TechTrain¡¢³Ø¹»Ë¡¿Í»°¹¬³Ø±à ÀçÂæ°åÎÅÈë½ñÊ¡»ã¡õITÀìÌç³Ø¹» WEB¡¦IT¥Ó¥¸¥Í¥¹²Ê¡ÊÄÌ¿®À©¡Ë¤ËÀµ¼°Æ³Æþ·èÄê

¡Ö¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ò»Ù¤¨¤ë¡¢Á´¤Æ¤Î¿Í¤Î¥¿ー¥ß¥Ê¥ë¤Ë¡£¡×¤ò·Ç¤²¤ëTechTrain¡Ê³ô¼°²ñ¼ÒTechBowl ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§¾®ß· À¯À¸¡¢°Ê²¼¡ÖTechTrain¡×¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯ÅÙ¤Ë¿·Àß¤µ¤ì¤ë³Ø¹»Ë¡¿Í»°¹¬³Ø±à ÀçÂæ°åÎÅÈë½ñÊ¡»ã¡õITÀìÌç³Ø¹» WEB¡¦IT¥Ó¥¸¥Í¥¹²Ê¡ÊÄÌ¿®À©¡Ë¤Î¥«¥ê¥­¥å¥é¥à¤ËÀµ¼°Æ³Æþ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£³ØÀ¸¤¬¼«Î§Åª¤Ë³Ø¤Ó¡¢IT¡¦AI¶È³¦¤Ç³èÌö¤Ç¤­¤ë¥¹¥­¥ë½¬ÆÀ¤òÌÜ»Ø¤»¤ë´Ä¶­¤ò¶¯²½¤·¤Þ¤¹¡£



¢£Æ³ÆþÇØ·Ê


³Ø¹»Ë¡¿Í»°¹¬³Ø±à ÀçÂæ°åÎÅÈë½ñÊ¡»ã¡õITÀìÌç³Ø¹»¤Ç¤Ï¡¢2026Ç¯ÅÙ¤è¤ê¿·Àß¤µ¤ì¤ëWEB¡¦IT¥Ó¥¸¥Í¥¹²Ê¡ÊÄÌ¿®À©¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¤äWEB¤Ë´Ø¤¹¤ëÃÎ¼±¡¦µ»½Ñ¤ò¥Èー¥¿¥ë¤Ë³Ø¤Ó¡¢¡Ö¹¥¤­¡×¤ò»Å»ö¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¶µ°é¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£



Æ±³Ø²Ê¤Ç¤Ï¡¢¥×¥í¥°¥é¥Þー¤ä¥·¥¹¥Æ¥à¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¡¢WEB¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤Ê¤ÉÉý¹­¤¤¿¦¼ï¤òÌÜ»Ø¤»¤ë¥«¥ê¥­¥å¥é¥à¤òÍÑ°Õ¤·¡¢HTML¡¦CSS¡¦JavaScript¤Ë¤è¤ëWEBÀ©ºî±é½¬¤ä¡¢IT¥Ñ¥¹¥Ýー¥È¡¦Web¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ーÇ½ÎÏÇ§Äê»î¸³¤Ê¤É¤Î»ñ³Ê¼èÆÀ¤âÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£



¤Þ¤¿¡¢ÂÐÌÌ¼ø¶È¡¦¼«Âð³Ø½¬¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿3¥Ñ¥¿ー¥ó¤Î³Ø¤ÓÊý¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢³ØÀ¸¤¬¼«Ê¬¤Î¥Úー¥¹¤Ç½ÀÆð¤Ë³Ø½¬¤ò¿Ê¤á¤é¤ì¤ëÅÀ¤âÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£



¤³¤¦¤·¤¿Éý¹­¤¤³Ø¤Ó¤Ë²Ã¤¨¡¢³ØÀ¸°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î´õË¾¤Ë±è¤Ã¤¿¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°³Ø½¬¤ä½¢¿¦¥µ¥Ýー¥È¤ò¤è¤ê¼ÂÁ©Åª¤Ê¤â¤Î¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¸½Ìò¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Ë¤è¤ë1on1³Ø½¬»Ù±ç¤ò¹Ô¤¦TechTrain¤ÎÆ³Æþ¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£WEBÀ©ºî¤äIT¥¹¥­¥ë´ðÁÃ¤Ê¤É¤Î³Ø¤Ó¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤Æ¡¢¤è¤ê¸½¾ì¤Ë¶á¤¤¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ä¥­¥ã¥ê¥¢·ÁÀ®»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë´Ä¶­¤òÀ°¤¨¡¢¿·Àß³Ø²Ê¤Î³ØÀ¸¤¬³Î¤«¤Ê¥¹¥­¥ë¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤é¤ì¤ëÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£









¢£TechTrain¤ÎÆÃÄ§


¼ø¶È¤À¤±¤Ç¤ÏÊä¤¤¤­¤ì¤Ê¤¤¡ÈIT¶È³¦¤Î¥ê¥¢¥ë¡É¤È¡È¼ÂÁ©Åª¥¹¥­¥ë¡É¤ò¡¢TechTrain¤¬»ý¤ÄÃÎ¸«¤ÈÀìÌç²È¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ÇÂÎ·ÏÅª¤ËÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£



1. IT¡¦AIÆÃ²½¤Î¡Ö¼ÂÁ©·¿¥É¥ê¥ë¡×¡Ü¡Ö½¢³è»Ù±ç¡×


¼ÂÌ³¤Ç¤Ä¤Þ¤º¤­¤ä¤¹¤¤¥Æー¥Þ¤ò°·¤Ã¤¿350Ìä°Ê¾å¤Î¥É¥ê¥ë¤Ç¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥ÈÎÏ¤ò¶¯²½¡£40¼Ò°Ê¾å¤ÎºÎÍÑ»Ù±ç¼ÂÀÓ¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ªÅººï¤äÌÏµ¼ÌÌÀÜ¤âÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£



2. ¸½Ìò¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢150Ì¾¤Ë¤è¤ë¡Ö¸ÄÊÌÁêÃÌ¡×ÂÎÀ©


¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¡¢PM¡¢¥Ç¥¶¥¤¥Êー¡¢CxO·Ð¸³¼Ô¤Ê¤É¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤¬1on1¤ÇÂÐ±þ¡£¥³ー¥É¥ì¥Ó¥åー¡¢Àß·×¥ì¥Ó¥åー¤«¤é¶È³¦ÆÃÍ­¤Î¥­¥ã¥ê¥¢ÁêÃÌ¤Þ¤ÇÉý¹­¤¯¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£



3. 24Ê¬Ìî¡¦1,378¥¹¥­¥ë¤òÂÎ·Ï²½¤·¤¿¡Ö³Ø½¬¥íー¥É¥Þ¥Ã¥×¡×


IT¡¦AIÎÎ°è¤Î¥¹¥­¥ë¤ò¹½Â¤²½¤·¡¢³ØÀ¸°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¸½ºßÃÏ¤ÈÌÜÉ¸¤È¤Îº¹Ê¬¤ò²Ä»ë²½¡£É¬Í×¤Ê³Ø½¬ÎÌ¤¬ÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤ê¡¢¼«Î§Åª¤Ê³Ø½¬¤ò¸å²¡¤·¤·¤Þ¤¹¡£



4. ¸½¾ìÃÎ¸«¡ßAI¤Ë¤è¤ë¡Ö³Ø¤Ó¥µ¥Ýー¥ÈAI¡×¤Ç¼«ÁöÎÏ¤ò¶¯²½


13,000·ïÄ¶¤Î¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ò³èÍÑ¤·¤¿¡Ö³Ø¤Ó¥µ¥Ýー¥ÈAI¡×¤Ç¡¢Àµ²òÄó¼¨¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÈÍý²ò¤ò¿¼¤á¤ë¡ÉÈ¼Áö¤ò¼Â¸½¡£
AI¤Ç²ò·è¤·¤­¤ì¤Ê¤¤µ¿Ìä¤Ï150Ì¾°Ê¾å¤Î¸½Ìò¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤ØÀÜÂ³¤·¡¢³Ø¤Ó¤ò»ß¤á¤Þ¤»¤ó¡£

5. ¡ÖÀìÂ°¥È¥ìー¥Êー¡ÊBuddy¡Ë¡×¤Ë¤è¤ë·ÑÂ³È¼Áö


³Ø½¬½¬´·¤Å¤¯¤ê¡¢¤Ä¤Þ¤º¤­¤ÎÁá´üÈ¯¸«¡¢¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó°Ý»ý¤ò»Ù±ç¤¹¤ëÀìÇ¤Ã´Åö¼Ô¤òÇÛÃÖ¡£³ØÀ¸¤¬ÁêÃÌ¤·¤ä¤¹¤¤´Ä¶­¤òÀ°¤¨¡¢³Ø½¬¤Î·ÑÂ³¤ò»Ù¤¨¤Þ¤¹¡£








¢£¶µ°é¸ú²Ì¡¦Àè¹Ô¼ÂÀÓ


¡¦Á´¹ñ10¹»¤ÇÆ³Æþ¡¢Îß·×Ìó700Ì¾¤¬ÍøÍÑ


¡¦Æ³Æþ¹»¤Î70%¤¬·ÑÂ³ºÎÍÑ


¡¦¿ôÉ´·ï¤Î¥ì¥Ó¥åー¼ÂÀÓ¤òÄÌ¤¸¤Æ¼ÂÌ³¥ì¥Ù¥ë¤Î³ØÀ¸¤òÂ¿¿ôÇÚ½Ð


¡¦40¼Ò°Ê¾å¤ÎºÎÍÑ»Ù±ç¼ÂÀÓ¤ò³è¤«¤·¤¿¥­¥ã¥ê¥¢¥µ¥Ýー¥È



TechTrain¤Ï¡¢³Ø¹»¤Î¼ø¶È±¿±Ä¤È³ØÀ¸¤Î¸ÄÊÌ»Ù±ç¤òÊä´°¤·¡¢¶µ°éµ¡´Ø¤Î¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤ë³°Éô¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤ÆÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£



¢£º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾


TechTrain¤Ï¡¢º£²ó¤ÎÆ³Æþ¤ò·Àµ¡¤Ë¡¢ÄÌ¿®À©¡¦ÄÌ³ØÀ©¤òÌä¤ï¤º¡Ö¤É¤³¤Ë¤¤¤Æ¤â¼ÂÌ³¥¹¥­¥ë¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤é¤ì¤ë³Ø½¬¥â¥Ç¥ë¡×¤Î¼Â¸½¤ò¤µ¤é¤Ë¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£



¡¦³Ø½¬¥Çー¥¿¤ò³èÍÑ¤·¤¿ AI¡ß¶µ°é¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¶¯²½


¡¦³Ø¹»¤´¤È¤ÎÊý¿Ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ ½ÀÆð¤Ê¥«¥ê¥­¥å¥é¥àÄó¶¡


¡¦¸½Ìò¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤ÈÀìÂ°¥È¥ìー¥Êー¤Ë¤è¤ë »Ù±çÂÎÀ©¤Î³ÈÂç


¡¦´ë¶È¡¦³Ø¹»¡¦³ØÀ¸¤ò¤Ä¤Ê¤° ¥­¥ã¥ê¥¢Ï¢·È¥â¥Ç¥ë¤Î¶¯²½



³ØÀ¸°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ËºÇÅ¬²½¤µ¤ì¤¿³Ø½¬´Ä¶­¤òÄó¶¡¤·¡¢»ýÂ³Åª¤Ê²ÁÃÍÁÏ½Ð¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£




¢£³Ø¹»Ë¡¿Í»°¹¬³Ø±à ¤´Ã´Åö¼Ô¤Î¥³¥á¥ó¥È




³Ø¹»Ë¡¿Í»°¹¬³Ø±à¡¡


°åÎÅ¡õITÊ¬Ìî ¥Áー¥Õ¥Þ¥Íー¥¸¥ãー


²¬ÅÄÍµºÈ ÍÍ



»°¹¬³Ø±à¤Ç¤Ï¡Ö¿Í¤ò³è¤«¤·¡¢º¤Æñ¤ò´õË¾¤ËÊÑ¤¨¤ë¡×¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¤â¤È¡¢°åÎÅ¡¢ÊÝ°é¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¡¢ÈþÍÆ¡¢¥Ö¥é¥¤¥À¥ë¡¢Ä´Íý¡¦À½²Û¡¢AI¡¦IT¤Ê¤ÉÉý¹­¤¤Ê¬Ìî¤ËÀìÌç¿Íºà¤òÇÚ½Ð¤·¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡£



º£²ó¿·Àß¤µ¤ì¤ëWEB¡¦IT¥Ó¥¸¥Í¥¹²Ê¡ÊÄÌ¿®À©¡Ë¤ÏÂ¿ÍÍ¤Ê³ØÀ¸°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¶½Ì£´Ø¿´¤ä³Ø½¬¥Úー¥¹¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¡É¸ÄÊÌºÇÅ¬¤Ê³Ø¤Ó¡É¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÀßÃÖ¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£



ÆÃÄ§¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢WEB¡¦IT¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Ê¥ì¥Ã¥¸¤ä¥¹¥­¥ë¤ò¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡¦¼«Âð³Ø½¬¡¦ÂÐÌÌ¼ø¶È¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¡Ö¤¤¤Ä¤Ç¤â¡¡¤É¤³¤Ç¤â¡×³Ø¤Ó¤¿¤¤¤È¤­¤Ë³Ø¤Ó¤¿¤¤¤À¤±³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë³Ø½¬´Ä¶­¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£


¤³¤ì¤é¤Î³Ø¤Ó¤Î½ÀÆðÀ­¤òÃ´ÊÝ¤·¤Ä¤Ä¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î³ØÀ¸¤ÎÀøºßÀ­¤ò°ú¤­½Ð¤¹¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Tech Train¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê³Ø½¬¥×¥í¥°¥é¥à¤È½¼¼Â¤·¤¿¥µ¥Ýー¥ÈÂÎÀ©¤Ï¤È¤Æ¤âÁêÀ­¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£



Æü¡¹¿Ê²½¤¹¤ëWEB¡¦IT¶È³¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤º¤Ï´ðËÜ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¿È¤ËÉÕ¤±¡¢¼Ò²ñ¤Ë½Ð¤Æ¤«¤é¤â³Ø¤ÓÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Íè½Õ¤«¤éÆþ³Ø¤·¤Æ¤¯¤ë³ØÀ¸¤¿¤Á¤ÎÌ´¤äÌÜÉ¸¤¬¼Â¸½¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¸ÄÊÌºÇÅ¬¤ÊÀ®Ä¹µ¡²ñ¤òÄó¶¡¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡£




¢£Ã´Åö¼Ô¤Î¥³¥á¥ó¥È



¶µ°é¡¦¸¦½¤»ö¶ÈÀÕÇ¤¼Ô ¾å²¬·½²ð

Â¿¤¯¤ÎÀèÀ¸Êý¤«¤é¡¢¡Ö³ØÀ¸¤Î¸ÄÊÌÁêÃÌ¤Ë½½Ê¬¤ËÂÐ±þ¤·¤­¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤ªÀ¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£


TechTrain¤Ç¤Ï¡¢¸½¾ì¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥È¥Ã¥×¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤È¥­¥ã¥ê¥¢¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¤¬Ï¢·È¤·¡¢µ»½ÑÅª¤Êµ¿Ìä¤«¤é¥­¥ã¥ê¥¢¤ÎÁêÃÌ¤Þ¤Ç Éý¹­¤¯µ¤·Ú¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤­¤ë´Ä¶­¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£


³ØÀ¸°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬Êú¤¨¤ë¾®¤µ¤ÊÉÔ°Â¤Ë¤âÃúÇ«¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢³Ø¤Ó¤ÈÀ®Ä¹¤ò¸å²¡¤·¤Ç¤­¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Å¤¯¤ê¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤­¤Þ¤·¤¿¡£


2027Ç¯Â´»Ù±ç¤Ç¤â¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·Ð¸³¤òÀ¸¤«¤·¡¢³ØÀ¸¤Î¼ÂÁ©ÎÏ¤È¥­¥ã¥ê¥¢·ÁÀ®¤òÎÏ¶¯¤¯¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤¤­¤Þ¤¹¡£








¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯


³Ø¹»Ë¡¿Í»°¹¬³Ø±à ÀçÂæ°åÎÅÈë½ñÊ¡»ã¡õITÀìÌç³Ø¹»


WEB¡¦IT¥Ó¥¸¥Í¥¹²Ê¡ÊÄÌ¿®À©¡Ë


https://www.sanko.ac.jp/sendai-med/course/web_business/



⬛︎ TechTrain ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ



¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ò»Ù¤¨¤ë¡¢Á´¤Æ¤Î¿Í¤Î¥¿ー¥ß¥Ê¥ë¤Ë¡£



2019Ç¯5·î¤Ë¥µー¥Ó¥¹¤ò³«»Ï¡£Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Î¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤­¡¢³«»Ï¤«¤é6Ç¯¤Ç¥æー¥¶ー¿ô12,000Ì¾¤òÆÍÇË¡£¸½ºß70¼Ò150Ì¾¤òÄ¶¤¨¤ëIT¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤¬¡¢¥á¥ó¥¿ー¤È¤·¤Æ¼ÂÌ³¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿³«È¯¼êË¡¤ò¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£





Ë¡¿Í¸þ¤±

TechTrain ´ë¶È¸¦½¤(https://business.techtrain.dev/#training)


¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¿¦¤ÎÊý¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢±Ä¶È¡¢¥Þー¥±¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿¦¼ï¤ÎÊý¤Ë¸þ¤±¤¿IT¥¹¥­¥ë¸¦½¤¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£



TechTrain µ»½Ñ»Ù±ç(https://business.techtrain.dev/#techsupport)


ÊÛ¸î»Î¡¢¼ÒÏ«»Î¡¢¼ç¼£°å¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢·Ð±Ä¼Ô¤ÎIT¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªº¤¤ê¤´¤È¤ò¤¤¤Ä¤Ç¤âÁêÃÌ¤Ç¤­¤ë¡¢IT¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¡£ITµ»½Ñ¤Ë¿¼¤¯ÀºÄÌ¤·¤¿µ»½Ñ¼Ô¤¿¤Á¤¬µ®¼Ò¤Îµ»½Ñ²ÝÂê¤Ë ¡È¥Ð¥ó¥½¥¦¡É ¤¹¤ëDX»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£



TechTrain ºÎÍÑ»Ù±ç(https://business.techtrain.dev/#hr)


¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤òºÎÍÑ¤·¤¿¤¤ÁÈ¿¥¤Î³§ÍÍ¤ò¶¯ÎÏ¤Ë¤´»Ù±ç¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤­¤¿¤«¤é¤³¤½¤Ç¤­¤ë¡¢¸½¾ì¤Î¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤¬¡Ö¤³¤Î¿Í¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÓ¹¤ëºÎÍÑ¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£



TechTrain ³Ø¹»»Ù±ç(https://education.techtrain.dev/)


Âç³Ø¡¢ÀìÌç³Ø¹»¡¢¹âÅùÀìÌç³Ø¹»¤òÃæ¿´¤Ë¡¢³Ø¹»¶µ°é¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤Æ¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¯³Ø½¬¡¦½¢¿¦»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£



¸Ä¿Í¸þ¤±

TechTrain(https://service.techtrain.dev)


IT¥¹¥­¥ë¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤¿¤¤Êý¡¢IT¶È³¦¤Ç¥­¥ã¥ê¥¢¤ò¹½ÃÛ¤·¤¿¤¤Êý¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢À®Ä¹µ¡²ñ¤È³èÌöµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤¹¤ë³Ø¤Ó¤È¥­¥ã¥ê¥¢¤Î»Ù±ç¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£CxO¡¢VPoX¡¢¥·¥Ë¥¢¥¯¥é¥¹¤Î¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¡¦PM¡¦¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤Î¥á¥ó¥¿ー¤¬150Ì¾°Ê¾åºßÀÒ¡£¥×¥í¥À¥¯¥Èºî¤ê¤Î¥×¥í¤¿¤Á¤Î¥Ê¥ì¥Ã¥¸¤«¤éºî¤é¤ì¤¿³Ø¤Ó¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤«¤é¡¢¥­¥ã¥ê¥¢»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¡¢¤Þ¤¿¤½¤ó¤Ê°ìÎ®¤Î¿Íºà¤È¤Î¥á¥ó¥¿¥ê¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£



TechTrain ¥¹¥¯ー¥ë(https://service.techtrain.dev/school)


Í­Ì¾IT´ë¶È¤ÇÆ¯¤¯¥Æ¥Ã¥¯¥êー¥É¥¯¥é¥¹°Ê¾å¤Î¥á¥ó¥¿ー¤«¤é¼ÂÌ³¤Ç³èÌö¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥¹¥­¥ë¤ò³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥¹¥¯ー¥ë¤Ç¤¹¡£IT¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤òÌÜ»Ø¤¹¼Ò²ñ¿Í¤ä³ØÀ¸¤ò»Ù¤¨¡¢³Ø¤Ó¤«¤éÅ¾¿¦¤Þ¤Ç¤ò°ì´Ó¤·¤Æ¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£




³ô¼°²ñ¼Ò TechBowl



¼Ò Ì¾¡¡¡§ ³ô¼°²ñ¼ÒTechBowl


Âå É½¡¡¡§ ¾®ß· À¯À¸


ÀßÎ©Æü¡¡¡§ 2018Ç¯10·î


»ñËÜ¶â¡¡¡§ 100,000,000±ß (»ñËÜ½àÈ÷¶â´Þ¤à)


»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ ¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥µー¥Ó¥¹¶È


½êºßÃÏ¡¡¡§ ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¿ÀÅÄ¿ÀÊÝÄ®2-32-5 ¿ÀÊÝÄ®¥Õ¥í¥ó¥È4F


HP¡¡¡¡ ¡§ https://techbowl.co.jp/




