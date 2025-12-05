»°°æ¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¥Ñー¥¯ ÌÚ¹¹ÄÅ¤Ç¤ÏÅìÆüËÜÍ£°ì¤Î¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È½ÐÅ¹¤äÁý¾²¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ê¤É¿·Å¹¡¢´ü´Ö¸ÂÄêÅ¹ÊÞ¤¬Â³¡¹¥ªー¥×¥ó¡ª
¡¡»°°æÉÔÆ°»º¾¦¶È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È³ô¼°²ñ¼Ò(ÅìµþÅÔÃæ±û¶è)¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡¢»°°æ¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¥Ñー¥¯ ÌÚ¹¹ÄÅ(½êºß¡§ÀéÍÕ¸©ÌÚ¹¹ÄÅ»Ô)¤Ï2025Ç¯11·î～12·î¤Ë¤«¤±¤ÆÌ¥ÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¿·Å¹¤ä´ü´Ö¸ÂÄêÅ¹ÊÞ¤¬Â³¡¹¥ªー¥×¥ó¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Å¹ÊÞ¿ôÆüËÜ°ì¤ò¸Ø¤ë°µÅÝÅª¤Ê¥¹¥±ー¥ë¤ÎÂçµ¬ÌÏ¥ê¥¾ー¥È¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¹¹¤Ê¤ë¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°ÂÎ¸³²ÁÃÍ¤Î¸þ¾å¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¥ªー¥×¥óÅ¹ÊÞ³µÍ×
¢£ POLO RALPH LAUREN FACTORY STORE
< 2025Ç¯12·î12Æü(¶â) Áý¾²¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¥ªー¥×¥ó >
ËÜÊª»Ö¸þ¤È¥¿¥¤¥à¥ì¥¹¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡¢À¤³¦Ãæ¤«¤é°¦¤µ¤ì¤ë¥é¥ë¥Õ ¥íー¥ì¥ó¡£
¥á¥ó¥º¡¢¥¦¥£¥á¥ó¥º¡¢¥Á¥ë¥É¥ì¥ó¡¢¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¡¢¥Ûー¥à¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¡¢µ¨Àá¤Î¥ïー¥É¥íー¥Ö¤òºÌ¤ëÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¼è¤ê¤½¤í¤¨¡¢³§¤µ¤Þ¤ò¤ª·Þ¤¨¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¥ªー¥×¥ó¤òµÇ°¤·¤Æ
2025Ç¯12·î12Æü(¶â)～12·î14Æü(Æü)¤Þ¤Ç¤Î3Æü´Ö
55,000±ß(ÀÇ¹þ)°Ê¾å¤ªÇã¤¤¾å¤²¤Î¤ªµÒÍÍ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¸ÂÄê¥®¥Õ¥È¿ÊÄè¡£
¢¨¥®¥Õ¥È¤ÏÀèÃå¤Ç¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¾ì½ê¡¡¡¡¡§¥µ¥¦¥¹¥¾ー¥ó 3120-01¶è²è
¢£ Acne Studios
< 2025Ç¯12·î12Æü(¶â)¥ªー¥×¥ó ¹ñÆâºÇÂçµé¤Î¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¥¹¥È¥¢>
Acne Studios¤Ï¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÊ¬Ìî¤«¤é¤Î¥¢¥×¥íー¥Á¤ò»î¤ß¤ë¥¹¥È¥Ã¥¯¥Û¥ë¥à¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ï¥¦¥¹¤Ç¤¹¡£
ÁÏÎ©¼Ô¤Ë¤·¤Æ¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡¦¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤Ç¤â¤¢¤ë¥¸¥ç¥Ëー¡¦¥è¥Ï¥ó¥½¥ó¤Ï¼Ì¿¿¡¦¥¢ー¥È¡¦·úÃÛ¡¦¸½ÂåÊ¸²½¤ËÂÐ¤¹¤ëÂ¤·Ø¤¬¿¼¤¯¡¢¤³¤ì¤Ë¤è¤ê
Acne Studios¤Ï¤Ò¤È¤Ä¤ÎÊ¬Ìî¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢
¥¦¥§¥¢¡¢¥Þ¥¬¥¸¥ó¡¢²È¶ñ¡¢½ñÀÒ¡¢Å¸¼¨²ñ¤ò°·¤¦É¾²Á¤Î¹â¤¤¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー½¸ÃÄ¤È¤·¤ÆÈ¯Å¸¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¾ì½ê ¡§¥µ¥¦¥¹¥¾ー¥ó 4140¶è²è
¢£ AMI Paris
< 2025Ç¯12·î5Æü(¶â)¥ªー¥×¥ó ÅìÆüËÜÍ£°ì¤Î¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢ >
AMI Paris »°°æ¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¥Ñー¥¯ ÌÚ¹¹ÄÅÅ¹¤Ï¡¢¥Ñ¥ê¤Î¥¨¥¹¥×¥ê¤ò½É¤·¤¿ÀöÎý¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¡¢¿´ÃÏ¤è¤¤¶õ´Ö¤È¤È¤â¤Ë¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¥·¥°¥Í¥Á¥ãー¥Ôー¥¹¤«¤é¾å¼Á¤ÊÆü¾ï¤òºÌ¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Þ¤Ç¡¢ËÉÙ¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤òÆÃÊÌ²Á³Ê¤Ç¤´ÍÑ°Õ¡£
¥Õ¥ì¥ó¥Á¥·¥Ã¥¯¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¡¢¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤´ÂÎ´¶¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ç¤¹¡£
¢£¾ì½ê¡¡¡¡¡§¥Îー¥¹¥¾ー¥ó 8170¶è²è
¢£ MSGM
< 2025Ç¯11·î20Æü(ÌÚ)¥ªー¥×¥ó ÅìÆüËÜÍ£°ì¤ÎMSGM¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È >
¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥ß¥é¥ÎÈ¯¡¢¼«Í³¤Ê´¶À¤ÈÂçÃÀ¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬Ì¥ÎÏ¤Î¡ÒMSGM¡Ó¡£
2009Ç¯¤ËÃÂÀ¸¤·¡¢¥Ñ¥ª¥íー¥Ë¡¦¥°¥ëー¥×¤ÈÄó·È¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡¦¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤Î¥Þ¥Ã¥·¥â¡¦¥¸¥ç¥ë¥¸¥§¥Ã¥Æ¥£¤¬Î¨¤¤¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
¸½Âå¥¢ー¥È¤ä¥¤¥ó¥Ç¥£ー¥º¡¦¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¤ËÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ý¥é¥êー¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÈ¯¿®¤·¡¢Í·¤Ó¿´¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÇÀ¤³¦¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·ー¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¾ì½ê¡¡¡¡¡§ ¥»¥ó¥È¥é¥ë¥¾ー¥ó 3115¶è²è
¢£ BIRKENSTOCK
<2025Ç¯11·î15Æü(ÅÚ)¥ªー¥×¥ó ¹ñÆâÆóÅ¹ÊÞÌÜ¤ÎÄ¾±Ä¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È>
¥Õ¥Ã¥È¥Ù¥Ã¥É¤ÎÀ¸¤ß¤Î¿Æ¡¢BIRKENSTOCK¡£
Â¤Î·ò¹¯¤ò¹Í¤¨¤¿¥¿¥¤¥à¥ì¥¹¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤Ç°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅìÆüËÜÍ£°ì¤ÎÄ¾±Ä¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢ËÉÙ¤Ê¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¤«¤é¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î°ìÂ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¾ì½ê ¡§ ¥Îー¥¹¥¾ー¥ó 8330¶è²è
https://mitsui-shopping-park.com/mop/kisarazu/special/new_shop/
¡Ô»°°æ¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¥Ñー¥¯ ÌÚ¹¹ÄÅ¡¡»ÜÀß´ðËÜ¾ðÊó¡Õ
¡¡¡ÖBOSO CITY RESORT¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢³¤±è¤¤¤Î¼«Á³Ë¤«¤ÊÎ©ÃÏÆÃÀ¤ò³è¤«¤·¤¿¥ê¥¾ー¥È·¿¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¥âー¥ë¡£
¡¡ÅìµþÏÑ¥¢¥¯¥¢¥é¥¤¥ó¤ÇÅìµþÅÔ¿´Éô¡¦¿ÀÆàÀî¸©¤Ê¤É¼óÅÔ·÷¹°è¤«¤é¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤Ë¤âÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Å¹ÊÞ¤Ï¤¹¤Ù¤Æ1³¬·ú¤Æ¤ÎÀß·×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¶õ¤ÈÉ÷¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë³«ÊüÅª¤Ê¶õ´Ö¤Ç¿´ÃÏ¤è¤¯¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢2025Ç¯6·î¤Ë¤ÏÅ¹ÊÞ¿ô¤¬¤µ¤é¤ËÌó30Å¹ÊÞÁý¤¨¡¢»ÜÀßÁ´ÂÎ¤ÇÌó330Å¹ÊÞ¤ÈÆüËÜ°ì¤ÎÅ¹ÊÞ¿ô¤ò¸Ø¤ë°µÅÝÅª¤Ê¥¹¥±ー¥ë¤Ë³ÈÂç¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÀéÍÕ¸©ÌÚ¹¹ÄÅ»Ô¶âÅÄÅì3-1-1¡¡¡¿¡¡Ãó¼Ö¾ì¡§Ìó6,000Âæ(ÌµÎÁ)
¡ÚÊªÈÎ¡Û10:00～20:00
¡Ú¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Û11:00～21:00¡¡¡¡¢¨Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥Õー¥É¥³ー¥È¡Û10:30～21:00¡¡¢¨Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥«¥Õ¥§¡Û9:30～21:00¡¡¢¨Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¾Ü¤·¤¯¤Ï»ÜÀß¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£