¤äÍ§Ã£¤È¤¸¤Ã¤¯¤ê³Ú¤·¤à¤Ê¤é¡Ä¡×¤Ê¤É¡¢¥·¥Á¥å¥¨ー¥·¥ç¥ó¤´¤È¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡ÖÃÎ°é·Ï¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¤Î¥ê¥¢¥ëÇã¤¤¥²ー¥à¡×¡£»»¿ô¡¢¹ñ¸ì¡¢¼Ò²ñ¡¢±Ñ¸ì¤Ê¤É¡Ö¶µ²Ê¤Î³Ø¤Ó¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥²ー¥à¡×¡£¡Ö¶¥Áè¤ÇÇ³¤¨¤ë»Ò¤Ë¤Ï¡Ä¡×¡Ö¥¹¥ê¥ë¤¬¹¥¤»Ò¤Ë¤Ï¡Ä¡×¤Ê¤É¡¢ÀìÌç²È¤¬¿äÁ¦¤¹¤ë¡Ö»Ò¤É¤â¤ÎÀ³ÊÊÌ¡ª¥Ï¥Þ¤ë¥²ー¥à¡×¡£¤½¤·¤ÆÆÉ¼Ô128¿Í¤¬Áª¤Ö¡ÖAERA with KidsÃÎ°é¥²ー¥àÂç¾Þ¡×¤Ê¤É¡¢¤ï¤¬»Ò¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥²ー¥à¤òÁª¤Ù¤Þ¤¹¡£¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤äÇ¯Ëö¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÏÃÂê¤ÎËÜ¡ØÀïÎ¬Åª¤Û¤Ã¤¿¤é¤«¤·¶µ°é¡ÙÃø¼Ô¤Î´äÅÄ¤«¤ª¤ê¤µ¤ó¤¬¡¢ÃÏÆ¬¤òÃÃ¤¨¤ë¥¢¥Ê¥í¥°¥²ー¥à¤È¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤Êý¡¢Í·¤ÓÊý¤ò²òÀâ¡£¡ÖAI»þÂå¤Î¶¯¤ß¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¢¥Ê¥í¥°¥²ー¥à¤Ç°é¤Ã¤¿ÎÏ¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹´äÅÄ¤µ¤ó¤Ë¤â¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¥²ー¥à¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÃÊÌÉÕÏ¿¤Ï¡¢¸ü»æ¤òÀÚ¤Ã¤Æ¥Ôー¥¹¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¡Ö¤Ò¤é¤á¤¡ª¤«¤¿¤Á¥Ñ¥º¥ë¡×¡£8¼ïÎà¤Î¥Ôー¥¹¤ò»È¤Ã¤Æ¤ªÂê¤Î¿Þ·Á¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤¢¤Æ¤Ï¤á¤ë¥²ー¥à¤Ç¡¢»î¹Ôºø¸í¤òÄÌ¤¸¤Æ»Ò¤É¤â¤Î¿Þ·Á¥»¥ó¥¹¤¬Ëá¤«¤ì¤Þ¤¹¡£¤ª»Ò¤µ¤ó¤Î¤Ò¤È¤êÍ·¤Ó¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£
Âè2ÆÃ½¸¤Ï¡Ö¥ï¥ó¥ª¥Ú¾è¤êÀÚ¤ê¥Æ¥¯¡×¡£É×ÉØ¤ÎÌò³äÊ¬Ã´¡¢²È»ö¥·¥§¥¢¤Ï¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤¬¡Ö¤½¤ì¤Ç¤â¥ï¥ó¥ª¥Ú¡×¤È¤¤¤¦¤´²ÈÄí¤â¡£¤½¤³¤ÇË»¤·¤¯¤Æ¤â¡¢¸úÎ¨Åª¤Ë¤ä¤ê¤¯¤ê¤¹¤ë¥³¥Ä¤ä¡¢¼ÑµÍ¤Þ¤é¤Ê¤¤¹©É×¤ò¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ËÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£4»ù¤Î¥Þ¥Þ¤Ç¤¢¤ëÇÐÍ¥¤Î²ÃÆ£²Æ´õ¤µ¤ó¡¢·ÐºÑÉ¾ÏÀ²È¡¦¾¡´ÖÏÂÂå¤µ¤ó¤Ë¤â¡¢¤ä¤ê¤¯¤ê½Ñ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Book in Book¤Ï¡Ö¿Æ»Ò¤Ç³Ú¤·¤à¡ª´Á»ú¤Ê¤¾¤È¤¡×¡£¡Ö´Á¸¡¡×¡ÊÆüËÜ´Á»úÇ½ÎÏ¸¡Äê¶¨²ñ¡ËÈ¯¹Ô¤Î½ñÀÒ¡Ö´Á»úÆæ²ò¤¡¡¥Ê¥¾¥¯¥¨¥¹¥È¡¡ÅÁÀâ¤ÎÊõÈ¢¤ò¤µ¤¬¤»¡ª¡×¤È¥³¥é¥Ü¡£¿Æ»Ò¤Ç³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¥²ー¥à´¶³Ð¤Ç´Á»ú¤Ë¿Æ¤·¤à¡Ö¤Ê¤¾¤È¤¡×¤ËÄ©Àï¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤Û¤«¡Ö¥Þ¥Íー¶µ°é¡¢Àµ²ò¤ò¶µ¤¨¤Æ¡ª¡×¡ÖÊÐº¹ÃÍ¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤Ãæ³Ø¼õ¸³ÁêÃÌ¼¼¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡×¡Ö¿©»ö¡¦ÆþÍá¡¦¿çÌ²¡ÄËèÆü¤Ç¤¤ë¡ªÅß¤Î·ò¹¯½Ñ¡×¤Ê¤É¡¢¤ªÌòÎ©¤Á¾ðÊóÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
É½»æ¤Ë¤ÏSNSÁí¥Õ¥©¥í¥ïー¿ô300Ëü¿Í¡¢ÏÃÂê¤Î¹©ºî¥¯¥ê¥¨ー¥¿ー¡¦8ºÐ¤ÎË¾Íö¤Á¤ã¤ó¤¬½éÅÐ¾ì¡ª¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¥Úー¥¸¤Ç¤Ï¡¢»æÇ´ÅÚ¤äÃÊ¥Üー¥ë¤Ê¤É¤ò¶î»È¤·¤Æºî¤Ã¤¿ÁÇÅ¨¤ÊºîÉÊ¤â¾Ò²ð¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£´¬Æ¬¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ï¡¢¥Þ¥ê¥¦¥¹ÍÕ¤µ¤ó¡£¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê´¶À¤ò°é¤ó¤À»Ò¤É¤â»þÂå¤ä¡¢³Ø¤Ö¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¤Ê¤É¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡þÌÜ¼¡
¡ÚÆÃÊÌÉÕÏ¿¡Û
¿Þ·Á¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤ë¡ª¡Ö¤Ò¤é¤á¤¡ª ¤«¤¿¤Á¥Ñ¥º¥ë¡×
¡ÚSpecial Interview¡Û
¥Þ¥ê¥¦¥¹ÍÕ
¡ÚÂè1ÆÃ½¸¡Û
ÃÎ°é·Ï¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¡¦ÆÉ¼Ô¡¦ÀìÌç²È¤¬¼ÂÂÎ¸³¤«¤éÁª¤ó¤À¡ª
¾®³ØÀ¸¤ÎÃÏÆ¬¤¬°é¤Ä
ÃÎ°é¥²ー¥àBEST100
¡û¡ÖÀïÎ¬Åª¤Û¤Ã¤¿¤é¤«¤·¶µ°é¡×¤¬ÏÃÂê¡ª
´äÅÄ¤«¤ª¤ê¤µ¤ó¤Î¥²ー¥à³èÍÑ½Ñ¡õ¤ª¤¹¤¹¤á¥²ー¥à
¡ûÃÎ°é·Ï¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¤Î¥ê¥¢¥ëÇã¤¤¡ª
¡Ö¤³¤ó¤Ê¤È¤¡×¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥·¥Á¥å¥¨ー¥·¥ç¥óÊÌ¥²ー¥à
¡û¶µ²Ê¤Î³Ø¤Ó¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥²ー¥à
¡ûÆÉ¼Ô128¿Í¤¬Áª¤Ö¡ª ÃÎ°é¥²ー¥àÂç¾Þ¡¡
¡û¥²ー¥à¶È³¦¤Î¥×¥í¤¬¸·Áª¡ª
»×¤ï¤º¥Ï¥Þ¤ë¡ª»Ò¤É¤â¤ÎÀ³ÊÊÌ¤ª¤¹¤¹¤á¥²ー¥à
¡û¤³¤ó¤Ê¤È¤¤É¤¦¤¹¤ë¡© ¥²ー¥à¤Î´Ø¤ï¤êÊýQ&A
¡û¥È¥é¥ó¥×¡¢UNO¡¢¥ª¥»¥í¡Ä¡Ä
ÄêÈÖ¥²ー¥à¤ò¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤¯¡ª¡¡¥¢¥ì¥ó¥¸Í·¤Ó¡õ¥ëー¥ë
¡ÚÂè2ÆÃ½¸¡Û
¾è¤êÀÚ¤ê¥Æ¥¯¡õ¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¥·¥§¥¢¤·¤è¤¦¡ª
¥ï¥ó¥ª¥Ú¤µ¤ó¡¡Á´°÷½¸¹ç¡ª¡ª
¡û²ÃÆ£²Æ´õ¤µ¤ó¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¡¡
»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¼«Ê¬¤Î¶À¡£º£¤¬¤¬¤ó¤Ð¤ê¤É¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¡û¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¡õÆÉ¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤ËÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡ª
°ìÆü¤ò¥¹¥àー¥º¤Ë¤Þ¤ï¤·¤¿¤¤
¥á¥ó¥¿¥ë¤ÎÊÝ¤ÁÊý¤ä¸úÎ¨UP¤Î¹©É×¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤ë¡©
¡û¥ï¥ó¥ª¥Ú¤ÎÂçÀèÇÚ¡¢¾¡´ÖÏÂÂå¤µ¤ó¤¬¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡ª
²á¾ê¤ò¸º¤é¤·²á¾¯¤òÁý¤ä¤¹¡£¤³¤ì¤Ç¤«¤Ê¤êÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹
¡ÚBook in Book¡Û
´Á¸¡¡ßAERA with Kids
¿Æ»Ò¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¡ª¡¡´Á»ú¤Ê¤¾¤È¤
¡û´Á»ú¤Ê¤¾¤È¤¥¿¥¤¥à¥¢¥¿¥Ã¥¯
¡û´Á»ú°Å¹æ²òÆÉ
¡û´Á»ú¤Ì¤ê¤Ä¤Ö¤¸¥Ñ¥º¥ë¡¡¤Û¤«
³Ú¤·¤¯³Ø¤ó¤Ç¡¢ÃÎ¼±¤ÎÊõÈ¢¤ò¥²¥Ã¥È¡ª
¡ÚÉ½»æ¤Î¿Í¡Û
¹©ºî¥¯¥ê¥¨ー¥¿ー¡¦Ë¾Íö¤Á¤ã¤ó
¡Ú¤½¤Î¤Û¤«¤ÎÆÃ½¸¡Û
¢£À¡¦¥¸¥§¥ó¥Àー¡¢À¯¼£¡¢ÀïÁè¡¢¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Êµ¤»ý¤Á¡¢À¸¤¤ë¤³¤È¡¡¾®³ØÀ¸¤Î¤¦¤Á¤Ë¿Æ»Ò¤ÇÀäÂÐÏÃ¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤£µ¤Ä¤Î¤³¤È
¢£º£¤¹¤°¤Ç¤¤ë¡ª¡¡¥Þ¥Íー¶µ°é¤ÎÀµ²ò¤ò¶µ¤¨¤Æ¡ª
¢£Æü¾ï¤Î¥ëー¥Æ¥£¥ó¤«¤éÌÈ±ÖÎÏUP¡ª¡¡¿©»ö¡¦ÆþÍá¡¦¿çÌ²¡¡ËèÆü¤Ç¤¤ëÅß¤Î·ò¹¯½Ñ
¢£¡ÈÊÐº¹ÃÍ¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤¡ÉÃæ³Ø¼õ¸³ÁêÃÌ¼¼¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë
¢£ºÇ¶á¤Î¡Ö±Ñ¸ì¤Î½¬¤¤»ö¡×»ö¾ð
¡ÚÏ¢ºÜ¡¦¤½¤Î¤Û¤«¡Û
¡û¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ーtomekko¤ÎÃ¦¡¦¥«¥ó¥Ú¥½¤¹Ô¡¡¿©»ö¥Þ¥Êー¤Ï¸·¤·¤¯¡© ³Ú¤·¤¯¡© ÃåÃÏ¤¬Æñ¤·¤¤¡ª
¡û¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¶µ°éÂç¿Ã¤¬¸ì¤ë ¡ÈÃ¦¥Ç¥¸¥¿¥ë¡É¤Î¹ÔÊý
¡û¤Þ¤Ê¡¦¤¿¤Ó¡Ö¸ÅÅÔ¤Ç´¶À¤òËá¤¯Î¹¡×
¡û²Ö¤Þ¤ë³Ø½¬²ñÂåÉ½¡¡¹âßÀÀµ¿¤Î¤â¤Ã¤È²Ö¤Þ¤ëTALK¡ÖAI»þÂå¤Î³Ø¤Ó¤È¹¬¤»¡×
¡ûÎëÌÚÊÔ½¸Ä¹¤Î¥Ñ¥Ñ¤Ë¤â¶µ¤¨¤Æ¡ª¡¡Ëã¿ý¤Ã¤Æ»Ò¤É¤â¤ÎÃÎ°é¤Ë¤¤¤¤¤Î¡©
¡»¤É¤¦¤·¤¿¤éÃËÀ°éµÙ¤¬¤â¤Ã¤È¡ÈÅö¤¿¤êÁ°¡É¤Ë¤Ê¤ë¡©¡¡AERA¥é¥¦¥ó¥É¥Æー¥Ö¥ë
¡û»Ò°é¤ÆÀ¤Âå¤Î¥Þ¥Íー½Î¡¡²ÈÂ²¤Ç¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¤ËÃóºßÃæ¤Ç¤¹¡£Êª²Á¤¬¹â¤¹¤®¤Æ¡¢¿©Èñ¤¬ÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤Ë¡Ä¡£
¡û¿Æ»Ò¤Ç³Ú¤·¤¯ºî¤í¤¦¡¡Edu¥¥Ã¥Á¥ó¡¡¥´¥í¥´¥í¥Ê¥Ã¥Ä¤ÎÇ»¸ü¥Ö¥é¥¦¥Ëー
¡û¸½Ìò¾®³ØÀ¸¶µÍ¡¤Î¤³¤³¤À¤±¤ÎÏÃ¡¡ÌÚÂ¼æÆÂÀÀèÀ¸¤ÎÎ¢ÊÝ¸î¼Ô²ñ
¤Û¤«
AERA with Kids 2025Ç¯ Åß¹æ
Äê²Á¡§998±ß¡ÊËÜÂÎ907±ß¡ÜÀÇ10¡ó¡Ë
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯12·î5Æü¡Ê¶âÍËÆü¡Ë
https://www.amazon.co.jp/dp/B0FXF2VJQL