¡Ú¹âÀìÀ¸¸ÂÄê½¢³è¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ¡Û¡ÖKOSENJIN SUMMIT 2026¡×»²²Ã¼Ô¤Ï¸òÄÌÈñ¤¬ÌµÎÁ¤Ë¡Ê2026Ç¯2·î28Æü¡Ë
¹âÀìOBOG¤é¤Ë¤è¤êÈ¯Â¤·¤¿°ìÈÌºâÃÄË¡¿Í¹âÀì¿Í²ñ¡ÊÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¦ÂåÉ½Íý»ö ½ÂÃ«½¤ÂÀ¡Ë¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥×¥í¥Ã¥»¥ë¡ÊËÜ¼Ò¡§¿·³ã¸©¿·³ã»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§²£»³ÏÂµ±¡Ë¤¬2026Ç¯2·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë³«ºÅ¤¹¤ë¹âÀìÀ¸¸ÂÄê¤Î½¢³è¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØWith KOSEN¿ÊÏ©¸¦µæ¥»¥ß¥ÊーinÌ¾¸Å²°¡Ù¤ò¸å±ç¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÏÍâÆü¤Ë³«ºÅ¤¹¤ë¡ÖKOSENJIN SUMMIT 2026¡×¤ÎÁ°Ìëº×´ë²è¤Ç¡¢Î¾Æü¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¹âÀìÀ¸¤Ï¡¢¸òÄÌÈñ¤òÁ´³Û»Ùµë¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢Á´¹ñ¤«¤é½¸¤Þ¤ëºÇÂç500Ì¾¤Î¹âÀìÀ¸¤È¡¢¹âÀìÀ¸ºÎÍÑ¤Ë´Ø¿´¤ò»ý¤Ä´ë¶È¤¬Ä¾ÀÜ¸òÎ®¤¹¤ëµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§https://withkosen.prossell.jp/25-26/nagoya
¢£With KOSEN³«ºÅ¤ÎÇØ·Ê
¹âÀìÀ¸¤Ï¸òÄÌÈñÌµÎÁ¡¦ÍâÆü¤Î¡ÖKOSENJIN SUMMIT 2026¡×¤Ë¤â»²²Ã²ÄÇ½
¡ÖWith KOSEN¿ÊÏ©¸¦µæ¥»¥ß¥ÊーinÌ¾¸Å²°¡×¤Ï¡¢Á´¹ñ¤«¤é½¸¤Þ¤ëºÇÂç500Ì¾¤Î¹âÀìÀ¸¤È¡¢¹âÀìÀ¸¤òÀÑ¶ËÅª¤ËºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤È¤¬Ä¾ÀÜ½Ð²ñ¤¦¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¼çºÅ¤Î³ô¼°²ñ¼Ò¥×¥í¥Ã¥»¥ë¤ÏÄ¹²¬¹âÀì½Ð¿È¤ÎÁÏ¶È¼Ô¤Ë¤è¤Ã¤Æ2020Ç¯¤ËÀßÎ©¤·¤¿¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤Ç¤¹¡£¡Ö¹âÀì¿Í¤ò¹¬¤»¤Ë¡£¤½¤·¤Æ¤½¤Î¼þ¤ê¤Î¿Í¤Ø¡£¡×¤È¤¤¤¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Î¤â¤È¡¢¹âÅùÀìÌç³Ø¹»¡Ê¹âÀì¡Ë¤ËÄÌ¤¦³ØÀ¸¤¿¤Á¤Î¥¥ã¥ê¥¢»Ù±ç¤È¥¢¥ó¥È¥ì¥×¥ì¥Êー¥·¥Ã¥×¶µ°é¤ËÆÃ²½¤·¤¿¡¢ÆüËÜ¤Ç¤âµ©Í¤ÊÀìÌç»Ù±çµ¡´Ø¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÏÍâÆü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¡ÖKOSENJIN SUMMIT 2026¡×¤ÎÁ°Ìëº×´ë²è¤Ç¡¢Î¾Æü»²²Ã¤¹¤ë¹âÀìÀ¸¤ÏÅö¼Ò¤¬¸òÄÌÈñ¤òÁ´³Û»Ùµë¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£»²²Ã¤¹¤ë¹âÀìÀ¸¤Ë¤Ï¸òÄÌÈñ¤òÁ´³Û»Ùµë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÃÏÍýÅª¥Ïー¥É¥ë¤ò¼è¤ÃÊ§¤¤¡¢°Â¿´¤·¤Æ¾Íè¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò¹Í¤¨¤é¤ì¤ë´Ä¶¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
´ë¶ÈÍÍ¤Ë¤Ï¡¢¥Öー¥¹½ÐÅ¸¤òÄÌ¤¸¤Æ¹âÀìÀ¸¤È¤ÎÄ¾ÀÜÅª¤Ê¸òÎ®¤Î¾ì¤ò¤´Äó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
- ³ØÀ¸¤Î¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://withkosen.prossell.jp/25-26/nagoya
- ´ë¶ÈÍÍ¤Î¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDL_rPP-0N_CDCvMpWjEa14FlZWpMthVnjCB1p-nEv42xDNA/viewform
¡ü¡ÖWith KOSEN¿ÊÏ©¸¦µæ¥»¥ß¥ÊーinÌ¾¸Å²°¡×³µÍ×
¡¦Æü»þ¡§
2026Ç¯2·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë13:00～16:00
¡¦²ñ¾ì¡§
STATION Ai
°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô¾¼ÏÂ¶èÄáÉñ1-2-32
https://stationai.co.jp/
¡¦ÂÐ¾Ý¡§
Á´¹ñ¤Î¹âÀìÀ¸¡¢¹âÀìÀ¸¤òºÎÍÑ¤·¤¿¤¤´ë¶È
¡¦¸òÄÌÈñ»Ùµë¤ÎÂÐ¾Ý¡§
2026Ç¯2·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë³«ºÅ¤Î¡ÖWith KOSEN¿ÊÏ©¸¦µæ¥»¥ß¥ÊーinÌ¾¸Å²°¡×¤È¡¢3·î1Æü¡ÊÆü¡Ë³«ºÅ¤Î¡ÖKOSENJIN SUMMIT 2026¡×¤ÎÎ¾Æü¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¹âÀìÀ¸
¢¨¾å¸Â¤Ï200Ì¾¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦»²²Ã¿Í¿ô¡§
ºÇÂç500¿Í¤Î¹âÀìÀ¸¤¬»²²ÃÍ½Äê
¡¦¸å±ç¡§
°ìÈÌºâÃÄË¡¿Í¹âÀì¿Í²ñ
¡ü¡ÖKOSENJIN SUMMIT 2026¡×³µÍ×
¡¦Æü»þ¡§
2026Ç¯3·î1Æü¡ÊÆü¡Ë13:00³«²ñ ¢¨ 12:00³«¾ì
¢¨Á°Æü2·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ËÁ°Ìëº×¡õ¥Ï¥Ã¥«¥½¥ó¤òÆ±»þ³«ºÅÍ½Äê
¡¦²ñ¾ì¡§
STATION Ai
°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô¾¼ÏÂ¶èÄáÉñ1-2-32
https://stationai.co.jp/
¡¦ÂÐ¾Ý¡§
¹âÀìÀ¸¡¢¹âÀìOBOG¡¢¹âÀì¶µ°÷µÚ¤Ó´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ
¡¦»²²ÃÈñ¡§
³§ÍÍ¤«¤é¤Î¤´»Ù±ç¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¸ß¤¤¤Ë½õ¤±¹ç¤¦Àº¿À¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¡¢¼ã¼ê¹âÀì¿Í¤Ø¤Î»Ù±ç¤Î¤¿¤á¡¢Ç¯Âå¤´¤È¤Ë¡¢°Ê²¼¤Î»²²ÃÈñÍÑ¤òÀßÄê¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
40ºÐ°Ê¾å¡¡¡¡\10,000
30ºÐ-39ºÐ¡¡¡¡\8,000
21ºÐ-29ºÐ¡¡¡¡\4,000
¹âÀìÀ¸¡¦Âç³ØÀ¸¡¡¡¡ÌµÎÁ
¢¨2026Ç¯4·î1Æü»þÅÀ¤ÎÇ¯Îð¤Ë´ð¤Å¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¸òÎ®²ñÅöÆü¤Ï¡¢Ç¯Îð³ÎÇ§¤¬¤Ç¤¤ë¾ÚÌÀ½ñ¡Ê±¿Å¾ÌÈµö¾Ú¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ðー¥«ー¥É¡¢¥Ñ¥¹¥Ýー¥ÈÂ¾¡Ë¤ò¤ª»ý¤Á¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Ê¤ª¡¢°Ê²¼¤ÎÂÐ¾Ý¼Ô¤Ë¤Ï³ä°ú¤òÅ¬ÍÑ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡ãÄ¶Áá³ä¡ä30¡óOFF
3¥ö·îÁ°¡Ê2025Ç¯11·î30Æü¡Ë¤Þ¤Ç¤Ë¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¡ÊÀèÃå500¿Í¡Ë
¡ãÁá³ä¡ä10¡óOFF
1¥ö·îÁ°¡Ê2026Ç¯1·î31Æü¡Ë¤Þ¤Ç¤Ë¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý
¡¦¤ª¿½¤·¹þ¤ß¡§
https://kosenjin-summit2026.peatix.com
¡¦¸ø¼°¥¤¥Ù¥ó¥È¥Úー¥¸¡§
https://event.kosenjin.org/
³ô¼°²ñ¼Ò¥×¥í¥Ã¥»¥ë¤Î¤´¾Ò²ð
¡Ö¹âÀì¿Í¤ò¹¬¤»¤Ë¡£¤½¤·¤Æ¤½¤Î¼þ¤ê¤Î¿Í¤Ø¡£¡×¤ò¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¤ë¡¢Ä¹²¬¹âÀìÈ¯¤Î¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤Ç¤¹¡£¹âÀìÀ¸¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿¥¥ã¥ê¥¢¥Ñー¥È¥Êー»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹âÀìÀ¸¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤ä¥¤¥ó¥¿ー¥ó¤Îµ¡²ñ¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ç³Ø¤Ó¤È¼ÂÁ©¤Îµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹âÀì¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¹âÀì½Ð¿È¤Îµ¯¶È²È¹Ö±é¤Î¥¢¥ì¥ó¥¸¤äe¥éー¥Ë¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤ÎÄó¶¡¤òÄÌ¤·¡¢³Ø¹»¤Î¼ø¶È¤À¤±¤Ç¤ÏÊä¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤µ¯¶È²È¶µ°é¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹âÀìÀ¸¤òºÎÍÑ¤·¤¿¤¤Ì±´Ö´ë¶È¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ä¥¹¥«¥¦¥È¥µー¥Ó¥¹¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥ó¤òÄÌ¤·¹âÀìÀ¸¤ÈÀÜÅÀ¤¬¼è¤ì¤ëµ¡²ñ¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤ÇºÎÍÑ»Ù±ç¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥×¥í¥Ã¥»¥ë
ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§²£»³ ÏÂµ±
½êºßÃÏ¡§¢©950-0911 ¿·³ã¸©¿·³ã»ÔÃæ±û¶èºû¸ý1-2
ÀßÎ© : 2020Ç¯6·î5Æü
¸ø¼°¥µ¥¤¥È : https://prossell.jp/
³ô¼°²ñ¼Ò¥×¥í¥Ã¥»¥ë¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Î¤´¾Ò²ð
¥×¥í¥Ã¥»¥ë¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ï¡¢¹âÀìÈ¯´ë¶È¤Î¥íー¥ë¥¢¥Ã¥×¤È¿·µ¬»ö¶ÈÁÏ½Ð¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢¥°¥ëー¥×¥·¥Ê¥¸ー¤Ç²ÁÃÍ¤òºÇÂç²½¤·¤Þ¤¹¡£¹âÀì¿Í¤¬»ý¤Äµ»½ÑÎÏ¤È¼ÂÁ©ÎÏ¤ò·ë½¸¤·¡¢¿Íºà¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¡¦¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤ÎÎÎ°è¤Ç»ö¶È¤òÅ¸³«¡£M&A¤Ë¤è¤ëÀïÎ¬ÅªÅý¹ç¤È¿·µ¬»ö¶ÈÎ©¤Á¾å¤²¤ÎÎ¾ÎØ¤Ç¡¢¹âÀì¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥àÁ´ÂÎ¤ÎÀ®Ä¹¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¡¢¼Ò²ñ¤Ë¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òÆÏ¤±¤Þ¤¹¡£
- ³ô¼°²ñ¼Ò¥×¥í¥Ã¥»¥ë¡§¹âÀìÀ¸¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿¥¥ã¥ê¥¢¥Ñー¥È¥Êー»ö¶È¤òÅ¸³«
- ³ô¼°²ñ¼Ò±Û¸åïÅ¹©½ê¡§¥Ïー¥É¥¦¥§¥¢³«È¯¤ä¿ä¤·³è¥°¥Ã¥º¤ÎÆÃÃíÀ½Â¤»ö¶È¤òÅ¸³«
- ³ô¼°²ñ¼Ò¥×¥í¥Ã¥»¥ë¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥º¡§¹âÀì½Ð¿È¤Î¥Ï¥¤¥¹¥¥ë¤Ê¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤ÈÏ¢·È¤·¤¿¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢³«È¯»ö¶È
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥×¥í¥Ã¥»¥ë¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹
ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§²£»³ ÏÂµ±
½êºßÃÏ¡§¢©950-0911 ¿·³ã¸©¿·³ã»ÔÃæ±û¶èºû¸ý1-2
ÀßÎ© : 2025Ç¯11·î5Æü
¸ø¼°¥µ¥¤¥È : https://hd.prossell.jp
¡üÏ¢ÍíÀè
°ìÈÌºâÃÄË¡¿Í¹âÀì¿Í²ñ¤Ï¡¢¹âÀì½Ð¿È¼ÔÆ±»Î¤¬Ï¢·È¤·¡¢·Ð¸³¤äÃÎ¼±¤Î¶¦Í¤òÄÌ¤¸¤ÆÁê¸ßÀ®Ä¹¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹âÀì½Ð¿È¼Ô¤Î¼Ò²ñ¤Ø¤Î¹×¸¥¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¤´¶½Ì£¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý¤ä´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ï¡¢°ìÈÌºâÃÄË¡¿Í¹âÀì¿Í²ñ¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¯¤«¡¢°Ê²¼¤ÎÏ¢ÍíÀè¤Ø¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú°ìÈÌºâÃÄË¡¿Í¹âÀì¿Í²ñ¡¡Ï¢ÍíÀè¡Û
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://kosenjin.org/
»öÌ³¶É¡ÊÃ´Åö¡§ÌÚÂ¼¡Ë¡§info@mail.kosenjin.org
´óÉÕ¡¦¶¨»¿¡ÊÃ´Åö¡§»³²¼¡Ë¡§donation@mail.kosenjin.org