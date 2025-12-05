¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à µÕ½±¤Î¥·¥ã¥¢¡Ù¡¢¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à Á®¸÷¤Î¥Ï¥µ¥¦¥§¥¤ ¥¥ë¥±ー¤ÎËâ½÷¡Ù¤è¤ê¡¢ÂçÀµÆóÇ¯ÁÏ¶È¤ÎÏ·ÊÞ¡¢µÜÅÄ¿¥Êª¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤Ë¤è¤ë¡Ö¤ï¤¿Æþ¤ìÈ¾Å»¡Ê¤Ï¤ó¤Æ¤ó¡Ë¡×¤¬ÅÐ¾ì!
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ð¥ó¥À¥¤ ¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë»ö¶ÈÉô¤Ç¤Ï¡¢¥¬¥ó¥À¥à¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥·¥ç¥Ã¥×¡ÖSTRICT-G¡×¤Ë¤Æ¡¢2025Ç¯12·î13Æü¡ÊÅÚ)¤è¤ê¡¢¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à µÕ½±¤Î¥·¥ã¥¢¡Ù¡¢¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à Á®¸÷¤Î¥Ï¥µ¥¦¥§¥¤ ¥¥ë¥±ー¤ÎËâ½÷¡Ù¤È¡¢ÂçÀµÆóÇ¯ÁÏ¶È¤ÎÏ·ÊÞ¥áー¥«ーµÜÅÄ¿¥Êª¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤Ë¤è¤ë¡Ö¤ï¤¿Æþ¤ìÈ¾Å»¡Ê¤Ï¤ó¤Æ¤ó¡Ë¡×4¼ï8·¿¤òÈÎÇä¡¢¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥°¥ëー¥×¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¡×( https://p-bandai.jp/ )¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯12·î5Æü(¶â)13»þ¤è¤êÍ½ÌóÈ¯Çä¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£(´ë²è¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Ð¥ó¥À¥¤)
¢¨¾¦ÉÊ¹ØÆþURL¡§https://p-bandai.jp/strict-g/collaboration/miyataorimono/
¡Ú¾¦ÉÊ¾Ò²ð¡Û
¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à µÕ½±¤Î¥·¥ã¥¢¡Ù¡¢¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à Á®¸÷¤Î¥Ï¥µ¥¦¥§¥¤ ¥¥ë¥±ー¤ÎËâ½÷¡Ù¤è¤ê¡¢µ×Î±ÊÆå³¤Î¿¥¸µ¤«¤é½ÐÈ¯¡¢ÁÏ¶ÈÉ´Ç¯¤òÄ¶¤¨¤ëÊ¡²¬¸©ÃÞ¸å»Ô¤ÎÌÚÌÊ¿¥ÊªÀ½Â¤²ñ¼ÒµÜÅÄ¿¥Êª¤È¤Î¥³¥é¥Ü¡Ö¤ï¤¿Æþ¤ìÈ¾Å»¡Ê¤Ï¤ó¤Æ¤ó¡Ë¡×¤¬ÅÐ¾ì¡ª
ÁÇºà¡¦¿§¡¦·Á¤ò¤Á¤ç¤Ã¤È¥â¥À¥ó¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤¿È¾Å»¤Ï¡¢Ä¹Ç¯Â³¤¤¤¿¤ï¤¿Æþ¤ìÈ¾Å»¤Î·¿¤ò¸«Ä¾¤·¡¢Âµ²¼¤ò¥«¥Ã¥È¤·¤¿¾åÉÊ¤Ç¥ì¥È¥í¤Ê°õ¾Ý¤Î¥â¥Ç¥ë¡£¿¥¤ê¤«¤é¹ñÆâ¼«¼Ò¤Ç¹Ô¤Ê¤¤¡¢ÌÊ¤òÆþ¤ì¡¢¤È¤¸¤ëºî¶È¤Þ¤Ç¼êºî¶È¤Ç°ìËç°ìËçÃúÇ«¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿°ìÃå¤Ç¤¹¡£ÇØÃæ¤Ë¤ÏÌöÆ°´¶¤ÎÍ¤ëÉ®³¨¥¿¥Ã¥Á¤Ç¡¢¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à µÕ½±¤Î¥·¥ã¥¢¡Ù¤«¤é¡¢¦Í¥¬¥ó¥À¥à¤È¥µ¥¶¥Óー¡¢¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à Á®¸÷¤Î¥Ï¥µ¥¦¥§¥¤ ¥¥ë¥±ー¤ÎËâ½÷¡Ù¤«¤é¤Ï¡¢¦®¡Ê¥¯¥¹¥£ー¡Ë¥¬¥ó¥À¥à¤È¥Úー¥Í¥í¥Úー¤ÎÁ´4¼ïÅ¸³«¡¢ÏÂ¤Î¥Æ¥¤¥¹¥È¤òÉ½¸½¤·¤¿¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÎÍ¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£Ëô¡¢Âç¤¤¤¥µ¥¤¥º¤ÎÈ¾Å»¤ò¤ªÃµ¤·¤ÎÊý¤Ë¡¢2L～3L¥µ¥¤¥ºÄøÅÙ¤Î¥í¥ó¥°¥µ¥¤¥º¤â¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡üSTRICT-G JAPAN µÜÅÄ¿¥Êª¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à µÕ½±¤Î¥·¥ã¥¢¡ÙÈ¾Å»
¡¦²Á³Ê¡¡¡¡¡¡¡¡¡§26,400±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡ÊÁ÷ÎÁ¡¦¼ê¿ôÎÁÊÌÅÓ¡Ë
¡¦¼ïÎà¡¡¡¡¡¡¡¡¡§¦Í¥¬¥ó¥À¥à¡Ê¥Í¥¤¥Óー¡Ëhttps://p-bandai.jp/item/item-1000242156/
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥µ¥¶¥Óー¡Ê¥ì¥Ã¥É¡Ë¡¡ https://p-bandai.jp/item/item-1000242158/
¡¦¾¦ÉÊ¥µ¥¤¥º¡¡¡§(¿È¾æ80.0 êâ¾æ72.0 Âµ¾æ30.0 ¶»°Ï128.0)
¡¦¾¦ÉÊÁÇºà¡¡¡¡¡§É½ÃÏ:ÌÊ100%¡¢Î¢ÃÏ:ÌÊ100%¡¢Ãæ¤ï¤¿:ÌÊ100%
¡üSTRICT-G JAPAN µÜÅÄ¿¥Êª¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à µÕ½±¤Î¥·¥ã¥¢¡ÙÈ¾Å»¥í¥ó¥°
¡¦²Á³Ê¡¡¡¡¡¡¡¡¡§28,600±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡ÊÁ÷ÎÁ¡¦¼ê¿ôÎÁÊÌÅÓ¡Ë
¡¦¼ïÎà¡¡¡¡¡¡¡¡¡§¦Í¥¬¥ó¥À¥à¡Ê¥Í¥¤¥Óー¡Ëhttps://p-bandai.jp/item/item-1000242157/
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥µ¥¶¥Óー¡Ê¥ì¥Ã¥É¡Ë¡¡ https://p-bandai.jp/item/item-1000242159/
¡¦¾¦ÉÊ¥µ¥¤¥º¡¡¡§(¿È¾æ90.0 êâ¾æ82.0 Âµ¾æ34.0 ¶»°Ï154.0)
¡¦¾¦ÉÊÁÇºà¡¡¡¡¡§É½ÃÏ:ÌÊ100%¡¢Î¢ÃÏ:ÌÊ100%¡¢Ãæ¤ï¤¿:ÌÊ100%
¡üSTRICT-G JAPAN µÜÅÄ¿¥Êª¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à Á®¸÷¤Î¥Ï¥µ¥¦¥§¥¤ ¥¥ë¥±ー¤ÎËâ½÷¡ÙÈ¾Å»
¡¦²Á³Ê¡¡¡¡¡¡¡¡¡§26,400±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡ÊÁ÷ÎÁ¡¦¼ê¿ôÎÁÊÌÅÓ¡Ë
¡¦¼ïÎà¡¡¡¡¡¡¡¡¡§¦®¡Ê¥¯¥¹¥£ー¡Ë¥¬¥ó¥À¥à¡Ê¥Í¥¤¥Óー¡Ë https://p-bandai.jp/item/item-1000242160/
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥Úー¥Í¥í¥Úー¡Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¡Ëhttps://p-bandai.jp/item/item-1000242162/
¡¦¾¦ÉÊ¥µ¥¤¥º¡¡¡§(¿È¾æ80.0 êâ¾æ72.0 Âµ¾æ30.0 ¶»°Ï128.0)
¡¦¾¦ÉÊÁÇºà¡¡¡¡¡§É½ÃÏ:ÌÊ100%¡¢Î¢ÃÏ:ÌÊ100%¡¢Ãæ¤ï¤¿:ÌÊ100%
¡üSTRICT-G JAPAN µÜÅÄ¿¥Êª¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à Á®¸÷¤Î¥Ï¥µ¥¦¥§¥¤ ¥¥ë¥±ー¤ÎËâ½÷¡ÙÈ¾Å»¥í¥ó¥°
¡¦²Á³Ê¡¡¡¡¡¡¡¡¡§28,600±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡ÊÁ÷ÎÁ¡¦¼ê¿ôÎÁÊÌÅÓ¡Ë
¡¦¼ïÎà¡¡¡¡¡¡¡¡¡§¦®¡Ê¥¯¥¹¥£ー¡Ë¥¬¥ó¥À¥à¡Ê¥Í¥¤¥Óー¡Ëhttps://p-bandai.jp/item/item-1000242161/
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥Úー¥Í¥í¥Úー¡Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¡Ë https://p-bandai.jp/item/item-1000242163/
¡¦¾¦ÉÊ¥µ¥¤¥º¡¡¡§(¿È¾æ90.0 êâ¾æ82.0 Âµ¾æ34.0 ¶»°Ï154.0)
¡¦¾¦ÉÊÁÇºà¡¡¡¡¡§É½ÃÏ:ÌÊ100%¡¢Î¢ÃÏ:ÌÊ100%¡¢Ãæ¤ï¤¿:ÌÊ100%
¡ãÈ¯Çä³«»Ï¡§2025Ç¯12·î5Æü(¶â)¡ä
¡¦¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¡×Æâ¡ÖSTRICT-G Online Store¡×
ÈÎÇä´ü´Ö¡¡¡¡¡§2025Ç¯12·î5Æü(¶â)13»þ～2025Ç¯12·î14Æü¡ÊÆü¡Ë23»þ
´ë²è¡¡¡¡¡¡¡¡¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Ð¥ó¥À¥¤
È¯Á÷·î¡¡¡¡¡¡¡§2025Ç¯12·î
¡ã°ìÈÌÈÎÇä¡§2025Ç¯12·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡ä
¡¦STRICT-G¡¡Åìµþ¤ªÂæ¾ìÅ¹
½êºßÃÏ¡¡¡§¢©135-0064¡¡ÅìµþÅÔ¹¾Åì¶èÀÄ³¤1-1-10 ¥À¥¤¥Ðー¥·¥Æ¥£Åìµþ ¥×¥é¥¶7F
ÅÅÏÃ¡¡¡¡¡§03-5579-6157
±Ä¶È»þ´Ö¡§11:00～20:00¡¡¢¨ÅÚ¡¦Æü10:00～21:00¡¡
¡¦STRICT-G¡¡Åìµþ¥½¥é¥Þ¥ÁÅ¹
½êºßÃÏ¡¡¡§¢©131-0045¡¡ÅìµþÅÔËÏÅÄ¶è²¡¾å1-1-2 Åìµþ¥¹¥«¥¤¥Ä¥êー¥¿¥¦¥ó¡¦¥½¥é¥Þ¥Á4F
ÅÅÏÃ¡¡¡¡¡§03-5809-7328
±Ä¶È»þ´Ö¡§10:00～21:00¡¡
¡¦STRICT-G¡¡NEOPASAÀÅ²¬(²¼¤ê)Å¹
½êºßÃÏ¡¡¡§¢©421-1224¡¡ÀÅ²¬¸©ÀÅ²¬»Ô°ª¶èÈÓ´Ö1258
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡(¿·ÅìÌ¾¹âÂ®Æ»Ï©²¼¤êÀþ ÀÅ²¬¥µー¥Ó¥¹¥¨¥ê¥¢Æâ)
ÅÅÏÃ¡¡¡¡¡§054-295-9121
±Ä¶È»þ´Ö¡§8:00～21:00¡¡
¡¦STRICT-G¡¡Â¿²ìSA(²¼¤ê)Å¹
½êºßÃÏ¡¡¡§¢©522-0342¡¡¼¢²ì¸©¸¤¾å·´Â¿²ìÄ®ÉÒËþ»ûÀ¾Ã«66-31 Â¿²ìSA(²¼¤êÀþ)Æâ
ÅÅÏÃ¡¡¡¡¡§0749¡¾47¡¾3228
±Ä¶È»þ´Ö¡§10¡§00～20¡§00¡¡
¢£¡ÖSTRICT-G(¥¹¥È¥ê¥¯¥È ¥¸ー)¡×¤È¤Ï
¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à¡Ù¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¡¢¡ÈCOOL JAPAN¡É¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëËÜ³ÊÅª¤Ê¥á¥ó¥º¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥·¥ç¥Ã¥×¤È¤·¤Æ¡¢2012Ç¯4·î¤Ë¡Ø¥¬¥ó¥À¥à¥Õ¥í¥ó¥ÈÅìµþÅ¹¡Ù¡¢¡ØNEOPASAÀÅ²¬Å¹¡Ù¤Î2Å¹ÊÞ¤òÆ±»þ´ü¤Ë¥ªー¥×¥ó¡£¸½ºß¤Ï¹ñÆâ3Å¹ÊÞ¤Ë¤Æ¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤ä¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¾¦ÉÊ¤Ê¤É¤òÂ¿¿ôÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥°¥ëー¥×¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¡×¤È¤Ï
¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¡×¤Ïº£¤³¤³¤Ç¤·¤«Çã¤¨¤Ê¤¤¥áー¥«ー¸ø¼°¤Î¸ÂÄê¾¦ÉÊ¡¢¥¢¥Ë¥á¡¦¥³¥ß¥Ã¥¯¤Ê¤É¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î¥°¥Ã¥º¤òÂ¿¿ô¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¬¥ó¥×¥é¤Ê¤É¤Î¥×¥é¥â¥Ç¥ë¤ä¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡¢¥¬¥·¥ã¥Ý¥ó¡¢¿©´á¤«¤é¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Þ¤ÇËÉÙ¤ÊÉÊÂ·¤¨¤Ç¤¹¡£
¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥°¥ëー¥×¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¡× https://p-bandai.jp/