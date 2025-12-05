¡ÚÄ¹Ìî¸©Åì¸æ»Ô¡Û¸©Æâ½é¡ª¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£FMÏ¢·È¤·¡¢¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Ç¡È¥é¥¸¥ª½Ð±é¡É¤ä¡È¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÈÖÁÈÊüÁ÷¡É¤¬ÂÎ¸³¤Ç¤¤ëÊÖÎéÉÊ¤ò³«»Ï
Åì¸æ»Ô¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£FM¶É¡Ö¥¨¥Õ¥¨¥à¤È¤¦¤ß¡Ê¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¥Íー¥à¡§¤Ï¤ì¥é¥¸¡Ë¡×¤Ï¡¢¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Î¿·¤¿¤ÊÊÖÎéÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢¥é¥¸¥ª½Ð±é¤äÈÖÁÈÀ©ºî¤Ê¤É¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¸©Æâ¥é¥¸¥ª¶É¤È¤·¤Æ¤ª¤½¤é¤¯½é¤È¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÊªÉÊ¤Ç¤ÏÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¡Ö¼«Ê¬¤À¤±¤ÎÈ¯¿®ÂÎ¸³¡×¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
ÇØ·Ê¡§¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Ë¤ª¤±¤ëÂÎ¸³·¿ÊÖÎéÉÊ¤Î¼ûÍ×³ÈÂç
¶áÇ¯¡¢¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÃÏ°è¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡ÈÂÎ¸³·¿¡ÉÊÖÎéÉÊ¤Î¿Íµ¤¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åì¸æ»Ô¤Ç¤Ï¡¢»ÔÆâ¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£FM¶É¡Ö¥¨¥Õ¥¨¥à¤È¤¦¤ß¡Ê¤Ï¤ì¥é¥¸¡Ë¡×¤ÈÏ¢·È¤·¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¥é¥¸¥ª¶É¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÂÎ¸³¥á¥Ë¥åー¤ò¿·¤¿¤ÊÊÖÎéÉÊ¤È¤·¤ÆÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
- ¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤Ø¤Î½Ð±é
- ¼«¿È¤Î¿ÍÀ¸¤ò¡Ö¼«Ê¬»Ë¥é¥¸¥ª¡×¤È¤·¤Æ¼ýÏ¿
- ¼«Ê¬¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÈÖÁÈ¤ÎÊüÁ÷
ÃÏ°è¥á¥Ç¥£¥¢¤È¶¨Æ¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê¸ú²ÌÅª¤ÊÅì¸æ»Ô¤ÎÌ¥ÎÏÈ¯¿®¤ª¤è¤Ó´Ø·¸¿Í¸ý¤Î³ÈÂç¤ò¿Þ¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
ÂÎ¸³·¿ÊÖÎéÉÊ¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
º£²ó¿·¤¿¤ËÍÑ°Õ¤·¤¿ÂÎ¸³·¿ÊÖÎéÉÊ¤ÏÁ´9¼ïÎà¤Ç¤¹¡£
- ¥á¥Ã¥»ー¥¸»þÊó ÊüÁ÷¸¢¡Ê´óÉí³Û¡§160,000±ß¡Ë
¤ª¹¥¤¤Ê¥á¥Ã¥»ー¥¸¤È»þÊó¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¤ò¼ýÏ¿¤·¡¢»ØÄê¤Î»þ´ÖÂÓ¤Ë3¤«·î´ÖÊüÁ÷
- ¼«Ê¬»Ë¥é¥¸¥ª¡Ü¥Þ¥¬¥¸¥ó·ÇºÜ¡Ê´óÉí³Û¡§440,000±ß¡Ë
¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤Ë¤è¤ë60Ê¬¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åーÈÖÁÈ¤ÎÊüÁ÷¤Ë²Ã¤¨¡¢µ¨´©»ï¡Ö¤Ï¤ì¥Þ¥¬¡×¤Ø¤Î¸«³«¤1¥Úー¥¸¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åーµ»ö·ÇºÜ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
- ¼«Ê¬»Ë¥é¥¸¥ª¡Ê´óÉí³Û¡§240,000±ß¡Ë
¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤Ë¤è¤ë60Ê¬¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åーÈÖÁÈ¤È¤·¤Æ¡¢¼«¿È¤ÎÊâ¤ß¤ò¥é¥¸¥ª¤Ë»Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
- ¼«Ê¬»Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¡Ê¥Þ¥¬¥¸¥ó¡Ö¤Ï¤ì¥Þ¥¬¡×·ÇºÜ¡Ë¡Ê´óÉí³Û¡§268,000±ß¡Ë
¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤Ë¤è¤ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åーµ»ö¤ò¡Ö¤Ï¤ì¥Þ¥¬¡×¤Ë·ÇºÜ¤·¤Þ¤¹¡£
- ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÈÖÁÈÊüÁ÷¸¢¡Ê´óÉí³Û¡§67,000±ß¡Ë
30Ê¬¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÈÖÁÈ¤ò¼ýÏ¿¤·¡¢¤Ï¤ì¥é¥¸¤ÇÊüÁ÷¤·¤Þ¤¹¡£
- ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÈÖÁÈÊüÁ÷¸¢¡Ú3¤«·îÄê´üÊØ¡Û¡Ê´óÉí³Û¡§168,000±ß¡Ë
30Ê¬ÈÖÁÈ¤ò·î1²ó¡¢3¤«·îÏ¢Â³¤ÇÊüÁ÷¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Ëè²ó¼ýÏ¿¤¹¤ë¤«¡¢2²óÌÜ°Ê¹ß¤òºÆÊüÁ÷¤È¤¹¤ë¤«¤òÁªÂò¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
- ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÈÖÁÈÊüÁ÷¸¢¡Ú6¤«·îÄê´üÊØ¡Û¡Ê´óÉí³Û¡§290,000±ß¡Ë
30Ê¬ÈÖÁÈ¤ò·î1²ó¡¢6¤«·îÏ¢Â³¤ÇÊüÁ÷¤Ç¤¤Þ¤¹¡£6²óÊ¬¼ýÏ¿¤¹¤ë¤«¡¢2²óÌÜ°Ê¹ß¤òºÆÊüÁ÷¤È¤¹¤ë¤«¤òÁªÂò¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
- 30ÉÃ¥á¥Ã¥»ー¥¸ÊüÁ÷¸¢¡Ê´óÉí³Û¡§34,000±ß¡Ë
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò30ÉÃ¤Ç¼ýÏ¿¤·¡¢Á´3²óÊüÁ÷¤¹¤ë¥×¥é¥ó¤Ç¤¹¡£
- ¥é¥¸¥ªÀ©ºîÂÎ¸³¡Ê´óÉí³Û¡§168,000±ß¡Ë
¥¹¥¿¥¸¥ª¸«³Ø¡¢¥ß¥¥µーÂÎ¸³¡¢¼ýÏ¿ÂÎ¸³¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦¡¢2～2.5»þ´ÖÄøÅÙ¤Î¥é¥¸¥ªÀ©ºîÂÎ¸³¤Ç¤¹¡£
ÆÃÄ§¡¦Ì¥ÎÏ
- Â¿ÍÍ¤ÊÂÎ¸³¥á¥Ë¥åー¤òÍÑ°ÕÈÖÁÈ½Ð±é¡¢À©ºîÂÎ¸³¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åーµ»ö·ÇºÜ¤Ê¤É¡¢¥é¥¸¥ª¶É¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÂ¿ºÌ¤ÊÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
- ¸©Æâ¥é¥¸¥ª¶É¤È¤·¤Æ¤ª¤½¤é¤¯½é¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇÊÖÎéÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£FM¶É¤Ç¤ÎÂÎ¸³·¿¥á¥Ë¥åー¤òÁí¹çÅª¤ËÄó¶¡¤¹¤ë»öÎã¤Ï¡¢¸©Æâ¤Ç¤Ï¤ª¤½¤é¤¯½é¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
- ¡ÈµÏ¿¤Ë»Ä¤ëÂÎ¸³¡É¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤Ç¤¤ë²»À¼¤ä»ïÌÌ¤Ë»Ä¤ë¤¿¤á¡¢¼«Ê¬»Ë¤ÎµÏ¿¤ä²ÈÂ²¤Ø¤ÎÂ£¤êÊª¤È¤·¤Æ¤â¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
ÂÎ¸³¤Î¼Â»Ü¾ì½ê
¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÂÎ¸³¤Ï¡¢Åì¸æ»Ô¤·¤Ê¤ÎÅ´Æ»ÅÄÃæ±ØÁ°¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£FM¡Ö¥¨¥Õ¥¨¥à¤È¤¦¤ß¡Ê¤Ï¤ì¥é¥¸¡Ë¡×¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
- ¼ÂºÝ¤ÎÊüÁ÷ÀßÈ÷¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿ËÜ³ÊÅª¤Ê¼ýÏ¿
- ¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ª¤è¤Óµ»½Ñ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤è¤ë¥µ¥Ýー¥È
- ½é¤á¤Æ¤ÎÊý¤Ë¤â°Â¿´¤Ê¥ì¥¯¥Á¥ãーÂÎÀ©
¤Ï¤ì¥é¥¸Ã´Åö¼Ô¥³¥á¥ó¥È
¡ÖÅì¸æ¤òÁÛ¤¦¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ÎÀ¼¤ò¡¢ÅÅÇÈ¤Ë¤Î¤»¤ÆÆÏ¤±¤¿¤¤¡×
――¤½¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤«¤é¡¢¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤òÄÌ¤¸¤Æ¤Ï¤ì¥é¥¸¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
À¼¤Ïµ÷Î¥¤òÄ¶¤¨¤Æ¿Í¤Î¿´¤ËÆÏ¤¯¤â¤Î¡£
Åì¸æ»Ô¤¬¤Õ¤ë¤µ¤È¤ÎÊý¤â¡¢Åì¸æ»Ô¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤â¡¢¥é¥¸¥ª¤òÄÌ¤·¤Æ¡ÈÁÛ¤¤¤ò¤«¤¿¤Á¤Ë¤¹¤ë¡ÉÂÎ¸³¤ò¤¼¤Ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¿½¤·¹þ¤ßÊýË¡
³ÆÊÖÎéÉÊ¤Ï¡¢Åì¸æ»Ô¤Î¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¥Úー¥¸¤è¤ê¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¥Ýー¥¿¥ë¥µ¥¤¥È ¡§
https://www.furusato-tax.jp/city/companies/20219/38496(https://www.furusato-tax.jp/city/companies/20219/38496?utm_source=naganoken_tomishi&utm_medium=referral&utm_campaign=lgmk_20219)
¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï³ÆÊÖÎéÉÊ¥Úー¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Ï¤ì¥é¥¸¥í¥´
¥¨¥Õ¥¨¥à¤È¤¦¤ß¡Ê¤Ï¤ì¥é¥¸¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¨¥Õ¥¨¥à¤È¤¦¤ß¤Ï¡¢2010Ç¯10·î3Æü10»þ3Ê¬¤Ë³«¶É¤·¤¿Åì¸æ»Ô¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£FM¶É¤Ç¤¹¡£ÄÌ¾Î¡Ö¤Ï¤ì¥é¥¸¡×¤È¤·¤Æ¡¢»ÔÆâ³°¤Î¾ðÊó¤ò¥é¥¸¥ª¡¦¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¡¦¸ø¼°¥¢¥×¥ê¤òÄÌ¤¸¤ÆÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥Õ¥¨¥à¤È¤¦¤ß
¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¥Íー¥à¡§¤Ï¤ì¥é¥¸
¥¹¥¿¥¸¥ª½êºßÃÏ¡§Ä¹Ìî¸©Åì¸æ»ÔÅÄÃæ202
ÊüÁ÷¶è°è¡§Åì¸æ»Ô¡¢¾åÅÄ»Ô¡¢Ä¹ÏÂÄ®¡¢Î©²ÊÄ®¤Î°ìÉôµÚ¤Ó¼þÊÕÃÏ°è°ìÉô
¼þÇÈ¿ô¡¦Á÷¿®½ÐÎÏ¡§78.5MHz¡¦20W
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ËÙÆâ¡¡ÏÂ»Ò
¼ç¤Ê»ö¶È¡§ÊüÁ÷Ë¡¤Ë´ð¤Å¤¯Ä¶Ã»ÇÈ¡ÊFM¡ËÊüÁ÷»ö¶ÈÊüÁ÷ÈÖÁÈµÚ¤Ó¥³¥Þー¥·¥ã¥ë¤Î´ë²è¡¦À©ºîµÚ¤ÓÈÎÇä¤Ê¤ÉÊüÁ÷ÆâÍÆ¹ÔÀ¯¾ðÊó¡¢ºÒ³²»þÅù¤Î¶ÛµÞ¾ðÊó¡¢À¸³è¡¦¼Ò²ñ¾ðÊó¡¢Ê¸²½¡¦¶µÍÜ¾ðÊó¡¢
¸ä³Ú¡¦¥¹¥Ýー¥Ä¾ðÊó¡¢¹¹ð¡¡¤Ê¤É
½»½ê¡§¢©389-0516¡¡Ä¹Ìî¸©Åì¸æ»ÔÅÄÃæ202
ÅÅÏÃ¡§0268-63-1003
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
Åì¸æ»Ô´ë²è¿¶¶½²Ý
°Ü½»Äê½»¡¦¥·¥Æ¥£¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó·¸
TEL¡§0268-71-6790
Mail¡§tomi-furusato@city.tomi.nagano.jp