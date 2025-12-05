Eco-Pork¡¢ÆüASEAN¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤ËÅÐÃÅ
³ô¼°²ñ¼ÒEco-Pork¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¿ÀÎÓ Î´¡¢°Ê²¼¡ÖEco-Pork¡×¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯11·î25Æü¡Ê²Ð¡Ë¡¦26Æü¡Ê¿å¡Ë¤ËÅìµþ¡¦ÉÊÀî¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖASEAN-Japan Symposium for Promoting Sustainable Agricultural Development in ASEAN¡×¡Ê°Ê²¼¡¢¡ÖÆüASEAN¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¡×¡Ë¤ËÅÐÃÅ¤·¡¢ÆüËÜÈ¯¤ÎÍÜÆÚDX¤ª¤è¤ÓGHGºï¸º¥â¥Ç¥ë¤òÅìÆî¥¢¥¸¥¢³Æ¹ñ¤ÎÀ¯ÉÜ´Ø·¸¼Ô¡¦¸¦µæµ¡´Ø¡¦´ë¶È¤Ë¸þ¤±¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ È¯É½¤·¤¿ÆâÍÆ
¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤Ë¤Ï¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿COP30¤«¤éµ¢¹ñ¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎGHG¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥êー¥Àー¾Âß·¤¬»²²Ã¡£AI¥«¥á¥é¡ÖPigDataStation¡ÊPDS¡Ë¡×¤ª¤è¤Ó¥¯¥é¥¦¥É·¿ÍÜÆÚ·Ð±Ä»Ù±ç¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖPorker¡×¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÍÜÆÚ¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¢¥ß¥Î»À¥Ð¥é¥ó¥¹»ôÎÁ¤òÍÑ¤¤¤¿ÊµÇ¢Í³ÍèGHGÇÓ½Ðºï¸º¡ÊJ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤È¤·¤Æ±¿ÍÑÃæ¡Ë¤Î¼ÂÀÓ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£Porker¤Ë¤è¤ë²þÁ±¸ú²Ì¤È¤·¤Æ¡¢Ç¯´ÖÌó70.8²¯±ß¤ÎÇä¾åÁý¤äÇ¯´Ö12,000¥È¥ó¤ÎÆÚÆù¶¡µëÁý¤È¤¤¤Ã¤¿»î»»·ë²Ì¡¢¤µ¤é¤Ë¥«ー¥Ü¥ó¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥¹¥ー¥à¤Ë¤è¤Ã¤ÆGHGÇÓ½ÐÎÌ¤ò10～30¡óºï¸º¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÀâÌÀ¤·¡¢¤³¤ì¤é¤Î¥â¥Ç¥ë¤¬ASEAN³Æ¹ñ¤Ç¤âÅ¸³«²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ë¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
»²²Ã¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¥¢¥¸¥¢¤ÇÅ¸³«¤¹¤ëºÝ¤Î¾ãÊÉ¤Ï¡©¡×¡Ö¥³¥¹¥È¤ÈÇä¾åÁý¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ï¡©¡×
¡ÖGHGºï¸ºÎÌ»»½Ð¤Î¿®ÍêÀ¤Ï¡©¡×¤Ê¤É¤Î¼ÁÌä¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢¸½ÃÏ¤Ç¤Î¼ÂÁõ¤ò¸«¿ø¤¨¤¿³èÈ¯¤ÊµÄÏÀ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
GHG¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥êー¥Àー¾Âß·¤ÏCOP30¤ËÂ³¤¤¤Æ¤ÎÅÐÃÅ
¥Ñ¥Í¥ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï»²²Ã¼Ô¤«¤éÂ¿¤¯¤Î¼ÁÌä¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿
¢£ ÆüASEAN¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤È¤Ï
ÆüASEAN¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤Ï¡¢2025Ç¯11·î25Æü¡Ê²Ð¡Ë¡¦26Æü¡Ê¿å¡Ë¤ËÅìµþ¡¦ÉÊÀî¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¹ñºÝ²ñµÄ¤Ç¡¢ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¡¢ERIA¡ÊEconomic Research Institute for ASEAN and East Asia¡Ë¡¢ASEAN Secretariat¤¬¶¦ºÅ¤·¡¢ÅìÆî¥¢¥¸¥¢ÃÏ°è¤Î»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÇÀ¶ÈÈ¯Å¸¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥Æー¥Þ¤Ï¡ÖÃ¦ÃºÁÇ²½¡×¤È¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢ASEAN³Æ¹ñ¤ÎÀ¯ÉÜ´Ø·¸¼Ô¡¦¸¦µæµ¡´Ø¡¦´ë¶È¤Ê¤É¤¬»²²Ã¤·¡¢µ¤¸õÊÑÆ°ÂÐºö¤äÀ¸»ºÀ¸þ¾å¤Ë»ñ¤¹¤ëµ»½Ñ¡¦À¯ºö¡¦Åê»ñ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ ÂåÉ½¥³¥á¥ó¥È¡ÊEco-PorkÂåÉ½¼èÄùÌò ¿ÀÎÓ Î´¡Ë
¡ÖEco-Pork¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿ÍÜÆÚ¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤ÈGHGºï¸º¤Î¼ÂÀÓ¤ò¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ä¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ø¤ÈÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÎÆüASEAN¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤òÄÌ¤¸¡¢¤³¤ì¤é¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬ASEANÃÏ°è¤Ç¤â¹¤¯³èÍÑ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò²þ¤á¤Æ¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆÚÆù¤ÏÂ¿¤¯¤ÎASEAN½ô¹ñ¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤Ê¥¿¥ó¥Ñ¥¯¸»¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ê¡¢À¸»ºÀ¸þ¾å¤È´Ä¶Éé²ÙÄã¸º¤ÎÎ¾Î©¤ÏÃÏ°è¤Î¿©ÎÁ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Ë¤âÄ¾·ë¤·¤Þ¤¹¡£
»ä¤¿¤Á¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤â¹ñÆâ³°¤Î¥Ñー¥È¥Êー¤ÈÏ¢·È¤·¡¢¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á´íµ¡¤È¤¤¤¦¼Ò²ñ²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÍÜÆÚ¥â¥Ç¥ë¤ò¹¤²¤ë¤³¤È¤Ç¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¡×
³ô¼°²ñ¼ÒEco-Pork¡¡https://eco-pork.com/(https://eco-pork.com/)
¡É¼¡À¤Âå¤Ë¿©ÆùÊ¸²½¤ò¤Ä¤Ê¤°¡É¤ò´ë¶ÈÍýÇ°¤Ë·Ç¤²¡¢À¤³¦40Ãû±ß»Ô¾ì¤Ç¤¢¤ëÍÜÆÚ¤Î¡¢¥Çー¥¿¤Ë¤è¤ë»ýÂ³²ÄÇ½²½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÍÜÆÚ¤ÎÁ´¤Æ¤ò¥Çー¥¿¤Ç²Ä»ë²½¤¹¤ëÍÜÆÚ·Ð±Ä»Ù±ç¥·¥¹¥Æ¥à ¡ÖPorker¡×¤ª¤è¤Ó¡¢´ØÏ¢¤¹¤ëIoTµ¡´ï¤ò³«È¯¡¦ÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·ÐºÑ»º¶È¾Ê¡Ö¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¡¦¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¶¯²½»ö¶È¡Ê2021Ç¯ÅÙ¡Ë¡×¡¢¡ÖJ-Startup Impact¡Ê2023Ç¯ÅÙ¡Ë¡×¡¢ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¡ÖÎáÏÂ2Ç¯ÅÙ¡¦ÎáÏÂ3Ç¯ÅÙ¡¿ÎáÏÂ4Ç¯ÅÙ¡¦ÎáÏÂ5Ç¯ÅÙ¡¡¥¹¥Þー¥ÈÇÀ¶È¼Â¾Ú¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¡¢¡ÖÃæ¾®´ë¶È¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥óÁÏ½Ð¿ä¿Ê»ö¶È¡Ê¥Õ¥§ー¥º3´ð¶â¡ËÂè£±²ó¸øÊç¡×¡¢¡ÖNEDO¥Ç¥£ー¥×¥Æ¥Ã¥¯»Ù±ç´ð¶â¡¿¥Ç¥£ー¥×¥Æ¥Ã¥¯»Ù±ç»ö¶È¡×¤Ê¤É¤Ë¤âÁªÄê¡¦ºÎÂò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://prtimes.jp/a/?f=d47724-69-3d0b5b2b63b859123e5697d30d8575fa.pdf