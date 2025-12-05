¥»¥ë¥·¥¹¡¢2025Ç¯11·îÅÙ¤Î·î¼¡»ö¶È¿ÊÄ½¥ì¥Ýー¥È¤ò¸ø³«
11·îÅÙ¤Ï¡¢CLIP STUDIO PAINT¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥óÇä¾åARR¤¬²áµîºÇ¹â¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÂ¾¤Î»ØÉ¸¤â°ÂÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»ö¶È¤Ï½çÄ´¤Ë¿ä°Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¥µ¥Ýー¥ÈÊ¬Ìî¡Û
¡Ê£±¡ËCLIP STUDIO PAINT¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥óÇä¾å¤Î£³¤«·î°ÜÆ°Ê¿¶ÑARR
¡ÊÃí¡ËARR¡ÊAnnual Recurring Revenue¤ÎÎ¬¾Î¤Ç¡¢·ÀÌó¹¹¿·¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÁ´¤Æ¹¹¿·¤µ¤ì¤ëÁ°Äó¤Ç¡¢£±Ç¯´Ö¤ÇÆÀ¤é¤ì¤ë¤ÈÁÛÄê¤µ¤ì¤ëÇä¾å¹â¡Ë¤Ï¡¢·èºÑ¼êÃÊ¤Ë¤è¤ê£³¤«·îËè¤Ë£±¤«·î¤ÎÆü¿ô(ÄÌ¾ï·î¤Ï28±Ä¶ÈÆü¡¢ÆÃÊÌ·î¤Ï35±Ä¶ÈÆü)¤ËÊÑÆ°¤¬¤¢¤ë¤³¤È¡¢»ÍÈ¾´ü·è»»´üËö·îËè¤Ë·è»»Ä´À°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤ÈÅù¤«¤é¡¢·î¼¡¤Ç¤Ï¶â³Û¤¬ÊÑÆ°¤¹¤ë¤¿¤á¡¢£³¤«·î°ÜÆ°Ê¿¶Ñ¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ã11·î¥È¥Ô¥Ã¥¯¡ä
Á°·î¤«¤é¤ÎÁý²Ã³Û¤¬º£´üºÇÂç¤È¤Ê¤ê¡¢ARR¤¬²áµîºÇ¹â¤Î53²¯±ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê£²¡ËCLIP STUDIO PAINT¥Á¥ãー¥ó¥ìー¥È¡ÊÍÎÁ·ÀÌó¡Ë
¡ÊÃí£±¡ËËÜ»ØÉ¸¤Ï¡¢SaaSÈÇ CLIP STUDIO PAINT¤ÎÍÎÁ¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó·ÀÌó¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¸ÜµÒ¿ô¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¤·¤¿²òÌóÎ¨¡Ê¥«¥¹¥¿¥Þー¥Á¥ãー¥ó¥ìー¥È¡Ë¤Ç¤¹¡£Á°·îËöÆü»þ¤Î·ÀÌó¿ô¤ËÂÐ¤¹¤ëÅö·î¤Î²òÌó¿ô¤è¤ê»»½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡££±¿Í¤Î¸ÜµÒ¤¬Ê£¿ô¤Î·ÀÌó¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î·ÀÌó¤òÊÌ¤Î¤â¤Î¤È¤·¤Æ»»½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ç¯³Û·ÀÌó¤Ë²Ã¤¨¡¢É¬Í×¤Ê»þ¤À¤±¤ËÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ê·î³Û·ÀÌó¥×¥é¥ó¤âÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ëÀ½ÉÊ¤ÎÆÃÀ¾å¡¢Æ±¤¸¸ÜµÒ¤¬·ÀÌó¡¦²òÌó¤ò·«¤êÊÖ¤¹¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤é¤ò¤¹¤Ù¤Æ´Þ¤ó¤Ç»»½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊÃí£²¡Ë2023Ç¯£µ·î¤Ë¡¢ÉÔÌÀ¤Ê¹¶·â¤Ë¤è¤êÀµ¾ï¤Ê·èºÑ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¶¯²½¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¡¢WindowsµÚ¤ÓmacOS´Ä¶¤Î¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó·ÀÌó¤Î·èºÑ¤ËÍÑ¤¤¤Æ¤¤¤¿·èºÑ¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÊÑ¹¹¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£°ìÉô¤Î·ÀÌó¼Ô¤«¤é¤ÎºÆÅÐÏ¿¤¬¹Ô¤ï¤ì¤º¡¢£µ·îËö¤ÎºÆÅÐÏ¿´ü¸Â¤Ç²òÌó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿·ÀÌó¤¬¤¢¤ê¡¢¥Á¥ãー¥ó¥ìー¥È¤¬°ì»þÅª¤ËÂç¤¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¿·µ¬·ÀÌó¿ô¤Ï°ú¤Â³¤½çÄ´¤Ë¿ä°Ü¤·¡¢2023Ç¯£··î°Ê¹ß¤Ï°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥àÊ¬Ìî¡Û
¡Ê£±¡Ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥àÍøÍÑ¼Ô¿ô
¡ÊÃí¡Ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥àÊ¬Ìî¤ÇÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¥µー¥Ó¥¹¤ÎÍøÍÑ¼ÔµÚ¤Ó¡ÖCLIP STUDIO ASSETS¡×Åù¡¢CLIP STUDIO WEB¥µー¥Ó¥¹¤ÎÍøÍÑ¼Ô¿ô¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£
¡ÚÁ´ÂÎ¡Û
¡Ê£±¡Ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¥µ¥Ýー¥ÈÊ¬ÌîµÚ¤Ó¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥àÊ¬Ìî£³¤«·î°ÜÆ°Ê¿¶ÑÇä¾åÆâÌõ¿ä°Ü
¡ÊÃí¡Ë·èºÑ¼êÃÊ¤Ë¤è¤ê£³¤«·îËè¤Ë£±¤«·î¤ÎÆü¿ô(ÄÌ¾ï·î¤Ï28±Ä¶ÈÆü¡¢ÆÃÊÌ·î¤Ï35±Ä¶ÈÆü)¤ËÊÑÆ°¤¬¤¢¤ë¤³¤È¡¢»ÍÈ¾´ü·è»»´üËö·îËè¤Ë·è»»Ä´À°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤ÈÅù¤«¤é¡¢·î¼¡¤Ç¤Ï¶â³Û¤¬ÊÑÆ°¤¹¤ë¤¿¤á¡¢£³¤«·î°ÜÆ°Ê¿¶Ñ¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
·×»»²áÄø¤ÇÉ´Ëü±ßÌ¤Ëþ¤òÀÚ¤ê¼Î¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤³¤ÈÅù¤«¤é¡¢Ï¢·ë¶ÈÀÓ¤äÂ¾¤Î»ØÉ¸¤È¤Ïº¹°Û¤¬À¸¤¸¤Þ¤¹¡£
¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢CLIP STUDIO PAINT ¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¥â¥Ç¥ë¤ÎÇä¾å¤Ç¤¹¡£¥Äー¥ëÈÎÇä¤Ë¤Ï¡¢Çã¤¤ÀÚ¤ê¥â¥Ç¥ë¤äË¡¿Í¸þ¤±¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤ÎÇä¾å¤Ê¤É¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤Ï¡¢CLIP STUDIO WEB¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤ÎÇä¾åÅù¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£Î®ÄÌ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ï¡¢ÅÅ»Ò½ñÀÒµÚ¤ÓDC3¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ëÇä¾å¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ã11·î¥È¥Ô¥Ã¥¯¡ä
£±.¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¤¬²áµîºÇ¹â¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
£².¿·µ¬¥æー¥¶ー³ÍÆÀ¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¡¢¥Äー¥ëÈÎÇä¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤¬¹¥Ä´¤Ë¿ä°Ü¤·¡¢¥Äー¥ëÈÎÇä¤¬Áý²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
£³.¿·µ¬¥æー¥¶ー³ÍÆÀ¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¡¢¥Äー¥ëÈÎÇä¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ï¡¢12·î¤â¼Â»ÜÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
À½ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹¤ª¤è¤Ó¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ä¥¢¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤Ê¤É¤ÎÄêÀÅª¤Ê³èÆ°¤Î¾ðÊó¤Ï¡¢Åö¼Ò¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¤Ë¿ï»þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
